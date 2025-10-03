Stati Uniti: previsto un calo del 6,2% degli arrivi internazionali nel 2025 Segno meno per gli arrivi internazionali negli Stati Uniti: gli ultimi dati provenienti dalla US Travel Association, il numero di visitatori scenderà dai 72,4 milioni del 2024 a 67,9 milioni nel 2025, con un calo del 6,2%; si tratta della prima flessione dopo quella indotta dalla pandemia, nel 2020. Secondo le stime rimangono invece stabili i viaggi interni con una spesa prevista di 1,2 trilioni di dollari da parte dei viaggiatori statunitensi. La spesa dei visitatori internazionali dovrebbe invece raggiungere i 173 miliardi di dollari quest’anno, ma questa cifra è a rischio senza un intervento politico. “Mentre i viaggi interni rimangono stabili, il continuo calo dei visitatori internazionali minaccia miliardi di dollari di spesa e migliaia di posti di lavoro. Il prossimo decennio può essere caratterizzato da una crescita straordinaria, ma solo se agiamo con decisione. Sistemi obsoleti, tempi di attesa eccessivi per i visti e nuovi deterrenti al viaggio stanno spingendo i visitatori globali altrove. Gli Stati Uniti devono assumere un ruolo di leadership modernizzando le infrastrutture di viaggio, snellendo le procedure di ingresso e inviando un messaggio chiaro: l’America è aperta agli affari”. L’associazione avverte che senza un intervento immediato per modernizzare le infrastrutture e migliorare i sistemi di ingresso internazionali, gli Stati Uniti rischiano di perdere il loro vantaggio competitivo. Sebbene si preveda una ripresa degli arrivi internazionali nel 2026, trainata da grandi eventi come la Coppa del Mondo Fifa e il bicentenario degli Stati Uniti, il calo previsto nel 2025 rappresenta un punto di svolta critico. Condividi

La concorrenza, infatti, rappresenta sempre un vantaggio per i consumatori, contribuendo ad abbassare i costi e a migliorare la qualità dei servizi.” Di largo respiro deve essere poi la programmazione regionale degli investimenti rivolti alle infrastrutture con opere, linee di trasporti e servizi adeguati a una strategia di lungo termine: “In tale ottica – sottolinea Testa – riteniamo fondamentale l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze, strategico per attrarre flussi turistici internazionali.” [post_title] => Testa (Fiavet Toscana): ecco le priorità per rafforzare il ruolo delle agenzie [post_date] => 2025-10-03T11:08:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759489727000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498353 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Segno meno per gli arrivi internazionali negli Stati Uniti: gli ultimi dati provenienti dalla US Travel Association, il numero di visitatori scenderà dai 72,4 milioni del 2024 a 67,9 milioni nel 2025, con un calo del 6,2%; si tratta della prima flessione dopo quella indotta dalla pandemia, nel 2020. Secondo le stime rimangono invece stabili i viaggi interni con una spesa prevista di 1,2 trilioni di dollari da parte dei viaggiatori statunitensi. La spesa dei visitatori internazionali dovrebbe invece raggiungere i 173 miliardi di dollari quest'anno, ma questa cifra è a rischio senza un intervento politico. "Mentre i viaggi interni rimangono stabili, il continuo calo dei visitatori internazionali minaccia miliardi di dollari di spesa e migliaia di posti di lavoro. Il prossimo decennio può essere caratterizzato da una crescita straordinaria, ma solo se agiamo con decisione. Sistemi obsoleti, tempi di attesa eccessivi per i visti e nuovi deterrenti al viaggio stanno spingendo i visitatori globali altrove. Gli Stati Uniti devono assumere un ruolo di leadership modernizzando le infrastrutture di viaggio, snellendo le procedure di ingresso e inviando un messaggio chiaro: l'America è aperta agli affari". L'associazione avverte che senza un intervento immediato per modernizzare le infrastrutture e migliorare i sistemi di ingresso internazionali, gli Stati Uniti rischiano di perdere il loro vantaggio competitivo. Sebbene si preveda una ripresa degli arrivi internazionali nel 2026, trainata da grandi eventi come la Coppa del Mondo Fifa e il bicentenario degli Stati Uniti, il calo previsto nel 2025 rappresenta un punto di svolta critico. [post_title] => Stati Uniti: previsto un calo del 6,2% degli arrivi internazionali nel 2025 [post_date] => 2025-10-03T11:07:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759489677000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498354 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il progetto c’è e la speranza è quella di portarlo a compimento nel 2027. 