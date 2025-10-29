La Croazia porta a Milano il fascino di Lika-Senj, cuore verde della destinazione E’ una Croazia che ha i colori della natura quella che si scopre nella regione di Lika-Senj, con le mille sfumature del verde smeraldo di boschi e colline e del blu, di mare e laghi: su tutti quelli di Plitvice, dal 1979 nelll’elenco del patrimonio naturale dell’Unesco. «Siamo nel cuore verde della Croazia, che per la prima volta si presenta al trade in Italia – ricorda Ivan Radosevic, direttore dell’ente per il turismo della regione di Lika-Senj -. Accanto alle bellezze naturali e al ricco patrimonio culturale, sarete accolti dalla cordialità della popolazione locale, con un’eccellente offerta enogastronomica. Una fuga dal ritmo frenetico della vita quotidiana, una vacanza nel segno del relax, che consente ai viaggiatori di immergersi nella natura, siano essi amanti della montagna, o del mare e dei laghi. Gli ospiti italiani occupano per noi un posto speciale, apprezziamo la vostra fiducia e non vediamo l’ora di accogliervi». «Un’area che riserva tante opportunità ideali anche per le visite dei gruppi, dove protagoniste sono le attività outdoor» sottolinea Viviana Vukelic, direttore dell’Ente nazionale croato per il turismo in Italia. Oltre la spiaggia di Novalja sulla ben nota isola di Pag, «meta estiva già molto amata dai turisti italiani», nella regione spiccano il monte Velebit, incluso dal 1978 nella rete mondiale delle riserve della biosfera, regno di lupi e orsi, oltre che terra di sentieri, orti botanici e grotte. Il ponte di Kosinj, sul fiume Lika che è il secondo carsico più lungo d’Europa. Senza naturalmente dimenticare Smiljan, dove si trova la casa natale di Nikola Tesla che oggi ospita il centro memoriale dedicato alle sue invenzioni più famose. E ancora, il fiume Gacka con gli storici mulini, oggi restaurati, le grotte di Grabovaca e, naturalmente, la città di Senj, la più antica del litorale croato, con la sua fortezza realizzata nel XVI secolo. Da sottolineare anche i tanti eventi e manifestazioni che traggono origine dalle tradizioni locali, ad esempio Autunno a Lika, che celebra i prodotti locali, oppure il Festival della Camminata, che quest’anno ha accolto più di oltre partecipanti da 25 Paesi. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500374" align="alignleft" width="300"] Giovanni Benussi[/caption] Cinquantacinque strutture fra Croazia e in Austria, una particolare attenzione al mercato italiano e un progetto che ha richiesto un investimento di 200 milioni di euro in dirittura d'arrivo: il gruppo alberghiero Valamar fa tappa a Milano per presentare un'offerta in costante implementazione. A spiegare punti di forza e novità è Giovanni Benussi, group sales specialist, che sottolinea come «il Pical Resort di Parenzo si prepara all'inaugurazione ufficiale prevista per il prossimo marzo. Si tratta di un resort composto da tre strutture: il corpo centrale, un'ala Family riservata ai nuclei famigliari e un'ala VLevel, con un servizio di lusso». Cinquecentoquattordici unità in totale, per una capienza massima di 1.400 ospiti e un'ampia offerta di soluzioni ristorative e di possibilità di praticare sport ne fanno una location di vacanza ideale, 5 minuti a piedi dal centro di Parenzo. «A completare l'offerta, uno spazio eventi- il più grande di tutta l'Istria - in grado di ospitare fino a 1.200 persone e modulabile in base alle diverse esigenze, che ci consentirà di destagionalizzare l'offerta andando a intercettare anche il segmento legato a meeting e congressi». Il mercato italiano resta il core business del gruppo Valamar insieme agli altri bacini di prossimità come Germania e Austria, ma Benussi non nasconde il crescente interesse anche verso Stati Uniti e Uk: «La potenza di fuoco del gruppo ci consente di aprirci a nuovi scenari. L'obiettivo è quello di catturare altri segmenti di clientela, in grado di apprezzare un prodotto valido 365 giorni all'anno». Gli investimenti non si fermano: in pipeline per l'anno prossimo il restyling di alcune strutture e la realizzazione di nuovi campi destinati alla pratica di padel, tennis e atletica. [post_title] => Gruppo Valamar, aperte le vendite del Pical Resort di Parenzo [post_date] => 2025-10-29T15:29:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761751766000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500351 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => FH55 Hotels lancia il recruiting day. L’evento si terrà mercoledì 19 novembre 2025, dalle 10 alle 17 , presso il centro congressi dell'FH 55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. Una giornata speciale che si aprirà con il convegno “Diamo voce al turismo: una curiosità e un’opportunità” dalle 9 alle 13, che vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del settore, tra cui Claudio Catani, vice president operations del gruppo FH55 Hotels, Francesco Bechi, presidente Federalberghi Toscana, Federico Pieragnoli presidente Ente Bilaterale Turismo Toscanolo, lo chef stellato Antonello Sardi e altri protagonisti che condivideranno insight, trend e progetti innovativi per valorizzare il turismo come motore di crescita e carriera. Parallelamente, nella sala adiacente, il Recruiting Day offrirà l’occasione concreta di incontrare aziende del settore, sostenere colloqui e scoprire oltre 100 offerte di lavoro in area Firenze e Roma. Quattro strutture Il gruppo FH55 Hotels vanta quattro strutture tra cui l'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, l’FH55 Hotel Villa Fiesole con il suo ristorante stellato Serrae Villa Fiesole affidato allo chef Antonello Sardi, l’FH55 Hotel Calzaiuoli nel cuore di Firenze e l'FH55 Grand Hotel Palatino a Roma che nel 2026 diventerà una struttura 5 stelle lusso. Le posizioni aperte per il FH55 recruiting day comprendono diverse aree operative nel settore turistico e dell'ospitalità di lusso. In particolare, le opportunità coprono i seguenti ruoli: Personale di cucina Personale di sala ristorante e bar Housekeeping Personale di ricevimento (front office) Booking Eventi e congressi Amministrazione Sales & marketing Piani (personale ai piani) Facchinaggio Manutentori Le offerte riguardano tutte e quattro le strutture del gruppo a Firenze e Roma, con oltre 100 posizioni disponibili. Per partecipare al FH55 Recruiting Day 2025 è sufficiente presentarsi direttamente al centro congressi dell'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, in Lungarno del Tempio 44, il giorno 19 novembre 2025 durante l'orario previsto dalle 10 alle 17 con una pausa dalle 13 alle 13,40. È necessaria la registrazione all’arrivo e si consiglia di portare più copie del curriculum vitae per i colloqui e gli incontri con i responsabili delle risorse umane. I partecipanti potranno inoltre usufruire di un servizio di orientamento professionale e ricevere consigli utili per la preparazione del proprio cv. [post_title] => FH55 Hotels, a Firenze il recruiting day [post_date] => 