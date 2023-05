Il turismo ceco vicino ai livelli del 2019. Ora si punta al fuori Praga Dopo un 2022 che ha chiuso al 70% di arrivi dall’Italia rispetto agli anni pre-Covid, il 2023 della Cechia parte con il vento in poppa. “Nei primi tre mesi a Praga abbiamo registrato un +162% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – spiega il direttore generale di Czech Tourism Italia, Luboš Rosenberg -. In generale i flussi dalla Penisola sono ormai solo il 6% sotto le quote del 2019. Se si escludono i Paesi confinanti, l’Italia è oggi il secondo mercato più importante per il nostro incoming appena dietro al Regno Unito. Il sesto a livello complessivo”. L’obiettivo dell’ente ceco è ora quello di spostare l’interesse del pubblico oltre la città di Praga. “L’anno scorso, al momento della ripresa, ci eravamo concentrati sulla capitale, perché durante la pandemia tutto sommato il turismo domestico aveva retto – continua Rosenberg -. A soffrire era stata quindi soprattutto Praga, che dipende maggiormente dai flussi internazionali. Ora però le cose stanno tornando fortunatamente alla normalità e quindi è importante per noi spingere anche su destinazioni differenti”. Focus sul mice Ma il turismo ceco dell’era post-Covid è in parte differente da quello che si poteva sperimentare negli anni pre-pandemia. “Siamo più attenti alla sostenibilità, in primis. E poi crediamo molto nelle potenzialità del comparto meeting e incentive – rivela il direttore generale di Czech Tourism, Jan Herget, in visita a Milano proprio in occasione di un evento ad hoc tenuto nel capoluogo lombardo -. Stando dall’Icca, il nostro Paese è nella top 10 delle mete mice a livello globale, con Praga che è addirittura in quinta posizione. E poi naturalmente non mancano le occasione di scoprire la Cechia della storia e della cultura, della musica (l’anno prossimo si celebrerà il duecentesimo anniversario dalla nascita di Smetana), nonché della natura e delle vacanze attive“. Più collaborazione con i to italiani Con il ritorno della normalità dei flussi di visitatori, si rafforza inoltre la collaborazione tra ente e operatori del turismo organizzato. “Li aiutiamo a conoscerci meglio. Per esempio tramite i Travel Trade Day, che ogni anno allestiamo in una destinazione differente – racconta Lara Cereda, trade manager di Czech Tourism in Italia -. Per il 2023 abbiamo scelto Brno, invitando quattro tour operator tricolori, per un programma che ha previsto un fam trip di quattro giorni alla scoperta del territorio e un workshop per incontrare i partner locali. Inoltre dall’anno scorso sul nostro sito e su Youtube ci sono delle pillole video dedicate ogni volta a un tema di viaggio differente”. Podcast mensili per raccontare l’altra Cechia Lo sforzo di Czech Tourism per promuovere le mete alternative a Praga prosegue quindi con la nuova serie di otto podcast mensili, disponibili su Spotify e ancora sul sito, che da questo mese di maggio racconta ogni volta il Paese da un punto di vista differente. “Naturalmente supportiamo pure i to nelle loro azioni promozionali – prosegue Lara Cereda -, organizzando eventi sia live, sia digital. A febbraio con Caldana abbiamo fatto un fam trip. Stessa cosa per Alpitour che recentemente ha deciso di investire sulla nostra destinazione, lanciando un nuovo tour ad hoc per questa primavera”. Il turismo organizzato vale il 30% dei flussi dalla Penisola Per la Cechia il comparto del turismo organizzato vale circa il 30% dei flussi di visitatori dall’Italia, “ma è soprattutto utile a diversificare l’offerta”, sottolinea Rosenberg. L’unica criticità, al momento, conclude Lara Cereda, è l’assenza di collegamenti di linea: “Funzionano solo le low cost, che peraltro uniscono molte città della Penisola con la Cechia. Il problema è che, come si sa, fanno più fatica a collaborare con i to, soprattutto in tema di gruppi”.

