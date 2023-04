Mauritius: Donald Payen è il nuovo presidente della Mtpa Donald Payen è il nuovo presidente della Mauritius Tourism Promotion Authority (Mtpa), ufficialmente in carica dallo scorso 3 aprile. “Sono onorato per la continua fiducia che mi è stata accordata – ha dichiarato Payen -. Sono stato membro del dell’Ufficio del Turismo in diverse vesti, sin dalla mia prima nomina nel 2003 e sono ansioso di portare avanti il lavoro svolto per costruire meglio il (turismo). In questo contesto, vorrei rendere omaggio ai miei predecessori e a tutti coloro che hanno lavorato e che continuano a farlo per il loro contributo a fare del turismo un pilastro importante della nostra economia, un pilastro di cui tutti possiamo essere orgogliosi”. Il neo presidente ha rimarcato come “la nostra priorità resta il ritorno al livello di attività che avevamo prima della pandemia. Ci concentreremo sul raggiungimento di questo obiettivo nel vero spirito di partenariato pubblico/privato guidato dal Ministero del Turismo, che rimane la pietra miliare del modus operandi dell’Mtpa”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Donald Payen è il nuovo presidente della Mauritius Tourism Promotion Authority (Mtpa), ufficialmente in carica dallo scorso 3 aprile. "Sono onorato per la continua fiducia che mi è stata accordata - ha dichiarato Payen -. Sono stato membro del dell'Ufficio del Turismo in diverse vesti, sin dalla mia prima nomina nel 2003 e sono ansioso di portare avanti il lavoro svolto per costruire meglio il (turismo). In questo contesto, vorrei rendere omaggio ai miei predecessori e a tutti coloro che hanno lavorato e che continuano a farlo per il loro contributo a fare del turismo un pilastro importante della nostra economia, un pilastro di cui tutti possiamo essere orgogliosi". Il neo presidente ha rimarcato come "la nostra priorità resta il ritorno al livello di attività che avevamo prima della pandemia. Ci concentreremo sul raggiungimento di questo obiettivo nel vero spirito di partenariato pubblico/privato guidato dal Ministero del Turismo, che rimane la pietra miliare del modus operandi dell'Mtpa". [post_title] => Mauritius: Donald Payen è il nuovo presidente della Mtpa [post_date] => 2023-04-05T12:00:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680696047000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443046 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno almeno sette le notti dei visitatori stranieri che giungono in Italia per la settimana della Pasqua. Le prenotazioni aeree internazionali verso l’Italia sono a quota 141 mila dal 9 al 15 aprile 2023, con un aumento del 29% sul periodo analogo del 2022 (dal 17 al 23 aprile). Tornano anche gli americani: secondo Enit su dati Forwardkeys al momento, le prenotazioni degli statunitensi sono pari a 35.750 e segnano una crescita del +50% circa rispetto all’anno scorso rappresentando il 25,4% sul totale estero. Sul podio delle città preferite oltre la Capitale e Milano ci sono Venezia, Napoli, Firenze e Bologna. Previsti a Roma oltre 64 mila arrivi aeroportuali internazionali (+47% sul 2022), il 45,4% del totale. Segue Milano con circa 27 mila prenotazioni (il 19,1%) ed un aumento del +72,2%, il più alto rispetto alle altre destinazioni. «L'Italia si conferma tra le mete europee preferite per le vacanze pasquali, siamo secondi solo alla Spagna. L'amore verso la nostra Nazione non è più solo locale, i dati ci dicono che oltre 35 mila prenotazioni vengono dagli Stati Uniti, uno dei target più importanti per il turismo italiano in termini di spesa. Questa è la dimostrazione che stiamo lavorando bene ma che dobbiamo e possiamo fare ancora di più anche perché la vera sfida è destagionalizzare per avere turismo tutto l’anno. Ed è su questo che lavoreremo nei prossimi mesi», commenta il ministro del turismo Daniela Santanchè Si sceglie il viaggio in economy a cui è riconducibile l’84% del volume totale e di prenotare direttamente presso la compagnia aerea (54,7% del totale). Si viaggia prettamente in coppia: il 41,8% delle prenotazioni aeroportuali internazionali è attribuibile a 2 passeggeri. Nel confronto con i principali competitor l’Italia esce a testa alta, con i soli volumi spagnoli leggermente più elevati del Bel Paese: circa 186 mila prenotazioni aeree dall’estero, 45 mila in più rispetto all’Italia. Verso la Francia le prenotazioni internazionali sono 129 mila, ma con un incremento leggermente più alto (+33,2% vs. Italia +29%, Spagna +18,7%). Per la Grecia si contano circa 55 mila prenotazioni estere (+4,9%), abbastanza in linea con il risultato dell’anno scorso. «L’Italia è quanto mai carica di nuove energie imprenditoriali e attrattive e questo polarizza l’attenzione e l’interesse del mercato turistico nazionale e internazionale. Un bel feedback dell’operato di promozione dell’incoming messo a punto da Enit che valorizza e fa conoscere l’Italia nei principali hub e appuntamenti mondiali» dichiara Ivana Jelinic presidente e ceo Enit. [post_title] => Enit: a Pasqua prenotazioni a quota 142 mila stranieri (+ 29%) [post_date] => 2023-04-05T07:21:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680679303000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442874 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo Starhotels Echo di Milano è il primo city hotel in Europa a entrare nel circuito Beyond Green, brand di riferimento per i viaggi eco-sostenibili. La struttura meneghina fin dalla sua progettazione ha seguito canoni di edilizia e interior design vocati alla sostenibilità, come l’implementazione di un sistema circolare per lo smaltimento delle acque, che porta a un risparmio del 25% di gas naturali e del 15% di elettricità, in aggiunta alla riduzione di 