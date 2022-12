L’Arabia Saudita rilancia sul turismo. Vuole costruire l’aeroporto più grande del mondo L’Arabia Saudita si sta lanciando in una serie di macro progetti per incrementare la sua crescita turistica nei prossimi dieci anni. Pertanto, intende costruire il più grande aeroporto del mondo, che potrebbe avere fino a quattro piste. Inoltre, investirà nel settore alberghiero con la costruzione di quasi mezzo milione di camere, oltre a un centro di sostenibilità globale dove verrà misurata l’impronta di carbonio. Con questo, cerca di raggiungere 100 milioni di turisti nel 2030 per garantire che il turismo rappresenti circa il 10% del Prodotto interno lordo (Pil) nazionale. Generalmente prevede anche quasi un milione di nuovi posti di lavoro. Il primo ministro e presidente del Consiglio per gli affari economici e di sviluppo dell’Arabia Saudita, Mohamed bin Salman bin Abdulaziz, ha sottolineato che questo «è il primo passo del nostro viaggio verso un futuro migliore e più luminoso per il nostro Paese e le nostre città. Abbiamo una visione completa e ambiziosa per l’Arabia Saudita fino al 2030».

La tratta rientra nel più ampio network - ben 23 rotte - che la low cost ha annunciato verso l'Arabia Saudita, a conferma dell'impegno della compagnia nel sostenere il settore turistico in crescita del Paese, portando oltre un milione di passeggeri nel Regno. Nell'aprile 2023, Wizz Air inaugurerà voli da Milano Malpensa verso Riyadh. La crescente presenza di Wizz Air è in linea con il programma del regno saudita, Vision 2030, che mira a triplicare il traffico passeggeri in Arabia entro il 2030.\r

\r

\"Con questa nuova rotta Wizz Air conferma ancora una volta il suo impegno verso l’Arabia Saudita, dove continuerà a innovare e a portare avanti la bandiera del volo low cost a beneficio dei residenti e dei visitatori sauditi e dell'economia in via di diversificazione del Paese” ha dichiarato Daria Sergeeva, corporate communications manager della low cost.\r

\r

\"L’apertura della rotta per Gedda, e il previsto lancio del volo per Riyadh ad aprile, segnano una tappa importante nella partnership tra Sea e Wizz Air che grazie agli sviluppi annunciati del network vede migliorata la connettività internazionale dello scalo - ha sottolineato Andrea Tucci, vice president Aviation Business Development di Sea -. Siamo contenti di essere il primo aeroporto italiano che Wizz Air ha scelto per aprire questa rotta, la 28esima destinazione operata dalla compagnia dall'aeroporto di Malpensa: una testimonianza di sviluppo della sua presenza a Milano, che porta a un’ulteriore crescita economica oltre che a collegare la città e il Nord Italia con i Paesi turistici e le destinazioni business ancora da scoprire.”\r

\r

Fahd Hamidaddin, ceo e membro del cda del Saudi Tourism Authority, ha concluso: “L’Arabia Saudita è la più grande nuova destinazione al mondo, inesplorata, unica e inaspettata. L'offerta turistica saudita è incomparabile, per ampiezza e diversità, dalla natura incontaminata, ai diversi paesaggi, alla ricca cultura, all'offerta di intrattenimento in rapida espansione e all'autentica ospitalità araba\".","post_title":"Wizz Air ha aperto il volo Milano Malpensa-Jeddah. Da aprile si volerà anche a Riyadh","post_date":"2022-12-05T11:24:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670239471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435409\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Una foto di Riad[/caption]\r

\r

L'Arabia Saudita si sta lanciando in una serie di macro progetti per incrementare la sua crescita turistica nei prossimi dieci anni. \r

\r

Pertanto, intende costruire il più grande aeroporto del mondo, che potrebbe avere fino a quattro piste. Inoltre, investirà nel settore alberghiero con la costruzione di quasi mezzo milione di camere, oltre a un centro di sostenibilità globale dove verrà misurata l'impronta di carbonio.\r

\r

Con questo, cerca di raggiungere 100 milioni di turisti nel 2030 per garantire che il turismo rappresenti circa il 10% del Prodotto interno lordo (Pil) nazionale. Generalmente prevede anche quasi un milione di nuovi posti di lavoro.\r

