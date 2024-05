O’Leary su Ita-Lufthansa: «Devono cedere gli slot, sia a Linate sia a Roma Fiumicino» Michael O’Leary, ceo del gruppo Ryanair, torna a sentenziare sull’operazione Ita Airways-Lufthansa al vaglio dell’Unione europea: secondo il ceo «la soluzione (per un via libera equo della Commissione europea, ndr) è semplice: dovrebbe esserci un passaggio di slot a easyJet a Milano Linate (…) e a Ryanair a Roma Fiumicino». «Solo così avremo una vera concorrenza» commenta O’Leary, ripreso dall’Ansa, sottolineando che la decisione sull’operazione rappresenta una «sfida per l’Ue». Sempre secondo il numero uno della low cost irlandese la quota di slot da cedere da parte delle due compagnie, dovrebbe essere «del 30%» in entrambi gli aeroporti. Il manager irlandese ha puntualizzato che al momento non sono in corso trattative con Francoforte per la cessione degli slot a Ryanair. «Lufthansa non ce ne ha parlato e le ultime persone a cui vogliono distribuire gli slot siamo noi (…) Saremmo certamente interessati «Vogliamo che la fusione» tra Ita e Lufthansa sia «approvata, ma con seri rimedi alla concorrenza» ha concluso O’Leary. Condividi

