Malaga e Cadice si ribellano al turismo di massa e agli affitti brevi Grandi proteste a Malaga e a Cadice questo fine settimana contro il turismo di massa, soprattutto per le sue conseguenze sui prezzi delle case. A Malaga i manifestanti hanno chiesto che la città fosse nuovamente abitabile, facendo riferimento ai prezzi degli affitti. La protesta era stata indetta dall’Unione Inquilini con il sostegno di altre organizzazioni. La protesta più comune è stata contro gli affitti brevi per le vacanze, che hanno un effetto sui prezzi delle case e colpiscono i quartieri. La manifestazione, dallo slogan “Málaga per vivere, non per sopravvivere”, ha visto, secondo i dimostranti, circa 25.000 adesioni, mentre le forze dell’ordine spagnole hanno stimato circa 5.000 partecipanti. Corteo Il corteo arriva dopo tre mesi di incontri e processi di organizzazione, che hanno visto protagonisti cittadini, attivisti, e sindacati come il I manifestanti sono partiti da Plaza de la Merced e hanno simbolicamente girato attorno al centro storico “dal quale siamo stati espulsi” per poi entrarvici a fine manifestazione, in modo da sottolineare che Málaga “non è un parco tematico di attrazione” per turisti e speculazione. A Cadice la manifestazione è stata meno numerosa, ma gli slogan si sono ripetuti, con la richiesta di una moratoria sulle licenze per gli alloggi ad uso turistico, che impediscono ai residenti di accedere agli alloggi. Condividi

