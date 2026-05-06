PromPerù a Milano: «È ora di andare oltre Machu Picchu» Il turismo verso il Perù è tornato sopra i livelli pre-pandemia. Nel 2025 il paese ha accolto 3,4 milioni di visitatori internazionali, generando 5,3 miliardi di dollari di revenue, il 22% in più rispetto al 2019. Il settore vale il 3,3% del Pil e occupa 1,5 milioni di persone. È questo il quadro con cui PromPerù si è presentata ieri a Milano, con l’obiettivo di ampliare la percezione del paese e spostare il centro di gravità dell’offerta oltre il circuito Cusco-Machu Picchu. Tre climi, tre offerte turistiche distinte. Il paese conta 47 rotte internazionali verso 21 paesi, con i collegamenti europei che transitano per Madrid, Parigi e Amsterdam. Il nuovo aeroporto internazionale di Lima, più grande del precedente ora chiuso, è pienamente operativo. «L’Europa è assolutamente il mercato su cui stiamo puntando maggiormente, perché sappiamo che il turista europeo preferisce questo tipo di turismo: educato, sostenibile e rispettoso», ha dichiarato Jorge Llosa, consigliere economico e commerciale di PromPerù. Il mercato europeo e l’Italia I numeri confermano la direzione: nel primo trimestre del 2026 la Spagna guida con 30.992 arrivi (+12%), seguita da Francia con 13.718 (-5%), Germania con 17.403 (+7%) e Italia con 10.152 (+5%). Il nostro è l’unico paese tra i primi mercati europei senza un volo diretto per Lima – chi parte dall’Italia scala su Madrid, Amsterdam o Parigi, o transita via Brasile – eppure i flussi crescono con costanza. Nel 2025 gli arrivi italiani in Perù hanno raggiunto quota 62.183, con un +12% rispetto al 2024 e un recupero dell’85% sui volumi pre-pandemia del 2019. Il trend positivo prosegue nel 2026: tra gennaio e marzo sono arrivati 10.152 turisti italiani, +5% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Il profilo del viaggiatore italiano è tra i più interessanti per il mercato ricettivo peruviano: spesa media di 1.865 dollari per viaggio (+12% rispetto al 2019), soggiorno medio di 16 notti, e un 53% che acquista pacchetti turistici. Turismo con scopo: oltre Machu Picchu Il cambio di paradigma al centro della presentazione è quello che PromPerù chiama «turismo con scopo». I visitatori vengono segmentati in tre profili: il 55% sono Extreme Nature Explorer, attratti da trekking e paesaggi remoti; il 26% Active Environmental Advocate, orientati alla conservazione; il 19% Responsible Cultural Ambassador, interessati a comunità locali, tradizioni e gastronomia. Ed è qui che il viaggiatore italiano — giovane (50% tra i 25 e i 34 anni), con soggiorno lungo e propensione per i pacchetti — si sovrappone naturalmente a questa segmentazione. Le destinazioni da sviluppare sono quelle ancora fuori dai radar: Áncash, regione andina premiata ai World Travel Awards, con i trekking di Huayhuash e Santa Cruz tra le cime più alte delle Ande; il nord del paese, con i siti Chachapoyas accessibili dall’Amazonas; e Lima stessa, troppo spesso ridotta a scalo di transito. La capitale viene proposta come destinazione autonoma, con quartieri distinti, un’offerta gastronomica a più livelli e una densità culturale paragonabile alle grandi capitali del continente. Conservazione e partecipazione Il 18% del territorio è protetto, con 77 aree naturali che regolano ma non escludono il turismo. Il paese rappresenta l’80% delle zone ecologiche mondiali. L’esempio emblematico è quello di Loreto, nell’Amazzonia: una comunità locale ha recuperato 500 ettari sottratti al disboscamento illegale avviando attività di ricezione turistica, e oggi i visitatori partecipano direttamente al rilascio di tartarughe taricaya nel fiume. Il turismo, in questo modello, non è solo un’industria economica ma uno strumento di preservazione attiva. «Dobbiamo passare dallo storytelling allo storydoing», ha concluso Llosa. (Micòl Rossi) Condividi

