Explora V, procedono i lavori: varato il troncone di prua Explora Journeys annuncia il varo del troncone di prua di Explora V, la quinta delle sei navi di lusso che entreranno in servizio entro il 2028. La cerimonia si è svolta presso Fincantieri di Palermo, dove la struttura è stata messa in acqua per la prima volta. Explora V, la cui consegna è prevista nel 2027, rappresenta un ulteriore passo nell’espansione del brand e nella sua visione di un’esperienza di viaggio in mare sempre più raffinata. Dopo il primo allestimento a Palermo, la sezione di prua sarà trasferita a Fincantieri Sestri Ponente, dove i lavori proseguiranno fino al completamento della nave. «Siamo lieti di celebrare il varo del troncone di prua di Explora V, un momento significativo nello sviluppo della nostra flotta – ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Con la nostra crescita, sempre più ospiti scoprono un nuovo modo di vivere il viaggio in crociera. Guardiamo ora alla consegna di Explora III, prevista per luglio, e ai suoi itinerari inaugurali, dal Mediterraneo al Nord Europa, fino a Islanda e Groenlandia». Unità di ultima generazione Ogni unità di Explora Journeys è espressione dell’eccellenza della cantieristica italiana, grazie a soluzioni di design innovative e tecnologie all’avanguardia che ridefiniscono gli standard del viaggio in mare. Le prossime navi che entreranno a far parte della flotta, da Explora III a Explora VI, saranno alimentate a gnl, in linea con l’impegno del brand a raggiungere le zero emissioni nette entro il 205. La divisione Crociere del gruppo Msc ha investito oltre 3,5 miliardi di euro nelle sei navi Explora Journeys, tutte costruite da Fincantieri, a conferma dell’impegno del gruppo nel settore marittimo italiano. Considerando anche le quattro navi di Msc Crociere realizzate in precedenza da Fincantieri, l’investimento complessivo raggiunge circa 7 miliardi di euro. La costruzione di ciascuna nave richiede oltre sette milioni di ore di lavoro e coinvolge mediamente 2.500 persone per un periodo compreso tra i due e i tre anni Condividi

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Il nuovo brand\r

Il nuovo brand nasce come una collezione costruita secondo un principio curatoriale: ogni proprietà viene selezionata, con lo stesso approccio con cui un curatore seleziona opere d’arte diverse tra loro, per unicità, valorizzandone l’identità e inserendola in una visione coerente. Non un modello replicabile, ma un insieme di realtà diverse tra loro, accomunate da un’idea di ospitalità radicata nel contesto. Ogni hotel della collezione è un pezzo unico, scelto per la sua capacità di esprimere una sfumatura specifica di un’italianità inedita.\r

Icona’s Collection si inaugura con il Costa Ragusa Resort e il Grand Hotel et Des Palmes. Il primo, che rappresenta un progetto di resort contemporaneo che esprime una lettura più sofisticata della Sicilia sud-orientale, dove paesaggio, materia e luce definiscono un’esperienza immersiva.\r

La nuova linea si rivolge a un pubblico internazionale di luxury seekers di fascia alta, con una forte presenza di viaggiatori provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Middle East: ospiti che ricercano esperienze personalizzate, qualità del servizio e un rapporto autentico con la destinazione.\r

In questa prospettiva, Icona’s Collection mette al centro l’esperienza, intesa come relazione con il luogo, qualità del servizio e cura dei dettagli. Ogni soggiorno è concepito come un percorso di scoperta, in cui l’ospite esplora la destinazione con lo sguardo di chi attraversa una collezione, arricchendo progressivamente la propria visione e costruendo una relazione più consapevole con il territorio. Rientrano in questa visione il concierge dedicato, il servizio curato con precisione, il design ispirato alla destinazione, la proposta gastronomica e la selezione enologica che racconta il territorio, i percorsi di benessere personalizzati e una programmazione culturale costruita in dialogo con la destinazione.\r

«Con Icona's Collection introduciamo un nuovo livello nell’evoluzione del brand Mangia’s: una collezione, che non uniforma gli hotel, ma ne valorizza l’identità e il legame con il luogo - dichiara Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s Hotels & Resorts -. Grand Hotel et Des Palmes e Costa Ragusa Resort sono i primi esempi di questo approccio. Diversi per storia, linguaggio e atmosfera, condividono la capacità di esprimere una sfumatura distinta dell’italianità autentica. Con Icona's Collection consolidiamo il percorso intrapreso dal gruppo e rafforziamo il nostro posizionamento nel segmento luxury, attraverso un’idea di ospitalità basata sulla cura degli ospiti in un contesto di lusso autenticamente Made in Italy».\r