[post_title] => Malaga e Cadice si ribellano al turismo di massa e agli affitti brevi [post_date] => 2024-07-03T11:31:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720006262000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via a Genova la terza edizione dell’evento l’Economia del Mare che si svolgerà giovedì 4 all’Acquario di Genova e venerdì 5 luglio sulla nave Costa Smeralda nel porto di Genova. L’evento si struttura in due giornate: il pomeriggio del 4 luglio 2024 dalle 17.30 – 19, 30 nella sede dell’Acquario di Genova si discuterà di turismo crocieristico, asset vincente dell’economia del nostro paese con i suoi 13 milioni di passeggeri approdati nei porti italiani nel 2023 e con prospettive di ulteriore crescita quest’anno; di nautica da diporto, anch’essa reduce da un anno record per fatturato, export e occupati; della formazione delle nuove professionalità per mantenere il trend positivo. E’ rivolto al mercato b2c. Molti i relatori tra i quali: Il sindaco Marco Bucci; Piero Pellizzari, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova; Marina Stella, Direttore Generale Confindustria Nautica; Alessandra Bianchi, Assessore agli Impianti ed Attività sportive, Turismo - Comune di Genova; Roberto Perocchio, Presidente Assomarinas; Annamaria La Civita, Direttore Generale Assonave, e molti altri (sotto programma). La mattina del 5 luglio dalle 10.00 sulla nave Costa Smeralda, ancorata nel porto di Genova, l’evento Economia del mare è rivolto al mercato b2b per esaminare la situazione della filiera marittima all’interno dell’attuale difficile contesto geopolitico, a partire dall’instabilità mediorientale con la crisi del Mar Rosso, ponendo particolare attenzione alla logistica delle merci. Si discuterà, inoltre, dell’impatto della tassazione europea ETS e la necessità di sburocratizzare il Codice della Navigazione. Fra i relatori: Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Alessandro Piana, Presidente ad interim Regione Liguria, Umberto Risso, Presidente Confindustria Genova; Giuseppe Berutti Bergotto, Ammiraglio di Squadra, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, Luigi Giardino, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Aus. Rich., Capo del Reparto Sicurezza della Navigazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, Beniamino Maltese, Presidente Genova Trasporti Marittimi, Silvia Migliorini, Direttrice Federchimica-Assogasliquidi, Elio Ruggeri, Presidente Assocostieri, Nicola Carlone, Ammiraglio Ispettore Capo, Comandate Generale Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Luigi Merlo, Presidente Federlogistica. [post_title] => Genova, l’industria marittima protagonista della terza edizione dell’Economia del Mare [post_date] => 2024-07-02T13:00:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719925234000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470489 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue l'espansione del progetto treni della Dolce vita griffati Arsenale. La società guidata da Paolo Barletta, fresca di una nuova iniezione di capitali da parte della holding Fidim, ha infatti ufficializzato l'accordo con l'Egypt National Railway. Oggetto del documento, la realizzazione del Guardian of the Nile, primo treno di lusso made in Italy in Egitto, all’interno degli stabilimenti italiani di Arsenale. Si tratta del quarto progetto internazionale per le crociere di lusso su rotaia della compagnia tricolore, dopo gli annunci in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Uzbekistan. Il Guardian of the Nile dovrebbe debuttare nel 2027 e sarà composto da un massimo di 15 carrozze con 40 cabine divise in tre diverse categorie, deluxe, suite e honor suite, per una capacità totale di 80 passeggeri. Gli itinerari prevedranno scali da Luxor, il più grande museo all'aperto del mondo, ad Abu Simbel, patrimonio dell'umanità dell'Unesco, per esplorare le bellezze della valle del Nilo, che non sarà più accessibile solo via fiume, ma anche attraverso una crociera su rotaia. “Il segmento del turismo di lusso rappresenta una frontiera emergente per l'evoluzione del settore, includendo lo sviluppo di partnership strategiche come questa - sottolinea lo stesso ceo di Arsenale, Paolo Barletta -. Il piano Mattei e il supporto dell’Unione europea si configurano oggi come canali centrali per lo sviluppo di cultura, sostenibilità e progresso. Questo non può prescindere dal settore del turismo, che è oggi un asset per il nostro Paese. Sono felice che l’Egitto e l’Italia possano collaborare per portare un nuovo modello di turismo sostenibile destinato ad attirare nuovi flussi di viaggiatori provenienti da tutto il mondo e che vorranno visitare questa terra meravigliosa e ricca di storia a bordo dei nostri treni”. [post_title] => Arsenale e le ferrovie egiziane lanciano il Guardian of the Nile: la Dolce vita sul Nilo [post_date] => 2024-07-01T11:39:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719833959000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470418 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Club Med guadagna, ma i tempi sono incerti a causa della situazione di Fosun. Il vicedirettore generale Michel Wolfovski ha presentato le sue dimissioni a causa di questa situazione. Fosun ha acquisito molte imprese in Europa ma ultimamente le sta vendendo per cercare di ripianare i debiti. Erano i principali azionisti della Thomas Cook, che è finita come tutti sanno. Club Med, invece, è sopravvissuto ed è andato avanti. Il gruppo cinese dopo aver venduto molti asset ha quasi 30 miliardi di dollari mentre Club Med va molto bene. E anzi è oggetto di corteggiamento da parte di innumerevoli uomini d'affari che vorrebbero sbarcare nel capitale per darle una nuova direzione. La situazione quindi è abbastanza complessa. Così tanto complessa che non si riesce a capire bene lo scenario. Aspetteremo [post_title] => Club Med va molto bene, ma Fosun ha 30 miliardi di dollari di debiti [post_date] => 2024-06-28T11:46:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719575166000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470405 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sas e Delta Air Lines studiano il lancio di un ampio accordo di codeshare in base al quale venderanno congiuntamente i voli dei rispettivi network. Il 27 giugno le compagnie aeree hanno richiesto al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (Dot) l'autorizzazione ad attuare l'intesa, che riguarderà anche i voli operati dalle compagnie aeree regionali partner dei due vettori. L'iniziativa arriva mentre Sas si prepara a diventare, il 1° settembre, partner dell'alleanza aerea SkyTeam (quella cui appartiene Delta), come annunciato già nei mesi scorsi in seguito all'investimento del Gruppo Air France-Klm nel capitale del vettore scandinavo L'accordo riguarderà i voli in Europa e in Nord e Centro America: in particolare, Sas intende utilizzare il codice di Delta sui voli da Copenaghen, Oslo e Stoccolma verso decine di destinazioni europee. Allo stesso modo, Delta inserirà il codice di Sas su diverse centinaia di rotte, la maggior parte delle quali da e per Atlanta, Boston, New York Jfk e Los Angeles. Entrambe le compagnie aeree volano già tra gli Stati Uniti e la Scandinavia Virgin Atlantic, altra compagnia partner in SkyTeam, ha già dichiarato di avere in programma il codeshare con Sas. [post_title] => Sas e Delta Air Lines verso un accordo di