130 tonnellate di Co2 su base annua e del 20% di acqua. Una serie di accorgimenti che hanno fatto sì che Echo ottenesse il premio Sustainable design agli European hotel design awards del 2012 e, successivamente, la certificazione Green globe con un rating che negli ultimi cinque anni ha superato il 90% di compliance. Grazie alla collaborazione con Fedegroup, al ristorante Orto Green Food & Mood l'offerta f&b dell'hotel si declina anche in molte opzioni vegetariane e vegane, con grande attenzione ai prodotti di filiera corta e gluten-free. E’ stato inoltre avviato un progetto ad hoc dedicato agli scarti alimentari per ridurre ulteriormente l’impatto dell’operatività alberghiera sull’ambiente: con Too Good To Go è possibile infatti ritirare direttamente al ristorante dell’hotel kit con piatti freschi che altrimenti verrebbero smaltiti. La partnership con Banco Alimentare permette poi agli ospiti di Echo di donare un caffè (o tanti) all'associazione. Per chi si sposta con auto elettriche, lo Starhotels E.c.ho. mette a disposizione delle colonnine di ricarica all’interno del garage, mentre, attraverso Tuomobility, l’hotel offre agli ospiti la possibilità di usufruire a pagamento di monopattini elettrici e bici a pedalata assistita che, oltre a ridurre le emissioni e a facilitare gli spostamenti, consentono di tornare a vivere una città a misura d’uomo. Gli hotel partner di Beyond Green sono infine impegnati in programmi e iniziative a sostegno del patrimonio culturale e della comunità locale: per Echo, degno di menzione è il sistema di compensazione per gli eventi nelle green meeting room, che bilancia le emissioni di Co2 generate dalle singole manifestazioni, tramite la piantumazione di alberi. La struttura è anche molto attiva presso la comunità locale, che sostiene attraverso il Milano Centrale District: un'associazione che si adopera per migliorare la qualità della vita del territorio, con operazioni culturali e di rigenerazione urbana cui Echo aderisce regolarmente. [post_title] => Il milanese Starhotels Echo, prima struttura urban a entrare nel circuito Beyond Green [post_date] => 2023-03-31T13:28:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680269319000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442815 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rinnovata la partnership tra Utravel, la corporate startup di viaggi dedicata ai giovani under 30 di Alpitour World, e Kappa FuturFestival, il festival dedicato alla musica elettronica e alle arti digitali che festeggia il decimo anniversario con i più importanti artisti della scena mondiale: tre giorni all’insegna della musica da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio 2023, nella futuristica cornice del parco Dora di Torino. Il brand di Alpitour World collaborerà con il Kappa FuturFestival curandone in particolare l’ospitalità: Utravel si occuperà infatti dell’accoglienza dei tanti giovani che arriveranno da tutto il mondo nella città di Torino. “Dopo il successo dello scorso anno, siamo felici e orgogliosi di tornare a operare e a valorizzare la nostra amata città con il festival di musica elettronica più famoso d’Italia - sottolineano i fondatori di Utravel, Gianluca Di Donato e Carlotta Gaddo -. Non vediamo l’ora di ospitare le ragazze e i ragazzi che arriveranno per vivere questo evento che riflette il nostro dna valoriale. Un’opportunità importante per Utravel, che permette il confronto con il nostro target, dando significato ai progetti amati e frequentati dai giovani”. Grazie alla partnership è stata quindi sviluppata una piattaforma dedicata alla prenotazione delle strutture alberghiere con relativi benefici: miglior prezzo di prenotazione, welcome kit, bracciale cashless in camera, accesso agli esclusivi pool party presso la struttura Novotel. La ricaduta territoriale di Kappa FuturFestival è stimata in 13 milioni di euro e prevede il coinvolgimento delle varie associazioni di categoria, che hanno svolto un ruolo fondamentale come facilitatori nella interazione con le strutture coinvolte. [post_title] => Utravel curerà i servizi di ospitalità per il Kappa FuturFestival di musica elettronica a Torino [post_date] => 2023-03-31T10:25:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680258305000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Centotrenta chilometri, trentasei comuni attraversati, due siti UNESCO, otto cammini incrociati, tre aree vitivinicole. E ancora: parchi, PLIS, riserve, il lago d’Iseo. Questa è la Via delle Sorelle, il cammino che unisce Brescia a Bergamo, Capitale Italiana della Cultura 2023. Immaginato da Slow Ride Italy nel luglio del 2020 su ispirazione della nomina di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, studiato e progettato nel 2021 e presentato per la prima volta a gennaio 2022 alle Istituzioni, La Via delle Sorelle nasce nel 2023, ma vuole diventare un’eredità sostenibile per i due territori. I concetti chiave che hanno determinato la definizione del percorso sono infatti stati quelli di: creare una linea verde naturale tra due aree fortemente urbanizzate con la volontà di mostrarne un altro volto; entrare in contatto con gli altri cammini e sentieri a tappe presenti sul territorio come motore di sviluppo del turismo slow; attraversare bellezze ambientali o architettoniche fuori dalle classiche rotte turistiche perché vengano valorizzate. Entrato ufficialmente nel Dossier Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, il cammino è stato donato dall’Associazione Slow Ride Italy alle due città e ha ottenuto l’appoggio dei comuni attraversati: ne è nato un partenariato di Governance i cui soggetti sono, oltre l'Associazione capofila e coordinatrice del progetto, i due comuni capoluogo, le due province, i comuni attraversati dal cammino, l'Associazione Terre di Franciacorta