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«Vi ringrazio per essere rimasti al nostro fianco: nelle ultime settimane il Qatar ha affrontato sfide senza precedenti e sta ora attuando un piano di rilancio ponderato e coordinato, fondato sulla solidità della destinazione e sulla piena operatività delle infrastrutture. - afferma Abdulaziz Ali Al-Mawlawi, ceo di Visit Qatar - La vostra collaborazione e il vostro costante supporto sono stati parte integrante del percorso di questi ultimi mesi, che hanno messo a dura prova la regione.\r

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«Le abitudini di viaggio sono cambiate, le dinamiche operative si sono adattate, ma non è cambiato il valore del Qatar come destinazione turistica. Tutte le esperienze e gli eventi chiave continuano a svolgersi con successo, caratterizzati dagli elementi centrali della nostra ospitalità: le eccellenti infrastrutture e il costante impegno verso gli ospiti e la loro sicurezza. Quando la crisi ha colpito e migliaia di visitatori si sono trovati bloccati in una situazione di incertezza, ci siamo presi cura di loro operando come un ecosistema turistico integrato. Visti di emergenza ottenuti in poche ore, soggiorni prolungati garantiti nonostante la complessità operativa e un centro di assistenza attivo 24/7 per fornire informazioni e supporto. Abbiamo così mostrato come l’ospitalità qatariota sia radicata nei valori più autentici di connessione umana, fiducia e cura».\r

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E poi uno sguardo al futuro: «L’investimento del Qatar nel turismo è un impegno a lungo termine: ricordiamo agli investitori che il contesto economico del paese è stabile. Nel corso di questa emergenza abbiamo dimostrato il nostro impegno e, ora, vogliamo plasmare il futuro del Qatar come destinazione turistica globale. - conclude Abdulaziz Ali Al-Mawlawi - È un percorso da costruire insieme. Non appena questa crisi sarà conclusa aspettiamo i viaggiatori e li accoglieremo con la nostra tradizionale ospitalità».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

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Grazie alla politica di hedging portata avanti dalla compagnia «posso affermare che per tutta l'estate siamo tranquilli. Poi, certo, i cambiamenti geopolitici possono accadere, con conseguenze imprevedibili, ma ad oggi il nostro fabbisogno di carburante è coperto». E anche a livello tariffario la manager tranquillizza partner e passeggeri: «Non abbiamo aumentato i nostri prezzi e non abbiamo in preventivo di farlo», salvo, ancora una volta, eventi straordinari.\r

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Lorna Dalziel sottolinea come, a favore della compagnia, giochi poi il fatto di non soffrire «di over capacity su nessuna rotta. I tre voli giornalieri, sia da Venezia sia da Milano sono operati con A320neo - o talvolta da Malpensa con un Embraer - quindi parliamo di 180 o 100 posti, che per il 35%, a volte anche il 40%, sono occupati da passeggeri p2p su Francoforte. E dal nostro hub non abbiamo comunque così tanti voli lungo raggio giornalieri da riempire come accade per altri vettori. Questi ultimi, considerati l'andamento delle prenotazioni, spesso molto sotto data, sono costretti a cancellare voli o rivedere rotte. Ma non è il nostro caso. Anzi, Condor si trova a gestire su alcune destinazioni, richieste che vanno oltre la capacità disponibile» come ad esempio verso l'oceano Indiano con Mauritius e Zanzibar, tra i principali desiderata dei viaggiatori italiani.\r

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La manager conferma poi come la situazione in Medio Oriente si rifletta su una maggiore attrattività di alcune deestinazioni «dai Caraibi all'Alaska passando da Mauritius» e sulle richieste del trade: «Da sempre l'Italia è un late booking market, ma mentre in passato gli operatori che avevano dei gruppi prenotati in questo periodo avrebbero già confermato, ora a causa della grande incertezza dei viaggiatori, ci stanno chiedendo una time limit extension. La nostra risposta è ovviamente improntata alla flessibilità, così da trovare un punto d'incontro». Un legame, quello con il trade, sempre più strategico e importante che «oggi convoglia il 70% delle vendita in Italia».\r

