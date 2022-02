“Singapore, sorprendentemente green”, il Reportage

E’ online il nuovo Reportage “Singapore, sorprendentemente green”, un viaggio alla scoperta di una destinazione inaspettata, avveniristica e ultramoderna, tra oasi naturalistiche, edilizia e ospitalità sostenibile. La città, definita “City in a Garden”, è infatti una delle più verdi al mondo, accogliendo i visitatori in numerosi parchi, giardini e riserve naturali come i Gardens by the Bay, i Giardini Botanici all’estremità di Orchard Road o la Riserva Naturale di Bukit Timah. Progettati in ottica di sviluppo sostenibile anche il nuovo terminal del Changi Airport, il Jewel, hub futuristico che accoglie i visitatori in un suggestivo parco tropicale, dominato dalla Rain Vortex, la cascata indoor più alta del mondo o il Jurong Lake District, Mandai Precint e altri progetti di edilizia green. Singapore è una destinazione pioneristica nella combinazione tra architettura e vegetazione anche nel settore hospitality e l’oasi tropicale del PARKROYAL on Pickering ne è uno spettacolare esempio.

Scopri di più sulle aree verdi, l’ospitalità green, i progetti e i prossimi obiettivi della Città del Leone sul Reportage “Singapore, sorprendentemente green”