e l’Associazione MilleMonti. Il nome è nato su ispirazione del nuovo rapporto tra Brescia e Bergamo: città che si assomigliano, che sono vicine e che, come sorelle, possono competere o discutere, ma sono fondamentalmente unite. Da sempre definite cugine, anche per avere vissuto un particolare e triste momento storico - l’emergenza sanitaria Covid - che le ha viste tristemente protagoniste, oggi più che mai sono diventate sorelle. Il progetto si pone come obiettivi quello di incrementare la proposta di fruizione sostenibile del territorio bresciano e bergamasco, aumentandone la percezione green e intercettando nuovi target di visitatori. Inoltre il cammino assolve in pieno ciò che l’emergenza sanitaria ha richiesto, cioè un modo nuovo di ripensare gli spazi e la socialità e di fruire i luoghi, decongestionando, destagionalizzando e allungando i periodi di permanenza. Le tappe consigliate per farlo interamente sono sei, ciascuna con una media di 20-25 chilometri, ma ogni camminatore potrà comunque modulare tempo e lunghezza giornalieri in base al proprio grado di allenamento. Ogni tappa ha comunque delle specificità, naturali e culturali, tale da essere vissuta anche come gita giornaliera e del weekend. Intorno al cammino è stata strutturata una rete di accoglienza per dormire e mangiare. Le realtà che hanno aderito sono dislocate lungo le tappe e offriranno prezzi calmierati ai camminatori in possesso di credenziale che potrà essere richiesta direttamente sul sito. La credenziale, oltre a sostenere la manutenzione de La Via delle Sorelle, varrà come biglietto di ingresso alla Riserva del Torbiere del Sebino, a cui andranno una parte dei proventi. [post_title] => Bergamo Brescia 2023, nasce la Via delle Sorelle il percorso che in 130 Km attraversa 36 comuni [post_date] => 2023-03-30T15:15:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680189318000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Digitale e innovazione applicate al turismo: Mitur e Enit con la startup Lucus lanciano una rete di guide digitali per scoprire Ischia virtualmente attraverso appuntamenti sul sito Enit.it. Il circuito è quello del network di local streamer di Lucus che permette di vivere in diretta i luoghi più belli del mondo tra cui Ischia. In programma una serie di eventi digitali. Sono state selezionati percorsi e guide turistiche di Ischia formate all’utilizzo della piattaforma e all’ideazione di viaggi digitali tramite la Lucus academy. Ora i local streamer avranno il compito di rispondere in diretta alle domande e curiosità di quanti si collegheranno ai vari eventi collegati da casa. Le date Il palinsesto prevede 21 eventi digitali che partiranno il 1° aprile e si concluderanno il 16 settembre, dai borghi alle terrazze panoramiche sul mare, senza dimenticare tradizioni culinarie e artigianato. I giorni dei "viaggi" digitali sono l'1° aprile al Castello Aragonese, il 15 aprile a Casamicciola, il 28 aprile a Ischia Ponte, il 7 maggio a Forio, il 14 maggio a Lacco Ameno, il 28 maggio a Sant’Angelo. I viaggi digitali alla scoperta di quest’isola si concluderanno il 16 settembre a Barano e Forio. Ivana Jelinic presidente e ceo Enit ha dichiarato in merito alla questione: «Solidarietà applicata all’implementazione dell’offerta turistica. Dopo il lancio della campagna #ThisisIschia nei principali hub e piazze nazionali e internazionali con un hashtag virale sul web per raccontare l’isola in modo nuovo e rilanciarla turisticamente, vogliamo ora fare un passo in più, un balzo in avanti per costruire insieme il futuro turistico dell’isola e non lasciarla alla casualità degli eventi». [post_title] => Ischia: tour digitale in diretta, l'idea per il rilancio dell'isola [post_date] => 2023-03-30T12:04:32+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680177872000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442605 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Terme Chianciano sono pronte a ripartire con una stagione termale ricca di novità. Dal 2 aprile il complesso toscano riapre infatti, offrendo una nuova proposta di benessere e salute termale che coniuga gli effetti benefici e terapici delle acque di Chianciano (Acqua Santa e Santissima) sotto forma di acqua da bere, di bagno in piscine termali calde o fanghi macerati in acqua termale. Il tutto supportato dalle competenze degli specialisti del centro medico Institute For Health, che combina check-up metabolico e piani di alimentazione ed esercizio fisico personalizzati. La rinnovata proposta termale prevede anche trattamenti benessere, in grado di donare un senso generale di rilassamento, grazie allo stimolo della produzione di serotonina, ormone della felicità, dalle grandi qualità anti-ansia. Dimagrimento, attività fisica, e capacità di mantenere stili di vita sani e duraturi: anche queste attività sono poi contenute all’interno della nuova proposta di Terme di Chianciano. Per tutti inoltre la possibilità di usufruire quasi gratuitamente di cure e terapie termali, e di accedere alla spa Terme Sensoriali, nonché alla palestra della Salute. Tra le novità, i quattro signature packages, da tre o sei notti, dedicati a tutti gli amanti del benessere: Serotonine Boost, Acqua Santa Detox, Naturalmente in Forma e Più Belli, Più a Lungo. [post_title] => Al via la nuova stagione delle Terme di Chianciano: focus su benessere, relax e salute [post_date] => 2023-03-29T12:47:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680094066000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442543 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sea Aeroporti può dichiararsi più che soddisfatta, con la giusta cautela, dei numeri previsti per la stagione estiva appena iniziata. Dopo un 2022 già foriero dei primi indicatori positivi post-pandemia, ora l'asticella si alza