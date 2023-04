Spagna verso un nuovo record di entrate turistiche: 172,2 miliardi di euro, +9,4% sul 2019 L’industria turistica della Spagna ha tutte le carte in regola per centrare una nuova performance da record nel 2023. Secondo l’associazione turistica Exceltur (che raggruppa strutture ricettive, fornitori di trasporti, rent a car, ecc.) dopo un “ottimo inizio d’anno” e grazie alle “aspettative positive” del settore, si prevede che le entrate turistiche ammonteranno a 172,2 miliardi di euro. In altre parole si tratterebbe di un aumento del 9,4% rispetto al 2019 nonché di una ulteriore crescita dell’8,3% rispetto al record di 159 miliardi di euro registrato nel 2022. “Questo scenario centrale si basa sul mantenimento di una forte domanda interna e sul consolidamento della ripresa” nei Paesi europei da cui proviene la maggior parte dei turisti stranieri, ha spiegato l’organizzazione in una nota. In seguito all’allentamento della restrizioni di viaggio imposte per il Covid anche in destinazioni quali l’Asia, l’industria turistica spagnola potrebbe quindi beneficiare anche di un aumento dei turisti provenienti da regioni più lontane, dal Nord America alla Cina. Nel 2022 la Spagna ha accolto oltre 71,6 milioni di visitatori internazionali, principalmente da Germania, Francia e Regno Unito. Il dato corrisponde ad un aumento rispetto ai 31,1 milioni di turisti del 2021, ma è comunque inferiore al record di 83,7 milioni di visitatori stranieri che hanno raggiunto il Paese nel 2019, prima che la pandemia colpisse il settore.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A fine 2022 l'Italia si conferma prima nazione dell’area adriatica per numero di crocieristi movimentati (1,5 milioni), davanti a Croazia (quasi 900 mila) e Grecia (circa 533 mila). Sono le prime anticipazione fornite da Risposte Turismo, relative alla nuova edizione del proprio Adriatic Sea Tourism Report che dal 2013 analizza i flussi, le dimensioni, la natura e le direzioni dei movimenti turistici nella regione. Complessivamente sono stati quasi 3,5 milioni i movimenti passeggeri registrati lo scorso anno negli oltre 30 scali crocieristici adriatici analizzati (+242% sul 2021) e poco meno di 3 mila le toccate nave: numeri che rimangono però distanti dai valori registrati nell’anno record 2019, rispetto al quale segnano una flessione del 39% per i passeggeri e dell’11% per le toccate nave. La Croazia è quindi al primo posto per numero di toccate nave (974), davanti a Italia (944) e Montenegro (441): risultato legato a un rilevante numero di accosti di unità con ridotta capacità passeggeri. Il podio della classifica dei porti adriatici vede, infine, Corfù al primo posto, con oltre mezzo milione di passeggeri movimentati (+125% sul 2021) e 392 toccate nave. Sui restanti gradini del podio Trieste, con quasi 425 mila passeggeri (+216% sul 2021) e 183 toccate nave e Kotor, con 418 mila crocieristi (+4.500% sul 2021) e 432 scali. Chiudono la top five Bari e Dubrovnik con, rispettivamente, quasi 411 mila e oltre 377 mila crocieristi (+95% e +242% sul 2021), nonché 185 e 314 toccate nave. I dati completi saranno presentati in occasione dell'Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht, ideato e organizzato dalla stessa Risposte Turismo, quest’anno in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Durante la prima giornata dell'evento, giovedì 4 maggio, è tra l'altro in programma un inedito momento di confronto tra le figure di vertice dei porti e delle associazioni di categoria nazionali [post_title] => Risposte Turismo: Italia al top delle crociere in Adriatico ma numeri ancora lontani rispetto al 2019 [post_date] => 2023-04-21T10:47:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682074054000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende forma il rilancio delle Terme di Chianciano. I nuovi azionisti e i manager del complesso hanno infatti raggiunto la maggioranza di legge per l’approvazione del piano concordatario. Le operazioni di voto formalmente si chiuderanno ai primi di maggio, ma nella giornata di ieri, 19 aprile, è stata già sancita la decisione. Si apre quindi una nuova stagione per la società che, dopo l’omologazione del concordato, prevedibilmente entro il 23 settembre, potrà concretamente operare sui nuovi piani di sviluppo. L’onere complessivo del concordato, superiore alle previsioni iniziali, è di circa 3 mln, cui si sommeranno le risorse per investimenti per il rinnovo dei complessi. Entro luglio Terme di Chianciano intende quindi presentare al territorio il piano di sviluppo, coinvolgendo anche tutte le strutture turistiche e il tessuto economico e del Comune e dell’Area. Rimane da definire, nelle prossime settimane, in un confronto con la regione, l’assetto definitivo degli asset immobiliari per poter pianificare gli investimenti. [post_title] => Prende forma il rilancio delle Terme di Chianciano: approvato il piano di ristrutturazione [post_date] => 2023-04-20T15:23:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682004204000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_398991" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone[/caption] Garantire la longevità e la sicurezza del business. In occasione del suo ventesimo anniversario, I4T - Insurance Travel estende il raggio di azione ben oltre le polizze viaggio, con l’obiettivo di mettere al sicuro le imprese, il patrimonio personale dei professionisti che ci lavorano in qualità di soci e/o amministratori, e le loro famiglie. Ne è nata una mappatura