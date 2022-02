Torna la Amazing Thailand & Qatar Airways Golf Cup: prima tappa il 5 marzo

Conto alla rovescia per la nuova edizione di Amazing Thailand & Qatar Airways Golf Cup, che prenderà il via il prossimo 5 marzo, al Golf Club Verona. Il circuito include dieci tappe che si disputeranno tra marzo e l’11 settembre, data della finale italiana di Albarella. Il 3 aprile sarà poi il turno del Golf Club Ambrosiano di Milano, seguito il 7 maggio da Firenze al Golf Club Castelfalfi. Tra le date da segnalare, il 19 giugno al Golf Club Olgiata di Roma. , che prenderà il via il prossimo 5 marzo, al. Il circuito include dieci tappe che si disputeranno tra marzo e l’11 settembre, data della. Il 3 aprile sarà poi il turno del Golf Club Ambrosiano di Milano, seguito il 7 maggio da Firenze al Golf Club Castelfalfi. Tra le date da segnalare, il 19 giugno al Golf Club Olgiata di Roma.

Organizzato dall’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in collaborazione con Qatar Airways e Futur Viaggi. Il torneo cade quest’anno nel suo nono anno di vita riproponendo la collaborazione con Rotary Golf e prefiggendosi l’obiettivo di promuovere la Thailandia in Italia per migliorare la conoscenza della destinazione nei confronti di una audience specifica che è quella degli amanti del golf a cui il paese asiatico ha così tanto da offrire in termini di opportunità e strutture. Il torneo oltre ai sponsor classici, quest’anno vede l’aggiunta dell’Hotel Formula di Rosolina, Dressij, Angsana Laguna Phuket, Valica e la Camera di Commercio Thailandia – Italia

La novità principale di questa edizione sarà la nascita del torneo gemello, Phuket Cup 2022, a cui si avrà accesso attraverso il torneo principale Amazing Thailandia & Qatar Airways Golf Cup.

“Un’edizione speciale quella di quest’anno, perché vede l’introduzione di Phuket Cup 2022 e la conferma di partnership importanti con Qatar Airways, Rotary Golf e Golf & Turismo in qualità di media partner – ha commentato Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese -. Sarà per noi un momento che ci consentirà di continuare ad essere vicini agli appassionati di Thailandia nel periodo che segue un momento difficile ma che apre una finestra verso una concreta ripresa dei viaggi e delle nostre attività”.