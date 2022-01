Thailandia: torna il programma ‘Test & Go’ che esenta i vaccinati dalla quarantena

La Thailandia si appresta a reintrodurre prima del previsto il programma di esenzione dalla quarantena “Test & Go”: programma che era stato sospeso il 22 dicembre 2021 a causa della rapida diffusione della variante Omicron in molti paesi, Europa inclusa. Ora, invece, i timori legati alla diffusione di Omicron nel Paese sembrano ridimensionati: per questo il vice primo ministro e ministro della salute pubblica, Anutin Charnvirakul, ha annunciato ai media locali “l’intenzione di proporre al Centre for Covid-19 Situation Administration (Ccsa) la ripresa del programma ‘Test & Go’, che consente ai viaggiatori vaccinati provenienti da paesi idonei di osservare solo una notte di quarantena in attesa del risultato del test Pcr effettuato all’arrivo in Thailandia”, si legge da Action-Visas.

La proposta sarà presentata alla prossima assemblea generale della Ccsa giovedì prossimo, 20 gennaio.

Il programma Test & Go, nei due mesi in cui è stato attivo prima della sospensione, ha contribuito ad attrarre in Thailandia circa 350.000 visitatori. Il Paese del sud-est asiatico negli ultimi due anni ha messo in campo diverse iniziative per rilanciare l’industria turistica che, nel 2019, contribuiva a circa un quinto dell’economia nazionale, con 40 milioni di turisti stranieri che hanno generato più di 60 miliardi di dollari di entrate.