completa dei rischi di impresa, personalizzata sulla base del modello di attività di ogni agenzia o altra azienda turistica. “Spesso gli imprenditori pensano che optare per una srl salvi il loro patrimonio – spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma questo è vero solo in parte e molti non ne sono consapevoli. Inoltre se, come spesso accade, i soci sono anche amministratori, la normativa prevede responsabilità molto gravose che, in caso di imprevisti, possono compromettere la continuità operativa dell’azienda”. Per affrontare questo genere di rischi, una volta evidenziati, I4T propone diverse soluzioni assicurative: la prima è la polizza invalidità, che protegge l’assicurato, la sua famiglia e la sua azienda dalle conseguenze di una malattia o di un infortunio accidentale, fronteggiando le spese impreviste con un adeguato supporto economico. Alle realtà costituite da due o più soci, I4T suggerisce la polizza Tcm (Temporanea caso morte) che, in caso di decesso di un socio, garantisce la liquidazione delle quote societarie spettanti ai suoi eredi entro i termini indicati dal codice civile, senza pesare sui conti dell’azienda o degli altri soci. Infine, la polizza D&o (Directors & officers liability) tutela il patrimonio personale degli amministratori o dei membri di altri organi di gestione, rispetto a errori ed eventuali richieste di risarcimento, funzionando come una sorta di rc degli amministratori. Oltre agli aspetti legati alla tutela tra i soci e alla messa in sicurezza del patrimonio personale dell’amministratore, l’analisi condotta da I4T comprende la protezione dei beni aziendali, il rischio legato ad eventuali vertenze legali, le opportunità disponibili e un focus sulla rc professionale, volto a indicare garanzie e massimali coerenti con il modello di business dell’azienda. “La nostra compagnia ha alle spalle l’esperienza e il know-how di Garrone & Boschet, società di intermediazione assicurativa da 50 anni sul mercato - spiega il direttore commerciale di I4T, Giovanni Giussani -. Questo ci consente di presentarci alle agenzie e alle altre imprese turistiche, come hotel e tour operator, come referente unico per tutti gli aspetti assicurativi, superando la barriera delle polizze viaggio. L’obiettivo è di costruire partnership di lungo periodo, volte a garantire la continuità operativa delle aziende e a proteggerle da tutti i rischi connaturati al loro specifico modello di business”. [post_title] => I4T amplia il raggio d'azione con una serie di polizze pensate per proteggere i rischi di impresa [post_date] => 2023-04-20T10:53:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681988028000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Tourism, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, promuove la destinazione quale meta ideale di vacanza per tutta la famiglia e lungo tutto l’arco dell’anno. Il Paese tra gennaio e febbraio ha accolto un numero record di visitatori e lo scorso 15 marzo ha superato il milione di visitatori internazionali sulle sue coste. “Il Qatar è la destinazione ideale per le famiglie che amano stare insieme e creare ricordi duraturi – ha affermato Berthold Trenkel, chief operating officer di Qatar Tourism -. Negli ultimi cinque anni, il Numbeo Crime Index ha classificato il Qatar come il Paese più sicuro al mondo. Sia che si tratti di vivere un'avventura nel deserto o di provare il brivido di un parco a tema oppure, ancora, rilassarsi in spiaggia o vivere esperienze culturali più autentiche, qui abbiamo qualcosa da offrire ai viaggiatori di tutte le età e per le famiglie c'è da divertirsi senza sosta". Qatar Tourism e Qatar Airways Holidays propongono uno sconto di 100 euro su voli e pacchetti alberghieri prenotati tramite Qatar Airways. I visitatori devono prenotare entro il 30 aprile 2023 per viaggi entro il 31 dicembre 2023. Le opportunità su misura per le famiglie spaziano dalle attrazioni in città (con il Museo Nazionale del Qatar e il Qatar al Souq Waqif, un autentico mercato ricco di vicoli intricati pieni di souvenir locali) alle avventure open air: in appena un'ora di auto, le famiglie possono lasciare Doha per ritrovarsi fra dune di sabbia, incisioni rupestri, spiagge, fattorie ecologiche e rigogliose foreste di mangrovie. Non mancano certo i parchi a tema: all'interno dell'Hilton Salwa Beach Resort & Villas si trova uno dei più grandi parchi a tema del Medio Oriente, il Desert Falls Water & Adventure Park. Nella capitale, Quest Doha accompagna i visitatori in un viaggio attraverso tre "dimensioni temporali" mentre il centro commerciale Doha Festival City offre il primo Angry Birds World al mondo, le Snow Dunes a tema invernale e il primo centro di e-gaming dedicato al Medio Oriente, Virtuocity. [post_title] => Qatar formato famiglia, da vivere lungo tutto l'arco dell'anno [post_date] => 2023-04-20T10:35:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681986945000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444012 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Aeroporto Internazionale di Malta ha chiuso il suo primo trimestre più trafficato di sempre con un totale di 1.245.525 passeggeri. In particolare, nel solo mese di marzo, si sono contati anche 487.117 movimenti di passeggeri, un aumento del 2% rispetto ai dati precedenti alla pandemia. Sempre a marzo, come riferito da SchengenVisaInfo.com, i paesi che hanno generato maggiore traffico - 63% - sono stati Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Polonia; Regno Unito e la Germania sono stati i mercati che hanno continuato a registrare performance inferiori ai livelli