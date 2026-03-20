Travelplan riserva alle agenzie di viaggio la “Super promo 16%” Travelplan presenta una proposta articolata su alcune mete a lungo raggio sulle quali concentra la sua programmazione. L’operatore del gruppo Avoris propone infatti Repubblica Dominicana, Messico, Cuba, Costa Rica e Mauritius con partenze giornaliere dall’Italia via Madrid e pacchetti per viaggi da sette a più notti in totale libertà. Cancellazione gratuita Grazie al fatto di appartenere a un grande gruppo, Travelplan, offre la formula che prevede nessun pagamento anticipato alla prenotazione e cancellazione gratuita del pacchetto di viaggio, inclusi i voli di connessione. Solo per le agenzie di viaggio partner inoltre, è possibile sfruttare la Super promo 16% di commissione, a esclusione delle tasse aeroportuali. Condividi

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Il programma Select by Hilton è stato ideato per ihttps://www.travelquotidiano.com/alberghi/nassetta-hilton-gli-stati-uniti-stanno-perdendo-competitivita/tqid-509545ntegrare «marchi alberghieri affermati e di alta qualità» nel gruppo Hilton, senza obbligarli a rinunciare alla propria identità o alla gestione del marchio, ha dichiarato Hilton in una nota ripresa da TravelWeekly.\r

L'accordo\r

In base all'accordo, Yotel manterrà il controllo del proprio marchio e delle proprie attività su un portafoglio di 23 hotel in 10 paesi, ottenendo al contempo l'accesso all'infrastruttura di distribuzione, alle piattaforme tecnologiche e al programma fedeltà di Hilton. \r

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Yotel, che ha debuttato a Londra nel 2007 , ha basato il suo concept sull'utilizzo efficiente dello spazio nei mercati urbani, integrando caratteristiche tecnologiche all'avanguardia come il deposito bagagli automatizzato e il suo caratteristico SmartBed, che si trasforma da letto a divano con la semplice pressione di un pulsante. \r

Il marchio si articola in tre formule: Yotel per gli hotel in centro città, Yotelpad per le strutture destinate a soggiorni prolungati e Yotelair per le strutture situate in prossimità degli aeroporti.Negli Stati Uniti, Yotel ha sedi in città come New York, Boston, San Francisco, Miami e Washington. Tra le sue sedi internazionali figurano Londra, Glasgow, Tokyo, Singapore, Bangkok e Amsterdam. Il marchio si è posto l'obiettivo di triplicare il proprio portfolio. Sono in programma l'apertura di hotel a Kuala Lumpur, Atene, Belfast, Lisbona e in Arabia Saudita.\r

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","post_title":"Yotel stringe un accordo di franchising con Hilton","post_date":"2026-03-20T12:40:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774010400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_510079\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jannik Sinner a bordo di Explora Journeys (ph. credits: TobyMitchell)[/caption]\r

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Explora Journeys lancia In Balance. Si tratta di un progetto dedicato al benessere oceanico realizzato in collaborazione con Jannik Sinner, aperto alle prenotazioni e disponibile su tutti i viaggi dal 24 aprile su Explora I e dal 18 maggio su Explora II.\r

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Il progetto è frutto di un’evoluzione significativa della partnership del brand con Jannik Sinner, aprendo un nuovo capitolo nel benessere a bordo. Il programma prenderà ulteriore vita grazie alla presenza di Jannik Sinner durante un segmento speciale del Prelude Journey di Explora III. Prima del suo viaggio inaugurale, grazie alla consegna anticipata della nave, questa inedita crociera di cinque notti da Genova a Civitavecchia (Roma), dal 24 al 29 luglio 2026, Gli scali saranno a Marsiglia, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer e Livorno.\r

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Dopo il Prelude Journey, Explora III arriverà a Barcellona il 1° agosto per la cerimonia ufficiale di battesimo. Successivamente partirà per il Maiden Journey da Barcellona a Lisbona il 3 agosto, inaugurando una stagione che toccherà Europa occidentale, Regno Unito, Islanda e Groenlandia.\r

Il progetto In Balance\r

Sviluppato in stretta collaborazione con Jannik Sinner e il suo performance team, In Balance è un programma che traduce la disciplina della competizione d’élite in un’esperienza su misura per gli ospiti, focalizzata sulla vitalità fisica e mentale a lungo termine.\r