codeshare di ampia portata [post_date] => 2024-06-28T11:14:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719573284000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470395 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cominciano a concretizzarsi i piani di espansioni della nuova Crystal Cruises targata Abercrombie & Kent Travel Group, così come erano stati annunciati lo scorso anno dalla ceo Cristina Levis. La compagnia di crociere ha infatti appena firmato un memorandum d'intesa con Fincantieri per la realizzazione di due navi da crociera di alta gamma e di ultima generazione, più un’opzione per una terza unità. Il valore dell'accordo è stato definito dalla stessa Fincantieri "rilevante", ossia compreso tra l'uno e i due miliardi di euro. Le navi avranno una stazza lorda di 61.800 tonnellate e potranno ospitare circa 690 passeggeri. Il design degli interni, sviluppato da prestigiosi studi di architettura internazionali, prevede l'utilizzo di materiali e lavorazioni artigiane di alto pregio. Le unità offriranno sistemazioni all-suite dotate di balconi privati, oltre a diverse cabine a uso singolo, un'opzione molto richiesta e ideale per chi viaggia da solo La consegna della prima nave è prevista per la primavera del 2028, mentre maggiori informazioni sulla seconda unità saranno rese note in seguito. “Questo ordine testimonia la forte ripresa del settore cruise, in linea con quanto previsto dal piano industriale - sottolinea l'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero -. Siamo entusiasti di collaborare con Crystal nella ricerca di innovazione ed eccellenza, oggi guidata da un armatore da sempre vicino a Fincantieri come Manfredi Lefebvre d’Ovidio”. “Questo ordine rappresenta un altro importante traguardo nei 40 anni di collaborazione produttiva tra Fincantieri e la mia famiglia, iniziata con Sitmar Cruises, proseguita con Silversea e rinnovata anche oggi grazie a Crystal", conferma lo stesso Lefebvre d’Ovidio, oggi presidente esecutivo di A&K Travel Group. [post_title] => Si espande la flotta della nuova Crystal Cruises: ordinate due navi a Fincantieri [post_date] => 2024-06-28T10:38:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719571136000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470356 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air amplia il network da Milano Malpensa e mette in vendita oggi sei nuove rotte internazionali alla volta di Valencia, Malaga, Varsavia, Larnaca, Rzeszów e Danzica. Tutti i voli saranno operati con aeromobili della famiglia Airbus A320. Con l'avvio di questi nuovi collegamenti, da settembre 2024 la low cost offrirà ai passeggeri di Milano oltre 10.000 posti settimanali in più tra andata e ritorno. In totale, Wizz Air porta sul mercato quasi 600.000 posti all’anno. Sempre dal prossimo settembre è previsto anche l'aumento delle frequenze settimanali su 5 rotte esistenti da Milano verso Sharm El-Sheikh, Barcellona, Madrid, Suceava e Chisinau. Nel dettaglio, Valencia decollerà il 29 ottobre, con voli il martedì, giovedì, sabato e l domenica; Malaga il prossimo 10 settembre, sempre il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. Varsavia sarà attiva dal 9 settembre, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica; Larnaca sempre dal 9 settembre, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I voli partiranno dal 9 settembre; Rzeszów, nel sud-est della Polonia, sarà collegata dal 10 settembre, il martedì e il sabato. Infine Danzica partirà il 1° ottobre, con voli il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. [post_title] => Wizz Air spinge su Malpensa con 6 nuove rotte operative da settembre e ottobre [post_date] => 2024-06-27T14:49:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719499766000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470351 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo accordo di codeshare per Ita Airways, questa volta con KM Malta Airlines: i passeggeri possono quindi prenotare un unico biglietto per i voli di entrambe le compagnie e beneficiare di un'esperienza di viaggio più fluida e senza interruzioni, effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio registrato alla destinazione finale. In base all'intesa, Ita applicherà il proprio codice 'AZ' a tutti i voli di KM Malta Airlines operati tra Italia e Malta; il vettore maltese, invece, applicherà i propri codici sui voli della compagnia italiana tra Malta e gli aeroporti di Roma e Milano e ai collegamenti nazionali e internazionali raggiungibili da Fiumicino e Linate. «Questa partnership rappresenta un importante passo nella nostra strategia di crescita, migliorando la connettività per i nostri passeggeri. Ci consente di beneficiare di una connettività privilegiata tra Italia e Malta, rafforzando ulteriormente i legami economici e commerciali tra i nostri due Paesi» ha commentato Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways. «L'accordo di codeshare ci consente di ampliare significativamente i nostri collegamenti verso gli aeroporti italiani e verso ulteriori destinazioni europee - ha sottolineato David Curmi, presidente esecutivo di KM Malta Airlines -. L'Italia occupa una posizione importante nella strategia di KM MAlta Airlines e questa collaborazione ci consentirà di rafforzare la nostra presenza sul mercato italiano». [post_title] => Ita Airways sigla un nuovo codeshare con KM Malta Airlines [post_date] => 2024-06-27T13:50:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719496207000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470343 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Naturalmente siamo alle solite: appena inizia l'estate qualcuno fa il conteggio delle truppe ai vacanzieri. Questa volta è Facile.it ( che d'altronde di turismo ne capisce, visto che offre assicurazioni. Vabbe' tralasciamo). Allora l'ennesima ricerca statistica ci dice: che nell’ultimo anno ben 1,8 milioni di italiani sono incappati in una truffa mentre stavano prenotando una vacanza. Il danno complessivo stimato è pari, sempre secondo l’indagine, a 643 milioni di euro, ma quasi 1 truffato su 2 non è riuscito a recuperare i soldi persi. Bene. Io non discuto i dati. Se sono veri, cosa si discute a fare? Io voglio solo mettere l'accento sul fatto che si sono susseguite campagne anche promozionali sul fatto di rivolgersi sempre (e quando si dice sempre, vuol dire sempre) per un determinato tipo di viaggio. E' naturale che se devo andare da Milano a Londra, il volo me lo trovo da solo, ma se devo fare qualcosa di più complesso l'unico interlocutore è l'agenzia di viaggio, e il tour operator. Sia l'agenzia che il to, infatti sono obbligati per legge a tutelare il cliente in ogni fase della sua vacanza. Esiste, per chi non lo sa, un fondo per intervenire nelle situazioni di crisi. Insomma rivolgersi a chi ha dallo Stato la patente di agente di viaggio è sempre un modo per viaggiare sicuri. [post_title] => Facile.it: 1,8 milioni di italiani truffati sui viaggi. Non sono passati dalle adv [post_date] => 2024-06-27T12:26:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719491207000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "malaga e cadice" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":542,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi proteste a Malaga e a Cadice questo fine settimana contro il turismo di massa, soprattutto per le sue conseguenze sui prezzi delle case.\r