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Da notare, come «i bookings individuali si sono molto diversificati, e per questo abbiamo aumentato la capacità su Mauritius (5 frequenze a settimana), Zanzibar e Mombasa (4 frequenze settimanali su entrambe), Cancun e Punta Cana (voli giornalieri); Bangkok viene servita tutto l'anno, come pure Johannesburg. Infine, una destinazione che prima era vista molto costoso è Antigua, che invece sta andando tantissimo d'inverno, mentre d'estate vendiamo tantissimo Alaska».\r

I piani futuri\r

Con nove voli al giorno durante la stagione estiva dall'Italia a Francoforte - da Milano (annuali, anche se d'inverno le frequenze sono due), Venezia e Roma - Condor ribadisce il grande interesse per il nostro mercato, lasciando spazio a nuovi investimenti: «Ora il focus principale è quello di portare tutti i voli ad una operatività annuale: Roma per certo, direi dal prossimo anno, e poi vedremo per Venezia. E, sì, per il 2027 potremmo avere ulteriori sorprese».","post_title":"Condor sulla disponibilità fuel: «Coperti dall'hedging, nessun aumento tariffario»","post_date":"2026-05-05T13:09:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1777986570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_513292\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Hamza Abzakh, nuovo area manager per Italia e Malta di Royal Jordanian[/caption]\r

A un mese dal suo insediamento come area manager per Italia e Malta di Royal Jordanian, Hamza Abzakh si presenta al trade italiano portando con sé una lunga esperienza all’interno della compagnia, maturata anche sul mercato libanese.\r

Negli ultimi anni, in uno scenario internazionale complesso, Royal Jordanian ha garantito la continuità delle proprie operazioni. «Non abbiamo mai interrotto completamente le attività, se non nei casi in cui alcuni aeroporti sono stati chiusi per ragioni legate allo spazio aereo. Per il resto abbiamo continuato a volare, soprattutto in Europa, assicurando la massima regolarità possibile».\r

Uno scenario non privo di criticità, in particolare sul fronte dei costi. «L’aumento del prezzo del carburante ha avuto un impatto importante. Abbiamo lavorato per gestire al meglio sia il fuel sia i costi assicurativi, con l’obiettivo di contenere gli effetti sulle tariffe. Tuttavia, gli aumenti sono stati inevitabili, anche se differenziati a seconda delle aree».\r

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Italia mercato chiave e sviluppo del network\r

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Nonostante ciò, la compagnia guarda avanti, puntando con decisione sul rilancio del turismo verso la Giordania. «Il Paese si è confermato una delle destinazioni più sicure della regione. Il turismo non si è mai fermato del tutto: abbiamo registrato solo una lieve flessione, più legata a una generale cautela nei viaggi che a timori specifici. Ora ci aspettiamo una ripresa della domanda».\r

In questa direzione, Royal Jordanian sta lavorando a stretto contatto con il trade. «Sono in programma diverse iniziative con i partner italiani e i tour operator, che conoscono bene la destinazione e sono pronti a rilanciare i programmi».\r

Parallelamente, la compagnia prosegue il piano di rinnovamento della flotta. «Abbiamo già introdotto nuovi aeromobili e aggiornato gran parte della flotta con servizi moderni: nuovi sedili, sistemi di intrattenimento e Wi-Fi. Anche la flotta Airbus è stata rinnovata con A320 e A321 di nuova generazione».\r

Sul lungo raggio, l’attenzione è rivolta ai Boeing 787. «Stiamo aggiornando gli interni dei 787 con le tecnologie più avanzate e prevediamo l’arrivo di nuovi 787-9, più capienti, per sostenere l’espansione del network».\r

Espansione del network che riguarda diverse aree geografiche: «Stiamo riaprendo rotte in India e Africa precedentemente sospese e continuiamo a crescere in Europa e negli Stati Uniti».\r

L’Italia rappresenta uno dei mercati chiave. «Operiamo voli giornalieri su Roma e stiamo lavorando per rendere giornaliere anche le frequenze su Milano. Inoltre, Venezia è tra le destinazioni in programma, con alcune frequenze settimanali». Un legame, quello con il nostro Paese, che affonda le radici nella storia della compagnia. «Il primo volo di Royal Jordanian è stato proprio su Roma: per noi l’Italia ha un valore storico e strategico».\r