2025-10-29T15:14:52+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761750892000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500354 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Love Boavista lancia una campagna promozionale mirata per i mesi di novembre e fino a metà dicembre, invitando il trade a far scoprire ai propri clienti l'isola di Boa Vista a Capo Verde. L'autunno si rivela la stagione ideale per chi cerca un'esperienza autentica e rigenerante, con un clima perfettamente equilibrato e una competitività senza pari. Il direttore commerciale Alessandro De Dominicis spiega perché promuovere la destinazione: «Capo Verde è estremamente competitiva in termini di prezzi per hotel, appartamenti, trasferimenti, escursioni e ristoranti. I servizi sono di buona qualità e, aspetto cruciale, la destinazione è esente da problemi politici o di sicurezza, rendendola una meta molto spendibile. Boa Vista, São Vicente, Sal e Santiago dispongono tutte di aeroporti internazionali, facilmente raggiungibili da molte città d’Europa, anche con compagnie low cost. Per il mercato italiano, in particolare, sono disponibili nuove opzioni come i voli easyJet su Sal e Boa Vista. Inoltre, gli spostamenti interni sono notevolmente migliorati grazie ai nuovi Atr acquisiti dalla compagnia di bandiera». Due proposte Per vivere l'isola nella sua essenza, I Love Boavista garantisce comfort e assistenza con due soluzioni di soggiorno a tariffe promozionali, entrambe strategicamente situate a Sal Rei e a pochi passi dal mare: speciale appartamenti Sea View e speciale White Hotel (hotel 4 stelle in Centro Sal Rei). Entrambe le proposte garantiscono tariffe speciali per ottobre/novembre/metà dicembre, incluso ponte Immacolata. I Love Boavista, t.o. e dmc, si propone come partner completo, curando sia il soggiorno che la logistica di viaggio: voli su richiesta, escursioni e avventura, assistenza garantita. [post_title] => I Love Boavista, il fascino di Capo Verde fuori stagione [post_date] => 2025-10-29T14:45:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761749121000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500334" align="alignleft" width="300"] Viviana Vukelic e Ivan Radosevic[/caption] E' una Croazia che ha i colori della natura quella che si scopre nella regione di Lika-Senj, con le mille sfumature del verde smeraldo di boschi e colline e del blu, di mare e laghi: su tutti quelli di Plitvice, dal 1979 nelll'elenco del patrimonio naturale dell'Unesco. «Siamo nel cuore verde della Croazia, che per la prima volta si presenta al trade in Italia - ricorda Ivan Radosevic, direttore dell'ente per il turismo della regione di Lika-Senj -. Accanto alle bellezze naturali e al ricco patrimonio culturale, sarete accolti dalla cordialità della popolazione locale, con un'eccellente offerta enogastronomica. Una fuga dal ritmo frenetico della vita quotidiana, una vacanza nel segno del relax, che consente ai viaggiatori di immergersi nella natura, siano essi amanti della montagna, o del mare e dei laghi. Gli ospiti italiani occupano per noi un posto speciale, apprezziamo la vostra fiducia e non vediamo l'ora di accogliervi». «Un'area che riserva tante opportunità ideali anche per le visite dei gruppi, dove protagoniste sono le attività outdoor» sottolinea Viviana Vukelic, direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia. Oltre la spiaggia di Novalja sulla ben nota isola di Pag, «meta estiva già molto amata dai turisti italiani», nella regione spiccano il monte Velebit, incluso dal 1978 nella rete mondiale delle riserve della biosfera, regno di lupi e orsi, oltre che terra di sentieri, orti botanici e grotte. Il ponte di Kosinj, sul fiume Lika che è il secondo carsico più lungo d'Europa. Senza naturalmente dimenticare Smiljan, dove si trova la casa natale di Nikola Tesla che oggi ospita il centro memoriale dedicato alle sue invenzioni più famose. E ancora, il fiume Gacka con gli storici mulini, oggi restaurati, le grotte di Grabovaca e, naturalmente, la città di Senj, la più antica del litorale croato, con la sua fortezza realizzata nel XVI secolo. Da sottolineare anche i tanti eventi e manifestazioni che traggono origine dalle tradizioni locali, ad esempio Autunno a Lika, che celebra i prodotti locali, oppure il Festival della Camminata, che quest’anno ha accolto più di oltre partecipanti da 25 Paesi. [post_title] => La Croazia porta a Milano il fascino di Lika-Senj, cuore verde della destinazione [post_date] => 2025-10-29T12:32:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761741140000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500325 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500326" align="alignleft" width="300"] La mascotte di Milano Cortina, insieme al sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e il presidente di Fondazione Bormio Dario Da Zanche[/caption] A 100 giorni dalle Olimpiadi Invernali “diffuse” di Milano-Cortina 2026, Bormio si prepara a diventare una delle protagoniste assolute dei Giochi. La località valtellinese ospiterà tutte le gare maschili di sci alpino e le prove di sci alpinismo – disciplina al suo debutto olimpico – confermandosi cuore pulsante delle discipline sulla neve. Oggi Bormio è già una destinazione apprezzata a livello nazionale, ma l’obiettivo è chiaro: trasformarsi in un polo turistico internazionale, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo e di far conoscere la Valtellina come territorio di sport, natura e cultura. “Già oggi si avverte l’interesse internazionale, con crescenti richieste da parte della stampa e delle televisioni straniere”, spiega Samanta Antonioli, assessore allo sport, turismo e grandi eventi di Bormio. “Durante i Giochi questa attenzione crescerà ulteriormente: Bormio è sempre più riconosciuta non solo per le sue piste, ma anche per la qualità dell’accoglienza e per il valore autentico della valle.” La località è pressocché pronta a completare l’ultima fase dei preparativi per accogliere atleti, media e turisti in un contesto moderno e sostenibile. L’avanzamento dei lavori è tra l’85% e il 90% del cronoprogramma, nel rispetto di s. e etiche. Uno degli aspetti più innovativi del progetto olimpico di Bormio riguarda infatti la gestione sostenibile delle infrastrutture:Il villaggio olimpico non prevede infatti nuove costruzioni, ma utilizzerà quattro hotel esistenti (circa 250 camere), scelti per vicinanza e dotate di upgrade tecnologici, come la fibra ottica e protocolli di sicurezza avanzati, migliorando l’esperienza turistica a lungo termine.. Strutture che, dopo i Giochi, torneranno a disposizione dei turisti, riducendo l’impatto ambientale e valorizzando il patrimonio ricettivo locale. Terminata l’Olimpiade, Bormio potrà contare su 12.000 posti letto tra alberghi e strutture extra-alberghiere e forte di un’offerta adeguata a nuovi standard, punterà rafforzare la propria identità anche attraverso attività outdoor, ciclismo e turismo enogastronomico, tre asset che non conoscono stagionalità e che rappresentano al meglio la cultura valtellinese. E che soprattutto possono