\r

Il primo ministro e presidente del Consiglio per gli affari economici e di sviluppo dell'Arabia Saudita, Mohamed bin Salman bin Abdulaziz, ha sottolineato che questo «è il primo passo del nostro viaggio verso un futuro migliore e più luminoso per il nostro Paese e le nostre città. Abbiamo una visione completa e ambiziosa per l'Arabia Saudita fino al 2030».","post_title":"L'Arabia Saudita rilancia sul turismo. Vuole costruire l'aeroporto più grande del mondo","post_date":"2022-12-05T10:29:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1670236187000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434942","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Comprenderà 269 camere e suite, 21 appartamenti e 64 residenze private, tra cui due attici, il nuovo Four Seasons Hotel and Private Residences Jeddah at the Corniche, che la compagnia canadese controllata da Bill Gates sta sviluppando nella città saudita. Il progetto, realizzato in collaborazione con la società di investimento locale Midad Real Estate, dovrebbe vedere la luce nel 2024 all'interno del Corniche District, o New Jeddah Corniche, vicino al centro finanziario, alla zona storica di Al-Balad, al quartiere dello shopping di Tahlia Street e al circuito di Formula 1.\r

\r

A sovrintendere alla realizzazione dell'hotel, lo studio Skidmore, Owings & Merrill, mentre Richmond International firmerà l’interior design. Tutte le soluzioni saranno caratterizzate da ampi spazi per famiglie, bagni spa-inspired e interni rivestiti in marmo. Gli appartamenti disporranno di due o tre camere da letto a partire da 116 metri quadrati. La struttura di Gedda contribuirà ad accrescere il portfolio Four Seasons in Arabia Saudita, che già include l'hotel Riyadh at Kingdom Centre, il prossimo arrivo dell'Hotel Diriyah e una serie di altri progetti che verranno annunciati a breve.","post_title":"Four Seasons approda a Gedda. Il terzo indirizzo saudita della compagnia aprirà nel 2024","post_date":"2022-11-28T12:25:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1669638326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434776","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Oman e la regione del Dhofar saranno più facilmente raggiungibili dall'Italia, grazie ad una maggiore capacità voli. Dal 7 dicembre prossimo, in particolare, decolleranno i nuovi voli Air Arabia: da Milano Bergamo verso Sharjah, 4 volte a settimana (martedì, mercoledì, venerdì, domenica), da Sharjah a Muscat, 2 volte a settimana (martedì, venerdì) della durata di un'ora; e uno diretto da Sharjah a Salalah due volte a settimana (martedì e venerdì), della durata di 1h45.\r

\r

Neos, attualmente opera un volo di domenica, con partenza da Milano Malpensa (e scalo a Roma Fiumicino), e, a partire dal 25 dicembre, aggiunge un volo da Verona con destinazione Salalah. Fra i collegamenti esistenti su Salalah, c'è anche Qatar Airways che opera con scalo a Doha e la compagnia di bandiera Oman Air, con scalo a Muscat, per procedere con un viaggio interno con destinazione Salalah. Tutti i voli citati, come pure Oman Air, fanno base all'aeroporto internazionale di Salalah che dista pochi km dal centro città ed è il secondo scalo per traffico passeggeri del Sultanato dell’Oman. \r

\r

Salalah è la terza città più grande del Sultanato nel Dhofar, conosciuta per il mito della Via dell’Incenso, per la sua vegetazione tropicale e i panorami mozzafiato. Affacciata sull’oceano Indiano, la regione gode di clima tropicale lungo la costa ed è coperta per buona parte dalla vasta area del deserto Rub Al Khali. Terra di forti contrasti e dal fascino leggendario; prima fra tutte la Via dell'Incenso, crocevia di popoli, conosciuta già da Marco Polo e località amata dai turisti, dichiarata anche Patrimonio Unesco. È un mix di cultura e paesaggi naturali, il Dhofar: si passa dalla storica Mosque Sultan Qaboos, la più grande di tutta la regione, alle splendide cascate presenti sul territorio grazie al fenomeno estivo del khareef, fino ad arrivare alla spiaggia Al Mughsayl Beach.","post_title":"L'Oman punta i riflettori sulla regione del Dhofar: più voli da e per Salalah","post_date":"2022-11-25T09:40:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1669369227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chiude a 830 milioni di euro l'anno del comparto tour operating di Alpitour World: la metà del fatturato complessivo di 1,6 miliardi del gruppo. «Non siamo ancora ai livelli del 2019 - racconta il general manager tour operating della compagnia, Pier Ezhaya, a margine della presentazione del nuovo logo -. Ma già dall'anno prossimo prevediamo di tornare sugli 1,35 miliardi di tre anni fa!. Molto bene stanno andando soprattutto le Maldive, l'Egitto e la Repubblica Dominicana. «Quest'ultima destinazione - prosegue Ezhaya - pare aver preso un po' il posto di Messico e Cuba come star dell'area caraibica. Buone poi le performance dell'Africa Orientale, soprattutto di Kenya e Zanzibar».\r

