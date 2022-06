Sudafrica: eliminate le ultime restrizioni di ingresso contro il Covid

Il Sudafrica ha eliminato le ultime restrizioni di ingresso per il Covid-19, rimuovendo l’obbligo di mostrare la prova della vaccinazione o presentare un risultato negativo del test Covid-19 all’arrivo.

È stato abolito l’obbligo di indossare mascherine negli spazi pubblici al chiuso, mentre i locali al chiuso possono ora operare a pieno regime.

L’annuncio da parte del Dipartimento della Salute sudafricano dell’abolizione totale delle restrizioni Covid, sia per i viaggi nazionali che per quelli internazionali, ha rappresentato un’ancora di salvezza per il turismo del Paese. Di tutte le attività economiche principali colpite dall’isolamento dovuto alla pandemia, il settore turistico è stato di gran lunga il più colpito.

L’industria turistica in Sudafrica, prima della pandemia, valeva più di 130 miliardi di euro, rappresentava il 4,5% dell’occupazione del Paese e contribuiva direttamente al Pil per il 3%.