attirare un flusso costante di visitatori durante tutto l’anno. Oggi le presenze turistiche si dividono in modo equilibrato (50% inverno / 50% estate), ma con target diversi: più internazionale nella stagione sciistica, più domestico nei mesi caldi. L’obiettivo è equilibrare i mercati, potenziando la notorietà del marchio “Bormio” accanto a quelli di Milano e del Lago di Como. Senza escludere quell’appeal enogastronomico che fa parte della storia valligiana. “Dai pizzoccheri alla bresaola, fino ai vini rossi della Valtellina – ricorda Antonioli – la nostra cucina è parte integrante dell’esperienza turistica. È ciò che ci distingue e ci lega al territorio in modo autentico [post_title] => Bormio, neve olimpica ...ma anche tanto altro per le vacanze [post_date] => 2025-10-29T11:11:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761736266000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500321 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea aggiunge una nuova rotta internazionale dalla propria base di Bari: Lille, nel nord della Francia, che sarà operata dal prossimo 23 maggio con due frequenze settimanali - ogni mercoledì e sabato - per un totale di oltre 14.000 posti in vendita. Salgono quindi a tre le destinazioni francesi raggiungibili dallo scalo barese con Volotea: oltre alla new entry, il vettore collega già il capoluogo pugliese con Bordeaux e Lione, rafforzando così la connettività tra la Puglia e il mercato turistico francese, da anni tra i più attratti dalle bellezze del Sud Italia. Proprio per questo motivo, per la prima volta entrambi i collegamenti con Bordeaux e Lione saranno operati anche durante le festività natalizie. Inoltre, nel periodo estivo, la compagnia aerea spagnola opera anche la rotta Brindisi-Nantes. «Il collegamento con Lille rappresenta una milestone nella nostra strategia di sviluppo del traffico internazionale: oggi la Puglia non è collegata soltanto a Parigi ma a tutta la Francia, confermando il ruolo strategico dei nostri aeroporti come motori di crescita, connettività e sviluppo territoriale – ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Grazie alla collaborazione con Volotea e ad una pianificata analisi in cooperazione con la Regione Puglia, continuiamo ad ampliare l’accessibilità territoriale aggiungendo al nostro network una destinazione centralissima nell’Europa, perfettamente adatta a servire il nord della Francia e il Belgio, e adeguata al traffico leisure o d’affari sia in entrata che in uscita, che tiene anche conto dei tanti pugliesi che vivono in quella zona e che adesso potranno tornare a casa in modo ancora più comodo». “Con la Bari-Lille intendiamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno nel supportare il turismo internazionale in Puglia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Offriamo ai viaggiatori francesi un nuovo accesso diretto al cuore del Mediterraneo, sostenendo i flussi incoming con un’offerta di voli pensata per valorizzare tutto il potenziale attrattivo del territorio pugliese. Allo stesso tempo, i passeggeri pugliesi potranno approfittare di un nuovo collegamento comodo e diretto per esplorare il nord della Francia». [post_title] => Volotea aggiunge Lille al network francese operato da Bari [post_date] => 2025-10-29T11:06:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761735965000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Human Company si prepara a chiudere il 2025 con un incremento dei ricavi del 9% sul 2024 e delle presenze che si attesteranno a 4,3 milioni. Un bilancio di rilievo per le undici strutture del Gruppo, che testimonia la solidità del percorso dell’azienda e che troverà ulteriore conferma grazie ai nuovi progetti in cantiere, come lo hu Eraclea village, la cui apertura è prevista per la stagione 2027. Il segmento dei village si è distinto grazie a tre strutture di punta: lo hu Altomincio village, oasi verde lungo il fiume Mincio, a pochi passi dal lago di Garda, che ha registrato un’occupazione dell’84%; lo segue da vicino il Fabulous village, immerso nel parco litorale romano tra il lido di Ostia e la Città Eterna, con un tasso dell’81% e infine lo hu Park Albatros village di San Vincenzo, in provincia di Livorno, con il 74%. Nel complesso, i villaggi hanno registrato un aumento di presenze del 5% rispetto al 2024, toccando picchi significativi di presenze nei mesi di coda, in particolare ad aprile (+84%), giugno (+18%) e settembre (+16%). In questa tipologia di struttura, mentre la durata media del soggiorno ha superato le 6 notti, dato leggermente superiore rispetto alla stagione 2024. Performance altrettanto ottime per i camping in town, posizionati alle porte delle principali città d’arte italiane. Qui la permanenza media si è avvicinata a 3 notti. Le tre strutture, operative tutto l’anno, hanno totalizzato 1,2 milioni di presenze, in crescita del 12% rispetto al 2024, con tassi di occupazione pari all’84% per lo hu Roma Camping in town, 72% per lo hu Firenze Camping in town e 67% per lo hu Venezia Camping in town. Nel corso della stagione 2025 gli infopoint delle nostre strutture hanno ampliato il ventaglio di esperienze pensate per gli ospiti: una scelta strategica premiata da un aumento del 26% nelle vendite di escursioni e attività quasi sempre volte alla scoperta dei territori circostanti. Le nazionalità di provenienza Riguardo alle nazionalità di provenienza, nei camping in town l’Italia si conferma primo mercato con una quota del 40%, in netta crescita rispetto al 24,2% del 2024 (+65%). La Germania (16%) e la Francia (11%) completano il podio, con margini decisamente più ampi. Fuori dalla top 3, ma con una posizione alta in classifica, la Polonia che comunque raggiunge il 6%. Nel segmento village, invece, il “primato” è dei Paesi Bassi con il 33% delle presenze (31% nel 2024), seguiti da Italia (26%) e Germania (15%), mentre l’Irlanda si distingue con un 5%. Nel corso del 2025 il Gruppo ha confermato importanti investimenti con l’obiettivo di offrire un’esperienza di soggiorno che favorisca una piena connessione con i territori che ospitano le strutture. Oltre al rinnovamento del parco accommodation, con 300 nuove case mobili dal design curato e materiali eco-compatibili, prosegue il progetto di retrofit tecnologico per ridurre e monitorare i consumi di acqua ed energia. Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità, sono state anche installate nuove colonnine per auto elettriche nei camping in town di Venezia e Firenze, allo hu Norcenni village e allo hu I Pini village, oltre all’implementazione di pannelli solari a Palagina, allo hu I Pini village e allo hu Firenze Certosa village. Sul fronte dell’accessibilità, continua l’introduzione delle mobile home hu stay Smart For All, caratterizzate da spazi interni ampi e funzionali per tutti gli ospiti. L’offerta per gli ospiti è stata, inoltre, arricchita da nuove aree dedicate allo sport ed al divertimento e da un miglioramento della proposta food & beverage, con un’attenzione sempre rivolta alle eccellenze locali. Il cuore della stagione è stato l’edutainment, un concetto che unisce animazione e divertimento grazie ad esperienze uniche e coinvolgente per gli ospiti di tutte le generazioni. È cresciuta anche l’offerta di escursioni e dei “local days”, che hanno permesso agli ospiti di entrare in contatto diretto con le comunità circostanti, mentre il progetto “Territori da scoprire”, in partnership con Lonely Planet, ha proposto mini-guide esclusive dedicate a destinazioni meno conosciute. L’attenzione agli amici a quattro zampe si è rafforzata grazie al programma Love Pet Pack, con nuove aree agility e spazi dedicati come, per esempio, la Dog Beach dello hu Park Albatros village. Early booking In vista del nuovo anno, anche le prenotazioni early booking per la stagione 2025-26 nei village, aperte da agosto, mostrano un andamento molto incoraggiante, registrando un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024. «Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle strutture del gruppo nella stagione appena conclusa: con +9% di ricavi sul 2024 e oltre 4,3 milioni di presenze nelle nostre strutture, guardiamo al futuro rinnovando il nostro impegno a promuovere un nuovo paradigma di accoglienza rigenerativa, comunitaria e sostenibile, capace di trasformare i nostri village e camping in town in veri e propri motori di socialità, integrazione e valore per i luoghi che li ospitano. In questa direzione stiamo lavorando con entusiasmo all’apertura, prevista per la stagione 2027, dello hu Eraclea village, esempio tangibile di questo approccio: un ecosistema in cui turismo e territorio si incontrano e si valorizzano reciprocamente» commenta Domenico Montano, direttore generale di Human Company. [post_title] => Human Company, ricavi in aumento del 9%. Fari puntati su hu Eraclea village [post_date] => 2025-10-28T14:37:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761662273000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo italiano torna a confrontarsi con un focus sull'incoming, proprio là dove l’accoglienza rappresenta il valore aggiunto, tra i filari e le colline del Monferrato. Il 26 novembre, il boutique hotel Nordelaia e la struttura benessere Hemanaire ospiteranno la nuova edizione nazionale di Travel Hashtag, il think tank itinerante patrocinato dal Ministero del Turismo e dedicato alle strategie per il posizionamento dell’Italia sui mercati internazionali. Dopo la tappa newyorkese di ottobre, l’incontro piemontese — dal titolo Italia: Tradizione, Innovazione, Meraviglia — riunirà personalità del turismo, istituzioni e imprese per esplorare le leve di un incoming che punta su sostenibilità, ospitalità esperienziale, shopping, benessere ed eventi come strumenti di valorizzazione dei territori d’eccellenza. [caption id="attachment_500218" align="alignright" width="300"] Nicola Romanelli - Travel Hashtag[/caption] «Il Monferrato rappresenta la ventitreesima edizione di Travel Hashtag e la seconda in Italia nel 2025 — spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag Advisory —. Dopo il focus sul turismo rigenerativo in Salento, questo appuntamento sarà dedicato alle aree interne e alla loro capacità di attrarre una clientela internazionale e alto spendente». Territorio autentico Tra i partner di questa edizione figurano Visit Piemonte, Langhe Monferrato Roero, Emirates, Serravalle Designer Outlet, Trenitalia, Filiera Turismo Italia e la Scuola Italiana di Ospitalità: un network che racconta la forza delle sinergie tra pubblico e privato. «Ospitare Travel Hashtag è per noi un’occasione per raccontare un territorio autentico, ma con una visione internazionale - commenta Sauro Mariani, AD di Nordelaia - Questa valle è la cornice ideale per riflettere sul futuro del turismo rurale e sulle sue potenzialità ancora poco inesplorate». A confermare l’attenzione istituzionale, la partecipazione del Vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, a testimonianza di un turismo che riparte dai luoghi e dalle persone che li fanno vivere. Enzo Scudieri [post_title] => Travel Hashtag porta il dibattito sull’incoming nel cuore del Monferrato [post_date] => 2025-10-28T11:00:17+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => incoming [1] => monferrato ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Incoming [1] => Monferrato ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761649217000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Graz, Amburgo e Düsseldorf rappresentano destinazioni ideali durante la stagione invernale, quando le strade si animano delle luci e delle atmosfere tipiche del Natale. a&o Hostels offre soluzioni pratiche, sistemazioni flessibili e moderne a tariffe vantaggiose per godersi appieno l’atmosfera natalizia. Le camere private con bagno, la posizione centrale, le aree comuni e l’ospitalità informale rendono ogni viaggio più accessibile, anche sotto le feste. Le proposte A Graz, dal 21 novembre ci sono 15 mercatini di Natale, tutti diversi. a&o Hostel Graz Hauptbanhof è un alloggio moderno, accessibile e indicato a chi cerca comfort a prezzi intelligenti. Si trova nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria principale e le attrazioni del centro storico sono raggiungibili in pochi minuti a piedi. Nelle camere si può contare su un elevato livello di comfort ad un prezzo contenuto. Le sistemazioni sono tutte dotate di bagno privato con doccia La città anseatica di Amburgo è una delle aree urbane più suggestive d’Europa, grazie al suo fascino marittimo e al suo spirito cosmopolita. Per il soggiorno in città, si può scegliere tra 4 ostelli a&o Hostels facilmente accessibili: a&o Hostels Hamburg City, a&o Hamburg Reeperbahn, a&o Hamburg Hammer Kirche e a&o Hamburg Hauptbahnhof. Quest’ultimo è un affascinante edificio in mattoni rossi, un tempo Kontorhaus, che si trova nelle immediate vicinanze della stazione principale e di Speicherstad e offre la possibilità di noleggiare biciclette. Infine Düsseldorf, che in inverno ha un’atmosfera vivace, tra mercatini di Natale, moda e arte moderna. L'a&o Hostel Düsseldorf Hauptbahnhof è ubicato vicino alla stazione ferroviaria principale e al centro città. Le camere offrono un elevato livello di comfort a un prezzo contenuto; tutte sono dotate di bagno privato con doccia e amenities kit. La spaziosa hall è dotata di uno snack bar aperto 24 ore su 24, e per il piacere degli ospiti ci sono anche il biliardo e biliardino. Il personale della reception è a disposizione 24 ore su 24 per qualsiasi richiesta, anche per consigli sulle escursioni. [post_title] => a&o Hostels, la magia del Natale fra Amburgo, Graz e Düsseldorf [post_date] => 2025-10-28T10:55:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761648918000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la croazia porta a milano il fascino di lika senj cuore verde della destinazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":112,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1344,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500374\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Benussi[/caption]\r

