Lituania: confini aperti, senza restrizioni, anche per i cittadini dell’area Eea

La Lituania ha eliminato da oggi le restrizioni Covid-19 per tutti i paesi Ue/Eea: tutti i viaggiatori provenienti quindi dall’Unione e dalla European Economic Area, oltre che da alcuni dei paesi extra-Ue (Israele, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Nuova Zelanda, Georgia, Taiwan, Ucraina) non saranno più tenuti a fornire un certificato di vaccinazione, di guarigione o un test Covid negativo al momento dell’ingresso in Lituania.

A partire dal 31 marzo, i visitatori provenienti da altri paesi saranno ancora tenuti a presentare un certificato di vaccinazione, una documentazione di guarigione o un test COVID-19 negativo, ma non dovranno sottoporsi a ulteriori test o a quarantena. Inoltre, quelli immunizzati con i vaccini Nuvaxovid (Novavax) e Covishield (AstraZeneca) possono già entrare nel paese.

La Lituania diventa così uno dei paesi europei più aperti per quanto riguarda i viaggi internazionali. “La Lituania è uno dei primi paesi della regione a rispondere in modo rapido e flessibile alla natura mutevole del virus – ha dichiarato Aušrinė Armonaitė, ministro lituano dell’Economia e dell’Innovazione -. Le restrizioni revocate inviano un messaggio positivo a tutto il settore turistico lituano, che è stato colpito dalla pandemia. Le restrizioni precedenti non servirebbero più allo stesso scopo e avrebbero solo un impatto negativo sull’economia, visto che l’attuale ceppo del virus è considerato più mite”.

Prima della pandemia, quasi 2 milioni di turisti hanno visitato il paese nel 2019. Con una spesa di oltre 977,8 milioni di euro sempre nel 2019, il turismo è diventato una parte significativa dell’economia del paese.