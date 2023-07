Ungheria a tutto sport: countdown per i Mondiali di atletica a Budapest Budapest ospiterà i Campionati Mondiali di Atletica Leggera dal 19 al 27 agosto prossimi: per la prima volta nella storia della competizione un paese dell’Europa Centrale, l’Ungheria, fa da sfondo a speranze e sogni di gloria dei migliori sportivi del mondo nelle discipline atletiche. Sarà il nuovissimo National Athletics Centre, situato sulla riva del Danubio, il teatro di 14 competizioni; mentre altre 6 gare saranno organizzate nel centro di Budapest, con la partenza e l’arrivo della maratona di circa 42km, in programma il 26 per le donne ed il 27 per gli uomini, in Piazza degli Eroi, dove gli spettatori potranno partecipare e assistere alla manifestazione in modo gratuito. Il centro sportivo, dal design interno distintivo e dall’affascinante struttura che ne caratterizza la semi cupola, è un nuovo punto peculiare della città e, a fine agosto, svelerà al pubblico la pista di livello mondiale e il tracciato a nove corsie, il più veloce e tecnicamente all’avanguardia dell’Ungheria. Dopo i Campionati del mondo, la riva del Danubio sarà accessibile a tutti i residenti e ai visitatori di Budapest, lasciando così un’eredità tangibile e un’esperienza che la città potrà continuare a vivere anche dopo la conclusione della manifestazione sportiva. Lo stadio nazionale, invece, non sarà permanente e questo simboleggia l’apertura di Budapest e del Paese ad un futuro sempre più sostenibile. Grazie agli sviluppi urbanistici nell’area intorno alla sede della competizione verrà infatti creato un nuovo parco ricreativo, dove gli studenti, così come il pubblico in generale, i corridori e gli appassionati di sport avranno l’opportunità di praticare attività outdoor. Nelle gare in esterna gli sportivi avranno la possibilità di attraversare i siti Patrimonio Unesco della Capitale accompagnati dalla vista panoramica del Castello di Buda sullo sfondo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450562 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Budapest ospiterà i Campionati Mondiali di Atletica Leggera dal 19 al 27 agosto prossimi: per la prima volta nella storia della competizione un paese dell’Europa Centrale, l'Ungheria, fa da sfondo a speranze e sogni di gloria dei migliori sportivi del mondo nelle discipline atletiche. Sarà il nuovissimo National Athletics Centre, situato sulla riva del Danubio, il teatro di 14 competizioni; mentre altre 6 gare saranno organizzate nel centro di Budapest, con la partenza e l'arrivo della maratona di circa 42km, in programma il 26 per le donne ed il 27 per gli uomini, in Piazza degli Eroi, dove gli spettatori potranno partecipare e assistere alla manifestazione in modo gratuito. Il centro sportivo, dal design interno distintivo e dall’affascinante struttura che ne caratterizza la semi cupola, è un nuovo punto peculiare della città e, a fine agosto, svelerà al pubblico la pista di livello mondiale e il tracciato a nove corsie, il più veloce e tecnicamente all’avanguardia dell’Ungheria. Dopo i Campionati del mondo, la riva del Danubio sarà accessibile a tutti i residenti e ai visitatori di Budapest, lasciando così un'eredità tangibile e un’esperienza che la città potrà continuare a vivere anche dopo la conclusione della manifestazione sportiva. Lo stadio nazionale, invece, non sarà permanente e questo simboleggia l’apertura di Budapest e del Paese ad un futuro sempre più sostenibile. Grazie agli sviluppi urbanistici nell'area intorno alla sede della competizione verrà infatti creato un nuovo parco ricreativo, dove gli studenti, così come il pubblico in generale, i corridori e gli appassionati di sport avranno l'opportunità di praticare attività outdoor. Nelle gare in esterna gli sportivi avranno la possibilità di attraversare i siti Patrimonio Unesco della Capitale accompagnati dalla vista panoramica del Castello di Buda sullo sfondo. [post_title] => Ungheria a tutto sport: countdown per i Mondiali di atletica a Budapest [post_date] => 2023-07-31T11:33:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690803187000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450527 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club del Sole è sponsor degli Internazionali di tennis San Marino Open 2023, Challenger ATP 125, che prendono il via oggi, 31 luglio per terminare il prossimo 6 agosto. La sponsorship in questa importante manifestazione sportiva rappresenta pienamente la mission del gruppo e il concetto di “Full Life Holidays”, un format completamente innovativo di vacanza esperienziale legata al benessere fisico ed emotivo, dove sport, natura e comfort sono gli elementi distintivi. Lo sport è uno dei pilastri fondamentali dell’esperienza Full Life di Club del Sole: all’interno dei villaggi gli ospiti hanno molteplici occasioni per praticare in attività sportive: da quelle più tradizionali, come il tennis o il beach volley, agli sport di tendenza, come il padel e il pickleball, oppure saltare in sella su di una bicicletta per andare alla scoperta dei dintorni L’evento vedrà sfidarsi sui campi in terra rossa molti giocatori di alto livello, a cominciare dall’azzurro Fabio Fognini, uno dei campioni simbolo del tennis italiano e dal belga David Goffin, ex. n. 7 del mondo. Tra i campioni internazionali ci saranno il francese Alexandre Muller, lo spagnolo Jaume Munar e l’argentino Federico Delbonis. Il torneo avrà anche eco nazionale grazie uno speciale dedicato e alla diretta live dei quarti di finale, semifinali e finale su Sky Sport. Una copertura mediatica di altissimo livello, dunque, che garantirà a tutti i partner una visibilità internazionale. [post_title] => Club del Sole a tutto sport con la sponsorizzazione del San Marino Tennis Open 2023 [post_date] => 2023-07-31T09:50:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690797033000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450477 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo starter del 98° Palio del Golfo è pronto a dare il via al Blue Festival alla Spezia. Per sette giorni il Palco del Blue Festival ospiterà talk, spettacoli, concerti