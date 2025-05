L’Arabia Saudita svela la piattaforma Tourise. E punta a guidare il futuro del turismo L’Arabia Saudita alza il sipario su Tourise, ambiziosa piattaforma globale destinata a ridefinire e plasmare nuovi orizzonti per il turismo a livello mondiale, attraverso una tabella di marcia condivisa per i prossimi 50 anni. La piattaforma riunirà leader visionari del settore pubblico e privato in tutti gli ambiti del turismo, degli investimenti e della sostenibilità. E’ stato lo stesso ministro del Turismo, Ahmed Al Khateeb, a presentare il progetto, affiancato da Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc e da Jean-Philippe Cossé, ceo di Tourise: nel mirino l’attivazione di un flusso di transazioni senza precedenti e opportunità di investimento di alto valore, che consentiranno di reimpostare il settore. La conferenza inaugurale di Tourise si terrà a Riyadh dall’11 al 13 novembre 2025. Il programma, che sarà anche trasmesso in live streaming, si concentrerà su quattro temi principali: Il futuro del turismo potenziato dall’Ia – Innovare o scomparire; La grande rivoluzione del turismo – Modelli di business e investimenti innovativi e rivoluzionari; Rilanciare l’esperienza di viaggio – Aggiornamento in corso; Un turismo che funziona – per le persone, il pianeta e il progresso. Una zona dedicata all’innovazione presenterà tecnologie e soluzioni rivoluzionarie provenienti da pmi e aziende medio-grandi nei settori dell’Ia, mobilità, sostenibilità e altro ancora, con innovatori sia del settore pubblico che privato. “Il turismo è una delle forze più dinamiche e connettive dell’economia mondiale, sostiene un posto di lavoro su dieci a livello globale – ha dichiarato il ministro Al-Khateeb -. Ma, man mano che il mondo evolve, anche il settore deve farlo. Che si tratti di adattarsi alle trasformazioni tecnologiche e alle nuove aspettative dei viaggiatori, o di rispondere con urgenza alle richieste di sostenibilità e di un approccio più equo al viaggio, Tourise sarà la piattaforma necessaria per plasmare il futuro del turismo. Riunirà le persone giuste per sviluppare soluzioni innovative e costruire collaborazione, permettendo al settore turistico di diventare più resiliente, connesso e inclusivo che mai.” “Affinché questo settore possa evolversi e raggiungere il suo pieno potenziale, la collaborazione tra settore pubblico e privato è fondamentale per il successo continuo del turismo a livello mondiale – osserva Julia Simpson -. Insieme possiamo affrontare le sfide di oggi e creare insieme un futuro sostenibile e innovativo per il domani.” Tourise Awards In parallelo prenderanno forma i Tourise Awards, un programma di riconoscimento di eccellenza che celebrerà l’eccellenza delle destinazioni nell’ecosistema turistico globale. I premi metteranno in luce i risultati più significativi in ​​termini di sostenibilità, trasformazione digitale, turismo inclusivo, tutela del patrimonio culturale e sviluppo della forza lavoro. Le candidature si apriranno il 2 giugno e i vincitori saranno annunciati durante la serata di apertura della conferenza Tourise. Nel 2024 l’Arabia Saudita ha raggiunto il suo obiettivo della Vision 2030 di 100 milioni di visitatori annuali con sette anni di anticipo, e il settore turistico ha contribuito per quasi il 5% al Pil nazionale, risultando secondo solo alla produzione petrolifera. Dati che evidenziano l’influenza crescente del paese e il suo impegno a lungo termine nel sostenere il turismo come motore di progresso e crescita globale. Condividi