","post_title":"Icona's Collection: Mangia's inaugura il nuovo brand luxury","post_date":"2026-05-07T13:13:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1778159608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Niente più ombrelloni, lettini, bar e qualunque altra attività turistico-economica su 251 spiagge della Grecia, incluse molte tra le più frequentate del Paese.\r

Secondo quanto reso noto da un comunicato congiunto dei ministeri dell'economia e dell'ambiente, la misura restrittiva sarebbe volta a proteggere alcuni degli habitat naturali più delicati dal rischio overtourism.\r

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Come riferito da Il Corriere.it, la Grecia prevedeva già una fortissima limitazione agli insediamenti - anche provvisori - sui suoi litorali ma con la norma varata la scorsa settimana il governo di centrodestra presieduto da Kyriakos Mitsotakis estende ulteriormente le protezioni ambientali. In pratica la nuova norma vieta il noleggio di ombrelloni, lettini, l'apertura di bar e taverne, l'installazione di impianti per la diffusione di musica e l'organizzazione di eventi, l'accesso al mare con veicoli a motore oltre alla costruzione di nuove strutture turistiche.\r

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Tra le località più gettonate dai viaggiatori e interessate dal provvedimento c'è ad esempio Creta, dove il bando riguarderà le spiagge di Balos, Elafonissi, Falassarna e Gavdos. Nelle Cicladi invece via gli insediamenti balneari in 7 spiagge di Naxos, 11 tra Folegandros, Sikinos e Syros e in tutte le Piccole Cicladi. E ancora nel Dodecaneso a Karpatos (13 spiagge) Kalymnos e Astipalea (6). Passando dall'Egeo allo Ionio l'elenco delle spiagge da mantenere incontaminate comprende diverse località di Lefkada e Zante. \r

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«Le modifiche - si legge nella nota dei ministeri dell'economia e dell'ambiente - mirano a tutelare efficacemente le spiagge che presentano un particolare valore estetico, geomorfologico o ecologico, nonché a preservare le tipologie di habitat e le specie di flora e fauna presenti su tali spiagge». In queste «è ora vietato concedere il semplice utilizzo, nonché qualsiasi altra azione che possa comprometterne la morfologia e l'integrità dal punto di vista delle funzioni ecologiche».\r

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","post_title":"La Grecia vieta «ombrelloni e lettini su 251 spiagge» tra le più frequentate del Paese","post_date":"2026-05-06T12:00:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1778068811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_225054\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michael O'Leary ceo di Ryanair[/caption]\r

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Ryanair tira le somme di un mese di aprile che, a dispetto della crisi globale, ha registrato un totale di 19,3 milioni di passeggeri, pari ad un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un load factor pari al 93%.\r

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Ad essere positivo è anche il dato che fotografa l’andamento degli ultimi 12 mesi, in cui la low cost irlandese ha trasportato 209,3 milioni di persone con un aumento di otto milioni rispetto al periodo aprile 2024-aprile 2025. E il tasso di riempimento degli aeromobili è sempre elevato, al 94%.\r

Situazione\r

Ma, al contempo, la compagnia aerea - come tutti gli altri vettori - fa i conti con la situazione geopolitica globale e con la potenziale carenza di carburante che, se prima era data come temibile per maggio, ora viene però spostata più avanti, a giugno.\r

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E così Michael O’Leary, ceo del gruppo Ryanair, in un'intervista a Il Corriere.it spiega: «Al momento non c’è nulla di concreto, ma con lo stretto di Hormuz ancora chiuso il problema delle forniture diventa, settimana dopo settimana, più serio per il nostro settore. Stiamo facendo degli approfondimenti, sappiamo dove si potrebbe intervenire da subito nel caso fosse necessario».\r

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Ci sarebbero infatti rotte sacrificabili da subito»: «Innanzitutto toglieremmo i voli di metà giornata», svela O’Leary, ma dello stesso parere sarebbero anche i manager di altre compagnie aeree. L’obiettivo è salvare soprattutto la connettività della mattina e quella del tardo pomeriggio/prima serata, con un occhio di riguardo quindi anche alla clientela business.\r

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Voli con meno traffico\r

Il potenziale taglio includerebbe anche «i voli nei giorni con meno traffico, ad esempio martedì, mercoledì o sabato». Mentre, sotto questo profilo, «intoccabili» (o quasi) sarebbero le partenze di lunedì, venerdì e domenica. Il giovedì si colloca a metà tra questi due gruppi e potrebbe diventare sacrificabile, anche alla luce della diffusione dello smart working, come durante la pandemia.\r