del 2019, mentre gli altri tre hanno centrato livelli di crescita variabili. Malta, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica del Paese, lo scorso gennaio ha accolto 136.167 turisti, per un totale di 1.031.718 pernottamenti. A conquistare il primo posto della classifica degli arrivi proprio l'Italia, seguita dal Regno Unito e dalla Polonia. Secondo queste statistiche, nel mese di gennaio 2023, il numero di notti trascorse a Malta è aumentato del 79,0% rispetto allo stesso mese del 2022, superando il milione di notti. Nel 2022 la destinazione ha recuperato fino all'83% il livello degli arrivi pre-pandemia, con un totale di 2,3 milioni di visitatori; sempre l'anno scorso i volumi dei mercati polacco, austriaco, italiano e francese hanno superato i livelli 2019. Allo stesso tempo, i turisti internazionali hanno speso 2 miliardi di euro. Tuttavia, nel 2022 la spesa totale pro capite è scesa a 880 euro dagli 899 euro del 2021. [post_title] => L'Aeroporto di Malta chiude il trimestre più trafficato di sempre. Boom di arrivi italiani [post_date] => 2023-04-20T09:15:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681982121000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444036 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La prima tappa del nuovo Roadshow Francia in Italia si è tenuta ieri a Roma. La serata, ospitata all'Unahotels Decò Roma, ha visto gli agenti di viaggio capitolini coinvolti in un workshop con una ventina di operatori ed espositori francesi, a cui è seguita una presentazione sulle novità e sugli asset di sviluppo della destinazione. "Il 2022 è stato l'anno della ripresa, abbiamo avuto ottimi risultati globali - ha esordito Fréderic Meyer, direttore Atout France -. Il turismo internazionale ci ha permesso di incassare 56,7 miliardi di euro e l'Italia ha giocato un ruolo fondamentale affermandosi come il quarto mercato internazionale, con 6,7 milioni di visitatori italiani". Risultati sostenuti da un network di collegamenti aerei sempre più fitti. Il direttore ha anche ricordato i prossimi appuntamenti che vedranno la Francia diventare palcoscenico a livello internazionale, come la Coppa del mondo di rugby 2023 e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024. Il roadshow Francia Leisure & Mice 2023 prosegue oggi con la tappa di Torino e si chiude domani, 20 aprile a Verona. [post_title] => Dopo la tappa di Roma, il Roadshow Francia sbarca a Torino e Verona [post_date] => 2023-04-19T15:36:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681918593000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444008 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Strutturare un brand unico, promuovere progetti di rete, avviare una collaborazione con gli chef stellati, digitalizzare l'offerta dei comprensori, partecipare ai principali appuntamenti fieristici del settore. Sono le direttrici d'azione del nuovo progetto speciale di promozione turistica che i comprensori della montagna delle Marche stanno avviando in collaborazione con il portale Marche Outdoor. “La strada maestra per la crescita e lo sviluppo della nostra regione è la concertazione – spiega il direttore dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (Atim), Marco Bruschini–. L’unione perciò in un unico brand dei nostri cinque comprensori della montagna è sicuramente un’ottima notizia. È stata un’azione spontanea di concerto tra i privati e i sindaci sotto la cabina di regia della Regione e dell’Atim, per dare un messaggio forte e positivo: unirsi significa andare insieme alle fiere del turismo e promuovere insieme il giusto ruolo che alle Marche spetta anche nel settore del turismo montano estivo e invernale. La Regione e l’Atim credono fortemente in un progetto unitario che promuova il mare, le colline e le montagne con i nostri borghi, l’enogastronomia e la manifattura nel loro insieme. Per questo abbiamo avuto l’idea di far conoscere la nostra montagna ai turisti al mare e chiederemo la collaborazione degli stabilimenti balneari. I dati record della stagione passata e gli ottimi numeri di Pasqua nonostante il tempo inclemente sono incoraggianti ed estremamente positivi e le prenotazioni per l’estate stanno arrivando. L’auspicio e di migliorare di anno in anno e con questo lavoro di squadra possiamo farcela”. Tra le collaborazioni già avviate ci sono in particolare sci club, associazioni sportive amatoriali (trekking, cicloturismo, escursionismo ed altri), Cral, tour operator e agenzie di viaggio provenienti da varie parti d'Italia. La montagna delle Marche offre infatti una molteplicità di attività, attrattive ed esperienze: dalle escursioni trekking, ai percorsi cicloturistici durante l'estate; dallo sci alle ciaspole durante l'inverno, fino alle attività per i bambini o per adulti. [post_title] => Nasce il brand della montagna delle Marche [post_date] => 2023-04-19T12:39:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681907978000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444005" align="alignleft" width="300"] Carlo Sangalli[/caption] L’inflazione, “ancora elevata”, che “riduce il potere d’acquisto dei redditi e il valore reale dei risparmi”, con la relativa questione energetica, che “ha messo a dura prova il nostro sistema economico e sociale, creando danni a famiglie e imprese” e che costringerà le imprese del terziario di mercato a una spesa energetica complessiva di circa 38 miliardi nel 2023, molto al di sopra dei 13 miliardi del 2021. È partito da qui il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel suo intervento alla conferenza stampa che ha aperto la due