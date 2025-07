Stati Uniti: Trump aumenta il prezzo d’ingresso ai parchi nazionali per i turisti stranieri L’ingresso ai parchi nazionali americani diventa più caro. Ma solo per i visitatori stranieri. La novità, come si legge da Reuters, è giunta ieri con la firma di un ordine esecutivo del presidente Donald Trump, mentre si sta cercando di tagliare la spesa per i parchi nazionali di oltre un terzo. Secondo quanto dichiarato dalla Casa Bianca, le entrate aggiuntive generate dall’aumento dei biglietti per i turisti stranieri consentiranno di raccogliere centinaia di milioni di dollari da destinare a progetti di conservazione e manutenzione differita per migliorare i parchi. Fino ad ora il prezzo d’ingresso era di circa 20-30 dollari per veicolo. I parchi, da sempre fra i siti iconici di un viaggio negli Stati Uniti, nel 2024 hanno accolto 94 milioni di visitatori (compresi gli americani). Il Parco Nazionale delle Great Smoky Mountains (Tennessee e Carolina del Nord) è il più frequentato, con oltre 12 milioni di visitatori. L’ordine esecutivo arriva mentre l’amministrazione Trump ha proposto di tagliare più di 1 miliardo di dollari dal bilancio del Park Service nell’anno fiscale 2026, il che rappresenterebbe una riduzione di oltre un terzo del bilancio dell’agenzia rispetto all’anno precedente. L’atteggiamento del governo Usa, unito all’aumento un’inflazione, incidono in modo significativo sull’attrattiva turistica degli Stati Uniti: se nel dicembre 2024 le previsioni indicavano un aumento del 9% dei visitatori internazionali e del 16% della spesa, oggi il Wttc stima per il 2025 dell’economia statunitense perdite per 12,5 miliardi di dollari. Condividi