I piani di emergenza delle compagnie prevedono inoltre un taglio significativo delle rotte domestiche e cioè dove esiste un’alternativa, come i treni. Un'attenzione particolare sarebbe però riservata alle isole, dove «verrebbero protetti i voli», magari riducendo le frequenze, ma garantendo sempre la connettività giornaliera, considerate le difficoltà logistiche «di chi vive circondato dal mare e considera i traghetti un’alternativa poco valida per via dei tempi di percorrenza».\r

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","post_title":"Ryanair: traffico a +5% in aprile, «ma pronti a tagliare voli» per risparmiare fuel","post_date":"2026-05-06T11:03:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1778065404000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cambogia sta puntando a promuoversi come destinazione a sè, abbandonando l'idea di essere solo una tappa intermedia di un soggiorno in Vietnam e soprattutto in Thailandia.\r

Come riporta Travelmole, l'ente del turismo della Cambogia sta quindi valutando nuove collaborazioni. In quest'ottica, l'ente ha appena firmato un memorandum d'intesa di nove mesi con Singapore Airlines per stimolare la domanda di viaggi tra la Cambogia e la Francia, Singapore e l'Australia.\r

Il protocollo d'intesa è stato firmato da Rachel Tan, vicepresidente brand e marketing di Sia, e Minea Kim, responsabile del Ctb, alla presenza di Huot Hak, ministro del turismo della Cambogia, e di Strahan Lim, primo segretario dell'ambasciata di Singapore in Cambogia. \r

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L'accordo\r

In base all'accordo, Sia e Ctb investiranno congiuntamente 140.000 dollari in iniziative che includono campagne di marketing congiunte nei mercati chiave e viaggi di familiarizzazione per i principali media e influencer provenienti da Francia, Australia e Singapore. Entrambe le parti prevedono inoltre di estendere le attività promozionali ad altri mercati nel lungo termine.\r

Vinod Kannan, vicepresidente senior vendite e marketing di Singapore Airlines, ha affermato che la partnership riflette un impegno condiviso per la crescita dei flussi turistici nella regione. «Attraverso campagne e promozioni congiunte, metteremo in mostra il ricco patrimonio culturale e le diverse attrazioni della Cambogia, offrendo al contempo ai viaggiatori un accesso agevole attraverso la rete globale di Sia».\r

Minea Kim ha aggiunto che la collaborazione evidenzia la forte fiducia nel potenziale turistico a lungo termine della Cambogia. Ha affermato che il Paese offre una vasta gamma di esperienze, dai siti patrimonio dell'umanità di fama mondiale a una capitale in rapida ascesa, oltre a destinazioni costiere ed ecoturistiche. \r

Singapore Airlines offre nel suo orario estivo fino a 21 voli settimanali per Phnom Penh e fino a 14 frequenze settimanali per Siem Reap/Angkor.\r

","post_title":"La Cambogia punta sulla promozione: firmato accordo con Singapore Airlines","post_date":"2026-05-05T12:02:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777982543000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513218","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478614\" align=\"alignleft\" width=\"190\"] Eugenio Giani[/caption]\r

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Mezzo milione di euro per migliorare la sicurezza e l’accessibilità alla Fortezza medicea di San Martino a San Piero a Sieve.\r

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La regione Toscana ha dato il via libera all’accordo con il comune di Scarperia e San Piero per sostenere gli interventi di miglioramento funzionale e la messa in sicurezza della viabilità di accesso alla fortificazione voluta da Cosimo I de’ Medici.\r

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«Si tratta di un intervento molto importante per quel territorio - afferma il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani - Esso permetterà che si realizzino lavori su aree pubbliche di notevole interesse per la comunità. Questo intervento, che rende più sicura la viabilità, si inserisce nel quadro delle azioni regionali volte alla valorizzazione e alla sicurezza del patrimonio storico e culturale della Toscana. Inoltre permetterà anche una migliore fruizione del complesso mediceo da parte di chi è interessato ad ammirare questa struttura così architettonicamente imponente, meta di turisti ed appassionati di storia e di tradizioni. Cosimo I volle la costruzione di questa fortificazione per porre un baluardo a difesa dei possedimenti della famiglia de’ Medici e della città di Firenze, oltre che per soddisfare le richieste delle popolazioni di questa parte di Mugello».\r

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Al comune di Scarperia e San Piero sarà concesso un contributo straordinario fino a un massimo di 500 mila euro per l’anno 2026.\r

