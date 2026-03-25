Saudia smetterà di volare tra Dammam e Londra Heathrow, da metà aprile Saudia ha cancellato il collegamento tra Dammam e Londra Heathrow, a partire da metà aprile 2026. Il vettore non ha confermato pubblicamente la decisione, ma la modifica all’operativo è già stata riportata nei sistemi di prenotazione. La sospensione sembra valere anche per la prossima stagione invernale, dato che al momento non risulta presente alcun volo. La rotta da Dammam a Londra Heathrow era tornata da poco nel network Saudia e precisamente nel novembre 2025. Il collegamento era il terzo su Londra Heathrow effettuato durante l’inverno, insieme ai voli bi-giornalieri da Jeddah e Riyadh. La compagnia aerea non aumenterà i collegamenti verso nessuna delle altre due destinazioni, quindi non è immediatamente chiaro dove verrà trasferita la capacità. Da sottolineare però come il vettore sia tenuto a utilizzare gli slot a Londra Heathrow, pena la perdita. Secondo i più recenti rapporti di coordinamento degli slot, la compagnia aerea ha indicato tre movimenti settimanali per la rotta Dammam. Condividi

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C'è la famiglia Ratti, il cui percorso inizia agli inizi del '900 con Carmelita e un negozio di tessuti a Milano chiamato \"La Babilonia\", poi trasformato nel tempo in un vero e proprio impero alberghiero. C'è Pio Cancro, che a 26 anni perse tutto e ricominciò da un hotel fatiscente a Massafra, oggi struttura affiliata Bwh. C'è la famiglia Capuzzo, che nella Torino dell'occupazione nazifascista trasformò il proprio albergo in rifugio per famiglie ebree e punto di incontro per le staffette partigiane.\r

E ancora: i Roscioli che a Roma inventarono il primo centro congressi in hotel nel 1957, aprendo una strada che il settore avrebbe percorso per decenni; la famiglia Borio, con un'affiliazione Best Western che dura ininterrotta dal 1989; le due donne, Gilda e Luisita della famiglia Ciana, che guidarono la struttura sulla Riviera Ligure tra le due guerre, anticipando una leadership femminile che il settore sta ancora imparando a valorizzare.\r

Non mancano le storie più recenti: la famiglia Lamonica, con un imprenditore che a cinquant'anni ha avuto il coraggio di reinventarsi acquistando un hotel mai aperto a Sabaudia, affrontando cantieri bloccati, pandemia e tradimenti, trovando infine nel figlio Mirko la continuità di una visione; e Irene Luvisi, ingegnere diventata protagonista di una trasformazione culturale all'hotel Guinigi di Lucca, a dimostrazione che il futuro dell'ospitalità si costruisce anche con contaminazioni inaspettate.\r

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Un racconto fedele\r

Le storie sono state raccolte e narrate da Simona Teodori, autrice di romanzi storici, che ha incontrato di persona le famiglie protagoniste per restituirne, con fedeltà e sensibilità letteraria, memorie, valori e visioni. Il progetto è stato coordinato da Rosa Giglio, head of marketing di Bwh Hotels Italy & South-East Europe, e da Daniele Viganò, imprenditore, autore di best-seller e speaker motivazionale.\r

«Questo libro esprime grande rispetto e riconoscenza verso chi ha scelto di crescere con noi. - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & South-East Europe - Ciò che ci contraddistingue è la straordinaria varietà di storie, percorsi e vocazioni che i nostri albergatori portano con sé: radici profonde, capaci di attraversare generazioni e reinventarsi senza mai smettere di fare ospitalità».\r

L'iniziativa si inserisce nel percorso di Bwh Hotels come società benefit, forma giuridica adottata ufficialmente in Italia a gennaio 2024 che misura il proprio successo non soltanto in termini economici, ma anche rispetto all'impatto culturale e sociale generato.\r