giorni di Confcommercio a Villa Miani per il ventiduesimo Forum, dipingendo poi la situazione ancora fragile dell’economia del Paese, nonostante abbia mostrato, nel biennio 2021-2022, “una capacità di reazione eccezionale e inattesa, con una crescita superiore anche a quella dei nostri principali partner internazionali”. Restano, però, i problemi strutturali del Paese, a cominciare dalla debolezza dei consumi, nel 2022 “sotto di quasi venti miliardi di euro rispetto al 2019”. Per questo il presidente di Confcommercio ha invitato a “lavorare per costruire una nuova e più forte fase di sviluppo per evitare di ripiombare nell’incubo degli ‘zero virgola’”. Cominciando con l’evitare “a tutti i costi di sprecare l’occasione di fare le riforme che da troppo tempo l’Italia chiede e merita”. “Al Governo abbiamo chiesto buone regole, buoni investimenti, buone politiche a sostegno del terziario di mercato, per il commercio, per i servizi, per il turismo, per i trasporti e per il lavoro autonomo”, ha proseguito il presidente di Confcommercio. Terziario di mercato che, non a caso, “rappresenta il settore che può dare il maggiore impulso alla nuova occupazione, soprattutto femminile, e irrobustire la crescita del nostro Paese”, ma che è scosso da “una vera e propria emergenza rappresentata dalla carenza di personale”. Secondo le analisi del Centro studi dell’associazione, infatti, se quest’anno si osservasse una crescita delle presenze turistiche del 15,3% rispetto al 2019 (arrivando a toccare i 500 milioni, come tutte le stime fanno già prevedere), avremmo bisogno di 280mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno solo nelle attività di alloggio e ristorazione. Circa il doppio se consideriamo l’indotto, superando insomma abbondantemente quota 500 mila. [post_title] => Sangalli: «Servono 280 mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno» [post_date] => 2023-04-19T12:01:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681905670000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Figure in grado di trasmettere le bellezze del territorio e di farle scoprire all’ospite in vacanza, coinvolgendolo nella partecipazione alle escursioni e alle attività proposte, garantendo il soddisfacimento e la perfetta resa dell’esperienza attraverso il mantenimento delle relazioni con i partner locali. E' questo il job profile dei tour expert della dmc 181travel, che cerca 40 risorse da inserire nel proprio team per la stagione estiva (dal 15 maggio al 15 settembre circa), con percorso formativo nella Academy interna e possibilità di estensione del contratto. Le selezioni, in programma sino a inizio maggio, hanno lo scopo di individuare figure appassionate del mondo dei viaggi, incaricate di promuovere il prodotto escursionistico ed esperienziale nelle destinazioni assegnate, gestendo l’intero ciclo di vendita: dalla prenotazione al supporto post-vendita, passando per il monitoraggio dei flussi e dei movimenti nelle strutture partner, nonché dalla partecipazione alle esperienze quando necessario e dalla promozione di attività di customer care. Tra i requisiti richiesti, ove necessario, vi è la disponibilità a trasferirsi presso la destinazione assegnata, esperienze pregresse nell’ambito delle vendite, meglio se all’interno del settore turistico, capacità di dialogare e scrivere in italiano e inglese (sono un plus le altre lingue), abilità negoziali e commerciali, insieme a soft skills come problem solving, flessibilità e resistenza a stress. Completano il profilo la passione per il mondo dei viaggi e la conoscenza del mercato delle escursioni e del target, che verranno potenziate in sede di Academy. Le posizioni ricercate saranno impiegate nelle seguenti aree: Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Toscana e Abruzzo. La retribuzione sarà fissa sulla base dell’esperienza della risorsa, con vitto e alloggio (ove necessario), e variabile, con premi di produttività in rapporto agli obiettivi quantitativi e qualitativi raggiunti. A questo link è possibile mandare la propria candidatura. Fondata nel 2016 da Marco Deiosso, 181travel è una destination management company con base a Cagliari specializzata nella selezione di esperienze turistiche. “Da sempre ci distinguiamo per il nostro desiderio di trasformare ogni viaggio in un’esperienza di scoperta della destinazione andando oltre tradizioni, dogmi e preconcetti - spiega lo stesso Deiosso -. Proprio come racconta il nome, 181travel, nel nostro animo c’è la volontà di superare ogni limite: 180, infatti, è il numero dei paralleli della terra e 180 è la soglia da oltrepassare con la nostra proposta turistica, che intende valorizzare e promuovere le peculiarità e le tipicità di ogni destinazione, svelando i tesori più autentici del territorio”. [post_title] => La giovane dmc 181travel a caccia di 40 tour expert [post_date] => 2023-04-19T10:03:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681898606000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "spagna verso un nuovo record di entrate turistiche 1722 miliardi di euro 94 sul 2019" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1873,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A fine 2022 l'Italia si conferma prima nazione dell’area adriatica per numero di crocieristi movimentati (1,5 milioni), davanti a Croazia (quasi 900 mila) e Grecia (circa 533 mila). Sono le prime anticipazione fornite da Risposte Turismo, relative alla nuova edizione del proprio Adriatic Sea Tourism Report che dal 2013 analizza i flussi, le dimensioni, la natura e le direzioni dei movimenti turistici nella regione.\r