ulteriormente: "Come aeroporti dobbiamo essere all'altezza della città e della Regione (Milano e la Lombardia) che sempre più hanno l'ambizione di essere globali. Dobbiamo riportare a crescere la connettività allungando sempre più la tratta media, garantendo la qualità dei servizi oltre che la tenuta ed efficienza del sistema aeroportuale". Armando Brunini, amministratore delegato della società che gestisce gli scali di Milano Malpensa e Linate, ha sintetizzato così la mission, ribadendo - almeno in un paio di occasioni - come i risultati finora conseguiti siano stati ottenuti "senza la presenza di un vettore di bandiera". L'ad ha partecipato questa mattina all'incontro con gli stakeholder, insieme alla presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli, al direttore di Milano&Partners Luca Martinazzoli e ad Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea. Se la vocazione naturale è quella di "connettere sempre meglio città e territorio con luoghi lontani (in altre parole su medio e soprattutto lungo raggio)", questa missione va in parallelo al posizionamento "di Milano e Lombardia come territori globali", un rapporto stretto fra struttura aeroportuale e l'area in cui insiste che deve essere ancor più sviluppato " e che ci viene richiesto". "L'Italia - ha sottolineato Marina Lalli - è protagonista di una ritrovata visibilità nel mondo come destinazione turistica e d'affari, è la meta più sognata e desiderata. Milano, in questo contesto rappresenta un caso scuola, che ha una sua veste particolare di luogo efficiente ed elegante. E' l'unica città che si è saputa reinventare negli ultimi anni, ad esempio con insediamenti urbanistici nuovi. Si è imposta come capitale finanziaria e ha attratto investimenti immobiliari, specie dall'estero". Ecco perché le sinergie fra Malpensa e Linate e il territorio sono più che mai strategiche, a partire dalle connessione con un sempre maggior numero di Paesi lontani: "Il 2022 ha registrato un meno 18% sul 2019 - ha evidenziato Brunini - un po' indietro rispetto alla media nazionale, ma il confronto va fatto con i grandi aeroporti che vivono di lungo raggio e in questo paragone noi abbiamo recuperato meglio di altri nostri competitor". Non solo: "I dati di questi ultimi mesi mostrano che siamo ad un meno 7% rispetto al pre-Covid, ma con dati di load factor davvero importanti. Anche sui voli nuovi come la rotta per Taipei e quella per Delhi o, ancora, sulle tratte verso il Golfo, con cifre attorno al 90% di riempimento". Sarà una nuova estate calda, certo, ma la preparazione del sistema aeroportuale c'è ed è efficace: "Basti pensare agli investimenti in tecnologia a Linate prima e poi a Malpensa che consentono il controllo dei bagagli senza togliere liquidi e device dagli stessi. Siamo attenti a servizi al passeggero e al contempo garantiamo tempistiche più veloci che contribuiranno tenere sotto controllo l'urto del traffico estivo". [post_title] => Milano Malpensa: cronaca di una successo. Malgrado l'assenza di un vettore di bandiera [post_date] => 2023-03-28T15:20:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680016842000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442409 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441176" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet nazionale[/caption] La Fiavet-Confcommercio ha scritto al ministro del turismo, Daniela Santanchè, per chiedere un intervento risolutivo sulla questione della banca dati pubblica Infotrav, portale del ministero del turismo che, in collaborazione con le regioni, gli enti locali e l’istituto poligrafico e Zecca dello Stato, costituisce il sistema informativo sull’intero territorio nazionale di censimento e raccolta dei dati di tutte le agenzie di viaggio che sono state autorizzate dalle Regioni ad operare. «Questo database, la cui utilità è ineludibile, attualmente soffre di una carente e non tempestiva implementazione dei dati, che lo rende pertanto non aggiornato e completo» ha scritto Fiavet-Confcommercio al ministro. Intervente urgente «Vista l’importanza di tale unico database pubblico come riferimento per gli operatori del mercato e per i consumatori – continua la Federazione -. Le chiediamo di intervenire, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e gli altri enti competenti, per far aggiornare e completare nel breve i dati delle agenzie di viaggio italiane». Secondo Fiavet-Confcommercio l’esistenza di una banca dati ufficiale completa, su un unico portale, costituirebbe uno strumento trasparente atto a favorire da una parte le imprese nella lotta all’abusivismo, dall’altra i consumatori che potrebbero avere disponibile online un sito ufficiale a garanzia della professionalità degli operatori turistici cui si affidano. [post_title] => Fiavet al ministro: è necessario aggiornare Infotrav [post_date] => 2023-03-27T10:49:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679914173000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "mauritius donald payen e il nuovo presidente della mtpa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":561,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Donald Payen è il nuovo presidente della Mauritius Tourism Promotion Authority (Mtpa), ufficialmente in carica dallo scorso 3 aprile. \"Sono onorato per la continua fiducia che mi è stata accordata - ha dichiarato Payen -. Sono stato membro del dell'Ufficio del Turismo in diverse vesti, sin dalla mia prima nomina nel 2003 e sono ansioso di portare avanti il lavoro svolto per costruire meglio il (turismo). In questo contesto, vorrei rendere omaggio ai miei predecessori e a tutti coloro che hanno lavorato e che continuano a farlo per il loro contributo a fare del turismo un pilastro importante della nostra economia, un pilastro di cui tutti possiamo essere orgogliosi\".\r

