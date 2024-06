Turismo Gran Canaria alla fiera Becycle a Firenze, dal 26 al 28 giugno Turismo Gran Canaria partecipa alla prima edizione di Becycle, manifestazione dedicata al ciclismo sportivo e cicloturismo, tra pochi giorni a Firenze: infatti, proprio dal capoluogo toscano, prenderà il via il 29 giugno il 111.mo Tour de France, che per la prima volta partirà dall’Italia. Becycle si svolgerà dal 26 al 28 giugno presso la stazione Leopolda e qui l’ente del turismo presenterà le numerose iniziative rivolte agli appassionati di ciclismo e cicloturismo. All’interno dello stand, ci sarà l’opportunità di scoprire percorsi ciclistici unici, eventi sportivi internazionali e servizi pensati per rendere ogni esperienza su due ruote indimenticabile. Sarà inoltre possibile assistere al panel: “Gran Canaria e i Training Camp ” con Andrea Tonti, evento moderato da Silvia Livoni:, giovedì 27 giugno alle ore 15:00 . Condividi

