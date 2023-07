Trenino Verde delle Alpi: una serie di podcast per accompagnare e affascinare i viaggiatori I passeggeri del Trenino Verde delle Alpi hanno a disposizione una nuova serie di podcast che li accompagnano lungo l’affascinante itinerario che, partendo da Domodossola, tocca le principali località dell’Oberland Bernese arrivando alla capitale della Svizzera, Berna. Da oggi, i contenuti audio sono disponibili gratuitamente su Loquis, la prima piattaforma al mondo di travel podcasting che offre podcast verticali dedicati ai viaggi e ai viaggiatori, dove ogni contenuto audio viene geo-localizzato e contribuisce a creare uno storytelling unico del mondo reale.



“Una narrazione sorprendente e avvolgente accompagnerà i viaggiatori lungo le tappe del Trenino Verde delle Alpi presentando la bellezza e la semplicità della natura che contraddistingue l’incantevole panorama svizzero e gli aspetti storici e culturali che rendono unica l’esperienza a portata di treno nell’Oberland Bernese’ ha dichiarato Ilona Ott, responsabile rapporti Italia Mobilità viaggiatori Bls. Oltre ai contenuti che riprendono l’offerta del territorio, dal tour in battello sul Lago di Thun alle escursioni a piedi da Kandersteg, e l’offerta culturale dei villaggi pittoreschi e della capitale svizzera, i podcast propongono anche le informazioni utili per intraprendere il viaggio in treno.



I nuovi podcast realizzati da Il Trenino Verde delle Alpi sono disponibili su Loquis per Smartphone iOS e Android e anche per dispositivi CarPlay e Apple Watch. Condividi

