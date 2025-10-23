L’Honduras torna alla ribalta internazionale con l’edizione 2025 del Catm Si chiude oggi, 23 ottobre, in Honduras l’edizione 2025 del Catm, la più importante fiera turistica della regione centroamericana. La kermesse, organizzata da Fedecatur e Cata, si svolge a San Pedro Sula sotto la guida dell’Istituto Honduregno del Turismo e Canaturh e riunisce oltre 80 buyer internazionali provenienti da Europa, Nord America, Asia e Sud America; 150 espositori regionali e oltre 2.000 incontri d’affari b2b: numeri che ne fanno una piattaforma chiave per la promozione del turismo multidestinazione dell’America Centrale sotto un marchio regionale unificato. L’Honduras, che torna ad ospitare il Catm dopo dodici anni, si distingue per la sua ricchezza naturale e culturale, con 93 aree protette e due siti dichiarati Patrimonio Mondiale dall’Unesco: il Parco Archeologico di Copán Ruinas e la Riserva della Biosfera del Río Plátano. Durante il 2024, il Paese ha registrato entrate in valuta estera per 802,4 milioni di dollari e un aumento del 17,8% degli arrivi internazionali, per circa 2,8 milioni di visitatori. Attualmente, l’Honduras conta 5.703 strutture turistiche e 325.257 posti di lavoro legati alle attività tipiche del settore. Con quattro aeroporti internazionali, 19 compagnie aeree operative e collegamenti con 11 paesi e 23 città, l’Honduras rafforza la sua posizione di destinazione competitiva a livello mondiale. Condividi