\r

Complessivamente sono stati quasi 3,5 milioni i movimenti passeggeri registrati lo scorso anno negli oltre 30 scali crocieristici adriatici analizzati (+242% sul 2021) e poco meno di 3 mila le toccate nave: numeri che rimangono però distanti dai valori registrati nell’anno record 2019, rispetto al quale segnano una flessione del 39% per i passeggeri e dell’11% per le toccate nave. La Croazia è quindi al primo posto per numero di toccate nave (974), davanti a Italia (944) e Montenegro (441): risultato legato a un rilevante numero di accosti di unità con ridotta capacità passeggeri.\r

\r

Il podio della classifica dei porti adriatici vede, infine, Corfù al primo posto, con oltre mezzo milione di passeggeri movimentati (+125% sul 2021) e 392 toccate nave. Sui restanti gradini del podio Trieste, con quasi 425 mila passeggeri (+216% sul 2021) e 183 toccate nave e Kotor, con 418 mila crocieristi (+4.500% sul 2021) e 432 scali. Chiudono la top five Bari e Dubrovnik con, rispettivamente, quasi 411 mila e oltre 377 mila crocieristi (+95% e +242% sul 2021), nonché 185 e 314 toccate nave.\r

\r

I dati completi saranno presentati in occasione dell'Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht, ideato e organizzato dalla stessa Risposte Turismo, quest’anno in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Durante la prima giornata dell'evento, giovedì 4 maggio, è tra l'altro in programma un inedito momento di confronto tra le figure di vertice dei porti e delle associazioni di categoria nazionali","post_title":"Risposte Turismo: Italia al top delle crociere in Adriatico ma numeri ancora lontani rispetto al 2019","post_date":"2023-04-21T10:47:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682074054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Prende forma il rilancio delle Terme di Chianciano. I nuovi azionisti e i manager del complesso hanno infatti raggiunto la maggioranza di legge per l’approvazione del piano concordatario. Le operazioni di voto formalmente si chiuderanno ai primi di maggio, ma nella giornata di ieri, 19 aprile, è stata già sancita la decisione. Si apre quindi una nuova stagione per la società che, dopo l’omologazione del concordato, prevedibilmente entro il 23 settembre, potrà concretamente operare sui nuovi piani di sviluppo.\r

\r

L’onere complessivo del concordato, superiore alle previsioni iniziali, è di circa 3 mln, cui si sommeranno le risorse per investimenti per il rinnovo dei complessi. Entro luglio Terme di Chianciano intende quindi presentare al territorio il piano di sviluppo, coinvolgendo anche tutte le strutture turistiche e il tessuto economico e del Comune e dell’Area. Rimane da definire, nelle prossime settimane, in un confronto con la regione, l’assetto definitivo degli asset immobiliari per poter pianificare gli investimenti.","post_title":"Prende forma il rilancio delle Terme di Chianciano: approvato il piano di ristrutturazione","post_date":"2023-04-20T15:23:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682004204000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_398991\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

Garantire la longevità e la sicurezza del business. In occasione del suo ventesimo anniversario, I4T - Insurance Travel estende il raggio di azione ben oltre le polizze viaggio, con l’obiettivo di mettere al sicuro le imprese, il patrimonio personale dei professionisti che ci lavorano in qualità di soci e/o amministratori, e le loro famiglie. Ne è nata una mappatura completa dei rischi di impresa, personalizzata sulla base del modello di attività di ogni agenzia o altra azienda turistica.\r

“Spesso gli imprenditori pensano che optare per una srl salvi il loro patrimonio – spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma questo è vero solo in parte e molti non ne sono consapevoli. Inoltre se, come spesso accade, i soci sono anche amministratori, la normativa prevede responsabilità molto gravose che, in caso di imprevisti, possono compromettere la continuità operativa dell’azienda”.\r