\r

A Malaga i manifestanti hanno chiesto che la città fosse nuovamente abitabile, facendo riferimento ai prezzi degli affitti. La protesta era stata indetta dall'Unione Inquilini con il sostegno di altre organizzazioni. La protesta più comune è stata contro gli affitti brevi per le vacanze, che hanno un effetto sui prezzi delle case e colpiscono i quartieri.\r

\r

La manifestazione, dallo slogan “Málaga per vivere, non per sopravvivere”, ha visto, secondo i dimostranti, circa 25.000 adesioni, mentre le forze dell’ordine spagnole hanno stimato circa 5.000 partecipanti.\r

Corteo\r

Il corteo arriva dopo tre mesi di incontri e processi di organizzazione, che hanno visto protagonisti cittadini, attivisti, e sindacati come il I manifestanti sono partiti da Plaza de la Merced e hanno simbolicamente girato attorno al centro storico “dal quale siamo stati espulsi” per poi entrarvici a fine manifestazione, in modo da sottolineare che Málaga “non è un parco tematico di attrazione” per turisti e speculazione. \r

\r

A Cadice la manifestazione è stata meno numerosa, ma gli slogan si sono ripetuti, con la richiesta di una moratoria sulle licenze per gli alloggi ad uso turistico, che impediscono ai residenti di accedere agli alloggi.","post_title":"Malaga e Cadice si ribellano al turismo di massa e agli affitti brevi","post_date":"2024-07-03T11:31:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1720006262000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via a Genova la terza edizione dell’evento l’Economia del Mare che si svolgerà giovedì 4 all’Acquario di Genova e venerdì 5 luglio sulla nave Costa Smeralda nel porto di Genova.\r

