L’Oman punta ai 70.000 arrivi dall’Italia entro fine 2023

L'Oman conquista i viaggiatori italiani con un totale di 49.891 turisti che hanno visitato il paese nei primi dieci mesi del 2023 (crocieristi inclusi): un incremento del +132% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per i turisti via terra, secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Heritage & Tourism dell'Oman. L'Italia si conferma terzo mercato europeo per il Sultanato, alle spalle di Germania e Regno Unito. "Siamo molto soddisfatti di questo traguardo, frutto di collaborazioni con i professionisti del trade italiano e con l'industria turistica omanita – commenta Massimo Tocchetti, rappresentante per l'Italia dell'Ufficio del Turismo del Sultanato dell'Oman-. E' un risultato che si basa su un prodotto accattivante e contemporaneo, adatto a modalità di viaggio diversificate. Nel tempo abbiamo raggiunto una robusta presenza sulla rete distributiva, mantenuto un intenso programma di ospitalità e di formazione sul campo per trade, sviluppato numerosi progetti con media e influencer. E di recente abbiamo dato il via a importanti iniziative rivolte al consumatore. L'obiettivo per la fine dell'anno è di raggiungere la soglia dei 70.000 arrivi dall'Italia nel Sultanato, e i dati aggiornati fino ad ottobre ci permettono di essere ottimisti in questo senso". Intanto, è partita in questi giorni la campagna out-of-home "A Gift For Life" e visibile fino al 31 gennaio a Milano (nella zona di piazza Gae Aulenti, su Largo La Foppa, alle fermate San Babila e LInate della nuova linea M4) e a Roma, con megaschermi alla Stazione Termini. Visual di grande impatto mettono in risalto la variegata offerta turistica dell'Oman, con oltre 3.000 km di costa, montagne maestose, vasti deserti e un ricco patrimonio culturale. La campagna proseguirà in versione digital nei primi mesi del 2024.

