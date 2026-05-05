La Cambogia punta sulla promozione: firmato accordo con Singapore Airlines La Cambogia sta puntando a promuoversi come destinazione a sè, abbandonando l’idea di essere solo una tappa intermedia di un soggiorno in Vietnam e soprattutto in Thailandia. Come riporta Travelmole, l’ente del turismo della Cambogia sta quindi valutando nuove collaborazioni. In quest’ottica, l’ente ha appena firmato un memorandum d’intesa di nove mesi con Singapore Airlines per stimolare la domanda di viaggi tra la Cambogia e la Francia, Singapore e l’Australia. Il protocollo d’intesa è stato firmato da Rachel Tan, vicepresidente brand e marketing di Sia, e Minea Kim, responsabile del Ctb, alla presenza di Huot Hak, ministro del turismo della Cambogia, e di Strahan Lim, primo segretario dell’ambasciata di Singapore in Cambogia. L’accordo In base all’accordo, Sia e Ctb investiranno congiuntamente 140.000 dollari in iniziative che includono campagne di marketing congiunte nei mercati chiave e viaggi di familiarizzazione per i principali media e influencer provenienti da Francia, Australia e Singapore. Entrambe le parti prevedono inoltre di estendere le attività promozionali ad altri mercati nel lungo termine. Vinod Kannan, vicepresidente senior vendite e marketing di Singapore Airlines, ha affermato che la partnership riflette un impegno condiviso per la crescita dei flussi turistici nella regione. «Attraverso campagne e promozioni congiunte, metteremo in mostra il ricco patrimonio culturale e le diverse attrazioni della Cambogia, offrendo al contempo ai viaggiatori un accesso agevole attraverso la rete globale di Sia». Minea Kim ha aggiunto che la collaborazione evidenzia la forte fiducia nel potenziale turistico a lungo termine della Cambogia. Ha affermato che il Paese offre una vasta gamma di esperienze, dai siti patrimonio dell’umanità di fama mondiale a una capitale in rapida ascesa, oltre a destinazioni costiere ed ecoturistiche. Singapore Airlines offre nel suo orario estivo fino a 21 voli settimanali per Phnom Penh e fino a 14 frequenze settimanali per Siem Reap/Angkor. Condividi

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In base all'accordo, Sia e Ctb investiranno congiuntamente 140.000 dollari in iniziative che includono campagne di marketing congiunte nei mercati chiave e viaggi di familiarizzazione per i principali media e influencer provenienti da Francia, Australia e Singapore. Entrambe le parti prevedono inoltre di estendere le attività promozionali ad altri mercati nel lungo termine.\r

Vinod Kannan, vicepresidente senior vendite e marketing di Singapore Airlines, ha affermato che la partnership riflette un impegno condiviso per la crescita dei flussi turistici nella regione. «Attraverso campagne e promozioni congiunte, metteremo in mostra il ricco patrimonio culturale e le diverse attrazioni della Cambogia, offrendo al contempo ai viaggiatori un accesso agevole attraverso la rete globale di Sia».\r

Minea Kim ha aggiunto che la collaborazione evidenzia la forte fiducia nel potenziale turistico a lungo termine della Cambogia. Ha affermato che il Paese offre una vasta gamma di esperienze, dai siti patrimonio dell'umanità di fama mondiale a una capitale in rapida ascesa, oltre a destinazioni costiere ed ecoturistiche. \r

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La programmazione verso il Nord America si conferma altrettanto ricca e capillare, garantendo connessioni fluide verso le principali porte d'accesso al Canada, come Toronto, Vancouver e Calgary, e raggiungendo persino Anchorage, in Alaska. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il vettore assicura una copertura totale che unisce le grandi metropoli della East Coast, tra cui New York e Boston, ai panorami della West Coast, toccando San Francisco, Los Angeles, Seattle e Portland, fino ad arrivare a Las Vegas.\r