Guardando avanti, il piano industriale è chiaro: «Entro il 2028 puntiamo a una flotta di 40–45 aeromobili, tra Embraer, Airbus e Boeing 787, per coprire tutte le tipologie di rotte».\r

Già oggi, sottolinea Abzakh, la flotta è relativamente giovane, soprattutto sul segmento narrow-body.\r

Sul fronte commerciale, la stagionalità resta un fattore determinante. «L’estate è sempre un periodo importante: la domanda si mantiene su livelli positivi e confidiamo in un buon andamento della stagione, pur in un contesto ancora variabile. Continuiamo a lavorare per mantenere prezzi competitivi e una disponibilità adeguata».\r

In parallelo, arrivano segnali incoraggianti dal mercato turistico. «Stiamo registrando un progressivo miglioramento della domanda verso la Giordania, soprattutto in vista dell’alta stagione e con prospettive interessanti anche per l’autunno. Riceviamo diverse richieste da parte di gruppi e operatori, con prenotazioni che iniziano ad allungarsi su orizzonti più lunghi, fino alla Pasqua 2027. In un contesto internazionale ancora incerto, il quadro resta positivo, pur mantenendo un approccio prudente».\r

Sul piano operativo, la compagnia ha dimostrato capacità di adattamento. «Non abbiamo cancellato voli, ma modificato alcune rotte quando necessario, mantenendo la continuità delle operazioni e garantendo collegamenti efficienti e sicuri».\r

(Quirino Falessi)\r

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","post_title":"Royal Jordanian e la vision di Hamza Abzakh: \"Italia al centro della crescita\"","post_date":"2026-05-05T09:45:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777974338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512528\" align=\"alignleft\" width=\"231\"] Il ministro Mazzi[/caption]\r

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Il ministro Gianmarco Mazzi, durante una serie di incontri nella zona bresciana del lago di Garda, è tornato sul tema dell’alta velocità ferroviaria naturalmente sul Garda. \r

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«Non avere sul Garda una stazione Tav che porti quel nome è una follia», ha osservato il ministro Mazzi come riportato da «Portare turisti con il treno è il meccanismo più sostenibile e veloce» per accogliere i flussi turistici e non appesantire la viabilità già sotto pressione, ha sottolineato il ministro.\r

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Vediamo i dati che sono stati dati. Oltre 22 milioni di presenze con il Garda capace di superare anche Sardegna e Sicilia. Sentendo questo uno dice: beh! la cosa bisogna farla.\r

Isole\r

Ma vediamo cosa succede in Sicilia e Sardegna. Nello scorso anno in Sicilia sono stati registrati 22,5 milioni di presenze. Quindi più del Garda e in Sardegna 22 milioni. \r

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Ora la domanda s'impone: per quale motivo il ministro Mazzi non chiede anche stazioni Tav per Sicilia e Sardegna che ne sono sprovviste.\r

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Ministro le isole fanno parte dell'Italia, qualora l'avesse dimenticato. Lo ricordiamo ance a Salvini che ministro dei trasporti","post_title":"Mazzi: stazione Tav per il Garda. Ma in Sicilia e Sardegna la Tav non c'è","post_date":"2026-05-04T12:33:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777898006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione del passaggio del Giro d’Italia 2026 - con la tappa Imperia - Novi Ligure del 21 maggio e la tappa Alessandria - Verbania del 22 maggio - la provincia di Alessandria si trasforma in un grande palcoscenico diffuso, capace di unire sport, cultura e territorio in un unico racconto condiviso, per andare alla scoperta della città e del suo territorio, dove nascono le “imprese mondiali” del pedale: dai telai Maino alle fughe di Girardengo e Coppi. Da non perdere poi la visita al Museo \"AcdB” della bici di Alessandria; i musei di Novi Ligure ( i Campionissimi) e Casa Coppi a Castellanìa, un museo a cielo aperto, con graffiti, mausolei.\r

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Il 10 maggio Novi si prepara a festeggiare la 12ª tappa della corsa rosa con un ricco programma di musica, arte ed enogastronomia. Il percorso musicale proseguirà il 10 maggio ore 21 presso il Museo dei Campionissimi con il \"Concerto per un Campionissimo\". I Solisti dell'Orchestra Classica di Alessandria accompagneranno la voce narrante di Emanuele Arrigazzi e la partecipazione straordinaria di Faustino Coppi, che offrirà un ritratto intimo e umano di suo padre Fausto. \r

