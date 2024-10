La magia del Natale di Innsbruck: Mercatini, Lumagica Park e l’albero di cristallo Swarovski Per Natale Innsbruck tornerà a sedurre grandi e piccini con la nuova edizione dei Mercatini e la magia di Lumagica Park in un’atmosfera resa ancora più brillante grazie al maestoso albero di Natale di cristallo Swarovski. In collaborazione con l’Innsbruck Tourismus, il colosso del cristallo, partner d’eccezione, aggiungerà nuove emozioni all’esperienza natalizia dal parco di Wattens con il mondo di cristallo Swarovski, a soli 15 minuti da Innsbruck. Come da consuetudine, il Natale del capoluogo tirolese, avvolto nel suo manto nevoso, si riempirà di luci, suoni di campane, presepi viventi e mercatini tipici della tradizione austriaca. Il Carillon della Pace e 48 campane, musical, cori, processioni e sfilate di angeli del periodo natalizio culmineranno poi nelle proposte di Capodanno. I sette mercatini di Natale giunti alla 51° edizione, avvolgeranno la città di profumo del vin brulé, tesori artigianali e trenino di Gesù Bambino. Tra le vie del centro storico il Tettuccio d’Oro è il mercatino icona dell’avvento, al 51° anniversario. La Kiebachgasse, a dicembre si trasforma nel vicolo delle favole con i personaggi delle storie più amate che, dall’alto di facciate, balconi e cuspidi, osservano i passanti. Il Mercatino di Marktplatz, giunto al suo 30° anniversario, ospita in piazza un carosello d’altri tempi e il maestoso e scintillante albero di Natale Swarovski alto 14 metri unico nel suo genere. Maria-Theresien-Straße, una delle vie più eleganti della città, ospita un mercatino moderno e cosmopolita dove, dal 25 novembre al 6 gennaio con stand ricchi di idee regalo, creazioni di design, specialità innovative e installazioni luminose moderne in un’atmosfera raffinata. A Wilten, un quartiere ricco di storia, dal 25 novembre al 21 dicembre, in uno scenario pittoresco, si svolge un mercatino caratterizzato da cori, canti popolari e artigianato dalle tradizioni secolari. Nel quartiere di St. Nikolaus, dal 24 novembre al 23 dicembre, un piccolo mercatino sull’Inn, accoglie i visitatori con calore e autenticità tra luci soffuse, prodotti fatti a mano e una vasta scelta di dolci natalizi. Il quartiere Hungerburg, raggiungibile con la funicolare dal centro di Innsbruck, ospita un mercatino a 860 metri di altezza che, dal 25 novembre al 23 dicembre, offre prodotti tipici tirolesi e anche una vista mozzafiato sulla città illuminata a festa. Dall’Hofgarten di Innsbruck, lo spettacolare Lumagica Park, con 300 installazioni, dal 15 novembre al 2 febbraio condurrà in un viaggio tra luci e meraviglie attraverso un itinerario a tema, “pace, amore, famiglia”. Un’esperienza arricchita da melodie e suoni che amplificano il fascino del percorso. Installazioni luminose che spaziano da figure fiabesche, fiori, creature fantastiche e farfalle fino a elementi astratti, animali del bosco, scenari naturali e simboli natalizi. Tra visioni interattive, lungo un percorso circolare di circa un chilometro, si viene trasportati in un mondo onirico e poi nell’atmosfera incantata del Natale attraverso la magia dei giochi di luce. “La ripresa di arrivi internazionali non si arresta – spiega Stephanie Schennach, marketing manager di Innsbruck Tourismus – La stagione estiva, ha registrato un incremento di flussi turistici maggiore rispetto all’anno precedente, originati dalle vacanze estive e dalla voglia di vivere l’outdoor tra montagne e laghi tirolesi”.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476447 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_476451" align="alignleft" width="300"] Stephanie Schennach (Innsbruck Tourismus), Judith Günther (Swarovski)[/caption] Per Natale Innsbruck tornerà a sedurre grandi e piccini con la nuova edizione dei Mercatini e la magia di Lumagica Park in un’atmosfera resa ancora più brillante grazie al maestoso albero di Natale di cristallo Swarovski. In collaborazione con l’Innsbruck Tourismus, il colosso del cristallo, partner d’eccezione, aggiungerà nuove emozioni all'esperienza natalizia dal parco di Wattens con il mondo di cristallo Swarovski, a soli 15 minuti da Innsbruck. Come da consuetudine, il Natale del capoluogo tirolese, avvolto nel suo manto nevoso, si riempirà di luci, suoni di campane, presepi viventi e mercatini tipici della tradizione austriaca. Il Carillon della Pace e 48 campane, musical, cori, processioni e sfilate di angeli del periodo natalizio culmineranno poi nelle proposte di Capodanno. I sette mercatini di Natale giunti alla 51° edizione, avvolgeranno la città di profumo del vin brulé, tesori artigianali e trenino di Gesù Bambino. Tra le vie del centro storico il Tettuccio d’Oro è il mercatino icona dell’avvento, al 51° anniversario. La Kiebachgasse, a dicembre si trasforma nel vicolo delle favole con i personaggi delle storie più amate che, dall’alto di facciate, balconi e cuspidi, osservano i passanti. Il Mercatino di Marktplatz, giunto al suo 30° anniversario, ospita in piazza un carosello d’altri tempi e il maestoso e scintillante albero di Natale Swarovski alto 14 metri unico nel suo genere. Maria-Theresien-Straße, una delle vie più eleganti della città, ospita un mercatino moderno e cosmopolita dove, dal 25 novembre al 6 gennaio con stand ricchi di idee regalo, creazioni di design, specialità innovative e installazioni luminose moderne in un'atmosfera raffinata. A Wilten, un quartiere ricco di storia, dal 25 novembre al 21 dicembre, in uno scenario pittoresco, si svolge un mercatino caratterizzato da cori, canti popolari e artigianato dalle tradizioni secolari. Nel quartiere di St. Nikolaus, dal 24 novembre al 23 dicembre, un piccolo mercatino sull'Inn, accoglie i visitatori con calore e autenticità tra luci soffuse, prodotti fatti a mano e una vasta scelta di dolci natalizi. Il quartiere Hungerburg, raggiungibile con la funicolare dal centro di Innsbruck, ospita un mercatino a 860 metri di altezza che, dal 25 novembre al 23 dicembre, offre prodotti tipici tirolesi e anche una vista