e presentazioni: un ricco calendario per conoscere, condividere, scoprire e proteggere l’ambiente marino e il suo prezioso habitat. «La Spezia - afferma il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - è una città legata al mare e alla cultura marinara; qui hanno la loro sede aziende leader mondiali nel settore della nautica con il Miglio Blu. Siamo primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare su quella totale e abbiamo una lunga tradizione legata alla mitilicoltura. Il Palio Del Golfo nacque proprio da una sfida tra le barche dei muscolai. Per questa nostra identità è importante dialogare con le nuove e vecchie generazioni. Blue Festival è la giusta occasione per sensibilizzare le persone ai temi della sostenibilità e della tutela del mare, ma anche per divertirsi mentre aspettiamo la sfida remiera più importante del nostro territorio». L’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia sottolinea «Questa manifestazione è nata dentro e attorno al Palio del Golfo, fortemente voluta dal Comune della Spezia e dal Comitato delle Borgate per valorizzare e potenziare il nostro territorio anche dal punto di vista turistico e culturale. Questa seconda edizione è ancora più ampia grazie ad una allargata della rete di istituzioni, imprese, esperti e associazioni che vi trovano spazio all’insegna dell’incisività e della qualità dell’offerta. Tutto ruota attorno al mare e alle sue peculiarità sociali, ambientali ed economiche; approfondimenti tecnici, eventi ludici, laboratori esperienziali, rappresentazioni musicali e culinarie; tante serate affascinanti dedicate alla cultura del mare a 360 gradi». «Blue Festival – dice l’Assessore Regionale all'Ambiente Giampedrone – è una prestigiosa vetrina e una grande occasione per presentare i risultati dei nostri progetti europei conclusi e illustrare quali saranno quelli presentati per coltivare ambizioni importanti nei prossimi anni. Idee progettuali e azioni che colgono e rilanciano le esigenze e le richieste dei territori: sostenibilità, economia circolare e innovazione tecnologia. La Regione Liguria si rivolge proprio agli attori, pubblici e privati, dei territori per creare una sempre più importante rete di collaborazioni, condividendo esperienze positive e buone pratiche» [post_title] => La Spezia attende il Palio del Golfo con il Blue Festival tra talk, spettacoli e concerti [post_date] => 2023-07-28T10:10:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690539049000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450471 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dubai tira le somme di questa prima parte dell'anno con un vero e proprio exploit della propria offerta Mice. L'Emirato spicca nel panorama globale per l’organizzazione di meeting incentive, congressi ed eventi registrando tra gennaio e giugno 2023 una crescita del 44% di gare vinte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dubai Business Events (Dbe), il convention bureau ufficiale della città e parte del Dipartimento dell'Economia e del Turismo, ha collaborato con partner e stakeholder aggiudicandosi 143 conferenze, congressi, meeting e incentive nei primi sei mesi del 2023. Si prevede che questi, eventi, in programma nei prossimi anni, porteranno in città oltre 94.000 visitatori. Annunciata all'inizio di quest'anno, l'Agenda Economica di Dubai D33 ha delineato una serie di obiettivi ambiziosi per stimolare la crescita del commercio, sviluppare i settori chiave e promuovere l'innovazione e la sostenibilità in tutti i campi dell’economia. Con l'obiettivo di consolidare lo status di Dubai come una delle tre città più importanti del mondo, gli eventi d'affari sono destinati a svolgere un ruolo cruciale nel far convergere sviluppo del business e della conoscenza, oltre a contribuire alla crescita incrementale delle visite. Tra gli eventi associativi che si svolgeranno prossimamente nell'Emirato figurano: Agm Iata 2024, World Library and Information Congress 2024, Critical Communication World 2024, Million Dollar Round Table Global Conference 2024 e l’International Trademark Association's Annual Meeting 2026. I principali meeting e incentive aziendali in programma a Dubai sono: Cardano Summit 2023, Perfect China Incentive 2023, WCAworld Annual Conference 2024, Brand Experience World 2024 e Nu Skin Global Team Elite Incentive 2024. [post_title] => Dubai si fa largo tra le destinazioni Mice a livello mondiale [post_date] => 2023-07-28T09:55:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690538109000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I bambini sono sempre protagonisti nei Ricci Hotels, Family Hotels in riva al mare, per tutta la famiglia. Cesenatico è tra le mete di mare più apprezzate dalle famiglie. Fuori dalle folle, gode di grandi spiagge sabbiose, acqua bassa, ampi parchi, piste ciclabili su cui pedalare con i piccoli sul lungomare e nelle aree verdi, un centro storico che stupisce per il porto canale leonardesco e le antiche vele galleggianti del Museo della Marineria, da scoprire nelle serate d’estate gustando un gelato artigianale o sgranocchiando una piadina. Le spiagge sono ad un passo e si possono ammirare dai Ricci Hotels, family e bike resort, con ampie piscine con idromassaggio, ristoranti con menu à la carte e per bambini, bici cargo per gironzolare con loro, diverse soluzioni di soggiorno tra camere, suite, aparthotel, appartamenti, camere nel podere di campagna, e convenzioni con i più bei parchi divertimento della Romagna. Ad accogliere i piccoli ospiti c’è Marino Il Granchio Bagnino, la mascotte del miniclub dei Ricci Hotels, pronto ad accompagnarli in un mare di avventure dal lunedì alla domenica, fra animazioni, giochi, invenzioni, come i laboratori per preparare le piadine e i biscotti, secondo le ricette tradizionali di nonna Ricci. Le attività non terminano in spiaggia, in piscina e in cucina, perché una volta a settimana, i bambini raggiungono il bellissimo casolare ottocentesco, immerso tra ulivi e vigneti, sulle colline di Santarcangelo di Romagna. Tutto è a misura di famiglia, come le camere, con stanze comunicanti, soggiorno e cucinotto con microonde, grandi spazi e molte comodità. I piccolissimi