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Il 16 maggio, a Castellania-Coppi, una serata sarà dedicata a Fausto Coppi con un incontro fra parole e musica che vede al centro il libro “Fausto. Il mio Coppi” (Lab DFG editore) di Luciana Rota.\r

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Il 18 maggio ad Alessandria la pedalata “Quando il Grigio incontra il Rosa” unirà ciclismo e calcio. \r

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A Novi torna per il suo decimo anniversario \"Libri nel Giro\", progetto di promozione della lettura e della cultura della bicicletta curato dalla Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza e dall’Associazione Ti con Zero di Bracciano e organizzato da Fernanda Pessolano. \r

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Il 19 maggio ad Alessandria, presentazione del libro “Alfonsina e la strada” (Sellerio) di Simona Baldelli\r

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Il 20 Maggio ad Alessandria incontro con Marco Scarponi e la sua Fondazione e l’autrice Alessandra Giardini per la presentazione del libro “Michele Scarponi, profondo come una salita”. \r

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Nel pomeriggio del 21 maggio ad Alessandria si tiene l’incontro con il giornalista televisivo alessandrino Claudio Icardi, voce e racconto sportivo di Raisport, in un dialogo tra ciclismo, territorio e cultura.\r

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Venerdì 22 maggio. Nei giorni del passaggio del Giro ad Alessandria, “Aperto per Cultura” diventa “Aperto per il Giro”: il format diffuso promosso da ASCOM e Comune di Alessandria si trasforma in una due giorni (22-23 maggio) dedicata al ciclismo e alla passione per la bicicletta, in connessione con il passaggio del Giro a Novi Ligure e Alessandria.\r

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A Novi Ligure il Museo dei Campionissimi ( www.museodeicampionissimi.it ) aspetta il pubblico con il nuovo allestimento, una nuova sala conferenze e le mostre in corso tra cui la mostra delle Illusioni.","post_title":"Alessandria, un’ampia offerta di eventi dal 9 al 22 maggio per accogliere il Giro d’Italia","post_date":"2026-05-04T11:17:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777893440000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air India si appresta a tagliare quasi 100 dei voli domestici e internazionali (verso Europa, Nord America, Australia e Singapore) fino a luglio: l'aumento dei prezzi del carburante sommato alle restrizioni dello spazio aereo rendono infatti oltremodo costosa l'operatività di diverse rotte internazionali, elementi che aggravano ulteriormente la situazione finanziaria della compagnia aerea.\r

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Il ceo e direttore generale di Air India, Campbell Wilson, ha comunicato che il vettore aveva già ridotto alcune operazioni internazionali nei mesi di aprile e maggio, ma il peggioramento delle condizioni comporta ora ulteriori tagli che si estenderanno fino a giugno e luglio.\r

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«Ci rammarichiamo profondamente per i disagi causati ai nostri clienti e per le ripercussioni sui turni del nostro personale, e speriamo che la situazione in Medio Oriente si stabilizzi - e che lo stretto di Hormuz venga riaperto – al più presto, in modo da poter tornare a una situazione più normale» ha sottolineato il ceo.\r

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Si stima che il Gruppo Air India abbia registrato perdite superiori a 220 miliardi di rupie per l'anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2026, il che evidenzia l'entità della pressione sulla sua attività, mentre i mercati globali del carburante rimangono volatili.\r

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Nel dettaglio, Air India prevede di ridurre «fino al 12%» l'operativo di voli a lungo raggio da qui alla fine di luglio 2026. Nello specifico, i tagli interesseranno sia i voli internazionali che quelli domestici, ma la maggior parte di essi riguarderà i collegamenti verso l’Europa, il Nord America, l’Australia e Singapore, ovvero i mercati che costituiscono il fulcro del network intercontinentale.\r

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Le sospensioni e le riduzioni di frequenza saranno temporanee: il vettore si riserva infatti la possibilità di ripristinare l'offerta qualora le tensioni geopolitiche si allentassero e le rotte di sorvolo sul Medio Oriente, in particolare nella regione dello stretto di Ormuz, venissero riaperte. \r