mozzafiato sulla città illuminata a festa. Dall'Hofgarten di Innsbruck, lo spettacolare Lumagica Park, con 300 installazioni, dal 15 novembre al 2 febbraio condurrà in un viaggio tra luci e meraviglie attraverso un itinerario a tema, "pace, amore, famiglia". Un'esperienza arricchita da melodie e suoni che amplificano il fascino del percorso. Installazioni luminose che spaziano da figure fiabesche, fiori, creature fantastiche e farfalle fino a elementi astratti, animali del bosco, scenari naturali e simboli natalizi. Tra visioni interattive, lungo un percorso circolare di circa un chilometro, si viene trasportati in un mondo onirico e poi nell'atmosfera incantata del Natale attraverso la magia dei giochi di luce. “La ripresa di arrivi internazionali non si arresta - spiega Stephanie Schennach, marketing manager di Innsbruck Tourismus - La stagione estiva, ha registrato un incremento di flussi turistici maggiore rispetto all’anno precedente, originati dalle vacanze estive e dalla voglia di vivere l’outdoor tra montagne e laghi tirolesi”. [gallery columns="2" ids="476458,476460"] [post_title] => La magia del Natale di Innsbruck: Mercatini, Lumagica Park e l’albero di cristallo Swarovski [post_date] => 2024-10-10T13:19:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => innsbruk [1] => lumagica [2] => mercatini-di-natale [3] => swarovski ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Innsbruk [1] => Lumagica [2] => mercatini di Natale [3] => Swarovski ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728566382000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476392 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Go To Fly lancia la rotta Trapani Verona. Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, ha stipulato un accordo con la compagnia aerea Go to Fly che, dopo la rotta per Forlì già attiva il lunedì e il sabato, aggiunge anche Verona tra le sue destinazioni. La tratta sarà operativa dal 2 dicembre fino all'11 gennaio, per poi riprendere dai primi di marzo fino a tutta l'estate, due frequenze settimanali sempre il sabato e il lunedì. La rotta Trapani Forlì era già stata portata a due frequenze settimanali da settembre e viene confermata. «Mi complimento con la compagnia aerea Go To Fly per questo importante investimento all'aeroporto di Trapani - commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – che, dopo il grande successo di Forlì, toccherà anche la città di Verona, promettendo bene per le prossime vacanze di Natale e per la stagione estiva». Il lancio della nuova rotta nel corso di una conferenza stampa all'interno del TTG di Rimini, che ha ospitato anche la presentazione della stagione invernale 2024-2025 ed estiva 2025 dell'aeroporto di Forlì. «Dopo aver portato, già da settembre, a due frequenze il Forlì Trapani - spiega Paolo Amodeo, responsabile operativo della compagnia aerea Go To Fly, marketing carrier di Forlì Airport – adesso aggiungiamo il Verona, a partire da dicembre, impiegando una macchina il sabato interamente su Birgi. Un investimento importante da cui ci aspettiamo un ritorno altrettanto importante. Puntiamo sulla Sicilia e i numeri estivi ci confortano su questo». [post_title] => Trapani Birgi, GoToFly inaugura dal 2 dicembre il collegamento per Verona [post_date] => 2024-10-10T12:10:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728562238000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_476359" align="alignleft" width="317"] Patrizia Ribaga[/caption] Sta vivendo un ottimo 2024 Global Gsa, che registra incrementi su tutti i prodotti in portfolio. Non solo: la società milanese ha visto in questi mesi importanti new entry. “A partire da Nile Air, entrata lo scorso giugno - racconta la managing director, Patrizia Ribaga -. Collega l’aeroporto di Bergamo con Il Cairo tre volte a settimana. Da marzo offriamo inoltre in Italia i prodotti delle destination management company Kurban e Plaza Tours, parte del gruppo Dmc Arabia”. A livello di servizi, il 2024 ha visto inoltre il lancio della piattaforma Global2Share, pensata per promuovere tutte le novità tramite locandine digitali, personalizzabili dalle agenzie e immediatamente veicolabili su tutti i principali canali social. “Ma abbiamo pure messo online il nostro nuovo sito - conclude Patrizia Ribaga -. Al suo interno una sezione è completamente dedicata alle agenzie con la presentazione dettagliata di tutti i nostri prodotti. Abbiamo pure il Magic Link, che consente alle adv accreditate di accedere direttamente al motore di prenotazione degli operatori partner (con l’eccezione ovviamente delle linee aeree distribuite via gsa, ndr)”. [post_title] => Tutte le novità Global Gsa del 2024 [post_date] => 2024-10-10T09:57:50+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728554270000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo alberghiero altoatesino FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group anche quest’anno è presente a TTG Travel Experience con uno stand completamente rinnovato. Un’occasione per annunciare importanti novità nello sviluppo del suo portfolio e sottolineare l’espansione sul mercato italiano con un ruolo e una presenza da leader di settore. “Le nuove aperture a Bolzano, Salò e Licata rappresentano una testimonianza tangibile della nostra strategia di sviluppo nel Bel Paese e la fetta maggiore e più significativa dei progetti in pipeline per il futuro prossimo che stiamo già portando avanti in maniera concreta - afferma Erich Falkensteiner, chairman of supervisory board di FMTG -. Tutte queste nuove aperture sono orientate a soddisfare le esigenze dell’ospite contemporaneo e puntano a un forte livello di personalizzazione del servizio, legandosi alla perfezione alle destinazioni e ai contesti in cui sono ubicati”. Le nuove aperture Il 2025 si prospetta come un anno chiave per il Gruppo grazie all’inaugurazione di nuove strutture. Progetto di punta del prossimo anno è il Falkensteiner Hotel Bozen, un city hotel, parte della Premium Collection del brand, con 113 camere e suite, che aprirà agli ospiti nel mese di aprile 2024. L’hotel sarà all’interno del