(Alessandra Favaro)","post_title":"Cuore d'albergo: l'ospitalità italiana diventa un racconto con Bwh Hotels","post_date":"2026-03-24T11:52:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774353154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_510286\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Render di una camera del Series by Marriott Hotel a Pomezia[/caption]\r

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Marriott International porta in Europa il nuovo marchio mid scale Series by Marriott. Il gruppo alberghiero ha firmato infatti 11 progetti in Italia e nel Regno Unito in collaborazione con Amapa Group e Splendid Hospitality Group.\r

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Series by Marriott mira a offrire sistemazioni affidabili e accessibili, complete di tutti gli elementi essenziali, garantendo comfort, relax e un’immersione autentica nella destinazione.\r

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Annunciato a livello globale a maggio dello scorso anno, Series by Marriott è il nuovo global collection brand del gruppo, che abbraccia i segmenti midscale e upscale, progettato per offrire un’esperienza semplice, focalizzata su elementi fondamentali ben eseguiti. Gli hotel del portfolio offriranno sistemazioni moderne e confortevoli, servizi essenziali curati con attenzione, un design ispirato al territorio, Grab & Go, con proposte food & beverage pratiche e pensate per i viaggiatori contemporanei.\r

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«La domanda di soluzioni di hospitality accessibili in Italia continua a crescere e questa collaborazione con Amapa Group e Splendid Hospitality Group ci consente di proporre ai viaggiatori un’esperienza nuova, autentica e radicata nel territorio, garantendo al tempo stesso tutti gli elementi essenziali di qualità - spiega Neal Jones, president, Emea, Marriott International -. Riteniamo ci sia un forte potenziale di espansione per il brand Series by Marriott in tutto il continente, perfetto per integrare nel portfolio Marriott brand e hotel già affermati e rilevanti a livello locale, offrendo capacità di revenue ai vertici del settore e costi di affiliazione competitive. I proprietari avranno la possibilità di mantenere l’identità indipendente del proprio portfolio, beneficiando al contempo della forza del nostro programma fedeltà Marriott Bonvoy, che conta quasi 271 milioni di iscritti a livello globale».\r

L'accordo con Amapa Group in Italia\r

A fronte dell’accordo con Marriott, Amapa Group prevede di trasformare cinque delle sue attuali strutture – Montesilvano, Peschici, Pomezia, Rimini e Venezia – raggruppandole sotto un nuovo brand che entrerà nel portfolio Series by Marriott. L’accordo include inoltre lo sviluppo ex novo di un hotel a Valmontone.\r

Oggi il portfolio di Amapa comprende 21 hotel operativi in Italia.\r

Marriott prevede di rafforzare ulteriormente la collaborazione con Splendid Hospitality Group grazie a un accordo che prevede l’entrata di cinque hotel nel portfolio Series by Marriott. Le strutture si trovano a Earls Court, Euston e Kings Cross a Londra, oltre che in altre località regionali strategiche. Splendid è uno dei gruppi alberghieri privati in più rapida crescita nel Regno Unito, con un portfolio variegato che comprende 24 hotel e oltre 2.500 camere nei segmenti luxury, midscale e select-service.\r

Nadeem Boghani, executive Cchairman di Splendid Hospitality Group, commenta: “Siamo orgogliosi di lanciare Series by Marriott nel Regno Unito. Questa collaborazione riflette la nostra convinzione condivisa che la grande ospitalità derivi da un design attento, esperienze autentiche e un focus costante sull’ospite».\r

Jerome Briet, chief development officer, Emea, di Marriott International, aggiunge: «Il segmento midscale è oggi uno dei più dinamici nel panorama dell’ospitalità in Europa, trainato da viaggiatori che cercano un ottimo rapporto qualità prezzo senza rinunciare alla qualità e alla coerenza dell’esperienza. Continuiamo a concentrarci sull’ampliare rapidamente l’offerta midscale nella regione, per rispondere alla domanda di proprietari e franchisee che cercano una conversione efficiente di un hotel o di un portfolio esistente».\r

