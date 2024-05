Trenitalia: torna la promozione per viaggiare in Eurocity fra Italia e Svizzera Torna, dal 21 maggio al 7 giugno, la possibilità di viaggiare in treno tra l’Italia e la Svizzera con i vantaggi della “Promo 2×1 Spring EC“ di Trenitalia. La promozione consente di far viaggiare due persone sui treni Eurocity pagando solo un biglietto intero, sia per la prima che per la seconda classe, e raggiungere tutte le principali città svizzere da Milano con arrivo a Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Montreux e Zurigo. I biglietti sono già acquistabili, fino al 26 maggio, almeno tre giorni prima della partenza, tramite l’app e il sito web di Trenitalia, presso le biglietterie nelle stazioni e presso le agenzie di viaggio autorizzate. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e i biglietti non sono modificabili né rimborsabili. L’iniziativa rientra nella campagna di Svizzera Turismo dedicata alla valorizzazione dei 13 siti del Patrimonio mondiale dell’Unesco in Svizzera. L’obiettivo è quello di facilitare l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto sostenibile per visitare questi importanti siti culturali, molti dei quali sono raggiungibili direttamente con i treni Eurocity. Condividi

