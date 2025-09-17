Spagna: arrivi italiani a +19,2%. «Lavoriamo su fuori stagione e soggiorni più lunghi» La Spagna continua a monitorare i flussi provenienti dall’Italia e lavora per ottimizzarne la gestione. «Puntiamo a incrementare il numero di viaggiatori italiani che ci visitano al di fuori dei mesi estivi, in particolare a novembre, dicembre, gennaio e febbraio, che sono i mesi di minore affluenza – spiega Blanca Pérez-Sauquillo López, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo e Console aggiunto presso il Consolato Generale di Spagna a Milano (nella foto) -. «Intendiamo poi aumentare la quota di viaggiatori italiani che raggiungono le destinazioni dell’entroterra spagnolo. Il nostro obiettivo è anche aumentare la spesa complessiva per viaggio, soprattutto attraverso l’allungamento della durata media del soggiorno, che si è leggermente ridotta durante l’ultima stagione estiva». Nei primi sette mesi del 2025, la Spagna ha accolto più di 3,19 milioni di turisti italiani, pari ad un aumento del +19,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: «Un tasso di crescita superiore a quello complessivo registrato nell’intero 2024, quando gli arrivi dall’Italia erano stati 5.497.603 (+13,4% sull’anno precedente)». Performance positiva anche in termini di spesa turistica degli italiani, che a fine luglio scorso si attestava a 2,85 miliardi di euro, per una crescita del +8,67%. Condividi