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Marriott è entrata nel segmento midscale europeo nel 2023 con il lancio di Four Points Flex by Sheraton, un brand midscale particolarmente adatto alle conversioni, che oggi rappresenta il marchio in più rapida crescita per la società nella regione, con 40 strutture operative per oltre 4.500 camere in sette mercati dal suo debutto.","post_title":"Series by Marriott: il gruppo sbarca in Italia con il marchio midscale","post_date":"2026-03-24T10:20:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774347629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_403771\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dubai di notte[/caption]\r

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La guerra tra Israele e gli Stati Uniti contro l'Iran sta colpendo in modo particolarmente duro il turismo mediorientale, che fino allo scoppio del conflitto era in piena espansione. Attualmente, i tassi di occupazione in destinazioni come Dubai o l'Oman si attestano rispettivamente intorno al 19% e al di sotto del 10%, secondo quanto dichiarato a El País da Meliá e Barceló.\r

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José Canals, direttore generale delle operazioni di Barceló per il Mediterraneo, il Medio Oriente e l'Asia, sottolinea intervistato da Preferente \"non credo che l'attività alberghiera in Medio Oriente tornerà alla normalità prima di settembre o ottobre\". \"I budget di quest'anno sono stati azzerati e stiamo riducendo al minimo perdite e rischi\", ammette.\r

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Tuttavia, il dirigente conferma che la catena sta mantenendo il suo piano di investimenti nella regione. Inoltre, dichiara che \"stiamo accelerando la ristrutturazione di due hotel in Egitto e anticipando i lavori di ristrutturazione in Oman e Arabia Saudita\". Meliá ribadisce questo concetto, affermando che \"manteniamo i nostri piani di crescita in Arabia Saudita, Dubai, Bahrein e Qatar\".","post_title":"Turismo e ripresa degli alberghi nelle zone della guerra solo in autunno","post_date":"2026-03-24T10:12:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1774347122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med annuncia l'apertura ufficiale delle prenotazioni per il nuovo Club Med Borneo in Malesia.\r

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Situato sulle rive incontaminate di Kuala Penyu, questo resort è pronto ad accogliere i suoi primi ospiti a novembre 2026. Come seconda struttura di Club Med in Malesia dopo il successo del Club Med Cherating, questa nuova meta è destinata a diventare il primo resort balneare su larga scala del marchio, costruito in modo sostenibile e certificato Breeam nell'area Asia-Pacifico.\r

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Stéphane Maquaire, presidente e amministratore delegato di Club Med, ha commentato: «L’apertura di Club Med Borneo rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di espansione globale. Si tratta del nostro secondo resort in Malesia, situato in una destinazione che continua a stimolare l’immaginazione e la curiosità dei viaggiatori attraverso il tempo e in ogni angolo del mondo. Grazie all’inconfondibile Esprit LibreClub Med, siamo riusciti a creare resort che si integrano alla perfezione in luoghi di straordinaria bellezza naturale. Club Med Borneo è una testimonianza del nostro impegno verso la crescita nel Sud-Est asiatico e della nostra dedizione alla realizzazione di mete che possano conciliare l’ospitalità di alta gamma con la tutela ambientale».\r

Il resort\r

Situato a soli 90 minuti dall’aeroporto internazionale di Kota Kinabalu, nell’enclave incontaminata di Kuala Penyu, Club Med Borneo offre una fuga dove le antiche foreste pluviali incontrano l’azzurro del Mar Cinese Meridionale. Un omaggio al patrimonio del Borneo, l’architettura del resort accoglie gli ospiti in un padiglione in legno ispirato alle tradizionali longhouse Rumah Rungus, uniche della regione. Circondata da cascate e da una rigogliosa volta verde, la struttura si integra armoniosamente con l’ecosistema circostante.\r

