Giappone, Toyoda: “Arrivi italiani a +25% nel primo trimestre dell’anno” Italiani ancora protagonisti della crescita dei flussi turistici verso il Giappone, complici tra l’altro le ultime aperture di collegamenti aerei diretti tra i due paesi. complici tra l’altro le ultime aperture di collegamenti aerei diretti tra i due paesi. “Nei tre mesi che vanno da gennaio a marzo 2025 abbiamo registrato un incremento del 25% degli arrivi dall’Italia rispetto allo stesso periodo 2024 – afferma Ken Toyoda, direttore della Japan National Tourism Organization nel nostro paese (nella foto) -. A livello globale, i numeri del primo trimestre hanno segnato un +20%, e questo dopo un 2024 da record con 36 milioni di visitatori. Di conseguenza, per il 2025 penso che possiamo ipotizzare un risultato ancora migliore, sebbene sia presto per fare stime più precise”. La promozione 2025 seguirà “il filo conduttore della bellezza, declinata in tutte le sue forme e in tutte le stagioni dell’anno: un viaggio tra arte, design, architettura tradizionale e contemporanea, ma anche natura e tradizioni, il tutto da scoprire privilegiando un turismo di tipo esperienziale, lontano dagli itinerari più battuti“. La destinazione, pioniera nel mettere in campo iniziative mirate a gestire le conseguenze legate all’overtourism, continua a investire su questo fronte: “La nostra missione, come Jnto, è diffondere la conoscenza del fascino e della bellezza del nostro Paese e, promuovendo il turismo di lusso e l’avventura, puntiamo a incoraggiare i viaggiatori a esplorare il Paese oltre le località maggiormente note, scoprendo le aree meno frequentate del Giappone regionale. Stiamo inoltre promuovendo il viaggio in periodi diversi dell’anno, oltre alla stagione dei ciliegi in fiore e all’estate, come ad esempio la stagione del foliage e quella invernale. Inoltre, stiamo lavorando su modi per contribuire al “turismo responsabile” promuovendo buone maniere e pratiche tra i viaggiatori”. Condividi