\r

Cinquantacinque strutture fra Croazia e in Austria, una particolare attenzione al mercato italiano e un progetto che ha richiesto un investimento di 200 milioni di euro in dirittura d'arrivo: il gruppo alberghiero Valamar fa tappa a Milano per presentare un'offerta in costante implementazione.\r

\r

A spiegare punti di forza e novità è Giovanni Benussi, group sales specialist, che sottolinea come «il Pical Resort di Parenzo si prepara all'inaugurazione ufficiale prevista per il prossimo marzo. Si tratta di un resort composto da tre strutture: il corpo centrale, un'ala Family riservata ai nuclei famigliari e un'ala VLevel, con un servizio di lusso». Cinquecentoquattordici unità in totale, per una capienza massima di 1.400 ospiti e un'ampia offerta di soluzioni ristorative e di possibilità di praticare sport ne fanno una location di vacanza ideale, 5 minuti a piedi dal centro di Parenzo.\r

\r

«A completare l'offerta, uno spazio eventi- il più grande di tutta l'Istria - in grado di ospitare fino a 1.200 persone e modulabile in base alle diverse esigenze, che ci consentirà di destagionalizzare l'offerta andando a intercettare anche il segmento legato a meeting e congressi».\r

\r

Il mercato italiano resta il core business del gruppo Valamar insieme agli altri bacini di prossimità come Germania e Austria, ma Benussi non nasconde il crescente interesse anche verso Stati Uniti e Uk: «La potenza di fuoco del gruppo ci consente di aprirci a nuovi scenari. L'obiettivo è quello di catturare altri segmenti di clientela, in grado di apprezzare un prodotto valido 365 giorni all'anno».\r

\r

Gli investimenti non si fermano: in pipeline per l'anno prossimo il restyling di alcune strutture e la realizzazione di nuovi campi destinati alla pratica di padel, tennis e atletica.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gruppo Valamar, aperte le vendite del Pical Resort di Parenzo","post_date":"2025-10-29T15:29:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761751766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FH55 Hotels lancia il recruiting day. L’evento si terrà mercoledì 19 novembre 2025, dalle 10 alle 17 , presso il centro congressi dell'FH 55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze.\r

Una giornata speciale che si aprirà con il convegno “Diamo voce al turismo: una curiosità e un’opportunità” dalle 9 alle 13, che vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del settore, tra cui Claudio Catani, vice president operations del gruppo FH55 Hotels, Francesco Bechi, presidente Federalberghi Toscana, Federico Pieragnoli presidente Ente Bilaterale Turismo Toscanolo, lo chef stellato Antonello Sardi e altri protagonisti che condivideranno insight, trend e progetti innovativi per valorizzare il turismo come motore di crescita e carriera.\r

Parallelamente, nella sala adiacente, il Recruiting Day offrirà l’occasione concreta di incontrare aziende del settore, sostenere colloqui e scoprire oltre 100 offerte di lavoro in area Firenze e Roma.\r

\r

Quattro strutture\r

Il gruppo FH55 Hotels vanta quattro strutture tra cui l'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, l’FH55 Hotel Villa Fiesole con il suo ristorante stellato Serrae Villa Fiesole affidato allo chef Antonello Sardi, l’FH55 Hotel Calzaiuoli nel cuore di Firenze e l'FH55 Grand Hotel Palatino a Roma che nel 2026 diventerà una struttura 5 stelle lusso.\r

Le posizioni aperte per il FH55 recruiting day comprendono diverse aree operative nel settore turistico e dell'ospitalità di lusso. In particolare, le opportunità coprono i seguenti ruoli:\r