\r

Per affrontare questo genere di rischi, una volta evidenziati, I4T propone diverse soluzioni assicurative: la prima è la polizza invalidità, che protegge l’assicurato, la sua famiglia e la sua azienda dalle conseguenze di una malattia o di un infortunio accidentale, fronteggiando le spese impreviste con un adeguato supporto economico. Alle realtà costituite da due o più soci, I4T suggerisce la polizza Tcm (Temporanea caso morte) che, in caso di decesso di un socio, garantisce la liquidazione delle quote societarie spettanti ai suoi eredi entro i termini indicati dal codice civile, senza pesare sui conti dell’azienda o degli altri soci. Infine, la polizza D&o (Directors & officers liability) tutela il patrimonio personale degli amministratori o dei membri di altri organi di gestione, rispetto a errori ed eventuali richieste di risarcimento, funzionando come una sorta di rc degli amministratori. Oltre agli aspetti legati alla tutela tra i soci e alla messa in sicurezza del patrimonio personale dell’amministratore, l’analisi condotta da I4T comprende la protezione dei beni aziendali, il rischio legato ad eventuali vertenze legali, le opportunità disponibili e un focus sulla rc professionale, volto a indicare garanzie e massimali coerenti con il modello di business dell’azienda.\r

\r

“La nostra compagnia ha alle spalle l’esperienza e il know-how di Garrone & Boschet, società di intermediazione assicurativa da 50 anni sul mercato - spiega il direttore commerciale di I4T, Giovanni Giussani -. Questo ci consente di presentarci alle agenzie e alle altre imprese turistiche, come hotel e tour operator, come referente unico per tutti gli aspetti assicurativi, superando la barriera delle polizze viaggio. L’obiettivo è di costruire partnership di lungo periodo, volte a garantire la continuità operativa delle aziende e a proteggerle da tutti i rischi connaturati al loro specifico modello di business”.","post_title":"I4T amplia il raggio d'azione con una serie di polizze pensate per proteggere i rischi di impresa","post_date":"2023-04-20T10:53:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681988028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Tourism, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, promuove la destinazione quale meta ideale di vacanza per tutta la famiglia e lungo tutto l’arco dell’anno. Il Paese tra gennaio e febbraio ha accolto un numero record di visitatori e lo scorso 15 marzo ha superato il milione di visitatori internazionali sulle sue coste.\r

\r

“Il Qatar è la destinazione ideale per le famiglie che amano stare insieme e creare ricordi duraturi – ha affermato Berthold Trenkel, chief operating officer di Qatar Tourism -. Negli ultimi cinque anni, il Numbeo Crime Index ha classificato il Qatar come il Paese più sicuro al mondo. Sia che si tratti di vivere un'avventura nel deserto o di provare il brivido di un parco a tema oppure, ancora, rilassarsi in spiaggia o vivere esperienze culturali più autentiche, qui abbiamo qualcosa da offrire ai viaggiatori di tutte le età e per le famiglie c'è da divertirsi senza sosta\".\r

\r

Qatar Tourism e Qatar Airways Holidays propongono uno sconto di 100 euro su voli e pacchetti alberghieri prenotati tramite Qatar Airways. I visitatori devono prenotare entro il 30 aprile 2023 per viaggi entro il 31 dicembre 2023.\r

\r

Le opportunità su misura per le famiglie spaziano dalle attrazioni in città (con il Museo Nazionale del Qatar e il Qatar al Souq Waqif, un autentico mercato ricco di vicoli intricati pieni di souvenir locali) alle avventure open air: in appena un'ora di auto, le famiglie possono lasciare Doha per ritrovarsi fra dune di sabbia, incisioni rupestri, spiagge, fattorie ecologiche e rigogliose foreste di mangrovie.\r

Non mancano certo i parchi a tema: all'interno dell'Hilton Salwa Beach Resort & Villas si trova uno dei più grandi parchi a tema del Medio Oriente, il Desert Falls Water & Adventure Park. Nella capitale, Quest Doha accompagna i visitatori in un viaggio attraverso tre \"dimensioni temporali\" mentre il centro commerciale Doha Festival City offre il primo Angry Birds World al mondo, le Snow Dunes a tema invernale e il primo centro di e-gaming dedicato al Medio Oriente, Virtuocity.","post_title":"Qatar formato famiglia, da vivere lungo tutto l'arco dell'anno","post_date":"2023-04-20T10:35:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681986945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444012","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Aeroporto Internazionale di Malta ha chiuso il suo primo trimestre più trafficato di sempre con un totale di 1.245.525 passeggeri. In particolare, nel solo mese di marzo, si sono contati anche 487.117 movimenti di passeggeri, un aumento del 2% rispetto ai dati precedenti alla pandemia.\r

\r

Sempre a marzo, come riferito da SchengenVisaInfo.com, i paesi che hanno generato maggiore traffico - 63% - sono stati Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Polonia; Regno Unito e la Germania sono stati i mercati che hanno continuato a registrare performance inferiori ai livelli del 2019, mentre gli altri tre hanno centrato livelli di crescita variabili.\r