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«Continuiamo ad ampliare la nostra presenza in Italia, un mercato che riveste un ruolo chiave nei nostri piani di crescita. Con l’introduzione dei voli da Venezia, offriamo ai viaggiatori ancora più opzioni per raggiungere le principali destinazioni in tutto il mondo - ha dichiarato David Carlisle, vice president network planning & partnerships di Condor -. Il nostro obiettivo è rendere i viaggi a lungo raggio più comodi e piacevoli, combinando collegamenti efficienti via Francoforte con l’esperienza di volo di alta qualità offerta da Condor».\r

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«I tre voli giornalieri di Condor da Venezia rappresentano un passo significativo per lo sviluppo della connettività del nostro scalo e dell'intero territorio. I collegamenti verso l'hub della compagnia a Francoforte garantiscono un accesso diretto verso mercati europei ed intercontinentali, tra cui il Nord America, i Caraibi e l'Asia, traducendosi in un ulteriore rafforzamento dei flussi turistici e d'affari con la Germania ed il mondo» ha affermato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save.\r

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Tutti i collegamenti a lungo raggio sono operati da Airbus A330neo, progettati per offrire un comfort d'eccellenza in tre classi di viaggio. La Business Class si distingue per i suoi esclusivi Prime Seat in prima fila, dotati di letti completamente reclinabili e monitor 4K da 24 pollici, mentre la Premium Economy garantisce circa 15 cm di spazio extra per le gambe.","post_title":"Condor operativa sulla Venezia-Francoforte: connessioni sull'ampio network lungo raggio","post_date":"2026-05-05T11:57:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777982273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513321","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministero del turismo cubano starebbe preparando una proposta da veicolare durante FitCuba, rivolta ai cubani all'estero, al fine di incoraggiarli a visitare l'isola. Insieme alle agenzie di viaggio, sta creando nuovi incentivi per incrementare gli arrivi dei connazionali e dare così impulso a questo mercato.\r

Prodotti ad hoc per l'incoming\r

In un intervento riportato da Reportur, Lessner Gómez, direttore marketing del ministero del turismo, ha indicato che sono allo studio prodotti specifici in collaborazione con le agenzie di viaggio specializzate nel turismo incoming, che includono offerte che vanno dal noleggio auto ai servizi alberghieri.\r

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Lessner Gómez ha inoltre sottolineato che questi servizi sono pensati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori che si ricongiungeranno con le proprie famiglie sull'isola. Gómez ha poi evidenziato che si tratta di un programma completo che verrà presentato durante la fiera e che aiuterà gli uffici di promozione turistica all'estero a commercializzare queste offerte in modo più efficace.\r

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La crisi del turismo a Cuba ha spinto gli hotel a tagliare le tariffe a livelli mai visti da anni. Vengono promosse offerte last minute e pacchetti multipli prima inaccessibili. Queste offerte alberghiere spaziano da Varadero L'Avana, dove il tasso di occupazione è al minimo a causa del calo dei turisti internazionali. ","post_title":"Cuba: pronto un piano per incentivare l'incoming dei residenti all'estero","post_date":"2026-05-05T11:31:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777980683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le principali compagnie aeree mondiali hanno annunciato una riduzione dei voli offerti per i prossimi mesi in risposta diretta all'impatto della guerra in Iran, che continua a perturbare il traffico aereo e a far lievitare i costi operativi. Come si legge su Preferente, la capacità programmata per maggio è diminuita del 3% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, secondo gli ultimi dati di Cirium Aviation Analytics.\r

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L'adeguamento è dovuto a due fattori evidenti: le restrizioni allo spazio aereo e agli aeroporti in Medio Oriente e il forte aumento dei prezzi del carburante a seguito della chiusura dello stretto di Hormuz, che ne ha raddoppiato il costo. In questo contesto, la maggior parte delle compagnie aeree ha ridotto i propri orari fino al 5%, sebbene alcune abbiano apportato modifiche significative.\r