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«Jannik Sinner incarna la compostezza e la concentrazione meticolosa che definiscono la nostra visione del viaggio oceanico - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Questa partnership va oltre il benessere; riguarda la creazione di uno spazio e la fornitura di competenze per permettere ai nostri ospiti di trovare chiarezza, equilibrio e serenità a bordo. Accogliere Sinner a bordo di Explora III per il suo primo viaggio aggiunge un senso speciale all’occasione, mentre presentiamo sia la nostra nave più recente sia questo nuovo programma di benessere».\r

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","post_title":"Explora Journeys lancia \"In Balance\" in collaborazione con Jannik Sinner","post_date":"2026-03-20T11:44:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1774007069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2026 speciale per l'isola di Aruba, contraddistinto da ben tre anniversari: i 50 anni della Bandiera e dell’Inno Nazionali e i 40 anni dello Status Aparte, il riconoscimento dell’autonomia politica dell’isola. Le celebrazioni culmineranno il 18 marzo, in cui si festeggia l’Aruba Day, una festa nazionale che dal 1976 è dedicata all’identità e al senso di appartenenza del popolo arubano.\r

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Lo Status Aparte, ottenuto il 1° gennaio 1986, ha trasformato Aruba in un Paese autonomo, dotato di un proprio governo e di un proprio parlamento. Questo traguardo, frutto della visione di personaggi come Shon A. Eman e Betico Croes, ha conferito all’isola la piena responsabilità di guidare direttamente il proprio sviluppo economico, sociale e istituzionale.\r

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L’inno e la bandiera di Aruba sono stati ufficialmente approvati il 16 marzo 1976. Il 18 marzo dello stesso anno furono presentati per la prima volta al pubblico nello stadio Wilhelmina. La Bandiera, scelta tra 693 proposte, racconta visivamente l’isola: il blu rappresenta il mare e il cielo, simboli di libertà e serenità; le due fasce gialle richiamano la storia economica; la stella rossa a quattro punte simboleggia le differenti origini dei suoi abitanti e l’amore per la propria terra, mentre il bordo bianco evoca le spiagge incontaminate e la purezza di cuore di un popolo che crede nell’uguaglianza.\r

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Contestualmente anche l’inno nazionale, “Aruba Dushi Tera”, composto da Juan Chabaya “Padu” Lampe e Rufo Wever, celebra mezzo secolo di amore per la patria. Il 25 febbraio 1976 il Governo dell’isola istituì una commissione incaricata di raccomandarne ufficialmente l’adozione come inno nazionale, nella sua caratteristica forma di valzer.\r

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Il mese di marzo vede diverse iniziative per celebrare questi anniversari. Sull’isola sono infatti previsti cerimonie ufficiali, manifestazioni culturali e attività istituzionali. Tra gli eventi in programma, il Festival Un Canto pa Aruba su Himno y Bandera, organizzato presso il Carnival Village.\r

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«Questi anniversari rendono omaggio alla nostra storia e rappresentano al tempo stesso un’ispirazione per le generazioni future», ha dichiarato Tirso Tromp, area director Europe di Aruba Tourism Authority. «Ci ricordano che valori come l’autonomia, l’unità e la responsabilità continuano a guidare la nostra società e che ogni arubano contribuisce singolarmente a preservare la nostra identità».","post_title":"Aruba: un 2026 di ricorrenze speciali, a cominciare dai 40 anni di autonomia","post_date":"2026-03-20T11:03:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1774004584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via una nuova stagione dedicata ai giovani di Palazzo Foundation, la fondazione nata dall’impegno del broker assicurativo Lockton P.L. Ferrari per la tutela e la valorizzazione di Villa Pallavicino delle Peschiere, una delle più importanti dimore rinascimentali di Genova.\r

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Il primo appuntamento è sabato 21 marzo, dalle 10.00 alle 12.15, con visite guidate in due turni condotte da un divulgatore culturale. Durante il percorso si potranno ammirare gli affreschi manieristi di Giovanni Battista Castello e Luca Cambiaso, oltre ai giardini con Ninfeo e grotta decorata a mosaici. La villa, di grande prestigio, fu apprezzata anche da Peter Paul Rubens e Charles Dickens, segno della sua fama europea.\r

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Tra le iniziative per i giovani anche workshop per diventare divulgatore culturale. L’impegno a favore dei giovani di Palazzo Foundation viene declinato anche sul fronte dell’orientamento professionale. Il 21 marzo pomeriggio, gli spazi della villa ospiteranno invece un workshop dedicato alla divulgazione culturale, rivolto agli studenti del Liceo D’Oria e organizzato insieme a Open Aps.\r