\r

Malta, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica del Paese, lo scorso gennaio ha accolto 136.167 turisti, per un totale di 1.031.718 pernottamenti. A conquistare il primo posto della classifica degli arrivi proprio l'Italia, seguita dal Regno Unito e dalla Polonia. Secondo queste statistiche, nel mese di gennaio 2023, il numero di notti trascorse a Malta è aumentato del 79,0% rispetto allo stesso mese del 2022, superando il milione di notti.\r

\r

Nel 2022 la destinazione ha recuperato fino all'83% il livello degli arrivi pre-pandemia, con un totale di 2,3 milioni di visitatori; sempre l'anno scorso i volumi dei mercati polacco, austriaco, italiano e francese hanno superato i livelli 2019. Allo stesso tempo, i turisti internazionali hanno speso 2 miliardi di euro. Tuttavia, nel 2022 la spesa totale pro capite è scesa a 880 euro dagli 899 euro del 2021.\r

\r

","post_title":"L'Aeroporto di Malta chiude il trimestre più trafficato di sempre. Boom di arrivi italiani","post_date":"2023-04-20T09:15:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681982121000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La prima tappa del nuovo Roadshow Francia in Italia si è tenuta ieri a Roma. La serata, ospitata all'Unahotels Decò Roma, ha visto gli agenti di viaggio capitolini coinvolti in un workshop con una ventina di operatori ed espositori francesi, a cui è seguita una presentazione sulle novità e sugli asset di sviluppo della destinazione.\r

\"Il 2022 è stato l'anno della ripresa, abbiamo avuto ottimi risultati globali - ha esordito Fréderic Meyer, direttore Atout France -. Il turismo internazionale ci ha permesso di incassare 56,7 miliardi di euro e l'Italia ha giocato un ruolo fondamentale affermandosi come il quarto mercato internazionale, con 6,7 milioni di visitatori italiani\".\r

\r

Risultati sostenuti da un network di collegamenti aerei sempre più fitti.\r

\r

Il direttore ha anche ricordato i prossimi appuntamenti che vedranno la Francia diventare palcoscenico a livello internazionale, come la Coppa del mondo di rugby 2023 e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024.\r

\r

Il roadshow Francia Leisure & Mice 2023 prosegue oggi con la tappa di Torino e si chiude domani, 20 aprile a Verona.","post_title":"Dopo la tappa di Roma, il Roadshow Francia sbarca a Torino e Verona","post_date":"2023-04-19T15:36:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681918593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Strutturare un brand unico, promuovere progetti di rete, avviare una collaborazione con gli chef stellati, digitalizzare l'offerta dei comprensori, partecipare ai principali appuntamenti fieristici del settore. Sono le direttrici d'azione del nuovo progetto speciale di promozione turistica che i comprensori della montagna delle Marche stanno avviando in collaborazione con il portale Marche Outdoor. \r

\r

“La strada maestra per la crescita e lo sviluppo della nostra regione è la concertazione – spiega il direttore dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (Atim), Marco Bruschini–. L’unione perciò in un unico brand dei nostri cinque comprensori della montagna è sicuramente un’ottima notizia. È stata un’azione spontanea di concerto tra i privati e i sindaci sotto la cabina di regia della Regione e dell’Atim, per dare un messaggio forte e positivo: unirsi significa andare insieme alle fiere del turismo e promuovere insieme il giusto ruolo che alle Marche spetta anche nel settore del turismo montano estivo e invernale. La Regione e l’Atim credono fortemente in un progetto unitario che promuova il mare, le colline e le montagne con i nostri borghi, l’enogastronomia e la manifattura nel loro insieme. Per questo abbiamo avuto l’idea di far conoscere la nostra montagna ai turisti al mare e chiederemo la collaborazione degli stabilimenti balneari. I dati record della stagione passata e gli ottimi numeri di Pasqua nonostante il tempo inclemente sono incoraggianti ed estremamente positivi e le prenotazioni per l’estate stanno arrivando. L’auspicio e di migliorare di anno in anno e con questo lavoro di squadra possiamo farcela”.\r

\r

Tra le collaborazioni già avviate ci sono in particolare sci club, associazioni sportive amatoriali (trekking, cicloturismo, escursionismo ed altri), Cral, tour operator e agenzie di viaggio provenienti da varie parti d'Italia. La montagna delle Marche offre infatti una molteplicità di attività, attrattive ed esperienze: dalle escursioni trekking, ai percorsi cicloturistici durante l'estate; dallo sci alle ciaspole durante l'inverno, fino alle attività per i bambini o per adulti.\r

\r

","post_title":"Nasce il brand della montagna delle Marche","post_date":"2023-04-19T12:39:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681907978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444005\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlo Sangalli[/caption]\r

\r

L’inflazione, “ancora elevata”, che “riduce il potere d’acquisto dei redditi e il valore reale dei risparmi”, con la relativa questione energetica, che “ha messo a dura prova il nostro sistema economico e sociale, creando danni a famiglie e imprese” e che costringerà le imprese del terziario di mercato a una spesa energetica complessiva di circa 38 miliardi nel 2023, molto al di sopra dei 13 miliardi del 2021.\r