nuovissimo complesso Waltherpark, che includerà un centro commerciale, uffici e appartamenti. Al sesto piano dell’hotel ci sarà il primo ristorante Mochi in Italia, una vera istituzione della cucina di ispirazione giapponese a Vienna, che proporrà un menù giapponese ed europeo. Completa l’offerta di ospitalità l’Acquapura City Spa, accessibile anche agli esterni. Dal Trentino-Alto Adige alla Lombardia, dove a fine 2025 vedrà la luce la prima parte dell’ambizioso progetto Falkensteiner Park Resort Lake Garda nella pittoresca cittadina di Salò. Questo complesso, che all’apertura comprenderà un hotel a 5 stelle di 97 camere e 96 Appartamenti Premium Living, a fine 2027 vedrà il numero degli appartamenti arrivare a 170. La struttura è affacciata sulle sponde del Lago di Garda e immersa in un parco botanico progettato dall'architetto Matteo Thun e dal paesaggista João Nunes di PROAP. La struttura offrirà esperienze active, proposte gastronomiche innovative, oltre a tanti trattamenti benessere presso l’Acquapura Botanic SPA. La finalizzazione dei restanti 74 appartamenti è prevista nel 2027. Il 2026 vedrà invece l’apertura del Falkensteiner Hotel Licata in Sicilia, anch’esso parte della Premium Collection del Gruppo. Con 125 camere e un concept active, il resort offrirà un'ampia gamma di attività sportive e tanti momenti di relax per gli ospiti desiderosi di vivere esperienze indimenticabili sulla splendida costa siciliana. A completare la lista delle nuove aperture del gruppo FMTG ci sono nel 2025 le Falkensteiner Aurora Residences, nuove ville di lusso all’interno del Falkensteiner Resort Punta Skala di Zara, in Croazia, e nel 2027 il Falkensteiner Family Hotel Grömitz, che segnerà un importante passo avanti per il gruppo, essendo la prima struttura del brand ad aprire in Germania. [post_title] => FTMG Falkensteiner Michaeler Tourism Group: nuove aperture in Italia [post_date] => 2024-10-10T08:13:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728548026000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476342 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_476343" align="aligncenter" width="433"] Alessandra Niada, head of marketing Italy del gruppo Falkensteiner[/caption] Crescita in doppia cifra percentuale per il gruppo Falkensteiner, che si approssima alla soglia dei 250 milioni di euro di fatturato, dopo aver chiuso il 2023 tra i 220 e i 230 milioni. La performance della compagnia sono state trainate soprattutto da un ottimo inverno, in particolare in Alto Adige con il Kronplatz e il Lido in val Pusteria. “L’estate è stata invece un po’ zoppicante - rivela la head of marketing Italy, Alessandra Niada -. Ottobre però, come piace dire a me, è ormai il nuovo maggio, che invece è stato deludente con la notevole eccezione della nostra proprietà di Jesolo, facilmente raggiungibile anche dall’Austria”. Proprio gli arrivi dall’area di lingua tedesca (Dach) sono stati come sempre tra i protagonisti del 2024 della compagnia. Ma bene è andata pure la domanda domestica, dimostratasi in linea con la tendenza generale (+10%). C’è in particolare soddisfazione per le performance della struttura sarda di VIllasimius, che in un contesto complicato per la domanda estiva Italia su Italia verso l’isola (in media -15%), ha visto l’hotel Falkensteiner mantenere sostanzialmente i livelli dell’anno scorso (-1%). “E questo grazie soprattutto all’intermediato, che sta crescendo per i nostri prodotti di livello più alto”. Il prossimo sarà un biennio importante per il gruppo altoatesino, con ben tre aperture in arrivo: si comincia ad aprile con il Falkensteiner Hotel Bozen da 113 camere: una struttura urban a vocazione leisure, che sta sorgendo all’interno del distretto Walter Park, dotato anche di servizi fitness, uffici e appartamenti. L’albergo, gestito in affitto, offrirà anche una spa con sauna panoramica e un rooftop con un ristorante a firma Mochi: un format austriaco di cucina panasiatica e focus sul Giappone, che a Vienna è uno dei locali più ricercati della città e che a Bolzano declinerà la propria proposta in piatti fusion capaci di integrare pure i prodotti altoatesini. A seguire, a fine 2025 sarà la volta del tanto atteso Falkensteiner Hotel Lake Garda di Salò: 170 appartamenti (di cui 96 disponibili da subito, gli altri entro il 2027) e 97 camere, a cui si aggiungeranno un rooftop terrace e un’Acquapura Spa con sezione adults-only e per bambini. Per il 2026 è infine in calendario l’inaugurazione dell’hotel siciliano di Licata. un progetto Vudafieri Severino & Partners da 130 camere a vocazione family. In questi ultimi due casi si tratta di strutture di proprietà dirette realizzate in partnership con una serie importanti di co-finanziatori. [post_title] => Falkensteiner: fatturato in crescita del 10% nel 2024. Bene la domanda Italia [post_date] => 2024-10-09T15:13:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728486805000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_476152" align="alignleft" width="300"] Un Puffin. Quello delle Vie del Nord sarà blu[/caption] Dopo il lancio di un’interfaccia completamente rinnovata per il sito www.leviedelnord.com e di un logo ringiovanito nell’aspetto, a firma della web agency torinese Vg59, Le Vie del Nord arriva alla prossima fiera di Rimini (pad. C1, Nordic Stand) in compagnia di un amico speciale: Rivea, un Puffin blu (comunemente detto anche Pulcinella di Mare), la nuova mascotte del marchio che sarà impersonato allo stand anche da un apposito peluche. “Il Puffin è un uccello migratore e anche un messaggero - racconta Fabio Del Vecchio, responsabile commerciale -. Ci piaceva l’idea di associare al nostro marchio i viaggi di questo volatile che trascorre gli inverni qui da noi, nel Mediterraneo, primavera ed estate tra Galles e Irlanda, per poi spostarsi in autunno verso l’Islanda. È con lo stesso suo spirito che da dieci anni accompagniamo sempre più italiani alla scoperta del Nord Europa, e non solo”. E' già inoltre disponibile la nuova brochure Emozionando Autunno Inverno 2024/25: “C’è un Nord e un Sud in ogni regione, in ogni nazione, in ogni continente… e