\r

L’evento si struttura in due giornate:\r

il pomeriggio del 4 luglio 2024 dalle 17.30 – 19, 30 nella sede dell’Acquario di Genova si discuterà di turismo crocieristico, asset vincente dell’economia del nostro paese con i suoi 13 milioni di passeggeri approdati nei porti italiani nel 2023 e con prospettive di ulteriore crescita quest’anno; di nautica da diporto, anch’essa reduce da un anno record per fatturato, export e occupati; della formazione delle nuove professionalità per mantenere il trend positivo. E’ rivolto al mercato b2c. Molti i relatori tra i quali: Il sindaco Marco Bucci; Piero Pellizzari, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova; Marina Stella, Direttore Generale Confindustria Nautica; Alessandra Bianchi, Assessore agli Impianti ed Attività sportive, Turismo - Comune di Genova; Roberto Perocchio, Presidente Assomarinas; Annamaria La Civita, Direttore Generale Assonave, e molti altri (sotto programma).\r

\r

La mattina del 5 luglio dalle 10.00 sulla nave Costa Smeralda, ancorata nel porto di Genova, l’evento Economia del mare è rivolto al mercato b2b per esaminare la situazione della filiera marittima all’interno dell’attuale difficile contesto geopolitico, a partire dall’instabilità mediorientale con la crisi del Mar Rosso, ponendo particolare attenzione alla logistica delle merci. Si discuterà, inoltre, dell’impatto della tassazione europea ETS e la necessità di sburocratizzare il Codice della Navigazione. Fra i relatori: Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Alessandro Piana, Presidente ad interim Regione Liguria, Umberto Risso, Presidente Confindustria Genova; Giuseppe Berutti Bergotto, Ammiraglio di Squadra, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, Luigi Giardino, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Aus. Rich., Capo del Reparto Sicurezza della Navigazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, Beniamino Maltese, Presidente Genova Trasporti Marittimi, Silvia Migliorini, Direttrice Federchimica-Assogasliquidi, Elio Ruggeri, Presidente Assocostieri, Nicola Carlone, Ammiraglio Ispettore Capo, Comandate Generale Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Luigi Merlo, Presidente Federlogistica.","post_title":"Genova, l’industria marittima protagonista della terza edizione dell’Economia del Mare","post_date":"2024-07-02T13:00:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1719925234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470489","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l'espansione del progetto treni della Dolce vita griffati Arsenale. La società guidata da Paolo Barletta, fresca di una nuova iniezione di capitali da parte della holding Fidim, ha infatti ufficializzato l'accordo con l'Egypt National Railway. Oggetto del documento, la realizzazione del Guardian of the Nile, primo treno di lusso made in Italy in Egitto, all’interno degli stabilimenti italiani di Arsenale. Si tratta del quarto progetto internazionale per le crociere di lusso su rotaia della compagnia tricolore, dopo gli annunci in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Uzbekistan.\r

\r

Il Guardian of the Nile dovrebbe debuttare nel 2027 e sarà composto da un massimo di 15 carrozze con 40 cabine divise in tre diverse categorie, deluxe, suite e honor suite, per una capacità totale di 80 passeggeri. Gli itinerari prevedranno scali da Luxor, il più grande museo all'aperto del mondo, ad Abu Simbel, patrimonio dell'umanità dell'Unesco, per esplorare le bellezze della valle del Nilo, che non sarà più accessibile solo via fiume, ma anche attraverso una crociera su rotaia.\r

\r

“Il segmento del turismo di lusso rappresenta una frontiera emergente per l'evoluzione del settore, includendo lo sviluppo di partnership strategiche come questa - sottolinea lo stesso ceo di Arsenale, Paolo Barletta -. Il piano Mattei e il supporto dell’Unione europea si configurano oggi come canali centrali per lo sviluppo di cultura, sostenibilità e progresso. Questo non può prescindere dal settore del turismo, che è oggi un asset per il nostro Paese. Sono felice che l’Egitto e l’Italia possano collaborare per portare un nuovo modello di turismo sostenibile destinato ad attirare nuovi flussi di viaggiatori provenienti da tutto il mondo e che vorranno visitare questa terra meravigliosa e ricca di storia a bordo dei nostri treni”.","post_title":"Arsenale e le ferrovie egiziane lanciano il Guardian of the Nile: la Dolce vita sul Nilo","post_date":"2024-07-01T11:39:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719833959000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470418","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med guadagna, ma i tempi sono incerti a causa della situazione di Fosun. Il vicedirettore generale Michel Wolfovski ha presentato le sue dimissioni a causa di questa situazione.\r

\r

Fosun ha acquisito molte imprese in Europa ma ultimamente le sta vendendo per cercare di ripianare i debiti. Erano i principali azionisti della Thomas Cook, che è finita come tutti sanno. Club Med, invece, è sopravvissuto ed è andato avanti. \r