\r

Il neo presidente ha rimarcato come \"la nostra priorità resta il ritorno al livello di attività che avevamo prima della pandemia. Ci concentreremo sul raggiungimento di questo obiettivo nel vero spirito di partenariato pubblico/privato guidato dal Ministero del Turismo, che rimane la pietra miliare del modus operandi dell'Mtpa\".","post_title":"Mauritius: Donald Payen è il nuovo presidente della Mtpa","post_date":"2023-04-05T12:00:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1680696047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443046","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno almeno sette le notti dei visitatori stranieri che giungono in Italia per la settimana della Pasqua. Le prenotazioni aeree internazionali verso l’Italia sono a quota 141 mila dal 9 al 15 aprile 2023, con un aumento del 29% sul periodo analogo del 2022 (dal 17 al 23 aprile). Tornano anche gli americani: secondo Enit su dati Forwardkeys al momento, le prenotazioni degli statunitensi sono pari a 35.750 e segnano una crescita del +50% circa rispetto all’anno scorso rappresentando il 25,4% sul totale estero. \r

\r

Sul podio delle città preferite oltre la Capitale e Milano ci sono Venezia, Napoli, Firenze e Bologna. Previsti a Roma oltre 64 mila arrivi aeroportuali internazionali (+47% sul 2022), il 45,4% del totale. Segue Milano con circa 27 mila prenotazioni (il 19,1%) ed un aumento del +72,2%, il più alto rispetto alle altre destinazioni. \r

\r

«L'Italia si conferma tra le mete europee preferite per le vacanze pasquali, siamo secondi solo alla Spagna. L'amore verso la nostra Nazione non è più solo locale, i dati ci dicono che oltre 35 mila prenotazioni vengono dagli Stati Uniti, uno dei target più importanti per il turismo italiano in termini di spesa. Questa è la dimostrazione che stiamo lavorando bene ma che dobbiamo e possiamo fare ancora di più anche perché la vera sfida è destagionalizzare per avere turismo tutto l’anno. Ed è su questo che lavoreremo nei prossimi mesi», commenta il ministro del turismo Daniela Santanchè \r

\r

Si sceglie il viaggio in economy a cui è riconducibile l’84% del volume totale e di prenotare direttamente presso la compagnia aerea (54,7% del totale). Si viaggia prettamente in coppia: il 41,8% delle prenotazioni aeroportuali internazionali è attribuibile a 2 passeggeri. \r

\r

Nel confronto con i principali competitor l’Italia esce a testa alta, con i soli volumi spagnoli leggermente più elevati del Bel Paese: circa 186 mila prenotazioni aeree dall’estero, 45 mila in più rispetto all’Italia. Verso la Francia le prenotazioni internazionali sono 129 mila, ma con un incremento leggermente più alto (+33,2% vs. Italia +29%, Spagna +18,7%). Per la Grecia si contano circa 55 mila prenotazioni estere (+4,9%), abbastanza in linea con il risultato dell’anno scorso. \r

\r

«L’Italia è quanto mai carica di nuove energie imprenditoriali e attrattive e questo polarizza l’attenzione e l’interesse del mercato turistico nazionale e internazionale. Un bel feedback dell’operato di promozione dell’incoming messo a punto da Enit che valorizza e fa conoscere l’Italia nei principali hub e appuntamenti mondiali» dichiara Ivana Jelinic presidente e ceo Enit. ","post_title":"Enit: a Pasqua prenotazioni a quota 142 mila stranieri (+ 29%)","post_date":"2023-04-05T07:21:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680679303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo Starhotels Echo di Milano è il primo city hotel in Europa a entrare nel circuito Beyond Green, brand di riferimento per i viaggi eco-sostenibili. La struttura meneghina fin dalla sua progettazione ha seguito canoni di edilizia e interior design vocati alla sostenibilità, come l’implementazione di un sistema circolare per lo smaltimento delle acque, che porta a un risparmio del 25% di gas naturali e del 15% di elettricità, in aggiunta alla riduzione di 130 tonnellate di Co2 su base annua e del 20% di acqua. Una serie di accorgimenti che hanno fatto sì che Echo ottenesse il premio Sustainable design agli European hotel design awards del 2012 e, successivamente, la certificazione Green globe con un rating che negli ultimi cinque anni ha superato il 90% di compliance.\r