quello che sembra il Sud, se lo si guarda da più a sud ancora, è a nord del punto in cui ci troviamo”. Si apre così il volume, nel quale sono presenti tutte le proposte del marchio per la prossima stagione invernale. “Trova uno spazio centrale nella nostra programmazione il Nord Europa, anche in virtù del fatto che secondo le previsioni dello Space weather prediction center della National oceanic and atmospheric administration (Noaa) il 2024 e il 2025 saranno due anni eccezionali per vedere l’aurora boreale - aggiunge la product manager, Maria Teresa Omedè -. Ci attendiamo quindi flussi più intensi di viaggiatori in questa regione. Puntiamo forte, perciò, su destinazioni quali Scandinavia, Groenlandia, Islanda, Finlandia, Svezia e Norvegia, ma anche Canada e Alaska centrale”. Non mancano infine i grandi classici, quali i viaggi di Capodanno nelle capitali europee, i city-break alla ricerca dei mercatini di Natale, le avventure nel vicino Oriente e negli Stati Uniti d’America. [post_title] => Arriva Rivea: la nuova mascotte delle Vie del Nord è un Puffin blu [post_date] => 2024-10-08T10:26:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728383168000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476178 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta verso la Lapponia per l’inverno di Ryanair che dal prossimo 27 ottobre inaugurerà da Milano Bergamo tre voli alla settimana diretti a Rovaniemi. «Il Natale è arrivato in anticipo per i nostri passeggeri italiani, con il lancio dell’operativo invernale 2024 di Ryanair per la Lapponia - afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost -. La Lapponia è il sogno di ogni bambino (grande e piccolo) con esperienze magiche da ricordare, tra cui chilometri di neve, escursioni con renne e husky, battaglie di palle di neve, l'aurora boreale, avventure nei parchi a tema natalizio e, naturalmente, una visita speciale a Babbo Natale in persona e al suo allegro team di elfi». [post_title] => Ryanair: dal 27 ottobre tre voli alla settimana da Milano Bergamo a Rovaniemi [post_date] => 2024-10-08T09:43:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728380584000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutte le novità delle Disney Destinations International si presentano in uno stand interattivo in fiera a Rimini: qui gli ospiti, attraverso il Virtual Magic Tour e grazie alla realtà virtuale, potranno immergersi nei magici mondi di Disneyland Paris e di Disney Cruise Line. Disney Cruise Line Gli agenti di viaggio rivolgendosi alla forza vendite potranno scoprire come diventare Travel Partner e iniziare a vendere le crociere nella propria agenzia. Inoltre, non mancheranno le ultime novità sulla nuova nave Disney Destiny, tutte le informazioni sull’arrivo per la prima volta in Europa della Disney Fantasy e gli itinerari dell’estate 2025. Disneyland Paris Disneyland Paris continua la promozione delle condizioni di vendita flessibili, che offrono la possibilità di cancellare o spostare il soggiorno senza costi fino a sette giorni prima della data di arrivo. Tra le novità di prodotto, il nuovo spettacolo serale che debutterà a gennaio 2025 all’interno del parco Disneyland. Questo periodo è anche un’ottima occasione per gli agenti di viaggio di suggerire ai clienti l’acquisto di un pacchetto soggiorno da regalare ai propri cari nel periodo natalizio: ad oggi, infatti, è possibile prenotare i pacchetti soggiorno fino a marzo 2026. Tante le stagioni e gli spettacoli in scena durante il corso dell’anno. I clienti last minute possono sperimentare l’iconico Festival di Halloween che con spettacoli e decorazioni dedicate andrà in scena fino al 7 novembre. Mentre una delle stagioni più attese sta per tornare a Disneyland Paris: Il Magico Natale Disney (9 novembre - 6 gennaio 2025). [post_title] => Disney Destinations International: tutte le novità in uno stand interattivo a Rimini [post_date] => 2024-10-07T10:27:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728296877000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476056 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono l'Aurora Express da Roma, per le partenze del 21 e 25 febbraio, e il Capodanno sotto l'aurora boreale le novità 2024-2025 del Grande Nord di Giver Viaggi e Crociere. L'operatore genovese sarà presente alla fiera di Rimini al suo stand corporate, pad. A3/405, e a quello dei paesi nordici, C1/138-203, oltre che con la new entry dei tour Oman anche con i suoi cataloghi tradizionali per la programmazione invernale 2024-2025 (insieme allo stesso Grande Nord, il Mondo di Babbo Natale e le Crociere Fluviali), nonché per presentare qualche anticipazione su primavera ed estate 2025. Per quanto riguarda l'Aurora Express, Giver conferma anche il volo diretto Neos da Milano Malpensa per Tromsø con sette partenze con accompagnatore esclusivo in lingua italiana, in calendario tra il 29 dicembre e il 5 marzo. Nella Lapponia Svedese, protagonista ancora una volta la cittadina di Haparanda e il suo storico Stadshotell al confine con la Finlandia. Prosegue inoltre la collaborazione con Hurtigruten, di cui Giver è main agent Italia, così come si mantiene il programma di tour da cinque giorni in Islanda con accompagnatore in lingua italiana. Per quanto riguarda il Mondo di Babbo Natale si conferma infine il volo speciale da Malpensa a Rovaniemi, con quattro partenze tra le feste di Sant'Ambrogio/l'Immacolata e l'Epifania, a cui si aggiungono le soluzioni individuali incluse nel catalogo Il Grande Nord dal 1° ottobre al 30 aprile. [post_title] => L'Aurora Express da Roma tra le novità 2025 del Grande Nord di Giver [post_date] => 2024-10-07T10:16:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728296173000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la magia del natale innsbruck mercatini lumagica park lalbero cristallo swarovski" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":581,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_476451\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Stephanie Schennach (Innsbruck Tourismus), Judith Günther (Swarovski)[/caption]\r