\r

Il gruppo cinese dopo aver venduto molti asset ha quasi 30 miliardi di dollari mentre Club Med va molto bene. E anzi è oggetto di corteggiamento da parte di innumerevoli uomini d'affari che vorrebbero sbarcare nel capitale per darle una nuova direzione. \r

\r

La situazione quindi è abbastanza complessa. Così tanto complessa che non si riesce a capire bene lo scenario. Aspetteremo","post_title":"Club Med va molto bene, ma Fosun ha 30 miliardi di dollari di debiti","post_date":"2024-06-28T11:46:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1719575166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470405","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas e Delta Air Lines studiano il lancio di un ampio accordo di codeshare in base al quale venderanno congiuntamente i voli dei rispettivi network.\r

\r

Il 27 giugno le compagnie aeree hanno richiesto al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (Dot) l'autorizzazione ad attuare l'intesa, che riguarderà anche i voli operati dalle compagnie aeree regionali partner dei due vettori.\r

\r

L'iniziativa arriva mentre Sas si prepara a diventare, il 1° settembre, partner dell'alleanza aerea SkyTeam (quella cui appartiene Delta), come annunciato già nei mesi scorsi in seguito all'investimento del Gruppo Air France-Klm nel capitale del vettore scandinavo\r

\r

L'accordo riguarderà i voli in Europa e in Nord e Centro America: in particolare, Sas intende utilizzare il codice di Delta sui voli da Copenaghen, Oslo e Stoccolma verso decine di destinazioni europee. Allo stesso modo, Delta inserirà il codice di Sas su diverse centinaia di rotte, la maggior parte delle quali da e per Atlanta, Boston, New York Jfk e Los Angeles.\r

\r

Entrambe le compagnie aeree volano già tra gli Stati Uniti e la Scandinavia\r

\r

Virgin Atlantic, altra compagnia partner in SkyTeam, ha già dichiarato di avere in programma il codeshare con Sas.\r

\r

","post_title":"Sas e Delta Air Lines verso un accordo di codeshare di ampia portata","post_date":"2024-06-28T11:14:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719573284000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cominciano a concretizzarsi i piani di espansioni della nuova Crystal Cruises targata Abercrombie & Kent Travel Group, così come erano stati annunciati lo scorso anno dalla ceo Cristina Levis. La compagnia di crociere ha infatti appena firmato un memorandum d'intesa con Fincantieri per la realizzazione di due navi da crociera di alta gamma e di ultima generazione, più un’opzione per una terza unità. Il valore dell'accordo è stato definito dalla stessa Fincantieri \"rilevante\", ossia compreso tra l'uno e i due miliardi di euro. Le navi avranno una stazza lorda di 61.800 tonnellate e potranno ospitare circa 690 passeggeri. Il design degli interni, sviluppato da prestigiosi studi di architettura internazionali, prevede l'utilizzo di materiali e lavorazioni artigiane di alto pregio. Le unità offriranno sistemazioni all-suite dotate di balconi privati, oltre a diverse cabine a uso singolo, un'opzione molto richiesta e ideale per chi viaggia da solo\r

\r

La consegna della prima nave è prevista per la primavera del 2028, mentre maggiori informazioni sulla seconda unità saranno rese note in seguito. “Questo ordine testimonia la forte ripresa del settore cruise, in linea con quanto previsto dal piano industriale - sottolinea l'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero -. Siamo entusiasti di collaborare con Crystal nella ricerca di innovazione ed eccellenza, oggi guidata da un armatore da sempre vicino a Fincantieri come Manfredi Lefebvre d’Ovidio”. “Questo ordine rappresenta un altro importante traguardo nei 40 anni di collaborazione produttiva tra Fincantieri e la mia famiglia, iniziata con Sitmar Cruises, proseguita con Silversea e rinnovata anche oggi grazie a Crystal\", conferma lo stesso Lefebvre d’Ovidio, oggi presidente esecutivo di A&K Travel Group.","post_title":"Si espande la flotta della nuova Crystal Cruises: ordinate due navi a Fincantieri","post_date":"2024-06-28T10:38:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1719571136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air amplia il network da Milano Malpensa e mette in vendita oggi sei nuove rotte internazionali alla volta di Valencia, Malaga, Varsavia, Larnaca, Rzeszów e Danzica. Tutti i voli saranno operati con aeromobili della famiglia Airbus A320. \r