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«Grazie al contributo della Regione - aggiunge Federico Ignesti, sindaco di Scarperia San Piero - e in particolare all’impegno del presidente Giani possiamo rivalorizzare la Fortezza di San Martino. Questo intervento ci permette di riqualificare la strada che da Villa Adami porta alla Fortezza come primo atto anche di una possibile eventuale valorizzazione della stessa Fortezza, che ci auguriamo possa avere una nuova vita in futuro. Ma è significativo adesso soffermarsi su questo intervento che metterà in migliori condizioni una via di accesso a una struttura di grande valore storico che qualifica il nostro territorio».","post_title":"Toscana, 500 mila euro per valorizzare la Fortezza Medicea a San Piero a Sieve","post_date":"2026-05-04T12:11:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777896668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_513236\" align=\"alignright\" width=\"300\"] @Jeroen Seyffer Fotografie[/caption]\r

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Bls incentiva le prenotazioni dei viaggi fino a metà luglio 2026 con una promozione a tempo limitato sul Trenino Verde delle Alpi: da oggi, 4 maggio e fino al prossimo 17 maggio, la carta giornaliera e la carta 2 giorni Trenino Verde sono disponibili con uno sconto del 20%.\r

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Nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 26 luglio sono infatti previsti lavori di manutenzione sulla linea tra Domodossola e Iselle di Trasquera: ecco quindi una riduzione che riguarda le tariffe per adulti in prima e seconda classe, nonché i prezzi per bambini e cani. I biglietti possono essere acquistati a un prezzo ridotto tra il 4 e il 17 maggio 2026, sia tramite lo shop online BLS, sia presso i punti vendita specializzati. Il viaggio può essere effettuato fino a metà luglio, con una prevendita massima di due mesi.\r

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Con il Trenino Verde delle Alpi si può costruire un viaggio ogni volta differente, scendendo dove si desidera, ripartendo quando si è pronti per la tappa successiva o per rientrare verso casa. L’itinerario percorso non è mai noioso, tra gite in battello sui laghi svizzeri, escursioni lungo sentieri montani e panorami sorprendenti, bagni termali, passeggiate culturali e shopping tra le strade antiche di graziosi paesini e città medievali.\r

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","post_title":"Il Trenino Verde delle Alpi incentiva le prenotazioni per viaggiare fino a metà luglio","post_date":"2026-05-04T11:44:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777895043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513181","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via lo scorso 2 maggio la nuova rotta targata Ita Airways tra Roma Fiumicino e Houston George Bush Intercontinental Airport, primo collegamento diretto nella storia tra le due città.\r

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I voli inaugurali per Houston - nona destinazione nordamericana della compagnia, dopo New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco, Washington D.C., Chicago e Toronto - sono stati operati con Airbus A330-900. Lo schedule prevede inizialmente tre frequenze settimanali, che saliranno a 5 dal 1° giugno 2026, consentirà comode coincidenze verso numerose destinazioni italiane grazie all’ampia rete domestica della compagnia da Roma e Milano Linate.\r

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“Houston rappresenta un’importantissima novità per la nostra compagnia che vede un’ulteriore crescita sul network di lungo raggio, su cui vogliamo fondare il nostro futuro sviluppo - ha dichiarato Joerg Eberhart, ad e direttore generale di Ita Airways -. È una città dinamica che unisce il suo ruolo di capitale globale del settore energetico a una vivace scena artistica e culturale in forte crescita. Il nuovo volo amplia le opportunità di accesso all’Italia per i residenti di Houston e dell’intera area del Golfo del Messico, offrendo un collegamento diretto con Roma e ulteriori connessioni verso numerose destinazioni in Italia e in Europa\".\r

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\"Questa rotta è per noi molto più di un nuovo collegamento - ha aggiunto Sandro Pappalardo, presidente del vettore -. È un ponte che avvicina persone, storie e culture e riafferma il nostro ruolo di ambasciatori del Made in Italy nel mondo, e l’impegno a diventare il vettore di riferimento sia per gli italiani che viaggiano nel nostro Bel Paese, sia per chi desidera raggiungere mete intercontinentali. Allo stesso tempo consente ai numerosi italo-americani in Texas di riavvicinarsi alle proprie radici, offrendo loro un volo diretto che li riporta dai propri cari, creando nuove opportunità di incontro e relazioni significative che rendono ogni viaggio indimenticabile\".\r