sono coccolati e ci sono dotazioni per i bebè, dai lettini con le sponde ai seggiolini, fino al servizio di baby sitting e il pediatra su richiesta. In camera con i genitori, inoltre, i bambini soggiornano gratuitamente e ricevono vantaggi e riduzioni. L’Hotel Valverde con la sua forma di cuore incornicia il grande parco piscina, con lo sguardo sull’azzurro del mare. Si trova sul lungomare vicino al Parco di Levante, ed è attrezzato con campi da tennis e mini volley, oltre alla spiaggia privata. L’Hotel Sport a due passi dall’isola pedonale del Viale delle Nazioni accoglie gli ospiti con la sua atmosfera mediterranea e le sue nuove camere di design, tra appartamenti e suite. Il suo ampio parco piscina con idromassaggio, acqua terapia e acquabike è a 100 metri dalla spiaggia. L’Hotel Nettuno, sul Lungomare Carducci, ha fatto la storia di Cesenatico ed è ideale per quanti sono alla ricerca di una vacanza romantica. Le sue nuove stanze arricchite con materiali di bioedilizia, sono molto raffinate. Non manca la piscina, l’idromassaggio e il solarium. I prezzi sono a partire da 73 euro a notte in mezza pensione, con almeno 3 pernottamenti, servizio spiaggia incluso. ­ ­ ­ [post_title] => Ricci Hotels, famiglie e bambini protagonisti dell'estate 2023 [post_date] => 2023-07-27T12:25:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690460722000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' partito nel 2022 e procede di gran carriera il recupero dell'industria crocieristica mondiale dopo il crollo subito con lo scoppio della pandemia. A confermarlo è anche una recente analisi condotta dalla società di consulenza Thrends sui dati di tre tra le principali compagnie internazionali. Per Carnival, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line Holdings la luce in fondo al tunnel si è cominciata a vedere già l'anno scorso, anche se con numeri ancora inferiori al 2019. Per il gruppo Carnival, in particolare, si parla di una crescita di fatturato dagli 1,9 miliardi di dollari del 2021 ai 12,2 miliardi dell'anno scorso (erano però 20,8 miliardi nel 2019). Un incremento favorito anche dalla ripresa dei cosiddetti ancillary revenue (bevande, escursioni, servizi di navetta, spese personali, lavanderia, ristoranti a tema e à la carte, casinò...), cresciuti dal 32% dei ricavi complessivi di quattro anni fa al 42% del 2022. Discorso simile per Royal Caribbean, il cui giro d'affari è passato dagli 1,5 miliardi del 2021 agli 8,8 miliardi dell'anno scorso (11 mld nel 2019), con gli ancillary che hanno pesato per il 35%, contro il 28% dell'era pre-Covid. Norwegian Cruise Line Holdings infine ha visto il proprio fatturato salire dagli 0,7 mld del 2021 ai 4,8 mld del 2022 (6,5 mld nel 2019). Anche in questo caso, all'incremento dei ricavi totali è corrisposto un seppur lieve aumento degli ancillary, passati dal 30% del totale di quattro anni fa al 33%. Il percorso di ripresa sta comunque proseguendo anche in questa prima parte del 2023. Sebbene Carnival abbia ammesso di prevedere una chiusura dell'anno ancora in rosso, il gruppo Usa, di cui fa parte anche il brand Costa Crociere, ha in ogni caso registrato nel secondo trimestre ricavi record per 4,9 miliardi e margini operativi lordi (ebitda) pari a 681 milioni (il 13,8% del giro d'affari). Nel medesimo periodo Royal Caribbean è tornata a operare con l’intera flotta e ha registrato un load factor dell’82%: gli analisti si aspettano un fatturato di circa 3,4 miliardi e un ebitda attorno al miliardo. Non sono invece ancora disponibili i dati relativi al secondo trimestre di Norwegian Cruise Line Holdings (rilascio previsto per il 1° agosto), che tuttavia, visti i risultati dei primi tre mesi e stando a stime condivise, si dovrebbe allineare ai concorrenti. Nonostante il recupero in corso, i titoli azionari dei tre gruppi rimangono ancora nettamente al di sotto dei valori pre-Covid. In chiusura del primo semestre dell'anno, i titoli Royal Caribbean scontavano l'11% in meno rispetto a gennaio 202o, mentre quelli Carnival e Norwegian erano sotto rispettivamente di ben il 57% e il 60%. In realtà, conclude l'analisi Thrends, considerando l'andamento di Borsa dell'intera industria turistica globale, solamente le compagnie alberghiere Usa (+55%) e quelle mediorientali e asiatiche (+51%) vantano oggi titoli con valori superiori all'ere pre-Covid. Per il resto, le azioni dei gruppi dell'ospitalità europei sono a -5%, quelle delle linee aree americane ed europee a -25% e -38%, mentre l'indice generale delle crociere chiude la fila a -43%. [post_title] => Thrends: crociere in recupero grazie alla crescita dei ricavi ancillary [post_date] => 2023-07-27T11:45:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690458346000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450429 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_216462" align="alignleft" width="300"] La Skyline di Los Angeles[/caption] Il turismo negli Stati Uniti è protagonista di una parabola ascendente: secondo l'ultimo rapporto di ricerca sui viaggi firmato da Phocuswright - U.S. Travel Market Report 2022-2026 - nel 2022 il mercato dei viaggi statunitense è cresciuto del 51% raggiungendo i 422 miliardi di dollari e diventando il primo grande mercato dei viaggi a livello globale. In altre parole, i numeri hanno superato quelli raggiunti nel 2019. L'economia Usa continua a mostrare resilienza e solidità, a dispetto degli ostacoli: il fallimento di tre banche regionali statunitensi nella prima metà del 2023, il mercato del lavoro segnato da massicci in aziende tecnologiche come Alphabet, Facebook, Salesforce e Amazon. Il conflitto geopolitico che ha avuto inizio con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, accompagnato da una traiettoria di crescita lenta in Europa e in Cina e dalle sfide affrontate nella gestione della catena di approvvigionamento. Malgrado ciò - evidenzia Phocuswright - la passione degli americani per i viaggi ha prevalso, anche in mezzo a notevoli incertezze. Gli americani hanno continuato ad attribuire un valore maggiore ai viaggi rispetto ad altre spese discrezionali come la ristrutturazione della casa, la ristorazione e l'elettronica. [post_title] => Gli Stati Uniti sono il