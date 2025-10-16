Tunisia chiama Sicilia: appuntamento a Palermo con l’evento ‘Ponti di cultura, commercio e turismo’ Riflettori puntati sulla promozione del turismo, della cultura e dell’artigianato tunisino: l’appuntamento è a Palermo, dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, dove l’Ente nazionale del turismo tunisino (Ontt), in collaborazione con il Consolato di Tunisia a Palermo e Hakuna Travel, organizza l’evento ‘Sicilia e Tunisia: ponti di cultura, commercio e turismo’. L’iniziativa mira a rafforzare i legami storici, culturali ed economici tra le due sponde del Mediterraneo, offrendo al pubblico siciliano e ai professionisti del settore un’immersione autentica nel fascino della Tunisia. Il programma prevede una Giornata Economica (31 ottobre) – Convegno “Industrie 5.0 Agroalimentari: nuove opportunità di investimento e affari tra la Tunisia e la Sicilia”, presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna. Giornata Culturale e Turistica (1° novembre), con l’inaugurazione dei padiglioni artigianali tunisini in Piazza Bologna, spettacoli artistici e musicali per tutta la giornata, convegno sulle “Relazioni Storiche, Culturali e Turistiche tra la Tunisia e la Sicilia” presso Palazzo Riso, e una serata d’onore al Palazzo Asmundo, con degustazioni e performance artistiche tunisine. Infine, il 2 novembre, esposizione di prodotti artigianali tunisini in Piazza Bologna. La manifestazione vedrà la partecipazione di autorità siciliane e tunisine, rappresentanti istituzionali, università, tour operator, media, artisti e artigiani. Sarà presente una delegazione di 44 partecipanti provenienti dalla Tunisia – tra artigiani, modelle e hostess- per promuovere il savoir-faire tunisino attraverso esposizioni, sfilate di moda, musica e gastronomia tipica. Condividi