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In particolare l’incontro sarà tenuto da Marianna Pisanu, progettista e coordinatrice del Corso di Alta Formazione della Scuola Ianua dell’Università di Genova d:cult, e accompagnerà gli studenti alla scoperta di un profilo professionale emergente, sempre più centrale nella valorizzazione del patrimonio culturale: quello del divulgatore scientifico e culturale.\r

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Open per Palazzo Foundation è l’iniziativa che unisce performance, laboratori e visite per raccontare in modo immersivo e contemporaneo il patrimonio di Villa Pallavicino delle Peschiere. Open, infatti, in sinergia con Palazzo Foundation, lavora alla valorizzazione della villa come spazio vivo e accessibile, andando oltre le visite nozionistiche e puntando sul turismo culturale sostenibile.\r

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«Queste iniziative arricchiscono il programma di attività di Palazzo Foundation, una fondazione nata dalla convinzione che il successo professionale debba tradursi anche in responsabilità culturale e sociale – spiega Filippo Fabbri, presidente di Palazzo Foundation e ad di Lockton P.L. Ferrari - In questo modo la tutela e la valorizzazione di Villa Pallavicino delle Peschiere vengono realizzate sostenendo anche progetti educativi e culturali rivolti ai giovani e promuovendo un turismo culturale sempre più sostenibile».\r

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A seguire sabato 11 aprile sarà possibile prenotare altre visite guidate. Un laboratorio per bambini e famiglie con attività ricreative dedicate alla Villa è invece in programma il 16 maggio.\r

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Per accedere alla prenotazione consultate: Prenotazioni attività a Villa delle Peschiere.\r

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Prenotazione obbligatoria e biglietti entro le 48h precedenti al link https://www.eventbrite.it/o/open-aps-121060278229","post_title":"Genova Villa Pallavicino delle Peschiere, Palazzo Foundation inaugura la primavera con le visite guidate","post_date":"2026-03-20T11:00:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1774004407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_510057\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Antonio e Annino de Finis[/caption]\r

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Puglia Class Village non si ferma. Il gruppo ha completato un piano di ristrutturazione quinquennale da 8 milioni di euro e annuncia nuovi investimenti per 5 milioni.\r

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Si conclude così ufficialmente un percorso di trasformazione durato cinque anni che ha ridefinito gli standard dell’ospitalità nel territorio salentino. Il gruppo Puglia Class Village, della famiglia de Finis, celebra il completamento di un importante progetto di ristrutturazione che ha visto un investimento complessivo di 8 milioni di euro con ulteriori 5 milioni già destinati al prossimo piano di sviluppo.\r

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Un progetto ambizioso, che ha orientato la struttura verso il segmento medio-alto, puntando su qualità costruttiva, design esclusivo e servizi premium. Cuore di questa evoluzione è il The Village Salento, villaggio specializzato per l’accoglienza di famiglie e bambini. «Nel 2025, insieme all’Araba Fenice Village, altra struttura che fa parte del gruppo e che sta anch’essa attraversando una fase di ristrutturazione importante che terminerà nel 2029, abbiamo registrato quasi 122.000 presenze con un tasso di occupazione medio del 91,27% - spiega Gian Piero Linardi, direttore commerciale di Puglia Class Village -. L’obiettivo per il prossimo triennio è il rafforzamento dei brand del gruppo sui mercati internazionali». A completare l’esperienza esclusiva, I Caraibi del Salento, situato in una delle spiagge più belle d’Italia.\r

Una piscina da 1.800 metri quadrati\r

Tra le novità più significative una nuova piscina di 1.800 metri quadrati, tra le più grandi in Puglia, con area idromassaggio integrata e 2000 metri quadrati di solarium, pensata per offrire un’esperienza scenografica e immersiva tra relax e benessere. Inoltre, sono state realizzate 16 suite con vasca idromassaggio privata: un primato assoluto che rende il The Village Salento l’unico villaggio turistico della Puglia con un numero così elevato di suite dotate di questo servizio esclusivo. E ancora, nuove Family Room Comfort. La palestra Technogym è immersa nel verde e offre area fitness integrata armoniosamente nella natura.\r

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Ogni intervento è stato pensato per elevare l’esperienza dell’ospite, valorizzando materiali selezionati, tecnologie moderne e un’estetica raffinata. L’obiettivo è stato chiaro fin dall’inizio: creare una struttura capace di distinguersi in modo netto nel panorama turistico pugliese. «Abbiamo investito con determinazione e visione – dichiara Antonio de Finis, general manager di Puglia Class Village – per offrire un prodotto che oggi rappresenta un’eccellenza nel Salento. La nuova piscina da 1.800 metri quadrati, le nostre suite con idromassaggio e l’esperienza unica dei Caraibi del Salento sono il simbolo di un progetto che guarda al futuro e al turismo di qualità».\r