primo mercato dei viaggi a livello mondiale: superati i numeri 2019 [post_date] => 2023-07-27T10:49:44+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690454984000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Investire sulle Persone, sul Pianeta e sulla Prosperità”: sarà questo il tema focale della Tourism Week 2023 dell'isola di Anguilla, che si svolgerà dal 26 novembre al 2 dicembre prossimi. «La prosperità della nostra isola e della nostra gente è fortemente legata al benessere e alla fortuna dell’industria del turismo - ha affermato Haydn Hughes, ministro delle Infrastrutture, delle Comunicazioni, dei Servizi e del Turismo -. Dobbiamo investire nell’innovazione e nella tecnologia per sprigionare l’enorme potenziale del turismo al fine di creare opportunità per la nostra gente e costruire un’economia solida. Il settore del turismo mondiale è uno dei principali datori di lavoro del mondo, e il nostro obiettivo è quello di generare una prosperità inclusiva sull’isola di Anguilla attorno ai pilastri dell’innovazione e dell’imprenditorialità». Il settore del turismo si conferma come il «motore dell’economia di Anguilla, e dobbiamo investire sulle persone fornendo percorsi e opportunità di carriera al fine di attrarre i giovani in questo settore - ha sottolineato Stacey Liburd, direttore dell'ente del turismo -. Le opportunità di lavoro non si limitano al settore ricettivo; offrire l'accesso a programmi di formazione accademica, formazione professionale e imprenditorialità è fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento di un’ ampia forza lavoro di talento che è la base in grado di garantire il continuo successo del nostro comparto». Altro tema chiave quello legato alla sostenibilità ambientale: «Per il turismo è fondamentale costruire infrastrutture sostenibili al fine di garantire il futuro di questo settore nel lungo periodo - ha precisato Quincia Gumbs-Marie, ministro della Sostenibilità, Innovazione e dell’Ambiente -. Aver partecipato alla Blue Belt Initiative è stato un primo passo, tuttavia, accelerare la trasformazione ecologica del settore del turismo è un processo in via di sviluppo. Abbiamo bisogno di gestire le nostre risorse marine e costiere e coinvolgere sia i nostri attuali partner che i nuovi investitori in modo da aumentare la produttività, portare valore aggiunto alla nostra economia, creare nuove opportunità di lavoro e migliorare lo stile di vita delle nuove generazioni». [post_title] => Anguilla: la Tourism Week 2023 ruota attorno alle persone e alla sostenibilità ambientale [post_date] => 2023-07-27T09:25:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690449935000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nave di lusso dallo stile sobrio ed elegante. Un’unità all’avanguardia dal punto di vista del design, della tecnologia navale, della sostenibilità. E' la descrizione che Pierfrancesco Vago, ha fatto della Explora I, in occasione della cerimonia di consegna della nave della scorsa settimana a Monfalcone: “Ma il nostro brand Explora Journeys garantisce esperienza non solo nell’hardware della nave - ha sottolineato l'executive chairman di Msc Crociere -. Lo fa anche nel servizio: un modo per visitare il mondo in grande comfort, competitivo rispetto alle strutture alberghiere di lusso e dal valore aggiunto, quali sono gli itinerari esperienziali dell’Ocean State of Mind”. La Explora I è stata realizzata per il trasporto circa 900 ospiti, distribuiti in 461 suite con terrazzo privato, a cui si aggiungono nove esperienze culinarie a bordo in sei bar/ristoranti, nonché tre piscine, tra cui una coperta. Poche insegne per essere meno invasivi possibili e far sentire il viaggiatore come a casa propria. Non c’è reception ma isole dell’accoglienza: un nuovo concept dove il cliente si rilassa in salotto con un drink in attesa del check-in. Il teatro è un ambiente tipo lounge, dove la gente può incontrarsi e bere un drink accompagnata da un minimo di intrattenimento. Si parla infatti non di intrattenimento ma di arricchimento, condotti sia nelle escursioni, sia a bordo da esploratori dal calibro di Mike Horn. Aromaterapia e nuovi brand in commercio in esclusiva per Msc arricchiscono inoltre l’area wellness. “Questa nave segna l’ingresso del nostro gruppo nel segmento delle crociere di lusso - ha aggiunto Vago -. Un settore con notevoli prospettive di sviluppo nel quale stiamo ancora investendo. Una nuova sfida, per cui puntiamo a innovare fortemente il comparto. Abbiamo infatti coniato una nuova espressione, la Ocean State of Mind, per caratterizzare l’esperienza che il nuovo marchio saprà offrire agli ospiti: uno stato della mente e del corpo che trae ispirazione dalla bellezza del mare interagendo con esso e con quanto avviene sulle nostre navi, per offrire un lusso semplice e raffinato. Explora I sarà una delle ambasciatrici del made in Italy. Non solo: il settore crocieristico oggi è all’avanguardia mondiale sul fronte della decarbonizzazione. Ma serve anche il supporto delle istituzioni, perché sviluppino politiche efficaci e di sostegno alla Blu Economy. Una compagnia di crociere non può fare tutto da sola. Basti pensare alla produzione del carburante Gnl, difficile da reperire. Auspico che le crociere ricevano l’adeguata considerazione e siano considerate dal governo come player realmente strategico per il Paese. Occorre inoltre un grande piano del turismo, che punti soprattutto sui trasporti, sullo shipping e il mare in generale”. [post_title] => Vago: Explora Journeys compete con gli hotel di lusso, ma con il valore aggiunto dei suoi itinerari [post_date] => 2023-07-25T11:21:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690284092000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ungheria a tutto sport countdown per i mondiali di atletica a budapest" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1072,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Budapest ospiterà i Campionati Mondiali di Atletica Leggera dal 19 al 27 agosto prossimi: per la prima volta nella storia della competizione un paese dell’Europa Centrale, l'Ungheria, fa da sfondo a speranze e sogni di gloria dei migliori sportivi del mondo nelle discipline atletiche.\r