\r

Per Natale Innsbruck tornerà a sedurre grandi e piccini con la nuova edizione dei Mercatini e la magia di Lumagica Park in un’atmosfera resa ancora più brillante grazie al maestoso albero di Natale di cristallo Swarovski. In collaborazione con l’Innsbruck Tourismus, il colosso del cristallo, partner d’eccezione, aggiungerà nuove emozioni all'esperienza natalizia dal parco di Wattens con il mondo di cristallo Swarovski, a soli 15 minuti da Innsbruck. Come da consuetudine, il Natale del capoluogo tirolese, avvolto nel suo manto nevoso, si riempirà di luci, suoni di campane, presepi viventi e mercatini tipici della tradizione austriaca. Il Carillon della Pace e 48 campane, musical, cori, processioni e sfilate di angeli del periodo natalizio culmineranno poi nelle proposte di Capodanno. \r

\r

I sette mercatini di Natale giunti alla 51° edizione, avvolgeranno la città di profumo del vin brulé, tesori artigianali e trenino di Gesù Bambino. Tra le vie del centro storico il Tettuccio d’Oro è il mercatino icona dell’avvento, al 51° anniversario. La Kiebachgasse, a dicembre si trasforma nel vicolo delle favole con i personaggi delle storie più amate che, dall’alto di facciate, balconi e cuspidi, osservano i passanti. Il Mercatino di Marktplatz, giunto al suo 30° anniversario, ospita in piazza un carosello d’altri tempi e il maestoso e scintillante albero di Natale Swarovski alto 14 metri unico nel suo genere. Maria-Theresien-Straße, una delle vie più eleganti della città, ospita un mercatino moderno e cosmopolita dove, dal 25 novembre al 6 gennaio con stand ricchi di idee regalo, creazioni di design, specialità innovative e installazioni luminose moderne in un'atmosfera raffinata. A Wilten, un quartiere ricco di storia, dal 25 novembre al 21 dicembre, in uno scenario pittoresco, si svolge un mercatino caratterizzato da cori, canti popolari e artigianato dalle tradizioni secolari. Nel quartiere di St. Nikolaus, dal 24 novembre al 23 dicembre, un piccolo mercatino sull'Inn, accoglie i visitatori con calore e autenticità tra luci soffuse, prodotti fatti a mano e una vasta scelta di dolci natalizi. Il quartiere Hungerburg, raggiungibile con la funicolare dal centro di Innsbruck, ospita un mercatino a 860 metri di altezza che, dal 25 novembre al 23 dicembre, offre prodotti tipici tirolesi e anche una vista mozzafiato sulla città illuminata a festa. \r

\r

Dall'Hofgarten di Innsbruck, lo spettacolare Lumagica Park, con 300 installazioni, dal 15 novembre al 2 febbraio condurrà in un viaggio tra luci e meraviglie attraverso un itinerario a tema, \"pace, amore, famiglia\". Un'esperienza arricchita da melodie e suoni che amplificano il fascino del percorso. Installazioni luminose che spaziano da figure fiabesche, fiori, creature fantastiche e farfalle fino a elementi astratti, animali del bosco, scenari naturali e simboli natalizi. Tra visioni interattive, lungo un percorso circolare di circa un chilometro, si viene trasportati in un mondo onirico e poi nell'atmosfera incantata del Natale attraverso la magia dei giochi di luce.\r

\r

“La ripresa di arrivi internazionali non si arresta - spiega Stephanie Schennach, marketing manager di Innsbruck Tourismus - La stagione estiva, ha registrato un incremento di flussi turistici maggiore rispetto all’anno precedente, originati dalle vacanze estive e dalla voglia di vivere l’outdoor tra montagne e laghi tirolesi”.\r