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Grazie all’integrazione dello standard Osdm (Open Sales and Distribution Model), l’esperienza di acquisto del Pass - che permette di viaggiare liberamente in 33 Paesi europei e oltre 30.000 destinazioni - è ora più fluida e immediata, sia per i viaggiatori sia per i partner del network distributivo. L’adozione dello standard Osdm, infatti, abilita una comunicazione strutturata tra le piattaforme di vendita dei diversi operatori ferroviari, garantendo una distribuzione più efficiente e una maggiore flessibilità commerciale sull'intera rete ferroviaria europea.\r

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Questo traguardo conferma la solida collaborazione tra le due organizzazioni. Trenitalia, infatti, ha incluso i treni Frecce, Intercity e Regionali nel network Interrail - previa eventuale prenotazione del posto per l’Alta Velocità direttamente nell’app mobile di Interrail - e sostiene il progetto anche attraverso l’offerta dedicata ai clienti stranieri del One Country Pass per l’Italia. L’implementazione della connettività Osdm segna l’evoluzione naturale di questa partnership, rafforzando l’infrastruttura digitale a supporto della mobilità ferroviaria e delle vendite internazionali.\r

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L'integrazione nel sistema di vendita Trenitalia semplifica anche la creazione di pacchetti e la promozione di viaggi ferroviari internazionali. Il miglioramento della connettività favorisce inoltre l'evoluzione costante dell'ecosistema dei Pass Interrail digitali, permettendo ai viaggiatori di scegliere e ricevere istantaneamente il Pass più adatto al proprio itinerario europeo, con la possibilità di pianificare e gestire i propri viaggi direttamente tramite l’app di Interrail “Rail Planner”.\r

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Sebbene la natura del Pass Interrail rimanga invariata, il rafforzamento dell'integrazione digitale ne accresce l'accessibilità e potenzia le opportunità di vendita all'interno dell'intero canale distributivo italiano e internazionale.\r

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«La connettività digitale è fondamentale per il futuro della vendita ferroviaria internazionale - ha dichiarato Ozlem Birkalan, chief brand and commercial officer di Interrail -. Questo traguardo raggiunto con Trenitalia rappresenta un enorme passo avanti verso un ecosistema ferroviario più integrato. Rafforzando le modalità di distribuzione e accesso ai nostri prodotti, aiutiamo un numero sempre maggiore di viaggiatori a scoprire la bellezza di esplorare l’Europa in treno».\r

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«La nostra collaborazione con Interrail rende l'Europa ancora più vicina e accessibile - ha sottolineato Francesco Cacciapuoti, direttore sales di Trenitalia -. Grazie alla nuova connettività digitale, acquistare un Pass su trenitalia.com diventa un gesto semplice e immediato. Il nostro obiettivo è restituire al viaggiatore la libertà di vivere un'esperienza autentica e profonda, trasformando il viaggio in treno da semplice spostamento a cuore pulsante di un'avventura senza confini».\r

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«Questo progetto si inserisce pienamente nel percorso strategico che Trenitalia sta portando avanti a livello europeo per rendere il viaggio in treno sempre più semplice e accessibile, anche oltre i confini nazionali - ha dichiarato Federica Santini, direttrice atrategie & traveler experience di Trenitalia -. L’integrazione digitale del Pass Interrail attraverso lo standard OSDM è un esempio concreto di come protocolli comuni possano tradursi in benefici tangibili per i passeggeri e per i Partner, semplificando l’interoperabilità e l’accesso ai servizi e rafforzando il ruolo del treno come pilastro della mobilità europea sostenibile».","post_title":"Interrail e Trenitalia: il pass per viaggiare in tutta Europa è finalmente digitale","post_date":"2026-05-04T10:18:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777889905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Raffica di novità per il programma fedeltà Miles&More di Ita Airways, con ulteriori vantaggi per i passeggeri iscritti. Dopo l’adesione ufficiale al programma Miles&More lo scorso 1° aprile come fully integrated partner, arrivano ora nuovi benefici che riguardano tutti i livelli di membership - Member, Frequent Traveller, Senator e Hon Circle - e rappresentano il completamento di un percorso avviato nel 2025, che ha progressivamente armonizzato servizi e vantaggi all’interno dell’ecosistema del Gruppo Lufthansa.\r