\r

Grazie alla collaborazione con Fedegroup, al ristorante Orto Green Food & Mood l'offerta f&b dell'hotel si declina anche in molte opzioni vegetariane e vegane, con grande attenzione ai prodotti di filiera corta e gluten-free. E’ stato inoltre avviato un progetto ad hoc dedicato agli scarti alimentari per ridurre ulteriormente l’impatto dell’operatività alberghiera sull’ambiente: con Too Good To Go è possibile infatti ritirare direttamente al ristorante dell’hotel kit con piatti freschi che altrimenti verrebbero smaltiti. La partnership con Banco Alimentare permette poi agli ospiti di Echo di donare un caffè (o tanti) all'associazione.\r

\r

Per chi si sposta con auto elettriche, lo Starhotels E.c.ho. mette a disposizione delle colonnine di ricarica all’interno del garage, mentre, attraverso Tuomobility, l’hotel offre agli ospiti la possibilità di usufruire a pagamento di monopattini elettrici e bici a pedalata assistita che, oltre a ridurre le emissioni e a facilitare gli spostamenti, consentono di tornare a vivere una città a misura d’uomo. Gli hotel partner di Beyond Green sono infine impegnati in programmi e iniziative a sostegno del patrimonio culturale e della comunità locale: per Echo, degno di menzione è il sistema di compensazione per gli eventi nelle green meeting room, che bilancia le emissioni di Co2 generate dalle singole manifestazioni, tramite la piantumazione di alberi. La struttura è anche molto attiva presso la comunità locale, che sostiene attraverso il Milano Centrale District: un'associazione che si adopera per migliorare la qualità della vita del territorio, con operazioni culturali e di rigenerazione urbana cui Echo aderisce regolarmente.","post_title":"Il milanese Starhotels Echo, prima struttura urban a entrare nel circuito Beyond Green","post_date":"2023-03-31T13:28:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680269319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442815","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rinnovata la partnership tra Utravel, la corporate startup di viaggi dedicata ai giovani under 30 di Alpitour World, e Kappa FuturFestival, il festival dedicato alla musica elettronica e alle arti digitali che festeggia il decimo anniversario con i più importanti artisti della scena mondiale: tre giorni all’insegna della musica da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio 2023, nella futuristica cornice del parco Dora di Torino.\r

\r

Il brand di Alpitour World collaborerà con il Kappa FuturFestival curandone in particolare l’ospitalità: Utravel si occuperà infatti dell’accoglienza dei tanti giovani che arriveranno da tutto il mondo nella città di Torino. “Dopo il successo dello scorso anno, siamo felici e orgogliosi di tornare a operare e a valorizzare la nostra amata città con il festival di musica elettronica più famoso d’Italia - sottolineano i fondatori di Utravel, Gianluca Di Donato e Carlotta Gaddo -. Non vediamo l’ora di ospitare le ragazze e i ragazzi che arriveranno per vivere questo evento che riflette il nostro dna valoriale. Un’opportunità importante per Utravel, che permette il confronto con il nostro target, dando significato ai progetti amati e frequentati dai giovani”.\r

\r

Grazie alla partnership è stata quindi sviluppata una piattaforma dedicata alla prenotazione delle strutture alberghiere con relativi benefici: miglior prezzo di prenotazione, welcome kit, bracciale cashless in camera, accesso agli esclusivi pool party presso la struttura Novotel. La ricaduta territoriale di Kappa FuturFestival è stimata in 13 milioni di euro e prevede il coinvolgimento delle varie associazioni di categoria, che hanno svolto un ruolo fondamentale come facilitatori nella interazione con le strutture coinvolte.\r

\r

","post_title":"Utravel curerà i servizi di ospitalità per il Kappa FuturFestival di musica elettronica a Torino","post_date":"2023-03-31T10:25:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680258305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Centotrenta chilometri, trentasei comuni attraversati, due siti UNESCO, otto cammini incrociati, tre aree vitivinicole. E ancora: parchi, PLIS, riserve, il lago d’Iseo. Questa è la Via delle Sorelle, il cammino che unisce Brescia a Bergamo, Capitale Italiana della Cultura 2023.\r

\r

Immaginato da Slow Ride Italy nel luglio del 2020 su ispirazione della nomina di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, studiato e progettato nel 2021 e presentato per la prima volta a gennaio 2022 alle Istituzioni, La Via delle Sorelle nasce nel 2023, ma vuole diventare un’eredità sostenibile per i due territori.\r

\r

I concetti chiave che hanno determinato la definizione del percorso sono infatti stati quelli di: creare una linea verde naturale tra due aree fortemente urbanizzate con la volontà di mostrarne un altro volto; entrare in contatto con gli altri cammini e sentieri a tappe presenti sul territorio come motore di sviluppo del turismo slow; attraversare bellezze ambientali o architettoniche fuori dalle classiche rotte turistiche perché vengano valorizzate.\r

\r

Entrato ufficialmente nel Dossier Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, il cammino è stato donato dall’Associazione Slow Ride Italy alle due città e ha ottenuto l’appoggio dei comuni attraversati: ne è nato un partenariato di Governance i cui soggetti sono, oltre l'Associazione capofila e coordinatrice del progetto, i due comuni capoluogo, le due province, i comuni attraversati dal cammino, l'Associazione Terre di Franciacorta e l’Associazione MilleMonti. \r