\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"476458,476460\"]","post_title":"La magia del Natale di Innsbruck: Mercatini, Lumagica Park e l’albero di cristallo Swarovski","post_date":"2024-10-10T13:19:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["innsbruk","lumagica","mercatini-di-natale","swarovski"],"post_tag_name":["Innsbruk","Lumagica","mercatini di Natale","Swarovski"]},"sort":[1728566382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476392","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Go To Fly lancia la rotta Trapani Verona.\r

\r

Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, ha stipulato un accordo con la compagnia aerea Go to Fly che, dopo la rotta per Forlì già attiva il lunedì e il sabato, aggiunge anche Verona tra le sue destinazioni. La tratta sarà operativa dal 2 dicembre fino all'11 gennaio, per poi riprendere dai primi di marzo fino a tutta l'estate, due frequenze settimanali sempre il sabato e il lunedì. La rotta Trapani Forlì era già stata portata a due frequenze settimanali da settembre e viene confermata.\r

\r

«Mi complimento con la compagnia aerea Go To Fly per questo importante investimento all'aeroporto di Trapani - commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – che, dopo il grande successo di Forlì, toccherà anche la città di Verona, promettendo bene per le prossime vacanze di Natale e per la stagione estiva».\r

\r

Il lancio della nuova rotta nel corso di una conferenza stampa all'interno del TTG di Rimini, che ha ospitato anche la presentazione della stagione invernale 2024-2025 ed estiva 2025 dell'aeroporto di Forlì.\r

\r

«Dopo aver portato, già da settembre, a due frequenze il Forlì Trapani - spiega Paolo Amodeo, responsabile operativo della compagnia aerea Go To Fly, marketing carrier di Forlì Airport – adesso aggiungiamo il Verona, a partire da dicembre, impiegando una macchina il sabato interamente su Birgi. Un investimento importante da cui ci aspettiamo un ritorno altrettanto importante. Puntiamo sulla Sicilia e i numeri estivi ci confortano su questo».","post_title":"Trapani Birgi, GoToFly inaugura dal 2 dicembre il collegamento per Verona","post_date":"2024-10-10T12:10:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728562238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_476359\" align=\"alignleft\" width=\"317\"] Patrizia Ribaga[/caption]\r

\r

Sta vivendo un ottimo 2024 Global Gsa, che registra incrementi su tutti i prodotti in portfolio. Non solo: la società milanese ha visto in questi mesi importanti new entry. “A partire da Nile Air, entrata lo scorso giugno - racconta la managing director, Patrizia Ribaga -. Collega l’aeroporto di Bergamo con Il Cairo tre volte a settimana. Da marzo offriamo inoltre in Italia i prodotti delle destination management company Kurban e Plaza Tours, parte del gruppo Dmc Arabia”.\r

\r

A livello di servizi, il 2024 ha visto inoltre il lancio della piattaforma Global2Share, pensata per promuovere tutte le novità tramite locandine digitali, personalizzabili dalle agenzie e immediatamente veicolabili su tutti i principali canali social. “Ma abbiamo pure messo online il nostro nuovo sito - conclude Patrizia Ribaga -. Al suo interno una sezione è completamente dedicata alle agenzie con la presentazione dettagliata di tutti i nostri prodotti. Abbiamo pure il Magic Link, che consente alle adv accreditate di accedere direttamente al motore di prenotazione degli operatori partner (con l’eccezione ovviamente delle linee aeree distribuite via gsa, ndr)”. ","post_title":"Tutte le novità Global Gsa del 2024","post_date":"2024-10-10T09:57:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728554270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo alberghiero altoatesino FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group anche quest’anno è presente a TTG Travel Experience con uno stand completamente rinnovato. Un’occasione per annunciare importanti novità nello sviluppo del suo portfolio e sottolineare l’espansione sul mercato italiano con un ruolo e una presenza da leader di settore.\r

\r

“Le nuove aperture a Bolzano, Salò e Licata rappresentano una testimonianza tangibile della nostra strategia di sviluppo nel Bel Paese e la fetta maggiore e più significativa dei progetti in pipeline per il futuro prossimo che stiamo già portando avanti in maniera concreta - afferma Erich Falkensteiner, chairman of supervisory board di FMTG -. Tutte queste nuove aperture sono orientate a soddisfare le esigenze dell’ospite contemporaneo e puntano a un forte livello di personalizzazione del servizio, legandosi alla perfezione alle destinazioni e ai contesti in cui sono ubicati”.\r

\r

Le nuove aperture\r

\r

Il 2025 si prospetta come un anno chiave per il Gruppo grazie all’inaugurazione di nuove strutture. Progetto di punta del prossimo anno è il Falkensteiner Hotel Bozen, un city hotel, parte della Premium Collection del brand, con 113 camere e suite, che aprirà agli ospiti nel mese di aprile 2024. L’hotel sarà all’interno del nuovissimo complesso Waltherpark, che includerà un centro commerciale, uffici e appartamenti. Al sesto piano dell’hotel ci sarà il primo ristorante Mochi in Italia, una vera istituzione della cucina di ispirazione giapponese a Vienna, che proporrà un menù giapponese ed europeo. Completa l’offerta di ospitalità l’Acquapura City Spa, accessibile anche agli esterni.\r

\r

Dal Trentino-Alto Adige alla Lombardia, dove a fine 2025 vedrà la luce la prima parte dell’ambizioso progetto Falkensteiner Park Resort Lake Garda nella pittoresca cittadina di Salò. Questo complesso, che all’apertura comprenderà un hotel a 5 stelle di 97 camere e 96 Appartamenti Premium Living, a fine 2027 vedrà il numero degli appartamenti arrivare a 170. La struttura è affacciata sulle sponde del Lago di Garda e immersa in un parco botanico progettato dall'architetto Matteo Thun e dal paesaggista João Nunes di PROAP. La struttura offrirà esperienze active, proposte gastronomiche innovative, oltre a tanti trattamenti benessere presso l’Acquapura Botanic SPA. La finalizzazione dei restanti 74 appartamenti è prevista nel 2027.\r