Sarà il nuovissimo National Athletics Centre, situato sulla riva del Danubio, il teatro di 14 competizioni; mentre altre 6 gare saranno organizzate nel centro di Budapest, con la partenza e l'arrivo della maratona di circa 42km, in programma il 26 per le donne ed il 27 per gli uomini, in Piazza degli Eroi, dove gli spettatori potranno partecipare e assistere alla manifestazione in modo gratuito.\r

Il centro sportivo, dal design interno distintivo e dall’affascinante struttura che ne caratterizza la semi cupola, è un nuovo punto peculiare della città e, a fine agosto, svelerà al pubblico la pista di livello mondiale e il tracciato a nove corsie, il più veloce e tecnicamente all’avanguardia dell’Ungheria.\r

Dopo i Campionati del mondo, la riva del Danubio sarà accessibile a tutti i residenti e ai visitatori di Budapest, lasciando così un'eredità tangibile e un’esperienza che la città potrà continuare a vivere anche dopo la conclusione della manifestazione sportiva.\r

Lo stadio nazionale, invece, non sarà permanente e questo simboleggia l’apertura di Budapest e del Paese ad un futuro sempre più sostenibile. Grazie agli sviluppi urbanistici nell'area intorno alla sede della competizione verrà infatti creato un nuovo parco ricreativo, dove gli studenti, così come il pubblico in generale, i corridori e gli appassionati di sport avranno l'opportunità di praticare attività outdoor.\r

Nelle gare in esterna gli sportivi avranno la possibilità di attraversare i siti Patrimonio Unesco della Capitale accompagnati dalla vista panoramica del Castello di Buda sullo sfondo.","post_title":"Ungheria a tutto sport: countdown per i Mondiali di atletica a Budapest","post_date":"2023-07-31T11:33:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690803187000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450527","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Club del Sole è sponsor degli Internazionali di tennis San Marino Open 2023, Challenger ATP 125, che prendono il via oggi, 31 luglio per terminare il prossimo 6 agosto. \r

\r

La sponsorship in questa importante manifestazione sportiva rappresenta pienamente la mission del gruppo e il concetto di “Full Life Holidays”, un format completamente innovativo di vacanza esperienziale legata al benessere fisico ed emotivo, dove sport, natura e comfort sono gli elementi distintivi.\r

\r

Lo sport è uno dei pilastri fondamentali dell’esperienza Full Life di Club del Sole: all’interno dei villaggi gli ospiti hanno molteplici occasioni per praticare in attività sportive: da quelle più tradizionali, come il tennis o il beach volley, agli sport di tendenza, come il padel e il pickleball, oppure saltare in sella su di una bicicletta per andare alla scoperta dei dintorni\r

\r

L’evento vedrà sfidarsi sui campi in terra rossa molti giocatori di alto livello, a cominciare dall’azzurro Fabio Fognini, uno dei campioni simbolo del tennis italiano e dal belga David Goffin, ex. n. 7 del mondo. Tra i campioni internazionali ci saranno il francese Alexandre Muller, lo spagnolo Jaume Munar e l’argentino Federico Delbonis.\r

\r

Il torneo avrà anche eco nazionale grazie uno speciale dedicato e alla diretta live dei quarti di finale, semifinali e finale su Sky Sport. Una copertura mediatica di altissimo livello, dunque, che garantirà a tutti i partner una visibilità internazionale.","post_title":"Club del Sole a tutto sport con la sponsorizzazione del San Marino Tennis Open 2023","post_date":"2023-07-31T09:50:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690797033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo starter del 98° Palio del Golfo è pronto a dare il via al Blue Festival alla Spezia. Per sette giorni il Palco del Blue Festival ospiterà talk, spettacoli, concerti e presentazioni: un ricco calendario per conoscere, condividere, scoprire e proteggere l’ambiente marino e il suo prezioso habitat.\r

\r

«La Spezia - afferma il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - è una città legata al mare e alla cultura marinara; qui hanno la loro sede aziende leader mondiali nel settore della nautica con il Miglio Blu. Siamo primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare su quella totale e abbiamo una lunga tradizione legata alla mitilicoltura. Il Palio Del Golfo nacque proprio da una sfida tra le barche dei muscolai. Per questa nostra identità è importante dialogare con le nuove e vecchie generazioni. Blue Festival è la giusta occasione per sensibilizzare le persone ai temi della sostenibilità e della tutela del mare, ma anche per divertirsi mentre aspettiamo la sfida remiera più importante del nostro territorio».\r