\r

Il nome è nato su ispirazione del nuovo rapporto tra Brescia e Bergamo: città che si assomigliano, che sono vicine e che, come sorelle, possono competere o discutere, ma sono fondamentalmente unite. Da sempre definite cugine, anche per avere vissuto un particolare e triste momento storico - l’emergenza sanitaria Covid - che le ha viste tristemente protagoniste, oggi più che mai sono diventate sorelle.\r

\r

Il progetto si pone come obiettivi quello di incrementare la proposta di fruizione sostenibile del territorio bresciano e bergamasco, aumentandone la percezione green e intercettando nuovi target di visitatori. Inoltre il cammino assolve in pieno ciò che l’emergenza sanitaria ha richiesto, cioè un modo nuovo di ripensare gli spazi e la socialità e di fruire i luoghi, decongestionando, destagionalizzando e allungando i periodi di permanenza.\r

\r

Le tappe consigliate per farlo interamente sono sei, ciascuna con una media di 20-25 chilometri, ma ogni camminatore potrà comunque modulare tempo e lunghezza giornalieri in base al proprio grado di allenamento. Ogni tappa ha comunque delle specificità, naturali e culturali, tale da essere vissuta anche come gita giornaliera e del weekend. \r

\r

Intorno al cammino è stata strutturata una rete di accoglienza per dormire e mangiare. Le realtà che hanno aderito sono dislocate lungo le tappe e offriranno prezzi calmierati ai camminatori in possesso di credenziale che potrà essere richiesta direttamente sul sito. La credenziale, oltre a sostenere la manutenzione de La Via delle Sorelle, varrà come biglietto di ingresso alla Riserva del Torbiere del Sebino, a cui andranno una parte dei proventi.\r

\r

","post_title":"Bergamo Brescia 2023, nasce la Via delle Sorelle il percorso che in 130 Km attraversa 36 comuni","post_date":"2023-03-30T15:15:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680189318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Digitale e innovazione applicate al turismo: Mitur e Enit con la startup Lucus lanciano una rete di guide digitali per scoprire Ischia virtualmente attraverso appuntamenti sul sito Enit.it. Il circuito è quello del network di local streamer di Lucus che permette di vivere in diretta i luoghi più belli del mondo tra cui Ischia. In programma una serie di eventi digitali.\r

\r

Sono state selezionati percorsi e guide turistiche di Ischia formate all’utilizzo della piattaforma e all’ideazione di viaggi digitali tramite la Lucus academy. Ora i local streamer avranno il compito di rispondere in diretta alle domande e curiosità di quanti si collegheranno ai vari eventi collegati da casa.\r

Le date\r

Il palinsesto prevede 21 eventi digitali che partiranno il 1° aprile e si concluderanno il 16 settembre, dai borghi alle terrazze panoramiche sul mare, senza dimenticare tradizioni culinarie e artigianato.\r

\r

I giorni dei \"viaggi\" digitali sono l'1° aprile al Castello Aragonese, il 15 aprile a Casamicciola, il 28 aprile a Ischia Ponte, il 7 maggio a Forio, il 14 maggio a Lacco Ameno, il 28 maggio a Sant’Angelo.\r

\r

I viaggi digitali alla scoperta di quest’isola si concluderanno il 16 settembre a Barano e Forio.\r

\r

Ivana Jelinic presidente e ceo Enit ha dichiarato in merito alla questione: «Solidarietà applicata all’implementazione dell’offerta turistica. Dopo il lancio della campagna #ThisisIschia nei principali hub e piazze nazionali e internazionali con un hashtag virale sul web per raccontare l’isola in modo nuovo e rilanciarla turisticamente, vogliamo ora fare un passo in più, un balzo in avanti per costruire insieme il futuro turistico dell’isola e non lasciarla alla casualità degli eventi».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ischia: tour digitale in diretta, l'idea per il rilancio dell'isola","post_date":"2023-03-30T12:04:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680177872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442605","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Terme Chianciano sono pronte a ripartire con una stagione termale ricca di novità. Dal 2 aprile il complesso toscano riapre infatti, offrendo una nuova proposta di benessere e salute termale che coniuga gli effetti benefici e terapici delle acque di Chianciano (Acqua Santa e Santissima) sotto forma di acqua da bere, di bagno in piscine termali calde o fanghi macerati in acqua termale. Il tutto supportato dalle competenze degli specialisti del centro medico Institute For Health, che combina check-up metabolico e piani di alimentazione ed esercizio fisico personalizzati. La rinnovata proposta termale prevede anche trattamenti benessere, in grado di donare un senso generale di rilassamento, grazie allo stimolo della produzione di serotonina, ormone della felicità, dalle grandi qualità anti-ansia.\r

\r

Dimagrimento, attività fisica, e capacità di mantenere stili di vita sani e duraturi: anche queste attività sono poi contenute all’interno della nuova proposta di Terme di Chianciano. Per tutti inoltre la possibilità di usufruire quasi gratuitamente di cure e terapie termali, e di accedere alla spa Terme Sensoriali, nonché alla palestra della Salute. Tra le novità, i quattro signature packages, da tre o sei notti, dedicati a tutti gli amanti del benessere: Serotonine Boost, Acqua Santa Detox, Naturalmente in Forma e Più Belli, Più a Lungo.\r