\r

Il 2026 vedrà invece l’apertura del Falkensteiner Hotel Licata in Sicilia, anch’esso parte della Premium Collection del Gruppo. Con 125 camere e un concept active, il resort offrirà un'ampia gamma di attività sportive e tanti momenti di relax per gli ospiti desiderosi di vivere esperienze indimenticabili sulla splendida costa siciliana.\r

\r

A completare la lista delle nuove aperture del gruppo FMTG ci sono nel 2025 le Falkensteiner Aurora Residences, nuove ville di lusso all’interno del Falkensteiner Resort Punta Skala di Zara, in Croazia, e nel 2027 il Falkensteiner Family Hotel Grömitz, che segnerà un importante passo avanti per il gruppo, essendo la prima struttura del brand ad aprire in Germania.","post_title":"FTMG Falkensteiner Michaeler Tourism Group: nuove aperture in Italia","post_date":"2024-10-10T08:13:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1728548026000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476342","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_476343\" align=\"aligncenter\" width=\"433\"] Alessandra Niada, head of marketing Italy del gruppo Falkensteiner[/caption]\r

\r

Crescita in doppia cifra percentuale per il gruppo Falkensteiner, che si approssima alla soglia dei 250 milioni di euro di fatturato, dopo aver chiuso il 2023 tra i 220 e i 230 milioni. La performance della compagnia sono state trainate soprattutto da un ottimo inverno, in particolare in Alto Adige con il Kronplatz e il Lido in val Pusteria. “L’estate è stata invece un po’ zoppicante - rivela la head of marketing Italy, Alessandra Niada -. Ottobre però, come piace dire a me, è ormai il nuovo maggio, che invece è stato deludente con la notevole eccezione della nostra proprietà di Jesolo, facilmente raggiungibile anche dall’Austria”.\r

\r

\r

\r

Proprio gli arrivi dall’area di lingua tedesca (Dach) sono stati come sempre tra i protagonisti del 2024 della compagnia. Ma bene è andata pure la domanda domestica, dimostratasi in linea con la tendenza generale (+10%). C’è in particolare soddisfazione per le performance della struttura sarda di VIllasimius, che in un contesto complicato per la domanda estiva Italia su Italia verso l’isola (in media -15%), ha visto l’hotel Falkensteiner mantenere sostanzialmente i livelli dell’anno scorso (-1%). “E questo grazie soprattutto all’intermediato, che sta crescendo per i nostri prodotti di livello più alto”.\r

\r

Il prossimo sarà un biennio importante per il gruppo altoatesino, con ben tre aperture in arrivo: si comincia ad aprile con il Falkensteiner Hotel Bozen da 113 camere: una struttura urban a vocazione leisure, che sta sorgendo all’interno del distretto Walter Park, dotato anche di servizi fitness, uffici e appartamenti. L’albergo, gestito in affitto, offrirà anche una spa con sauna panoramica e un rooftop con un ristorante a firma Mochi: un format austriaco di cucina panasiatica e focus sul Giappone, che a Vienna è uno dei locali più ricercati della città e che a Bolzano declinerà la propria proposta in piatti fusion capaci di integrare pure i prodotti altoatesini.\r

\r

A seguire, a fine 2025 sarà la volta del tanto atteso Falkensteiner Hotel Lake Garda di Salò: 170 appartamenti (di cui 96 disponibili da subito, gli altri entro il 2027) e 97 camere, a cui si aggiungeranno un rooftop terrace e un’Acquapura Spa con sezione adults-only e per bambini. Per il 2026 è infine in calendario l’inaugurazione dell’hotel siciliano di Licata. un progetto Vudafieri Severino & Partners da 130 camere a vocazione family. In questi ultimi due casi si tratta di strutture di proprietà dirette realizzate in partnership con una serie importanti di co-finanziatori. ","post_title":"Falkensteiner: fatturato in crescita del 10% nel 2024. Bene la domanda Italia","post_date":"2024-10-09T15:13:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1728486805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_476152\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un Puffin. Quello delle Vie del Nord sarà blu[/caption]\r

\r

Dopo il lancio di un’interfaccia completamente rinnovata per il sito www.leviedelnord.com e di un logo ringiovanito nell’aspetto, a firma della web agency torinese Vg59, Le Vie del Nord arriva alla prossima fiera di Rimini (pad. C1, Nordic Stand) in compagnia di un amico speciale: Rivea, un Puffin blu (comunemente detto anche Pulcinella di Mare), la nuova mascotte del marchio che sarà impersonato allo stand anche da un apposito peluche. “Il Puffin è un uccello migratore e anche un messaggero - racconta Fabio Del Vecchio, responsabile commerciale -. Ci piaceva l’idea di associare al nostro marchio i viaggi di questo volatile che trascorre gli inverni qui da noi, nel Mediterraneo, primavera ed estate tra Galles e Irlanda, per poi spostarsi in autunno verso l’Islanda. È con lo stesso suo spirito che da dieci anni accompagniamo sempre più italiani alla scoperta del Nord Europa, e non solo”.\r