\r

\r

\tPersonale di cucina\r

\tPersonale di sala ristorante e bar\r

\tHousekeeping\r

\tPersonale di ricevimento (front office)\r

\tBooking\r

\tEventi e congressi\r

\tAmministrazione\r

\tSales & marketing\r

\tPiani (personale ai piani)\r

\tFacchinaggio\r

\tManutentori\r

\r

Le offerte riguardano tutte e quattro le strutture del gruppo a Firenze e Roma, con oltre 100 posizioni disponibili. Per partecipare al FH55 Recruiting Day 2025 è sufficiente presentarsi direttamente al centro congressi dell'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, in Lungarno del Tempio 44, il giorno 19 novembre 2025 durante l'orario previsto dalle 10 alle 17 con una pausa dalle 13 alle 13,40. È necessaria la registrazione all’arrivo e si consiglia di portare più copie del curriculum vitae per i colloqui e gli incontri con i responsabili delle risorse umane. I partecipanti potranno inoltre usufruire di un servizio di orientamento professionale e ricevere consigli utili per la preparazione del proprio cv.\r

\r

","post_title":"FH55 Hotels, a Firenze il recruiting day","post_date":"2025-10-29T15:14:52+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1761750892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Love Boavista lancia una campagna promozionale mirata per i mesi di novembre e fino a metà dicembre, invitando il trade a far scoprire ai propri clienti l'isola di Boa Vista a Capo Verde. L'autunno si rivela la stagione ideale per chi cerca un'esperienza autentica e rigenerante, con un clima perfettamente equilibrato e una competitività senza pari.\r

\r

Il direttore commerciale Alessandro De Dominicis spiega perché promuovere la destinazione: «Capo Verde è estremamente competitiva in termini di prezzi per hotel, appartamenti, trasferimenti, escursioni e ristoranti. I servizi sono di buona qualità e, aspetto cruciale, la destinazione è esente da problemi politici o di sicurezza, rendendola una meta molto spendibile. Boa Vista, São Vicente, Sal e Santiago dispongono tutte di aeroporti internazionali, facilmente raggiungibili da molte città d’Europa, anche con compagnie low cost. Per il mercato italiano, in particolare, sono disponibili nuove opzioni come i voli easyJet su Sal e Boa Vista. Inoltre, gli spostamenti interni sono notevolmente migliorati grazie ai nuovi Atr acquisiti dalla compagnia di bandiera».\r

\r

\r

Due proposte\r

Per vivere l'isola nella sua essenza, I Love Boavista garantisce comfort e assistenza con due soluzioni di soggiorno a tariffe promozionali, entrambe strategicamente situate a Sal Rei e a pochi passi dal mare: speciale appartamenti Sea View e speciale White Hotel (hotel 4 stelle in Centro Sal Rei). Entrambe le proposte garantiscono tariffe speciali per ottobre/novembre/metà dicembre, incluso ponte Immacolata.\r

\r

I Love Boavista, t.o. e dmc, si propone come partner completo, curando sia il soggiorno che la logistica di viaggio: voli su richiesta, escursioni e avventura, assistenza garantita.\r

\r

\r

\r

","post_title":"I Love Boavista, il fascino di Capo Verde fuori stagione","post_date":"2025-10-29T14:45:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761749121000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_500334\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Viviana Vukelic e Ivan Radosevic[/caption]\r

\r

E' una Croazia che ha i colori della natura quella che si scopre nella regione di Lika-Senj, con le mille sfumature del verde smeraldo di boschi e colline e del blu, di mare e laghi: su tutti quelli di Plitvice, dal 1979 nelll'elenco del patrimonio naturale dell'Unesco.\r

\r

\r

\r

\r

«Siamo nel cuore verde della Croazia, che per la prima volta si presenta al trade in Italia - ricorda Ivan Radosevic, direttore dell'ente per il turismo della regione di Lika-Senj -. Accanto alle bellezze naturali e al ricco patrimonio culturale, sarete accolti dalla cordialità della popolazione locale, con un'eccellente offerta enogastronomica. Una fuga dal ritmo frenetico della vita quotidiana, una vacanza nel segno del relax, che consente ai viaggiatori di immergersi nella natura, siano essi amanti della montagna, o del mare e dei laghi. Gli ospiti italiani occupano per noi un posto speciale, apprezziamo la vostra fiducia e non vediamo l'ora di accogliervi».\r

\r

«Un'area che riserva tante opportunità ideali anche per le visite dei gruppi, dove protagoniste sono le attività outdoor» sottolinea Viviana Vukelic, direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia. Oltre la spiaggia di Novalja sulla ben nota isola di Pag, «meta estiva già molto amata dai turisti italiani», nella regione spiccano il monte Velebit, incluso dal 1978 nella rete mondiale delle riserve della biosfera, regno di lupi e orsi, oltre che terra di sentieri, orti botanici e grotte. Il ponte di Kosinj, sul fiume Lika che è il secondo carsico più lungo d'Europa. \r

\r

Senza naturalmente dimenticare Smiljan, dove si trova la casa natale di Nikola Tesla che oggi ospita il centro memoriale dedicato alle sue invenzioni più famose. E ancora, il fiume Gacka con gli storici mulini, oggi restaurati, le grotte di Grabovaca e, naturalmente, la città di Senj, la più antica del litorale croato, con la sua fortezza realizzata nel XVI secolo.\r

\r

\r

Da sottolineare anche i tanti eventi e manifestazioni che traggono origine dalle tradizioni locali, ad esempio Autunno a Lika, che celebra i prodotti locali, oppure il Festival della Camminata, che quest’anno ha accolto più di oltre partecipanti da 25 Paesi. ","post_title":"La Croazia porta a Milano il fascino di Lika-Senj, cuore verde della destinazione","post_date":"2025-10-29T12:32:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761741140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500325","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500326\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La mascotte di Milano Cortina, insieme al sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e il presidente di Fondazione Bormio Dario Da Zanche[/caption]\r

A 100 giorni dalle Olimpiadi Invernali “diffuse” di Milano-Cortina 2026, Bormio si prepara a diventare una delle protagoniste assolute dei Giochi. La località valtellinese ospiterà tutte le gare maschili di sci alpino e le prove di sci alpinismo – disciplina al suo debutto olimpico – confermandosi cuore pulsante delle discipline sulla neve.\r