Gli adeguamenti in programma\r

Qatar Airways ha ad esempio ridotto la propria capacità del 33% rispetto a maggio dell'anno precedente, mentre Emirates mantiene una previsione di crescita del 2,4% nonostante operi da una delle aree più colpite dal conflitto. Nel frattempo, IndiGo prevede una riduzione del 17% e ha già iniziato ad applicare supplementi carburante sui propri biglietti.\r

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Come riporta El Economista, l'aggiustamento ha colpito anche le compagnie più piccole. Tra le prime 100 compagnie aeree, Spirit Airlines ha registrato i tagli maggiori, superiori al 50%, prima di dichiarare bancarotta lo scorso fine settimana. A livello globale, tutte le regioni hanno ridotto i propri voli, tra cui Nord America, Europa e Asia-Pacifico. Anche le compagnie aeree specializzate in rotte a corto raggio hanno attuato tagli di circa l'1%.\r

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Per contro, compagnie aeree spagnole come Iberia, Vueling e Air Europa mantengono invariati i loro orari estivi, grazie alle coperture sui prezzi del carburante e alla forte domanda. Nonostante ciò, il ministero dell'economia spagnolo ha messo in guardia sul potenziale impatto di una carenza di cherosene sul turismo nei prossimi mesi. \r

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In Europa, il gruppo Lufthansa ha annunciato l'eliminazione di 20.000 voli entro ottobre, con l'obiettivo di risparmiare carburante. Ha inoltre deciso di sospendere le operazioni della sua controllata CityLine, che operava con aeromobili più vecchi e meno efficienti. Anche British Airways ridurrà la sua capacità del 2,5%, pur potenziando le rotte verso l'India e l'Africa per compensare il calo in Medio Oriente, mentre Air France-Klm ha optato per la cancellazione di 80 voli di andata e ritorno da Amsterdam.\r

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","post_title":"Iberia, Vueling, Air Europa: nessuna riduzione dei voli estivi","post_date":"2026-05-05T10:59:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777978784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_513292\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Hamza Abzakh, nuovo area manager per Italia e Malta di Royal Jordanian[/caption]\r

A un mese dal suo insediamento come area manager per Italia e Malta di Royal Jordanian, Hamza Abzakh si presenta al trade italiano portando con sé una lunga esperienza all’interno della compagnia, maturata anche sul mercato libanese.\r

Negli ultimi anni, in uno scenario internazionale complesso, Royal Jordanian ha garantito la continuità delle proprie operazioni. «Non abbiamo mai interrotto completamente le attività, se non nei casi in cui alcuni aeroporti sono stati chiusi per ragioni legate allo spazio aereo. Per il resto abbiamo continuato a volare, soprattutto in Europa, assicurando la massima regolarità possibile».\r

Uno scenario non privo di criticità, in particolare sul fronte dei costi. «L’aumento del prezzo del carburante ha avuto un impatto importante. Abbiamo lavorato per gestire al meglio sia il fuel sia i costi assicurativi, con l’obiettivo di contenere gli effetti sulle tariffe. Tuttavia, gli aumenti sono stati inevitabili, anche se differenziati a seconda delle aree».\r

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Italia mercato chiave e sviluppo del network\r

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Nonostante ciò, la compagnia guarda avanti, puntando con decisione sul rilancio del turismo verso la Giordania. «Il Paese si è confermato una delle destinazioni più sicure della regione. Il turismo non si è mai fermato del tutto: abbiamo registrato solo una lieve flessione, più legata a una generale cautela nei viaggi che a timori specifici. Ora ci aspettiamo una ripresa della domanda».\r

In questa direzione, Royal Jordanian sta lavorando a stretto contatto con il trade. «Sono in programma diverse iniziative con i partner italiani e i tour operator, che conoscono bene la destinazione e sono pronti a rilanciare i programmi».\r

Parallelamente, la compagnia prosegue il piano di rinnovamento della flotta. «Abbiamo già introdotto nuovi aeromobili e aggiornato gran parte della flotta con servizi moderni: nuovi sedili, sistemi di intrattenimento e Wi-Fi. Anche la flotta Airbus è stata rinnovata con A320 e A321 di nuova generazione».\r