Con l'avvio di questi nuovi collegamenti, da settembre 2024 la low cost offrirà ai passeggeri di Milano oltre 10.000 posti settimanali in più tra andata e ritorno. In totale, Wizz Air porta sul mercato quasi 600.000 posti all’anno. Sempre dal prossimo settembre è previsto anche l'aumento delle frequenze settimanali su 5 rotte esistenti da Milano verso Sharm El-Sheikh, Barcellona, Madrid, Suceava e Chisinau.\r

Nel dettaglio, Valencia decollerà il 29 ottobre, con voli il martedì, giovedì, sabato e l domenica; Malaga il prossimo 10 settembre, sempre il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica.\r

Varsavia sarà attiva dal 9 settembre, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica; Larnaca sempre dal 9 settembre, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I voli partiranno dal 9 settembre; Rzeszów, nel sud-est della Polonia, sarà collegata dal 10 settembre, il martedì e il sabato. Infine Danzica partirà il 1° ottobre, con voli il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. ","post_title":"Wizz Air spinge su Malpensa con 6 nuove rotte operative da settembre e ottobre","post_date":"2024-06-27T14:49:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719499766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo accordo di codeshare per Ita Airways, questa volta con KM Malta Airlines: i passeggeri possono quindi prenotare un unico biglietto per i voli di entrambe le compagnie e beneficiare di un'esperienza di viaggio più fluida e senza interruzioni, effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio registrato alla destinazione finale.\r

In base all'intesa, Ita applicherà il proprio codice 'AZ' a tutti i voli di KM Malta Airlines operati tra Italia e Malta; il vettore maltese, invece, applicherà i propri codici sui voli della compagnia italiana tra Malta e gli aeroporti di Roma e Milano e ai collegamenti nazionali e internazionali raggiungibili da Fiumicino e Linate.\r

«Questa partnership rappresenta un importante passo nella nostra strategia di crescita, migliorando la connettività per i nostri passeggeri. Ci consente di beneficiare di una connettività privilegiata tra Italia e Malta, rafforzando ulteriormente i legami economici e commerciali tra i nostri due Paesi» ha commentato Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways.\r

«L'accordo di codeshare ci consente di ampliare significativamente i nostri collegamenti verso gli aeroporti italiani e verso ulteriori destinazioni europee - ha sottolineato David Curmi, presidente esecutivo di KM Malta Airlines -. L'Italia occupa una posizione importante nella strategia di KM MAlta Airlines e questa collaborazione ci consentirà di rafforzare la nostra presenza sul mercato italiano».","post_title":"Ita Airways sigla un nuovo codeshare con KM Malta Airlines","post_date":"2024-06-27T13:50:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719496207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Naturalmente siamo alle solite: appena inizia l'estate qualcuno fa il conteggio delle truppe ai vacanzieri. Questa volta è Facile.it ( che d'altronde di turismo ne capisce, visto che offre assicurazioni. Vabbe' tralasciamo). Allora l'ennesima ricerca statistica ci dice: che nell’ultimo anno ben 1,8 milioni di italiani sono incappati in una truffa mentre stavano prenotando una vacanza. Il danno complessivo stimato è pari, sempre secondo l’indagine, a 643 milioni di euro, ma quasi 1 truffato su 2 non è riuscito a recuperare i soldi persi.\r

\r

Bene. Io non discuto i dati. Se sono veri, cosa si discute a fare? Io voglio solo mettere l'accento sul fatto che si sono susseguite campagne anche promozionali sul fatto di rivolgersi sempre (e quando si dice sempre, vuol dire sempre) per un determinato tipo di viaggio. E' naturale che se devo andare da Milano a Londra, il volo me lo trovo da solo, ma se devo fare qualcosa di più complesso l'unico interlocutore è l'agenzia di viaggio, e il tour operator.\r

\r

Sia l'agenzia che il to, infatti sono obbligati per legge a tutelare il cliente in ogni fase della sua vacanza. Esiste, per chi non lo sa, un fondo per intervenire nelle situazioni di crisi. Insomma rivolgersi a chi ha dallo Stato la patente di agente di viaggio è sempre un modo per viaggiare sicuri. ","post_title":"Facile.it: 1,8 milioni di italiani truffati sui viaggi. Non sono passati dalle adv","post_date":"2024-06-27T12:26:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1719491207000]}]}}