Oggi Bormio è già una destinazione apprezzata a livello nazionale, ma l’obiettivo è chiaro: trasformarsi in un polo turistico internazionale, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo e di far conoscere la Valtellina come territorio di sport, natura e cultura.\r

“Già oggi si avverte l’interesse internazionale, con crescenti richieste da parte della stampa e delle televisioni straniere”, spiega Samanta Antonioli, assessore allo sport, turismo e grandi eventi di Bormio. “Durante i Giochi questa attenzione crescerà ulteriormente: Bormio è sempre più riconosciuta non solo per le sue piste, ma anche per la qualità dell’accoglienza e per il valore autentico della valle.”\r

La località è pressocché pronta a completare l’ultima fase dei preparativi per accogliere atleti, media e turisti in un contesto moderno e sostenibile. L’avanzamento dei lavori è tra l’85% e il 90% del cronoprogramma, nel rispetto di s. e etiche. Uno degli aspetti più innovativi del progetto olimpico di Bormio riguarda infatti la gestione sostenibile delle infrastrutture:Il villaggio olimpico non prevede infatti nuove costruzioni, ma utilizzerà quattro hotel esistenti (circa 250 camere), scelti per vicinanza e dotate di upgrade tecnologici, come la fibra ottica e protocolli di sicurezza avanzati, migliorando l’esperienza turistica a lungo termine.. Strutture che, dopo i Giochi, torneranno a disposizione dei turisti, riducendo l’impatto ambientale e valorizzando il patrimonio ricettivo locale.\r

Terminata l’Olimpiade, Bormio potrà contare su 12.000 posti letto tra alberghi e strutture extra-alberghiere e forte di un’offerta adeguata a nuovi standard, punterà rafforzare la propria identità anche attraverso attività outdoor, ciclismo e turismo enogastronomico, tre asset che non conoscono stagionalità e che rappresentano al meglio la cultura valtellinese. E che soprattutto possono attirare un flusso costante di visitatori durante tutto l’anno.\r

Oggi le presenze turistiche si dividono in modo equilibrato (50% inverno / 50% estate), ma con target diversi: più internazionale nella stagione sciistica, più domestico nei mesi caldi. L’obiettivo è equilibrare i mercati, potenziando la notorietà del marchio “Bormio” accanto a quelli di Milano e del Lago di Como. Senza escludere quell’appeal enogastronomico che fa parte della storia valligiana. “Dai pizzoccheri alla bresaola, fino ai vini rossi della Valtellina – ricorda Antonioli – la nostra cucina è parte integrante dell’esperienza turistica. È ciò che ci distingue e ci lega al territorio in modo autentico","post_title":"Bormio, neve olimpica ...ma anche tanto altro per le vacanze","post_date":"2025-10-29T11:11:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761736266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500321","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea aggiunge una nuova rotta internazionale dalla propria base di Bari: Lille, nel nord della Francia, che sarà operata dal prossimo 23 maggio con due frequenze settimanali - ogni mercoledì e sabato - per un totale di oltre 14.000 posti in vendita.\r

\r

Salgono quindi a tre le destinazioni francesi raggiungibili dallo scalo barese con Volotea: oltre alla new entry, il vettore collega già il capoluogo pugliese con Bordeaux e Lione, rafforzando così la connettività tra la Puglia e il mercato turistico francese, da anni tra i più attratti dalle bellezze del Sud Italia. Proprio per questo motivo, per la prima volta entrambi i collegamenti con Bordeaux e Lione saranno operati anche durante le festività natalizie.\r

\r

Inoltre, nel periodo estivo, la compagnia aerea spagnola opera anche la rotta Brindisi-Nantes.\r

\r

«Il collegamento con Lille rappresenta una milestone nella nostra strategia di sviluppo del traffico internazionale: oggi la Puglia non è collegata soltanto a Parigi ma a tutta la Francia, confermando il ruolo strategico dei nostri aeroporti come motori di crescita, connettività e sviluppo territoriale – ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Grazie alla collaborazione con Volotea e ad una pianificata analisi in cooperazione con la Regione Puglia, continuiamo ad ampliare l’accessibilità territoriale aggiungendo al nostro network una destinazione centralissima nell’Europa, perfettamente adatta a servire il nord della Francia e il Belgio, e adeguata al traffico leisure o d’affari sia in entrata che in uscita, che tiene anche conto dei tanti pugliesi che vivono in quella zona e che adesso potranno tornare a casa in modo ancora più comodo».\r

\r

“Con la Bari-Lille intendiamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno nel supportare il turismo internazionale in Puglia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Offriamo ai viaggiatori francesi un nuovo accesso diretto al cuore del Mediterraneo, sostenendo i flussi incoming con un’offerta di voli pensata per valorizzare tutto il potenziale attrattivo del territorio pugliese. Allo stesso tempo, i passeggeri pugliesi potranno approfittare di un nuovo collegamento comodo e diretto per esplorare il nord della Francia».","post_title":"Volotea aggiunge Lille al network francese operato da Bari","post_date":"2025-10-29T11:06:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761735965000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Human Company si prepara a chiudere il 2025 con un incremento dei ricavi del 9% sul 2024 e delle presenze che si attesteranno a 4,3 milioni. Un bilancio di rilievo per le undici strutture del Gruppo, che testimonia la solidità del percorso dell’azienda e che troverà ulteriore conferma grazie ai nuovi progetti in cantiere, come lo hu Eraclea village, la cui apertura è prevista per la stagione 2027.\r

\r

Il segmento dei village si è distinto grazie a tre strutture di punta: lo hu Altomincio village, oasi verde lungo il fiume Mincio, a pochi passi dal lago di Garda, che ha registrato un’occupazione dell’84%; lo segue da vicino il Fabulous village, immerso nel parco litorale romano tra il lido di Ostia e la Città Eterna, con un tasso dell’81% e infine lo hu Park Albatros village di San Vincenzo, in provincia di Livorno, con il 74%. Nel complesso, i villaggi hanno registrato un aumento di presenze del 5% rispetto al 2024, toccando picchi significativi di presenze nei mesi di coda, in particolare ad aprile (+84%), giugno (+18%) e settembre (+16%). In questa tipologia di struttura, mentre la durata media del soggiorno ha superato le 6 notti, dato leggermente superiore rispetto alla stagione 2024.\r