Sul lungo raggio, l’attenzione è rivolta ai Boeing 787. «Stiamo aggiornando gli interni dei 787 con le tecnologie più avanzate e prevediamo l’arrivo di nuovi 787-9, più capienti, per sostenere l’espansione del network».\r

Espansione del network che riguarda diverse aree geografiche: «Stiamo riaprendo rotte in India e Africa precedentemente sospese e continuiamo a crescere in Europa e negli Stati Uniti».\r

L’Italia rappresenta uno dei mercati chiave. «Operiamo voli giornalieri su Roma e stiamo lavorando per rendere giornaliere anche le frequenze su Milano. Inoltre, Venezia è tra le destinazioni in programma, con alcune frequenze settimanali». Un legame, quello con il nostro Paese, che affonda le radici nella storia della compagnia. «Il primo volo di Royal Jordanian è stato proprio su Roma: per noi l’Italia ha un valore storico e strategico».\r

Guardando avanti, il piano industriale è chiaro: «Entro il 2028 puntiamo a una flotta di 40–45 aeromobili, tra Embraer, Airbus e Boeing 787, per coprire tutte le tipologie di rotte».\r

Già oggi, sottolinea Abzakh, la flotta è relativamente giovane, soprattutto sul segmento narrow-body.\r

Sul fronte commerciale, la stagionalità resta un fattore determinante. «L’estate è sempre un periodo importante: la domanda si mantiene su livelli positivi e confidiamo in un buon andamento della stagione, pur in un contesto ancora variabile. Continuiamo a lavorare per mantenere prezzi competitivi e una disponibilità adeguata».\r

In parallelo, arrivano segnali incoraggianti dal mercato turistico. «Stiamo registrando un progressivo miglioramento della domanda verso la Giordania, soprattutto in vista dell’alta stagione e con prospettive interessanti anche per l’autunno. Riceviamo diverse richieste da parte di gruppi e operatori, con prenotazioni che iniziano ad allungarsi su orizzonti più lunghi, fino alla Pasqua 2027. In un contesto internazionale ancora incerto, il quadro resta positivo, pur mantenendo un approccio prudente».\r

Sul piano operativo, la compagnia ha dimostrato capacità di adattamento. «Non abbiamo cancellato voli, ma modificato alcune rotte quando necessario, mantenendo la continuità delle operazioni e garantendo collegamenti efficienti e sicuri».\r

(Quirino Falessi)\r

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","post_title":"Royal Jordanian e la vision di Hamza Abzakh: \"Italia al centro della crescita\"","post_date":"2026-05-05T09:45:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777974338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ana Holdings, la società madre di All Nippon Airways, archivia l'anno fiscale chiuso lo scorso 31 marzo, superando ampiamente le previsioni di utile, grazie a un altro ottimo risultato in termini di ricavi derivanti dal traffico passeggeri.\r

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Sulla scia di ricavi operativi record di circa 16,9 miliardi di dollari Usa, e di un utile operativo che si attesta attorno a quota 1,4 miliardi di dollari, la società ha annunciato che aumenterà il dividendo annuale a 65 yen per azione (circa 0,43 dollari), prevedendo al contempo una crescita continua dei ricavi per il prossimo esercizio.\r

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«Il raggiungimento di risultati record quest'anno dimostra la solidità del nostro core business nel settore aereo e la nostra capacità di operare in condizioni di mercato mutevoli - ha affermato Kimihiro Nakahori, executive vice president e group chief financial officer di Ana Holdings -. Sebbene prevediamo sfide a breve termine dovute all'aumento dei costi del carburante, la nostra strategia operativa flessibile e il consolidamento di Nca ci consentono di mantenere la redditività, sostenere l'aumento del dividendo annuale e offrire valore a lungo termine ai nostri azionisti».\r