\r

E' già inoltre disponibile la nuova brochure Emozionando Autunno Inverno 2024/25: “C’è un Nord e un Sud in ogni regione, in ogni nazione, in ogni continente… e quello che sembra il Sud, se lo si guarda da più a sud ancora, è a nord del punto in cui ci troviamo”. Si apre così il volume, nel quale sono presenti tutte le proposte del marchio per la prossima stagione invernale. “Trova uno spazio centrale nella nostra programmazione il Nord Europa, anche in virtù del fatto che secondo le previsioni dello Space weather prediction center della National oceanic and atmospheric administration (Noaa) il 2024 e il 2025 saranno due anni eccezionali per vedere l’aurora boreale - aggiunge la product manager, Maria Teresa Omedè -. Ci attendiamo quindi flussi più intensi di viaggiatori in questa regione. Puntiamo forte, perciò, su destinazioni quali Scandinavia, Groenlandia, Islanda, Finlandia, Svezia e Norvegia, ma anche Canada e Alaska centrale”. Non mancano infine i grandi classici, quali i viaggi di Capodanno nelle capitali europee, i city-break alla ricerca dei mercatini di Natale, le avventure nel vicino Oriente e negli Stati Uniti d’America.","post_title":"Arriva Rivea: la nuova mascotte delle Vie del Nord è un Puffin blu","post_date":"2024-10-08T10:26:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728383168000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta verso la Lapponia per l’inverno di Ryanair che dal prossimo 27 ottobre inaugurerà da Milano Bergamo tre voli alla settimana diretti a Rovaniemi.\r

\r

«Il Natale è arrivato in anticipo per i nostri passeggeri italiani, con il lancio dell’operativo invernale 2024 di Ryanair per la Lapponia - afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost -. La Lapponia è il sogno di ogni bambino (grande e piccolo) con esperienze magiche da ricordare, tra cui chilometri di neve, escursioni con renne e husky, battaglie di palle di neve, l'aurora boreale, avventure nei parchi a tema natalizio e, naturalmente, una visita speciale a Babbo Natale in persona e al suo allegro team di elfi».","post_title":"Ryanair: dal 27 ottobre tre voli alla settimana da Milano Bergamo a Rovaniemi","post_date":"2024-10-08T09:43:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728380584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutte le novità delle Disney Destinations International si presentano in uno stand interattivo in fiera a Rimini: qui gli ospiti, attraverso il Virtual Magic Tour e grazie alla realtà virtuale, potranno immergersi nei magici mondi di Disneyland Paris e di Disney Cruise Line.\r

Disney Cruise Line\r

Gli agenti di viaggio rivolgendosi alla forza vendite potranno scoprire come diventare Travel Partner e iniziare a vendere le crociere nella propria agenzia. Inoltre, non mancheranno le ultime novità sulla nuova nave Disney Destiny, tutte le informazioni sull’arrivo per la prima volta in Europa della Disney Fantasy e gli itinerari dell’estate 2025.\r

Disneyland Paris\r

Disneyland Paris continua la promozione delle condizioni di vendita flessibili, che offrono la possibilità di cancellare o spostare il soggiorno senza costi fino a sette giorni prima della data di arrivo. Tra le novità di prodotto, il nuovo spettacolo serale che debutterà a gennaio 2025 all’interno del parco Disneyland. Questo periodo è anche un’ottima occasione per gli agenti di viaggio di suggerire ai clienti l’acquisto di un pacchetto soggiorno da regalare ai propri cari nel periodo natalizio: ad oggi, infatti, è possibile prenotare i pacchetti soggiorno fino a marzo 2026.\r

Tante le stagioni e gli spettacoli in scena durante il corso dell’anno. I clienti last minute possono sperimentare l’iconico Festival di Halloween che con spettacoli e decorazioni dedicate andrà in scena fino al 7 novembre. Mentre una delle stagioni più attese sta per tornare a Disneyland Paris: Il Magico Natale Disney (9 novembre - 6 gennaio 2025).\r

","post_title":"Disney Destinations International: tutte le novità in uno stand interattivo a Rimini","post_date":"2024-10-07T10:27:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1728296877000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono l'Aurora Express da Roma, per le partenze del 21 e 25 febbraio, e il Capodanno sotto l'aurora boreale le novità 2024-2025 del Grande Nord di Giver Viaggi e Crociere. L'operatore genovese sarà presente alla fiera di Rimini al suo stand corporate, pad. A3/405, e a quello dei paesi nordici, C1/138-203, oltre che con la new entry dei tour Oman anche con i suoi cataloghi tradizionali per la programmazione invernale 2024-2025 (insieme allo stesso Grande Nord, il Mondo di Babbo Natale e le Crociere Fluviali), nonché per presentare qualche anticipazione su primavera ed estate 2025.\r

\r

Per quanto riguarda l'Aurora Express, Giver conferma anche il volo diretto Neos da Milano Malpensa per Tromsø con sette partenze con accompagnatore esclusivo in lingua italiana, in calendario tra il 29 dicembre e il 5 marzo. Nella Lapponia Svedese, protagonista ancora una volta la cittadina di Haparanda e il suo storico Stadshotell al confine con la Finlandia. Prosegue inoltre la collaborazione con Hurtigruten, di cui Giver è main agent Italia, così come si mantiene il programma di tour da cinque giorni in Islanda con accompagnatore in lingua italiana.\r

\r

Per quanto riguarda il Mondo di Babbo Natale si conferma infine il volo speciale da Malpensa a Rovaniemi, con quattro partenze tra le feste di Sant'Ambrogio/l'Immacolata e l'Epifania, a cui si aggiungono le soluzioni individuali incluse nel catalogo Il Grande Nord dal 1° ottobre al 30 aprile.\r

\r

","post_title":"L'Aurora Express da Roma tra le novità 2025 del Grande Nord di Giver","post_date":"2024-10-07T10:16:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728296173000]}]}}