\r

L’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia sottolinea «Questa manifestazione è nata dentro e attorno al Palio del Golfo, fortemente voluta dal Comune della Spezia e dal Comitato delle Borgate per valorizzare e potenziare il nostro territorio anche dal punto di vista turistico e culturale. Questa seconda edizione è ancora più ampia grazie ad una allargata della rete di istituzioni, imprese, esperti e associazioni che vi trovano spazio all’insegna dell’incisività e della qualità dell’offerta. Tutto ruota attorno al mare e alle sue peculiarità sociali, ambientali ed economiche; approfondimenti tecnici, eventi ludici, laboratori esperienziali, rappresentazioni musicali e culinarie; tante serate affascinanti dedicate alla cultura del mare a 360 gradi».\r

\r

«Blue Festival – dice l’Assessore Regionale all'Ambiente Giampedrone – è una prestigiosa vetrina e una grande occasione per presentare i risultati dei nostri progetti europei conclusi e illustrare quali saranno quelli presentati per coltivare ambizioni importanti nei prossimi anni. Idee progettuali e azioni che colgono e rilanciano le esigenze e le richieste dei territori: sostenibilità, economia circolare e innovazione tecnologia. La Regione Liguria si rivolge proprio agli attori, pubblici e privati, dei territori per creare una sempre più importante rete di collaborazioni, condividendo esperienze positive e buone pratiche»\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia attende il Palio del Golfo con il Blue Festival tra talk, spettacoli e concerti","post_date":"2023-07-28T10:10:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690539049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dubai tira le somme di questa prima parte dell'anno con un vero e proprio exploit della propria offerta Mice. L'Emirato spicca nel panorama globale per l’organizzazione di meeting incentive, congressi ed eventi registrando tra gennaio e giugno 2023 una crescita del 44% di gare vinte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.\r

\r

Dubai Business Events (Dbe), il convention bureau ufficiale della città e parte del Dipartimento dell'Economia e del Turismo, ha collaborato con partner e stakeholder aggiudicandosi 143 conferenze, congressi, meeting e incentive nei primi sei mesi del 2023. Si prevede che questi, eventi, in programma nei prossimi anni, porteranno in città oltre 94.000 visitatori.\r

\r

Annunciata all'inizio di quest'anno, l'Agenda Economica di Dubai D33 ha delineato una serie di obiettivi ambiziosi per stimolare la crescita del commercio, sviluppare i settori chiave e promuovere l'innovazione e la sostenibilità in tutti i campi dell’economia. Con l'obiettivo di consolidare lo status di Dubai come una delle tre città più importanti del mondo, gli eventi d'affari sono destinati a svolgere un ruolo cruciale nel far convergere sviluppo del business e della conoscenza, oltre a contribuire alla crescita incrementale delle visite.\r

\r

Tra gli eventi associativi che si svolgeranno prossimamente nell'Emirato figurano: Agm Iata 2024, World Library and Information Congress 2024, Critical Communication World 2024, Million Dollar Round Table Global Conference 2024 e l’International Trademark Association's Annual Meeting 2026.\r

\r

I principali meeting e incentive aziendali in programma a Dubai sono: Cardano Summit 2023, Perfect China Incentive 2023, WCAworld Annual Conference 2024, Brand Experience World 2024 e Nu Skin Global Team Elite Incentive 2024.","post_title":"Dubai si fa largo tra le destinazioni Mice a livello mondiale","post_date":"2023-07-28T09:55:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690538109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I bambini sono sempre protagonisti nei Ricci Hotels, Family Hotels in riva al mare, per tutta la famiglia.\r

Cesenatico è tra le mete di mare più apprezzate dalle famiglie. Fuori dalle folle, gode di grandi spiagge sabbiose, acqua bassa, ampi parchi, piste ciclabili su cui pedalare con i piccoli sul lungomare e nelle aree verdi, un centro storico che stupisce per il porto canale leonardesco e le antiche vele galleggianti del Museo della Marineria, da scoprire nelle serate d’estate gustando un gelato artigianale o sgranocchiando una piadina. \r

\r

Le spiagge sono ad un passo e si possono ammirare dai Ricci Hotels, family e bike resort, con ampie piscine con idromassaggio, ristoranti con menu à la carte e per bambini, bici cargo per gironzolare con loro, diverse soluzioni di soggiorno tra camere, suite, aparthotel, appartamenti, camere nel podere di campagna, e convenzioni con i più bei parchi divertimento della Romagna.\r

\r

Ad accogliere i piccoli ospiti c’è Marino Il Granchio Bagnino, la mascotte del miniclub dei Ricci Hotels, pronto ad accompagnarli in un mare di avventure dal lunedì alla domenica, fra animazioni, giochi, invenzioni, come i laboratori per preparare le piadine e i biscotti, secondo le ricette tradizionali di nonna Ricci. Le attività non terminano in spiaggia, in piscina e in cucina, perché una volta a settimana, i bambini raggiungono il bellissimo casolare ottocentesco, immerso tra ulivi e vigneti, sulle colline di Santarcangelo di Romagna.\r

Tutto è a misura di famiglia, come le camere, con stanze comunicanti, soggiorno e cucinotto con microonde, grandi spazi e molte comodità. I piccolissimi sono coccolati e ci sono dotazioni per i bebè, dai lettini con le sponde ai seggiolini, fino al servizio di baby sitting e il pediatra su richiesta. In camera con i genitori, inoltre, i bambini soggiornano gratuitamente e ricevono vantaggi e riduzioni. \r

\r

L’Hotel Valverde con la sua forma di cuore incornicia il grande parco piscina, con lo sguardo sull’azzurro del mare. Si trova sul lungomare vicino al Parco di Levante, ed è attrezzato con campi da tennis e mini volley, oltre alla spiaggia privata. \r