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Da sottolineare quindi come il volume di passeggeri internazionali e il fatturato siano aumentati in confronto all'anno precedente (rispettivamente +11,8% e +9,1%), grazie soprattutto alle rotte europee e al lancio di tre nuove rotte nella seconda metà dell'anno finanziario 2024. Ana ha aumentato la frequenza dei voli sulla rotta Narita-Hong Kong in ottobre; sulle rotte Haneda-Hong Kong, Narita-Perth e Narita-Mumbai in dicembre; e sulla rotta Narita-Bruxelles in marzo. Ana ha firmato un accordo di joint venture con Singapore Airlines, lanciando tariffe congiunte a maggio per ottimizzare la pianificazione delle rotte. \r

Le previsioni\r

Per l'anno finanziario che va dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027, Ana Holdings stima ricavi consolidati pari a 2.770 miliardi di yen (circa 18,4 miliardi di dollari), in crescita del +9,1% rispetto all'anno precedente, sulla base delle previsioni relative alla domanda e all'aumento della capacità.\r

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La compagnia ipotizza che l'impatto dei costi del carburante legato alla situazione in Medio Oriente si attenuerà entro la fine del secondo trimestre e tornerà alla normalità nella seconda metà dell'anno finanziario. Le previsioni di utile operativo consolidato si attestano a circa 995 milioni di dollari, con un utile netto di 96 miliardi di yen (circa 637 milioni di dollari.","post_title":"Ana: utili oltre le stime, sulla scia di una domanda di viaggio in crescita","post_date":"2026-05-05T09:25:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777973134000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il debutto dello scorso 29 marzo in first class, la nuova esperienza premium di bordo targata Lufthansa sbarca su tutte le classi di viaggio: più precisamente, Fox (acronimo di Future Onboard Experience) sarà presente sui voli di lungo raggio del vettore tedesco da domani, 6 maggio.\r

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Il nuovo concetto di servizio rappresenta uno dei più grandi investimenti nella qualità dell’esperienza di viaggio a bordo nella storia della compagnia aerea. Tutti gli elementi e i processi del servizio a bordo sono stati riprogettati: in tutte le classi di viaggio e su tutti i voli a lungo raggio – con e senza Allegris – e su tutti i tipi di aeromobili.\r

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Fox si concentra su tre aree chiave: personalizzazione, comfort e Signature Moments. Il nuovo servizio a bordo stabilisce nuovi standard di personalizzazione: in tutte le classi, i passeggeri godono di una scelta più ampia e di una maggiore flessibilità. Numerosi dettagli creano momenti di benessere pensati con cura e un’esperienza di viaggio più confortevole, sia in Economy Class che in tutte le altre classi. Con i “Signature Moments”, Fox pone accenti distintivi a bordo che non sono semplicemente sinonimo di un prodotto “migliore”, ma sono inconfondibilmente Lufthansa.\r

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«Lufthansa festeggia il suo centesimo anniversario - ha commentato Jens Ritter, ceo Lufthansa Airlines -. Per celebrare questa occasione speciale, stiamo ridefinendo il servizio a bordo dei nostri voli a lungo raggio. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo essere la compagnia aerea premium numero uno in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, solo quest’anno stiamo investendo oltre 70 milioni di euro nel nuovo servizio premium in tutte le classi. Questi ingenti investimenti finanziari in tempi difficili dimostrano con quanta determinazione e in modo sostenibile stiamo rinnovando e trasformando Lufthansa».","post_title":"Lufthansa investe 70 milioni di euro sui servizi premium lungo raggio","post_date":"2026-05-05T09:15:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777972534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal tour operator storico Utat ecco \"Estate a New York\" e \"Il Golden West\": tour esperienziali in piccoli gruppi, con accompagnatore specialista dall'Italia e volo incluso, per un'America autentica e fuori dai circuiti standard.\r