\r

","post_title":"Al via la nuova stagione delle Terme di Chianciano: focus su benessere, relax e salute","post_date":"2023-03-29T12:47:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680094066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sea Aeroporti può dichiararsi più che soddisfatta, con la giusta cautela, dei numeri previsti per la stagione estiva appena iniziata. Dopo un 2022 già foriero dei primi indicatori positivi post-pandemia, ora l'asticella si alza ulteriormente: \"Come aeroporti dobbiamo essere all'altezza della città e della Regione (Milano e la Lombardia) che sempre più hanno l'ambizione di essere globali. Dobbiamo riportare a crescere la connettività allungando sempre più la tratta media, garantendo la qualità dei servizi oltre che la tenuta ed efficienza del sistema aeroportuale\".\r

\r

Armando Brunini, amministratore delegato della società che gestisce gli scali di Milano Malpensa e Linate, ha sintetizzato così la mission, ribadendo - almeno in un paio di occasioni - come i risultati finora conseguiti siano stati ottenuti \"senza la presenza di un vettore di bandiera\".\r

\r

L'ad ha partecipato questa mattina all'incontro con gli stakeholder, insieme alla presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli, al direttore di Milano&Partners Luca Martinazzoli e ad Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea.\r

\r

Se la vocazione naturale è quella di \"connettere sempre meglio città e territorio con luoghi lontani (in altre parole su medio e soprattutto lungo raggio)\", questa missione va in parallelo al posizionamento \"di Milano e Lombardia come territori globali\", un rapporto stretto fra struttura aeroportuale e l'area in cui insiste che deve essere ancor più sviluppato \" e che ci viene richiesto\". \"L'Italia - ha sottolineato Marina Lalli - è protagonista di una ritrovata visibilità nel mondo come destinazione turistica e d'affari, è la meta più sognata e desiderata. Milano, in questo contesto rappresenta un caso scuola, che ha una sua veste particolare di luogo efficiente ed elegante. E' l'unica città che si è saputa reinventare negli ultimi anni, ad esempio con insediamenti urbanistici nuovi. Si è imposta come capitale finanziaria e ha attratto investimenti immobiliari, specie dall'estero\".\r

\r

Ecco perché le sinergie fra Malpensa e Linate e il territorio sono più che mai strategiche, a partire dalle connessione con un sempre maggior numero di Paesi lontani: \"Il 2022 ha registrato un meno 18% sul 2019 - ha evidenziato Brunini - un po' indietro rispetto alla media nazionale, ma il confronto va fatto con i grandi aeroporti che vivono di lungo raggio e in questo paragone noi abbiamo recuperato meglio di altri nostri competitor\". \r

\r

Non solo: \"I dati di questi ultimi mesi mostrano che siamo ad un meno 7% rispetto al pre-Covid, ma con dati di load factor davvero importanti. Anche sui voli nuovi come la rotta per Taipei e quella per Delhi o, ancora, sulle tratte verso il Golfo, con cifre attorno al 90% di riempimento\".\r

\r

Sarà una nuova estate calda, certo, ma la preparazione del sistema aeroportuale c'è ed è efficace: \"Basti pensare agli investimenti in tecnologia a Linate prima e poi a Malpensa che consentono il controllo dei bagagli senza togliere liquidi e device dagli stessi. Siamo attenti a servizi al passeggero e al contempo garantiamo tempistiche più veloci che contribuiranno tenere sotto controllo l'urto del traffico estivo\".","post_title":"Milano Malpensa: cronaca di una successo. Malgrado l'assenza di un vettore di bandiera","post_date":"2023-03-28T15:20:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680016842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442409","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441176\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet nazionale[/caption]\r

\r

La Fiavet-Confcommercio ha scritto al ministro del turismo, Daniela Santanchè, per chiedere un intervento risolutivo sulla questione della banca dati pubblica Infotrav, portale del ministero del turismo che, in collaborazione con le regioni, gli enti locali e l’istituto poligrafico e Zecca dello Stato, costituisce il sistema informativo sull’intero territorio nazionale di censimento e raccolta dei dati di tutte le agenzie di viaggio che sono state autorizzate dalle Regioni ad operare.\r

\r

«Questo database, la cui utilità è ineludibile, attualmente soffre di una carente e non tempestiva implementazione dei dati, che lo rende pertanto non aggiornato e completo» ha scritto Fiavet-Confcommercio al ministro.\r

Intervente urgente\r

«Vista l’importanza di tale unico database pubblico come riferimento per gli operatori del mercato e per i consumatori – continua la Federazione -. Le chiediamo di intervenire, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e gli altri enti competenti, per far aggiornare e completare nel breve i dati delle agenzie di viaggio italiane».\r

\r

Secondo Fiavet-Confcommercio l’esistenza di una banca dati ufficiale completa, su un unico portale, costituirebbe uno strumento trasparente atto a favorire da una parte le imprese nella lotta all’abusivismo, dall’altra i consumatori che potrebbero avere disponibile online un sito ufficiale a garanzia della professionalità degli operatori turistici cui si affidano.","post_title":"Fiavet al ministro: è necessario aggiornare Infotrav","post_date":"2023-03-27T10:49:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1679914173000]}]}}