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“È un grande giorno per gli abitanti di Houston. Come texano e come Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, sono entusiasta del nuovo collegamento diretto di ITA Airways tra Houston e Roma”, ha dichiarato Tilman J. Fertitta, Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e a San Marino. “Questa connessione rafforza i legami economici che favoriscono la comprensione reciproca e una prosperità condivisa, e sono grato all’amministratore delegato di Ita Airways Joerg Eberhart, al Sindaco John Whitmire e a tutti i partner che hanno contribuito a renderla possibile.”\r

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Marco Troncone, ceo di Aeroporti di Roma, ha sottolineato: “È una rotta strategica per l’espansione del network intercontinentale dell’aeroporto della Capitale e segna, per la prima volta, un volo diretto tra l’Italia e una delle metropoli più dinamiche degli Stati Uniti, punto di riferimento nel settore economico, energetico, industriale e tecnologico, e con una domanda solida sia sul fronte business che leisure. Con questa nuova rotta, nella summer 2026, salgono a 22 gli aeroporti nordamericani collegati a Fiumicino, rafforzando ulteriormente i profondi legami economici, culturali e industriali tra Italia e Stati Uniti e contribuendo a creare nuove opportunità di scambio, investimento e collaborazione tra due Paesi storicamente alleati e sempre più interconnessi\".","post_title":"Ita Airways: taglio del nastro per il primo volo diretto tra Roma e Houston","post_date":"2026-05-04T09:30:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777887055000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stata varata presso Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire la Orient Express Corinthian, prima unità della flotta Orient Express Sailing Yachts del gruppo Accor. Un progetto che ridefinisce il concetto di lusso in mare, un sailing yacht più che una nave da crociera tradizionale, grazie anche a un rapporto tra spazio e ospite senza eguali.\r

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Lunga 220 metri, Orient Express Corinthian si distingue per l’innovativa tecnologia Solid Sail: tre alberi di oltre 68 metri con vele in fibra di vetro e carbonio che consentono di sfruttare il vento in modo efficiente, raggiungendo fino a 15 nodi. Quando necessario, entra in funzione la propulsione a gnl, a supporto di un approccio più sostenibile alla navigazione.\r

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Le prenotazioni apriranno il 19 luglio, dopo una vetrina d’eccezione al festival di Cannes, in vista della stagione inaugurale. Da maggio a ottobre l’itinerario toccherà il Mediterraneo e l'Adriatico, per poi attraversare l’Atlantico verso i Caraibi per la stagione invernale. Nel 2026/2027 sono previste tappe tra Costa Azzurra con scalo a Monte Carlo e Italia, con scali a Portofino, Venezia, Amalfi e Sicilia – e destinazioni nel mar dei Caraibi.\r

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Nel corso della presentazione alla stampa internazionale, il presidente e ceo di Accor Sébastien Bazin ha sottolineato: «Portare Orient Express in mare si inserisce in modo naturale nell’immaginario di un marchio leggendario: un viaggio fatto di scoperta, tempo dilatato, eccellenza ed eleganza».\r

La nave\r

Con interni che richiamano l’eleganza senza tempo dei treni Orient Express con un design Art Déco raffinato e discreto, a bordo ci sono 54 suite per 110 ospiti. Curate nei minimi dettagli le Panoramic Suites non hanno balconi ma ampie vetrate, le suite Duplex sono su due livelli e le suite Penthouse hano grandi terrazze private e suggestioni rétro. Ogni cabina dispone di un maggiordomo dedicato, e l’equipaggio conta 170 membri, con un rapporto di 1.6 per ospite.\r

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La ristorazione, elemento centrale dell’esperienza, è firmata dallo chef pluristellato Yannick Alléno, con otto ristoranti tra cui l’esclusiva La Table de l’Orient Express che non è compreso nella formula all- inclusive. Sempre esclusi dal all inclusive i trattamenti nella Guerlain Spa. Completano gli spazi a disposizione degli ospiti una biblioteca con classici internazionali, otto bar e lounge dal design distintivo, un teatro, un cinema e persino uno studio di registrazione.\r

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Tra le peculiarità, una piscina lap pool di 16 metri sotto le vele e una marina poppiera con una piscina e dedicata alle attività acquatiche. In arrivo nel 2027 anche la gemella Orient Express Olympian, ulteriore tassello di una strategia che porta in mare l’heritage di uno dei brand più iconici dell’ospitalità di lusso.\r

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(Pamela McCourt Francescone)\r

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","post_title":"Orient Express Corinthian: debutta il primo yacht di lusso firmato Accor","post_date":"2026-05-04T09:23:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1777886610000]}]}}