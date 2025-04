Arriva il canale whatsapp per il ministero del turismo Il ministero del turismo apre un canale whatsapp ufficiale dedicato alle novità relative alle politiche, alle attività, ai bandi e agli avvisi pubblici sul comparto. Un nuovo punto informativo con cui il dicastero vuole interfacciarsi ai cittadini, alle famiglie e agli operatori del settore, ribadendo la presenza e la vicinanza a chi, giorno dopo giorno, lavora nel e per il turismo, contribuendo al successo di una delle componenti principali dell’economia italiana. Tra i vari contenuti che verranno veicolati sul canale, aggiornamenti sulle iniziative politiche e social con cui il ministero sostiene, valorizza e promuove il turismo. Qui il link per iscriversi al canale: https://whatsapp.com/channel/0029VayjX616hENnx7S9u139 Condividi