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Il resort dispone di 400 camere, tra cui 39 suite della gamma Exclusive Collection. Lo spazio Mutiara Exclusive Collection garantisce un soggiorno più intimo e appartato, un'esperienza da “resort nel resort”.\r

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Sempre parte della struttura le meraviglie acquatiche: dalla vasta piscina principale a sfioro al vivace Splash Park per le famiglie.\r

Completano l'offerta diversi ristoranti: l'Alam, il Laut, il Pasir. Per il Mice sono disponibili quattro versatili sale riunioni. Infine la Spa, un rifugio “segreto” composto da individuali chalet tropicali, nascosti nel cuore della tranquilla foresta.\r

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","post_title":"Club Med apre le vendite per il nuovo resort nel cuore del Borneo malese","post_date":"2026-03-24T09:39:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1774345192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510202","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per Riccione nel 2025. La città ha raggiunto complessivamente la quota di 3.547.918 presenze, segnando un incremento del 2,63% rispetto all'anno precedente. Gli arrivi turistici si sono attestati a 939.725 unità, con un aumento del 6,68% su base annua.\r

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Performance eccezionale nel mese di dicembre, che ha visto le presenze salire del 25,90% per un totale di 77.636 pernottamenti. Questo trend estremamente positivo ha coinvolto sia il mercato italiano (+23,73%), sia quello straniero, che ha fatto segnare un balzo del 49,77% nelle presenze e del 27,25% negli arrivi del solo mese di dicembre. Questi numeri confermano l'attrattività di Riccione come meta di riferimento non solo per l’estate, ma anche per il periodo autunnale e delle festività, grazie a un'offerta di eventi sempre più strutturata e una promozione mirata ed efficace.\r

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Il successo del 2025 è il risultato di una crescita corale che ha interessato trasversalmente l'intero comparto ricettivo. Il settore alberghiero (hotel e Rta) ha confermato la sua centralità chiudendo l'anno con 824.345 arrivi (+5,65%) e 2.850.639 presenze (+0,79%). Parallelamente, il settore extralberghiero ha vissuto un'espansione significativa, fornendo un contributo fondamentale con 115.380 arrivi (+14,68%) e 697.279 presenze (+10,90%).\r

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«I numeri definitivi del 2025 premiano il lavoro di squadra dell'intera comunità – spiega la sindaca Daniela Angelini - in particolare quello dei nostri operatori oltre che quello dell’amministrazione comunale. Questo non è un punto di arrivo, bensì un fondamentale punto di partenza. Con quasi 940.000 turisti giunti in città, ci siamo portati a un passo dalla soglia storica del milione di arrivi, un obiettivo ambizioso che il nostro Piano Strategico del Turismo fissava per il 2028. L’amministrazione ha investito in maniera massiccia e convinta nella promozione e i risultati oggi ci danno ragione, confermando che Riccione gode di un'ottima salute in termini di attrattività.\r

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Siamo tuttavia solo all’inizio di un percorso più ampio: la nostra volontà è trasformare radicalmente la gestione del turismo, passando da un approccio talvolta intuitivo a una governance più scientifica attraverso il Piano Strategico del Turismo e la Dmo (Destination Management Organization). Le campagne di promozione mirate e i nuovi investimenti messi in campo finora sono solo i primi tasselli di una strategia che punta a rendere Riccione una destinazione capace di generare valore in modo costante, non casuale, e per tutto l'arco dell'anno. La strada è tracciata e i dati di oggi ci dicono che stiamo camminando velocemente verso il futuro della nostra accoglienza. Questi risultati rappresentano la risposta più concreta a chi, per mera convenienza politica o ricerca di visibilità, ha cercato di dipingere una stagione tragica che i fatti oggi dimostrano non essere mai esistita».","post_title":"Riccione, bilancio più che positivo per il 2025. In crescita arrivi e pernottamenti","post_date":"2026-03-23T11:58:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1774267117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510171","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore Airlines rilancia su Londra Gatwick: il collegamento giornaliero da Singapore passerà infatti a due voli al giorno dal 3 luglio al 29 agosto 2026.\r