\r

L’Hotel Sport a due passi dall’isola pedonale del Viale delle Nazioni accoglie gli ospiti con la sua atmosfera mediterranea e le sue nuove camere di design, tra appartamenti e suite. Il suo ampio parco piscina con idromassaggio, acqua terapia e acquabike è a 100 metri dalla spiaggia. \r

\r

L’Hotel Nettuno, sul Lungomare Carducci, ha fatto la storia di Cesenatico ed è ideale per quanti sono alla ricerca di una vacanza romantica. Le sue nuove stanze arricchite con materiali di bioedilizia, sono molto raffinate. Non manca la piscina, l’idromassaggio e il solarium. \r

\r

I prezzi sono a partire da 73 euro a notte in mezza pensione, con almeno 3 pernottamenti, servizio spiaggia incluso.\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Ricci Hotels, famiglie e bambini protagonisti dell'estate 2023","post_date":"2023-07-27T12:25:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690460722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partito nel 2022 e procede di gran carriera il recupero dell'industria crocieristica mondiale dopo il crollo subito con lo scoppio della pandemia. A confermarlo è anche una recente analisi condotta dalla società di consulenza Thrends sui dati di tre tra le principali compagnie internazionali. Per Carnival, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line Holdings la luce in fondo al tunnel si è cominciata a vedere già l'anno scorso, anche se con numeri ancora inferiori al 2019. \r

\r

Per il gruppo Carnival, in particolare, si parla di una crescita di fatturato dagli 1,9 miliardi di dollari del 2021 ai 12,2 miliardi dell'anno scorso (erano però 20,8 miliardi nel 2019). Un incremento favorito anche dalla ripresa dei cosiddetti ancillary revenue (bevande, escursioni, servizi di navetta, spese personali, lavanderia, ristoranti a tema e à la carte, casinò...), cresciuti dal 32% dei ricavi complessivi di quattro anni fa al 42% del 2022.\r

\r

Discorso simile per Royal Caribbean, il cui giro d'affari è passato dagli 1,5 miliardi del 2021 agli 8,8 miliardi dell'anno scorso (11 mld nel 2019), con gli ancillary che hanno pesato per il 35%, contro il 28% dell'era pre-Covid. Norwegian Cruise Line Holdings infine ha visto il proprio fatturato salire dagli 0,7 mld del 2021 ai 4,8 mld del 2022 (6,5 mld nel 2019). Anche in questo caso, all'incremento dei ricavi totali è corrisposto un seppur lieve aumento degli ancillary, passati dal 30% del totale di quattro anni fa al 33%.\r

\r

Il percorso di ripresa sta comunque proseguendo anche in questa prima parte del 2023. Sebbene Carnival abbia ammesso di prevedere una chiusura dell'anno ancora in rosso, il gruppo Usa, di cui fa parte anche il brand Costa Crociere, ha in ogni caso registrato nel secondo trimestre ricavi record per 4,9 miliardi e margini operativi lordi (ebitda) pari a 681 milioni (il 13,8% del giro d'affari). Nel medesimo periodo Royal Caribbean è tornata a operare con l’intera flotta e ha registrato un load factor dell’82%: gli analisti si aspettano un fatturato di circa 3,4 miliardi e un ebitda attorno al miliardo. Non sono invece ancora disponibili i dati relativi al secondo trimestre di Norwegian Cruise Line Holdings (rilascio previsto per il 1° agosto), che tuttavia, visti i risultati dei primi tre mesi e stando a stime condivise, si dovrebbe allineare ai concorrenti.\r

\r

Nonostante il recupero in corso, i titoli azionari dei tre gruppi rimangono ancora nettamente al di sotto dei valori pre-Covid. In chiusura del primo semestre dell'anno, i titoli Royal Caribbean scontavano l'11% in meno rispetto a gennaio 202o, mentre quelli Carnival e Norwegian erano sotto rispettivamente di ben il 57% e il 60%. In realtà, conclude l'analisi Thrends, considerando l'andamento di Borsa dell'intera industria turistica globale, solamente le compagnie alberghiere Usa (+55%) e quelle mediorientali e asiatiche (+51%) vantano oggi titoli con valori superiori all'ere pre-Covid. Per il resto, le azioni dei gruppi dell'ospitalità europei sono a -5%, quelle delle linee aree americane ed europee a -25% e -38%, mentre l'indice generale delle crociere chiude la fila a -43%.","post_title":"Thrends: crociere in recupero grazie alla crescita dei ricavi ancillary","post_date":"2023-07-27T11:45:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690458346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_216462\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Skyline di Los Angeles[/caption]\r

\r

Il turismo negli Stati Uniti è protagonista di una parabola ascendente: secondo l'ultimo rapporto di ricerca sui viaggi firmato da Phocuswright - U.S. Travel Market Report 2022-2026 - nel 2022 il mercato dei viaggi statunitense è cresciuto del 51% raggiungendo i 422 miliardi di dollari e diventando il primo grande mercato dei viaggi a livello globale. In altre parole, i numeri hanno superato quelli raggiunti nel 2019.\r

\r

L'economia Usa continua a mostrare resilienza e solidità, a dispetto degli ostacoli: il fallimento di tre banche regionali statunitensi nella prima metà del 2023, il mercato del lavoro segnato da massicci in aziende tecnologiche come Alphabet, Facebook, Salesforce e Amazon. Il conflitto geopolitico che ha avuto inizio con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, accompagnato da una traiettoria di crescita lenta in Europa e in Cina e dalle sfide affrontate nella gestione della catena di approvvigionamento. \r