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Utat Viaggi rilancia per la stagione estiva 2026 la sua collezione USA con due prodotti di punta della linea Firmati Utat : Estate a New York (6 giorni / 4 notti, da € 2.289) e Il Golden West (14 giorni / 12 notti, da € 4.959). Due itinerari pensati per segmenti diversi della clientela, ma uniti dalla stessa filosofia: viaggio esperienziale, contenuti autentici e accompagnamento di alto profilo.\r

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Il valore distintivo dell'offerta sta nell'accompagnatore specialista che parte dall'Italia: si tratta del product manager della destinazione, figura che unisce conoscenza diretta dei territori e competenza commerciale. Il volo intercontinentale a/r è sempre incluso nella quota e i gruppi sono di piccole dimensioni (max 20 partecipanti), per garantire un rapporto autentico con i viaggiatori e tra i viaggiatori, oltre a fluidità nelle visite.\r

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ESTATE A NEW YORK è pensato anche per chi ha già visitato la Grande Mela. Accanto agli imperdibili (Statua della Libertà, Ellis Island, Central Park, Wall Street, Brooklyn Bridge), il programma include Hudson Yards e la High Line, Greenwich Village, DUMBO, Prospect Park e una giornata sorprendente nel Bronx - tra Yankee Stadium e la scalinata di Joker - con sosta a City Island, l'isola segreta dall'atmosfera New England. Partenze 11 agosto e 8 settembre 2026.\r

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IL GOLDEN WEST, riproposto a grande richiesta, è il classico West americano in versione completa: da Los Angeles a San Francisco attraverso Grand Canyon, Lake Powell, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, Monument Valley (con Jeep tour e pranzo Navajo), Arches, Canyonlands, Bryce, Las Vegas, Death Valley, Yosemite e il 17-Mile Drive. Un plus che chi se ne intende apprezzerà: i doppi pernottamenti senza cambio hotel quotidiano nelle tappe chiave (Page, Moab, San Francisco) alleggeriscono un itinerario lungo e impegnativo, vero elemento di differenziazione rispetto ai competitor. Partenze 20 luglio, 10 agosto e 7 settembre 2026.\r

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A confermare la qualità del prodotto sono le recensioni dei clienti già rientrati, costantemente positive sull'accompagnamento, la cura organizzativa e l'autenticità dei percorsi.\r

Per le agenzie significa proporre un marchio storico, affidabile e ben costruito, con un cliente che torna.\r

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Negli ultimi 25 anni, Lot ha effettuato oltre 44.000 voli su questa tratta, coprendo quasi 50,6 milioni di chilometri in oltre 80.000 ore di volo e trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri.\r

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«I voli da e per Milano rivestono grande importanza per Lot Polish Airlines e rappresentano una componente chiave della nostra crescente presenza in Italia, mercato domestico di Star Alliance. Dal volo inaugurale nel 1966, colleghiamo imprese, persone e culture su questa rotta - afferma Amit Ray, direttore per Italia, mercati Dach, Malta e India e head of global corporate and strategic sales di Lot - Ancora oggi, questi voli restano fondamentali sia per i viaggiatori d’affari sia per quelli leisure, per chi visita amici e parenti e per chi viaggia per motivi culturali».\r

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«Celebrare i 60 anni del collegamento tra Milano e Varsavia insieme a Lot rappresenta un traguardo di grande importanza, una rotta storica, oggi operata da Malpensa, che ha contribuito in modo significativo a rafforzare i legami economici, culturali e turistici tra Italia e Polonia, offrendo ai passeggeri anche un accesso a un network globale in continua espansione - aggiunge Aldo Schmid, responsabile aviation business development di Sea Aeroporti di Milano -. Il doppio collegamento giornaliero testimonia la solidità e la rilevanza strategica di questa partnership, che continua a crescere guardando al futuro della connettività internazionale».\r

","post_title":"Lot e i 60 anni della Milano-Varsavia: oggi sulla rotta vengono operati due voli giornalieri","post_date":"2026-05-04T14:57:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777906654000]}]}}