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Dal 31 marzo al 2 luglio 2026 e poi dal 1° settembre al 24 ottobre 2026, il vettore aggiungerà altri tre voli settimanali il martedì, il giovedì e il sabato: di conseguenza il numero di voli giornalieri salirà a dieci a settimana.\r

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L'operativo verso il Regno Unito è completato dai quattro voli giornalieri già esistenti su Londra Heathrow e dai cinque voli settimanali su Manchester. Complessivamente la compagnia opererà 43 voli diretti a settimana dal Regno Unito a Singapore (47 voli in estate), un numero superiore a quello di qualsiasi altro vettore in partenza dalla regione.\r

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«Il nostro servizio da Londra Gatwick continua a riscuotere grande successo e siamo lieti di aggiungere ulteriori voli nei prossimi mesi» ha dichiarato Mohamed Rafi Mar, general manager Uk & Ireland.\r

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Il servizio per Londra Gatwick è stato lanciato nel 2024 con cinque voli settimanali. Grazie al grande successo riscosso, nove mesi dopo la frequenza è stata rapidamente aumentata a un volo giornaliero.\r

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","post_title":"Singapore Airlines potenzia l'operativo su Londra Gatwick fino a 10 voli settimanali","post_date":"2026-03-23T10:31:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1774261879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Laax e il suo vasto comprensorio, nel Canton Grigioni al Sud-est della Svizzera, è il luogo ideale per una vacanza. Sia nel periodo invernale – praticando snowboard, sci da discesa e da alpinismo o camminando con le ciaspole nella natura – sia in estate con passeggiate, hike e in mtb. Il territorio è affascinante: la sua storia geologica ci porta a 280mln di anni fa, quando le placche tettoniche si muovevano formando le montagne. A Laax l’hanno fatto in modo unico e le rocce più antiche si trovano sopra quelle più recenti: un fenomeno di sovrascorrimento geologico visibile nelle pareti delle montagne e tanto significativo da spingere nel 2008 l’Unesco a dichiarare l’”Area tettonica Sardona” Patrimonio Mondiale. Il territorio trasmette al suo ospite una forza primordiale. Risale a 10mila anni fa l’evento che ha trasformato la valle: in una delle maggiori frane al mondo – nota come Flimsersturz – la cima di una montagna grande quanto 16 volte il Cervino è crollata sulla valle dove oggi si trovano i centri abitati di Laax e di Flims. Lo scorrere della storia ci porta poi a metà ‘800, quando tutto il turismo della zona si concentrava negli eleganti alberghi sulle rive del Lago di Cauma, un incantevole specchio d’acqua turchese che, ghiacciato d’inverno, d’estate è il luogo ideale dove praticare gli sport acquatici. Lo sci arrivò nel 1908, ma la prima funivia fu costruita nel 1945 e collegava Flims a Foppa. Il comprensorio sciistico di Laax offre agli appassionati di sci e snowboard oltre 224 chilometri di piste, 30 impianti di risalita, cinque snowpark, l’halfpipe più grande del mondo e un’infrastruttura freestyle senza pari. Il freestyle a Laax non è solo per i professionisti, è per tutti. Infatti grazie agli snowpark per principianti, alle aree per imparare nuove tecniche e alla Freestyle Academy, sciatori e snowboarder di tutte le età possono divertirsi sulla neve. Laax è una delle destinazioni svizzere più apprezzate dalle famiglie, con offerte su misura che rendono le vacanze in montagna facili e divertenti.\r