\r

È partito da qui il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel suo intervento alla conferenza stampa che ha aperto la due giorni di Confcommercio a Villa Miani per il ventiduesimo Forum, dipingendo poi la situazione ancora fragile dell’economia del Paese, nonostante abbia mostrato, nel biennio 2021-2022, “una capacità di reazione eccezionale e inattesa, con una crescita superiore anche a quella dei nostri principali partner internazionali”.\r

\r

Restano, però, i problemi strutturali del Paese, a cominciare dalla debolezza dei consumi, nel 2022 “sotto di quasi venti miliardi di euro rispetto al 2019”. Per questo il presidente di Confcommercio ha invitato a “lavorare per costruire una nuova e più forte fase di sviluppo per evitare di ripiombare nell’incubo degli ‘zero virgola’”. Cominciando con l’evitare “a tutti i costi di sprecare l’occasione di fare le riforme che da troppo tempo l’Italia chiede e merita”. \r

\r

“Al Governo abbiamo chiesto buone regole, buoni investimenti, buone politiche a sostegno del terziario di mercato, per il commercio, per i servizi, per il turismo, per i trasporti e per il lavoro autonomo”, ha proseguito il presidente di Confcommercio. Terziario di mercato che, non a caso, “rappresenta il settore che può dare il maggiore impulso alla nuova occupazione, soprattutto femminile, e irrobustire la crescita del nostro Paese”, ma che è scosso da “una vera e propria emergenza rappresentata dalla carenza di personale”.\r

\r

Secondo le analisi del Centro studi dell’associazione, infatti, se quest’anno si osservasse una crescita delle presenze turistiche del 15,3% rispetto al 2019 (arrivando a toccare i 500 milioni, come tutte le stime fanno già prevedere), avremmo bisogno di 280mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno solo nelle attività di alloggio e ristorazione. Circa il doppio se consideriamo l’indotto, superando insomma abbondantemente quota 500 mila.","post_title":"Sangalli: «Servono 280 mila lavoratori in più rispetto allo scorso anno»","post_date":"2023-04-19T12:01:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681905670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Figure in grado di trasmettere le bellezze del territorio e di farle scoprire all’ospite in vacanza, coinvolgendolo nella partecipazione alle escursioni e alle attività proposte, garantendo il soddisfacimento e la perfetta resa dell’esperienza attraverso il mantenimento delle relazioni con i partner locali. E' questo il job profile dei tour expert della dmc 181travel, che cerca 40 risorse da inserire nel proprio team per la stagione estiva (dal 15 maggio al 15 settembre circa), con percorso formativo nella Academy interna e possibilità di estensione del contratto.\r

\r

Le selezioni, in programma sino a inizio maggio, hanno lo scopo di individuare figure appassionate del mondo dei viaggi, incaricate di promuovere il prodotto escursionistico ed esperienziale nelle destinazioni assegnate, gestendo l’intero ciclo di vendita: dalla prenotazione al supporto post-vendita, passando per il monitoraggio dei flussi e dei movimenti nelle strutture partner, nonché dalla partecipazione alle esperienze quando necessario e dalla promozione di attività di customer care.\r

\r

Tra i requisiti richiesti, ove necessario, vi è la disponibilità a trasferirsi presso la destinazione assegnata, esperienze pregresse nell’ambito delle vendite, meglio se all’interno del settore turistico, capacità di dialogare e scrivere in italiano e inglese (sono un plus le altre lingue), abilità negoziali e commerciali, insieme a soft skills come problem solving, flessibilità e resistenza a stress. Completano il profilo la passione per il mondo dei viaggi e la conoscenza del mercato delle escursioni e del target, che verranno potenziate in sede di Academy. Le posizioni ricercate saranno impiegate nelle seguenti aree: Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Toscana e Abruzzo. La retribuzione sarà fissa sulla base dell’esperienza della risorsa, con vitto e alloggio (ove necessario), e variabile, con premi di produttività in rapporto agli obiettivi quantitativi e qualitativi raggiunti. A questo link è possibile mandare la propria candidatura.\r

\r

Fondata nel 2016 da Marco Deiosso, 181travel è una destination management company con base a Cagliari specializzata nella selezione di esperienze turistiche. “Da sempre ci distinguiamo per il nostro desiderio di trasformare ogni viaggio in un’esperienza di scoperta della destinazione andando oltre tradizioni, dogmi e preconcetti - spiega lo stesso Deiosso -. Proprio come racconta il nome, 181travel, nel nostro animo c’è la volontà di superare ogni limite: 180, infatti, è il numero dei paralleli della terra e 180 è la soglia da oltrepassare con la nostra proposta turistica, che intende valorizzare e promuovere le peculiarità e le tipicità di ogni destinazione, svelando i tesori più autentici del territorio”.\r

\r

","post_title":"La giovane dmc 181travel a caccia di 40 tour expert","post_date":"2023-04-19T10:03:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681898606000]}]}}