\r

Malgrado ciò - evidenzia Phocuswright - la passione degli americani per i viaggi ha prevalso, anche in mezzo a notevoli incertezze. Gli americani hanno continuato ad attribuire un valore maggiore ai viaggi rispetto ad altre spese discrezionali come la ristrutturazione della casa, la ristorazione e l'elettronica.","post_title":"Gli Stati Uniti sono il primo mercato dei viaggi a livello mondiale: superati i numeri 2019","post_date":"2023-07-27T10:49:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690454984000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\"Investire sulle Persone, sul Pianeta e sulla Prosperità”: sarà questo il tema focale della Tourism Week 2023 dell'isola di Anguilla, che si svolgerà dal 26 novembre al 2 dicembre prossimi. \r

\r

«La prosperità della nostra isola e della nostra gente è fortemente legata al benessere e alla fortuna dell’industria del turismo - ha affermato Haydn Hughes, ministro delle Infrastrutture, delle Comunicazioni, dei Servizi e del Turismo -. Dobbiamo investire nell’innovazione e nella tecnologia per sprigionare l’enorme potenziale del turismo al fine di creare opportunità per la nostra gente e costruire un’economia solida. Il settore del turismo mondiale è uno dei principali datori di lavoro del mondo, e il nostro obiettivo è quello di generare una prosperità inclusiva sull’isola di Anguilla attorno ai pilastri dell’innovazione e dell’imprenditorialità».\r

\r

Il settore del turismo si conferma come il «motore dell’economia di Anguilla, e dobbiamo investire sulle persone fornendo percorsi e opportunità di carriera al fine di attrarre i giovani in questo settore - ha sottolineato Stacey Liburd, direttore dell'ente del turismo -. Le opportunità di lavoro non si limitano al settore ricettivo; offrire l'accesso a programmi di formazione accademica, formazione professionale e imprenditorialità è fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento di un’ ampia forza lavoro di talento che è la base in grado di garantire il continuo successo del nostro comparto».\r

\r

Altro tema chiave quello legato alla sostenibilità ambientale: «Per il turismo è fondamentale costruire infrastrutture sostenibili al fine di garantire il futuro di questo settore nel lungo periodo - ha precisato Quincia Gumbs-Marie, ministro della Sostenibilità, Innovazione e dell’Ambiente -. Aver partecipato alla Blue Belt Initiative è stato un primo passo, tuttavia, accelerare la trasformazione ecologica del settore del turismo è un processo in via di sviluppo. Abbiamo bisogno di gestire le nostre risorse marine e costiere e coinvolgere sia i nostri attuali partner che i nuovi investitori in modo da aumentare la produttività, portare valore aggiunto alla nostra economia, creare nuove opportunità di lavoro e migliorare lo stile di vita delle nuove generazioni».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Anguilla: la Tourism Week 2023 ruota attorno alle persone e alla sostenibilità ambientale","post_date":"2023-07-27T09:25:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690449935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nave di lusso dallo stile sobrio ed elegante. Un’unità all’avanguardia dal punto di vista del design, della tecnologia navale, della sostenibilità. E' la descrizione che Pierfrancesco Vago, ha fatto della Explora I, in occasione della cerimonia di consegna della nave della scorsa settimana a Monfalcone: “Ma il nostro brand Explora Journeys garantisce esperienza non solo nell’hardware della nave - ha sottolineato l'executive chairman di Msc Crociere -. Lo fa anche nel servizio: un modo per visitare il mondo in grande comfort, competitivo rispetto alle strutture alberghiere di lusso e dal valore aggiunto, quali sono gli itinerari esperienziali dell’Ocean State of Mind”.\r

\r

La Explora I è stata realizzata per il trasporto circa 900 ospiti, distribuiti in 461 suite con terrazzo privato, a cui si aggiungono nove esperienze culinarie a bordo in sei bar/ristoranti, nonché tre piscine, tra cui una coperta. Poche insegne per essere meno invasivi possibili e far sentire il viaggiatore come a casa propria. Non c’è reception ma isole dell’accoglienza: un nuovo concept dove il cliente si rilassa in salotto con un drink in attesa del check-in. Il teatro è un ambiente tipo lounge, dove la gente può incontrarsi e bere un drink accompagnata da un minimo di intrattenimento. Si parla infatti non di intrattenimento ma di arricchimento, condotti sia nelle escursioni, sia a bordo da esploratori dal calibro di Mike Horn. Aromaterapia e nuovi brand in commercio in esclusiva per Msc arricchiscono inoltre l’area wellness.\r

\r

“Questa nave segna l’ingresso del nostro gruppo nel segmento delle crociere di lusso - ha aggiunto Vago -. Un settore con notevoli prospettive di sviluppo nel quale stiamo ancora investendo. Una nuova sfida, per cui puntiamo a innovare fortemente il comparto. Abbiamo infatti coniato una nuova espressione, la Ocean State of Mind, per caratterizzare l’esperienza che il nuovo marchio saprà offrire agli ospiti: uno stato della mente e del corpo che trae ispirazione dalla bellezza del mare interagendo con esso e con quanto avviene sulle nostre navi, per offrire un lusso semplice e raffinato. Explora I sarà una delle ambasciatrici del made in Italy. Non solo: il settore crocieristico oggi è all’avanguardia mondiale sul fronte della decarbonizzazione. Ma serve anche il supporto delle istituzioni, perché sviluppino politiche efficaci e di sostegno alla Blu Economy. Una compagnia di crociere non può fare tutto da sola. Basti pensare alla produzione del carburante Gnl, difficile da reperire. Auspico che le crociere ricevano l’adeguata considerazione e siano considerate dal governo come player realmente strategico per il Paese. Occorre inoltre un grande piano del turismo, che punti soprattutto sui trasporti, sullo shipping e il mare in generale”.\r

\r

","post_title":"Vago: Explora Journeys compete con gli hotel di lusso, ma con il valore aggiunto dei suoi itinerari","post_date":"2023-07-25T11:21:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690284092000]}]}}