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«Oggi il mercato del turismo svizzero si rivolge agli italiani per continuare a crescere, Laax è una destinazione da scoprire, a fianco di mete già note come St.Moritz e Davos. – sottolinea Martina Calonder, pr manager di Weisse Arena Gruppe – Il Weisse Arena Gruppe, nato nel 1996 dalla fusione tra la società di impianti di risalita Crap Sogn Gion di Laax e quella di Flims, commercializza le proprie offerte turistiche tutto l’anno con il marchio Laax. Con grande attenzione al freestyle, al greenstyle e allo stile di vita, tramanda la tradizione e la storia del turismo nella regione». Per rendere completa l’offerta turistica nel comprensorio Laax/Flims/Falera sia in inverno che in estate, è stato completato a dicembre il FlemXpress: un sistema di cabinovie che risalgono la montagna. L’impianto, aperto 2 anni fa, è accessibile a tutti, anche ai disabili. Le cabinovie da 10 persone offrono agli ospiti un servizio altamente tecnologico, “on demand”.\r

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L’impianto è formato da 6 stazioni e 5 sezioni. Nella hall si aprono 4 ingressi: i gruppi di viaggiatori possono riservare la propria destinazione su una tastiera e una cabina li trasporterà rapidamente alla loro meta, garantendo un risparmio energetico del 50%. È un ulteriore aspetto dell’attenzione alla sostenibilità di questa bella destinazione montana, presentata nel ricco volume di Greenstyle “Come gestire una destinazione alpina sostenibile”, realizzato dal Weisse Arena Gruppe. Per gli ospiti italiani Laax è una destinazione di prossimità; possono muoversi in bus o in macchina (raggiungendo in treno Bellinzona o in aereo Zurigo), oppure vivere un’esperienza di scoperta naturale arrivando in treno nella pittoresca cittadina di Ilanz/Glion in romancio – che si trova a soli 7km di distanza – e raggiungendo poi Laax in pullman attraversando le Rheinschlukt: le Gole del Reno. Il maestoso fiume nasce proprio qui, nel Canton Grigioni, poi scorre impetuoso tra bianche pareti di roccia e fitte foreste, percorrendo la via nota come “il Grand Canyon svizzero”.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

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Uno degli effetti più evidenti della Brexit è stato il calo degli studenti europei. Secondo diverse stime del settore, nei primi anni successivi alla Brexit si è registrata una diminuzione fino al 40–50% degli studenti UE iscritti a corsi di lingua nel Regno Unito. In particolare, le gite scolastiche – che prima valevano circa 100 milioni di sterline all’anno – hanno subito una forte contrazione.\r

Le cause principali sono legate alla burocrazia e ai costi. Oggi è obbligatorio il passaporto (con un costo medio di circa 100–120 euro per studente), e dal 2025 è prevista anche un’autorizzazione elettronica (ETA) di circa 10 sterline. Per gruppi scolastici numerosi, questi costi aggiuntivi possono incidere significativamente sul budget complessivo.\r

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Malta e Irlanda\r

Nel frattempo, altri paesi europei hanno beneficiato della situazione. Destinazioni come Irlanda e Malta hanno registrato aumenti importanti: in alcuni casi, le scuole di lingua hanno visto crescere gli studenti internazionali anche del 20–30% rispetto al periodo pre-Brexit.\r

Nonostante questi numeri, la Gran Bretagna continua a mantenere una posizione rilevante. Prima della pandemia e della Brexit, il settore dei viaggi studio nel Regno Unito accoglieva circa 500.000 studenti internazionali all’anno. Oggi i livelli non sono ancora completamente tornati a quelli precedenti, ma il mercato sta lentamente recuperando.\r

In conclusione, la Brexit ha avuto un impatto concreto e misurabile sul turismo scolastico verso la Gran Bretagna, riducendone i flussi e aumentando i costi. Tuttavia, più che un crollo definitivo, si tratta di una trasformazione: il Paese resta una meta importante, ma non più dominante come in passato.","post_title":"Turismo scolastico in Gran Bretagna dopo Brexit: declino o trasformazione?","post_date":"2026-03-23T09:04:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1774256647000]}]}}