\r

«Per il 2023 ci aspettiamo quindi una ripresa del Messico e soprattutto una crescita su Mauritius, dove per la prima volta nella nostra storia posizioneremo un volo Neos, a partire dal prossimo 20 dicembre. Ci aspettiamo inoltre un Egitto ancora tonico e una Tunisia in recupero. La meta maghrebina potrebbe in particolare guadagnare quote di mercato a scapito di altre destinazioni mediterranee tradizionalmente più care come la Spagna e la Grecia, che potrebbero risentire della crescita dell'inflazione e della conseguente perdita di potere d'acquisto dei viaggiatori. Sul lungo raggio, infine, continuano a esercitare un grande appeal gli Stati Uniti, nonostante il cambio euro-dollaro sfavorevole. Ci attendiamo poi la ripartenza forte di Giappone e Thailandia e una sostanziale conferma dell'Indonesia\".\r

Reset della domanda\r

A faticare un po' sono invece le mete nuove. Quelle destinazioni lanciate nel 2019, appena prima dello scoppio della pandemia, che all'epoca sembravano godere di ottime prospettive e che ora invece stentano a trovare spazio tra i desiderata degli italiani. \"E' un po' come se il Covid avesse generato una sorta di reset nella domanda. Poca Naxos in Grecia, quindi per intenderci, ma si torna invece volentieri e Mykonos, Creta e Rodi. Anche l'Oman, che prometteva benissimo, oggi soffre un po'.\r

\r

«Noi però non ci fermiamo e oltre a trovare nuove strategie per queste mete, continuiamo a pensare anche ad altre destinazioni. Al momento stiamo per esempio studiando la Guinea Equatoriale, che ha molto da offrire soprattutto dal punto di vista naturalistico, e abbiamo introdotto una nuova declinazione di Doha. Il tutto, senza naturalmente dimenticare la novità Arabia Saudita: direi inevitabile visti gli investimenti che il Paese sta effettuando per valorizzare la propria proposta turistica».","post_title":"Ezhaya, Alpitour: il to chiude a 830 mln. Nel 2023 ai livelli pre-Covid","post_date":"2022-11-25T09:15:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1669367726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudi Arabian Airlines punta i riflettori sui passeggeri più piccoli, ai quali proporre servizi e prodotti su misura così da garantire un'esperienza di volo piacevole per tutta la famiglia. \r

\r

I servizi family-friendly cominciano prima del volo, nelle lounge Alfursan, con un'ampia area giochi per bambini con videogiochi, un angolo per disegnare e colorare, e un grande mappamondo interattivo. Non manca anche un‘ampia zona ristoro per mangiare e divertirsi tutti insieme con una vasta scelta di bevande, snack e menù pensati per i bambini, anche per i neonati.\r

\r

Una volta a bordo dei voli internazionali, i bambini fino a 12 anni ricevono una borsa pensata apposta per loro: il Kids Amenity Kit è decorato con le mascotte di Saudia, contiene un libro da colorare, pastelli, una mascherina per dormire e un paio di cuffie. Il programma di intrattenimento interattivo in volo prevede una selezione di oltre 50 giochi diversi e vari canali per bambini. Sempre a bordo è naturalmente incluso un menù dedicati ai bimbi, che può essere gestito in anticipo al momento della prenotazione online, anche per richieste speciali.\r

\r

I genitori che viaggiano con bambini piccoli possono utilizzare le culle per garantire un sonno confortevole ai loro piccoli; il personale di bordo assiste i bambini con biberon o scalda pappa, ed è a disposizione per qualsiasi richiesta.","post_title":"Saudia: prodotti e servizi per un volo a misura di bambini","post_date":"2022-11-24T10:20:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669285215000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Dubai rivede al rialzo le stime di traffico per l'intero 2022, di quasi due milioni, portandole a 64,3 milioni di passeggeri, dopo la forte ripresa dei flussi nel terzo trimestre dell'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

Nei tre mesi fino a settembre lo scalo ha movimentato quasi 18,5 milioni di passeggeri, rispetto ai 6,7 milioni dell'anno precedente, si legge in una nota di Dubai Airports. Quest'anno l'hub del Golfo ha registrato oltre 46,3 milioni di passeggeri, con un aumento del 168% rispetto all'anno precedente, e circa il 72% del traffico registrato negli stessi nove mesi del 2019.\r

