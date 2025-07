Seychelles: l’Italia rimane sempre unm mercato strategico (+29%) L’Italia si conferma ancora una volta un mercato strategico e dinamico per le Seychelles. Al 6 luglio 2025, il numero di arrivi dall’Italia ha raggiunto quota 12.038, segnando un’impennata significativa del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato, oltre a testimoniare il crescente interesse dei viaggiatori italiani verso l’arcipelago, colloca il nostro Paese al quarto posto tra i mercati internazionali più rilevanti per la destinazione. A fare da cornice a questa crescita spiccano le performance contrastanti degli altri mercati europei di riferimento: la Germania, tradizionalmente in testa per flussi turistici verso le Seychelles, registra un deciso rallentamento con un calo del 22%, mentre la Francia mostra una lieve flessione del 5%. In controtendenza invece la Russia, che mantiene il terzo posto grazie a un incremento del 5% nei visitatori. In questo contesto, l’Italia emerge come uno dei mercati più reattivi e vitali, contribuendo in modo significativo alla crescita globale del turismo nell’arcipelago. “Questo straordinario risultato conferma il legame sempre più forte tra il pubblico italiano e le Seychelles”, commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative di tourism Seychelles in Italia. “La combinazione unica di natura incontaminata, ospitalità e autenticità continua a conquistare i cuori dei viaggiatori. Siamo entusiasti e fiduciosi che questa crescita proseguirà anche nella seconda parte dell’anno.” Condividi