«Con questo ulteriore pacchetto di vantaggi Miles&More, rendiamo i viaggi con Ita Airways ancora più vantaggiosi e flessibili per i nostri clienti - afferma Lorenza Maggio, chief strategy, integration, IT & Touchpoints della compagnia -. Dalle nuove opzioni di utilizzo delle miglia a un accesso più agevole ai servizi, vogliamo offrire ai soci una scelta più ampia e un’esperienza più fluida in ogni fase del loro viaggio. Si tratta di un altro passo importante verso la garanzia di un servizio di alta qualità, all’altezza delle aspettative dei nostri passeggeri».\r

Tra le principali novità introdotte, i soci potranno beneficiare di nuove modalità di utilizzo delle miglia, tra cui l’accesso ai voli premio in Premium Economy, una più ampia gamma di opportunità di upgrade con miglia o eVoucher e offerte promozionali mensili (“Mileage Bargains”) su rotte selezionate.\r

Il programma si arricchisce inoltre di nuove opzioni pensate per rendere il viaggio più flessibile e accessibile anche alle famiglie, con il ‘Child Award’.\r

Per i membri Senators e Hon Circle vengono introdotti ulteriori elementi di flessibilità e servizio, tra cui una garanzia di prenotazione anche su voli completamente esauriti, la possibilità di prenotare voli ‘Companion Award’ e il trasporto gratuito di un’attrezzatura da golf.\r

I membri Hon Circle beneficeranno anche di una maggiore disponibilità di voli premio. Inoltre, molti vantaggi di status saranno estesi anche a un accompagnatore che viaggia insieme al membro Hon Circle nella stessa prenotazione.\r

Questi nuovi vantaggi si aggiungono a quelli già introdotti negli ultimi mesi — tra cui priorità in lista d’attesa e in aeroporto, fast track, bagaglio aggiuntivo e accesso alle lounge – completando il percorso di integrazione e armonizzazione dei servizi avviato nel 2025.","post_title":"Ita Airways: aumentano i vantaggi per gli iscritti al programma Miles&More","post_date":"2026-04-30T10:20:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1777544424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513064","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Niente più vendita di prodotti duty-free a bordo dei voli Swiss: dalla fine di settembre l'acquisto di questi articoli, con una selezione più ampia, verrà trasferito online, al già esistente 'Worldshop' di Miles & More.\r

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La compagnia ha analizzato la vendita di articoli duty-free a bordo negli ultimi anni e quanto è emerso mostra come sempre meno passeggeri effettuino acquisti a bordo. Sempre più passeggeri ora cercano i prodotti da casa, confrontano i prezzi online ed effettuano i propri acquisti prima ancora di arrivare in aeroporto. \r

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L’offerta a bordo comprende, tra l’altro, orologi, gioielli, profumi, cosmetici, nonché vari accessori e articoli da regalo. L’attuale catalogo delle vendite a bordo rimarrà valido fino alla fine dell’offerta il 30 settembre 2026. \r

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E giù da giungo Swiss proporrà articoli selezionati dal restante assortimento duty-free a prezzi ridotti - con sconti a partire dal 25%, fino a esaurimento scorte. In seguito il vettore interromperà completamente le vendite duty-free. Le altre offerte di vendita a bordo sui voli SWISS, in particolare il concetto di ristorazione in Economy 'Swiss Saveurs', non saranno interessate da questa modifica.\r

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In futuro, i clienti potranno continuare ad acquistare online i prodotti selezionati dal catalogo duty-free attuale tramite l’attuale Worldshop di Miles & More. Oltre a tazze, valigie con rotelle o modellini di aerei nel design Swiss, gli appassionati di aviazione troveranno anche mobili e accessori esclusivi realizzati con materiali provenienti da aeromobili dismessi. Gli articoli artigianali e unici nel loro genere di questa «Swiss Recraft Collection» sono disponibili esclusivamente attraverso questo canale.","post_title":"Swiss elimina la vendita di articoli duty-free a bordo, da fine settembre","post_date":"2026-04-30T09:00:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777539625000]}]}}