\r

Londra è stata la destinazione più gettonata nel trimestre, con due milioni di passeggeri, seguita da Riyadh e Mumbai; proprio l'India guida la classifica dei Paesi, con 6,8 milioni di passeggeri, seguita da Arabia Saudita, Gran Bretagna e Pakistan.","post_title":"Dubai Airport rivede al rialzo le stime di traffico 2022 fino a 64,3 milioni di passeggeri","post_date":"2022-11-22T09:48:58+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1669110538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudia aprirà il prossimo 7 dicembre la nuova rotta da Neom a Londra Heathrow, che diverrà così la seconda destinazione internazionale - dopo Dubai - collegata alla megalopoli dell'Arabia Saudita, progetto da 500 miliardi di dollari, nel nord-ovest del Paese. Londra sarà servita con un volo diretto alla settimana, operato da Boeing 787-9. La rotta, lunga 3.956 km, prevede un tempo di volo in direzione ovest di circa 5 ore e 40 minuti.\r

\r

Il collegamento da Neom a Dubai è stato inaugurato la scorsa estate e attualmente i voli sono effettuati una volta alla settimana con Airbus A320.\r

\r

Saudia è oggi l'unico vettore a offrire un servizio commerciale da Neom Bay, avendo lanciato per la prima volta i voli nazionali dall'aeroporto nell'ottobre 2019. I piani per la costruzione di Neom rientra nel più ampio progetto della Saudi Vision 2030, un piano per ridurre la dipendenza dal petrolio e diversificare l'economia del Paese.\r

\r

Oltre al nuovo servizio per Londra Heathrow, la scorsa settimana Saudia ha confermato l'intenzione di riprendere i voli per Parigi Charles de Gaulle da AlUla, con voli bisettimanali, dal 4 dicembre al 12 marzo 2023.","post_title":"Saudia: Londra è la seconda destinazione internazionale collegata a Neom","post_date":"2022-11-17T09:40:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668678019000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata ufficialmente battezzata a Doha, in Qatar, la World Europa, nuova ammiraglia della flotta Msc. La cerimonia si è svolta presso il nuovissimo Grand Cruise terminal, alla presenza del comandante, il capitano Marco Massa, delle autorità locali e di numerosi ospiti internazionali. Accolti dal comico, produttore e imprenditore Hamad Al Amari, i partecipanti all'evento hanno assistito alle performance di artisti locali, a proiezioni di video-mapping direttamente sullo scafo della nave, a spettacoli di droni e a fuochi d’artificio sullo skyline della città, partecipando infine a una cena di gala nei ristoranti della nave e a un concerto di Matteo Bocelli che ha presentato il suo nuovo singolo per la prima volta a Doha.\r

\r

Alimentata a gas naturale liquefatto (gnl), il combustibile fossile più pulito al momento disponibile sul mercato, la World Europa è la prima unità al mondo a incorporare la tecnologia delle celle a combustibile, in grado di ridurre in maniera significativa, unitamente alla presenza di numerose altre soluzioni ecologiche all’avanguardia, l’impatto ambientale complessivo della nave, eliminando quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le polveri sottili, e riducendo notevolmente gli ossidi di azoto e le emissioni di Co2 fino al 25%.\r

\r

La World Europa è anche la prima nave World Class. Con 22 ponti, 215.863 tonnellate di stazza lorda, 47 metri di larghezza, 40 mila metri quadrati di spazio pubblico e 2.626 cabine, è una vera metropoli ultramoderna dotata pure di 33 ristoranti, bar e lounge, ognuno con uno stile e un'atmosfera distinti, tra cui sei locali tematici e sette nuovissimi concept di bar e caffetterie, sei piscine in parti diverse della nave e l'Msc Yacht Club più lussuoso della compagnia. La World Europa trascorrerà la propria stagione inaugurale in Medio Oriente, offrendo crociere di sette notti a Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Emirati Arabi, Dammam, Arabia Saudita e Doha, Qatar. La stagione inizierà il 20 dicembre con una crociera speciale di quattro notti da Doha a Dubai. In partenza da Dubai il 25 marzo 2023, la World Europa si dirigerà poi verso il mar Mediterraneo per l'estate 2023, offrendo crociere di sette notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre che a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.","post_title":"Battezzata a Doha la World Europa, nuova ammiraglia della flotta Msc","post_date":"2022-11-14T09:33:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668418386000]}]}}