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Con il completamento di questo piano e l’avvio dei nuovi investimenti da 5 milioni di euro, il gruppo Puglia Class, guidato dal presidente Annino de Finis, consolida una posizione di leadership nel settore, contribuendo alla crescita del turismo di fascia medio-alta e alla valorizzazione del territorio salentino.","post_title":"Puglia Class Village, ecco il nuovo The Village Salento. Ulteriori investimenti in arrivo","post_date":"2026-03-20T10:58:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774004305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per tre giorni La Spezia celebra il mar Mediterraneo con una grande festa dove storia, cultura, tradizioni e divertimento si intrecciano per un evento unico e imperdibile. Dal 20 al 22 marzo si svolge ‘Velarìa – Scalo alla Spezia”, il Festival Internazionale dei grandi velieri e delle tradizioni marinare, che già al suo esordio rappresenta il primo scalo de ‘La Via Mediterranea’, un progetto inedito che prevede la traversata delle più belle navi al mondo e che unirà la città ligure ai festival Escale à Sète ed Escala a Castelló, rispettivamente, dal 31 marzo al 6 aprile in Francia e dal 9 al 13 aprile in Spagna.\r

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Protagonisti assoluti della manifestazione i grandi velieri storici e le navi a vela della Marina Militare che accoglieranno a bordo i visitatori per regalare loro un’esperienza immersiva attraverso la storia e l’arte della marineria grazie a visite guidate, aneddoti e laboratori didattici dedicati. Ben 12 le imbarcazioni che riporteranno il Molo Italia indietro nel tempo: caravelle, brigantini, golette e galeoni, tutti visitabili gratuitamente dalle 10.00 alle 18.00 (il 20 marzo a partire dalle 11.00).\r

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Il centro di questa grande festa che prevede un programma fitto di appuntamenti tra performance, dimostrazioni, rievocazioni storiche, antichi arti e mestieri marinari, laboratori, concerti e un’area food tematica.\r

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Evento nell’evento, al Festival Velarìa prenderà letteralmente forma la sfida lanciata dall’associazione la Nave di Carta, dal Cantiere della Memoria e da Antioco Tilocca, nostromo in congedo del Vespucci, attualmente nostromo dello Yacht Club Cala Dei Sardi: la costruzione del paglietto più grande del mondo per entrare nel Guinness dei primati.\r

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Tra gli appuntamenti più attesi della manifestazione la sfilata degli equipaggi che, sabato 21 marzo alle ore 16.00, attraverserà il centro storico della città, con ben 176 partecipanti; le performance degli acrobati professionisti di Slackline Liguria ASD che si esibiranno sul filo tra gli alberi maestri dei velieri più grandi; la conferenza sulla nautica inclusiva ‘La vela per tutti oltre ogni barriera’ a cura della Lega navale sez. della Spezia; le rievocazioni storiche come la riproduzione dell’atto tattico tra due plotoni avversari con salve di fuciliera a cura dell’Associazione Amici del Museo Pietro Micca di Torino e la musica di Irene Fornaciari e dei Malvax.\r

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L’evento, organizzato dal comune della Spezia, è il frutto dell’accordo con le città di Sète in Francia e Castellón de la Plana in Spagna ed è nato con l’obiettivo di celebrare il Mediterraneo come luogo identitario dei popoli, come teatro di scambi commerciali, di arti e mestieri millenari, come memoria storica della navigazione a vela e come futuro per lo sviluppo sostenibile delle comunità costiere. Un’occasione eccezionale nel sud dell’Europa, che ogni due anni permetterà a tutte le generazioni di navigare a bordo di leggendari grandi velieri.\r

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«Con Velarìa La Spezia e l’intera Liguria confermano il proprio ruolo di leader nel mondo della vela e del turismo legato al mare, mostrando a cittadini e visitatori la ricchezza delle tradizioni marinare italiane e non solo – afferma il presidente della regione Liguria Marco Bucci - Con questo grande evento la città dimostra inoltre la sua capacità di ospitare grandi eventi di respiro internazionale, in grado di creare profondi legami con il resto del Mediterraneo e di rafforzarli. Ancora una volta la Blue economy, in ogni sua declinazione, si conferma uno dei pilastri strategici per lo sviluppo della Liguria, un settore ricco di possibilità che già oggi, ma ancora di più nel nostro futuro, offrirà grandi occasioni di crescita per il territorio, non solo in campo economico. Il mare è cultura, è connessione, è dialogo, e kermesse come Velarìa ne sono un esempio perfetto».\r

