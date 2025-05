Scioperi in Francia: possibile una settimana di stop per i treni Le ultime riunioni di contrattazione collettiva per i dipendenti della Sncf, la società che possiede e gestisce i treni in Francia, si sono concluse con un fallimento, portando a ipotizzare che lo sciopero di una settimana indetto per lunedì 5 maggio. I controllori di volo francesi hanno annunciato uno sciopero anche nei giorni 9, 10 e 11 maggio. Lo sciopero è indetto dal secondo sindacato più grande del gruppo, a cui ha aderito anche la Cna, un’altra organizzazione presente nelle torri di controllo. Il ministro dei trasporti francese Philippe Tabarot ha agito in qualità di ministro, limitandosi ad affermare di sperare che i lavoratori delle ferrovie si comportino in modo “ragionevole”, consentendo alle persone di viaggiare durante il lungo fine settiman Sncf ha dichiarato che è irresponsabile indire uno sciopero, i cui costi sono solitamente molto più elevati degli aumenti salariali richiesti. Persino l’amministratore delegato dell’azienda ha scritto una lettera di quattro pagine ai dipendenti, nella quale cerca di convincerli della necessità di impedire che le spese della compagnia ferroviaria sfuggano al controllo. Condividi