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«Conto alla rovescia – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - verso un appuntamento unico, destinato a proiettare La spezia su un palcoscenico internazionale, anche in continuità con il clima e l’energia della fiera di San Giuseppe. Un grande evento che unirà Italia, Francia e Spagna lungo le rotte del Mediterraneo, trasformando il mare in uno spazio vivo di incontro e relazioni. La Via Mediterranea è un importante collegamento tra manifestazioni internazionali, ma soprattutto un vero e proprio ponte tra popoli e comunità, fondato su radici comuni, scambi culturali e apertura. Velarìa interpreta e rafforza questa visione, contribuendo a consolidare l’immagine della città come realtà contemporanea, europea e profondamente mediterranea, pronta ad accogliere il mondo».\r

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«Velaría – aggiunge Maria Garzia Frijia, vicesindaco della Spezia - è una manifestazione di grande fascino e valore culturale, capace di riportare nei nostri porti i velieri storici, testimonianze viventi di una tradizione marittima che ha segnato profondamente la storia del Mediterraneo e dell’Europa. La Spezia vanta una importante storia legata al mare, alla navigazione e alla cantieristica, e manifestazioni come Velaría permettono di valorizzare questa identità, trasformando la memoria storica in un’occasione di incontro, divulgazione e attrazione turistica. L’obiettivo dell’amministrazione è continuare a sostenere eventi capaci di coniugare cultura, tradizione e promozione del territorio, favorendo un turismo di qualità e destagionalizzato».","post_title":"Velarìa - Scalo alla Spezia, al via il Festival Internazionale dei grandi velieri e delle tradizioni marinare","post_date":"2026-03-20T10:48:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1774003736000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Trenitalia definisce la roadmap di sviluppo per il trasporto regionale che punta \"ad avere nel primo semestre del 2027 l’80% dei treni regionali di ultima generazione. La nostra flotta sarà la più giovane d’Europa, con un’età media fra i 5 e i 10 anni, mentre in Europa normalmente si va ben oltre i 20 anni\".\r

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Così l'ad e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, intervenendo al Feuromed 2026, il Forum Euromediterraneo promosso dal quotidiano “L’Altravoce” in collaborazione con il Parlamento Europeo e con il patrocinio della Commissione Europea. Il manager ha sottolineato che \"Gran parte di questi investimenti riguardano le regioni del Mezzogiorno, dove abbiamo potenziato in modo significativo il piano di sviluppo\".\r

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Progetti ambizioni, come li definisce lo stesso Strisciuglio \"poiché accanto al Regionale, per l’Alta velocità abbiamo appena lanciato un ulteriore piano di potenziamento con 74 nuovi Frecciarossa 1000 da qui al 2030, per un investimento di 2 miliardi di euro solo sull’Alta Velocità. Il Frecciarossa 1000 è un convoglio riconosciuto a livello internazionale e continueremo a investire per rafforzare la nostra flotta\".\r

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Oggi oltre 6.500 treni al giorno percorrono la rete nazionale, collegando aree metropolitane, città medie e territori interni. “Attraverso un’offerta capillare possiamo offrire soluzioni per riscoprire il nostro territorio, all’insegna del trasporto sostenibile e dell’intermodalità\". Il rinnovo della flotta punta a incidere su affidabilità, qualità del servizio ed efficienza energetica. Un passaggio particolarmente rilevante nel Mezzogiorno, dove negli ultimi anni è stato recuperato parte del divario storico nella dotazione di materiale rotabile.\r

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Sul fronte Intercity, grazie alle risorse del Pnrr, entreranno in servizio entro giugno ulteriori 38 nuovi treni, destinati a rafforzare i collegamenti di media e lunga percorrenza, con un impatto significativo in particolare nel Sud.\r

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In ambito internazionale, Strisciuglio ha ricordato il successo della Milano-Parigi, con quasi mezzo milione di passeggeri dal lancio, e i prossimi sviluppi verso la Germania: entro l’anno si completeranno i test per avviare nel 2027 i collegamenti Milano-Monaco e Roma-Monaco in partnership con le ferrovie tedesche.\r

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","post_title":"Trenitalia: \"Flotta regionale più giovane d’Europa entro il 2027\"","post_date":"2026-03-20T10:33:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1774002835000]}]}}