\r

Performance altrettanto ottime per i camping in town, posizionati alle porte delle principali città d’arte italiane. Qui la permanenza media si è avvicinata a 3 notti. Le tre strutture, operative tutto l’anno, hanno totalizzato 1,2 milioni di presenze, in crescita del 12% rispetto al 2024, con tassi di occupazione pari all’84% per lo hu Roma Camping in town, 72% per lo hu Firenze Camping in town e 67% per lo hu Venezia Camping in town. Nel corso della stagione 2025 gli infopoint delle nostre strutture hanno ampliato il ventaglio di esperienze pensate per gli ospiti: una scelta strategica premiata da un aumento del 26% nelle vendite di escursioni e attività quasi sempre volte alla scoperta dei territori circostanti.\r

Le nazionalità di provenienza\r

Riguardo alle nazionalità di provenienza, nei camping in town l’Italia si conferma primo mercato con una quota del 40%, in netta crescita rispetto al 24,2% del 2024 (+65%). La Germania (16%) e la Francia (11%) completano il podio, con margini decisamente più ampi. Fuori dalla top 3, ma con una posizione alta in classifica, la Polonia che comunque raggiunge il 6%. Nel segmento village, invece, il “primato” è dei Paesi Bassi con il 33% delle presenze (31% nel 2024), seguiti da Italia (26%) e Germania (15%), mentre l’Irlanda si distingue con un 5%.\r

\r

Nel corso del 2025 il Gruppo ha confermato importanti investimenti con l’obiettivo di offrire un’esperienza di soggiorno che favorisca una piena connessione con i territori che ospitano le strutture. Oltre al rinnovamento del parco accommodation, con 300 nuove case mobili dal design curato e materiali eco-compatibili, prosegue il progetto di retrofit tecnologico per ridurre e monitorare i consumi di acqua ed energia.\r

\r

Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità, sono state anche installate nuove colonnine per auto elettriche nei camping in town di Venezia e Firenze, allo hu Norcenni village e allo hu I Pini village, oltre all’implementazione di pannelli solari a Palagina, allo hu I Pini village e allo hu Firenze Certosa village. Sul fronte dell’accessibilità, continua l’introduzione delle mobile home hu stay Smart For All, caratterizzate da spazi interni ampi e funzionali per tutti gli ospiti.\r

\r

L’offerta per gli ospiti è stata, inoltre, arricchita da nuove aree dedicate allo sport ed al divertimento e da un miglioramento della proposta food & beverage, con un’attenzione sempre rivolta alle eccellenze locali. Il cuore della stagione è stato l’edutainment, un concetto che unisce animazione e divertimento grazie ad esperienze uniche e coinvolgente per gli ospiti di tutte le generazioni. È cresciuta anche l’offerta di escursioni e dei “local days”, che hanno permesso agli ospiti di entrare in contatto diretto con le comunità circostanti, mentre il progetto “Territori da scoprire”, in partnership con Lonely Planet, ha proposto mini-guide esclusive dedicate a destinazioni meno conosciute. L’attenzione agli amici a quattro zampe si è rafforzata grazie al programma Love Pet Pack, con nuove aree agility e spazi dedicati come, per esempio, la Dog Beach dello hu Park Albatros village.\r

Early booking\r

In vista del nuovo anno, anche le prenotazioni early booking per la stagione 2025-26 nei village, aperte da agosto, mostrano un andamento molto incoraggiante, registrando un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

\r

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle strutture del gruppo nella stagione appena conclusa: con +9% di ricavi sul 2024 e oltre 4,3 milioni di presenze nelle nostre strutture, guardiamo al futuro rinnovando il nostro impegno a promuovere un nuovo paradigma di accoglienza rigenerativa, comunitaria e sostenibile, capace di trasformare i nostri village e camping in town in veri e propri motori di socialità, integrazione e valore per i luoghi che li ospitano. In questa direzione stiamo lavorando con entusiasmo all’apertura, prevista per la stagione 2027, dello hu Eraclea village, esempio tangibile di questo approccio: un ecosistema in cui turismo e territorio si incontrano e si valorizzano reciprocamente» commenta Domenico Montano, direttore generale di Human Company.","post_title":"Human Company, ricavi in aumento del 9%. Fari puntati su hu Eraclea village","post_date":"2025-10-28T14:37:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761662273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il turismo italiano torna a confrontarsi con un focus sull'incoming, proprio là dove l’accoglienza rappresenta il valore aggiunto, tra i filari e le colline del Monferrato. Il 26 novembre, il boutique hotel Nordelaia e la struttura benessere Hemanaire ospiteranno la nuova edizione nazionale di Travel Hashtag, il think tank itinerante patrocinato dal Ministero del Turismo e dedicato alle strategie per il posizionamento dell’Italia sui mercati internazionali.\r

\r

Dopo la tappa newyorkese di ottobre, l’incontro piemontese — dal titolo Italia: Tradizione, Innovazione, Meraviglia — riunirà personalità del turismo, istituzioni e imprese per esplorare le leve di un incoming che punta su sostenibilità, ospitalità esperienziale, shopping, benessere ed eventi come strumenti di valorizzazione dei territori d’eccellenza.\r

\r

[caption id=\"attachment_500218\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Nicola Romanelli - Travel Hashtag[/caption]\r

\r

«Il Monferrato rappresenta la ventitreesima edizione di Travel Hashtag e la seconda in Italia nel 2025 — spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag Advisory —. Dopo il focus sul turismo rigenerativo in Salento, questo appuntamento sarà dedicato alle aree interne e alla loro capacità di attrarre una clientela internazionale e alto spendente».\r

Territorio autentico\r

Tra i partner di questa edizione figurano Visit Piemonte, Langhe Monferrato Roero, Emirates, Serravalle Designer Outlet, Trenitalia, Filiera Turismo Italia e la Scuola Italiana di Ospitalità: un network che racconta la forza delle sinergie tra pubblico e privato.\r

\r

«Ospitare Travel Hashtag è per noi un’occasione per raccontare un territorio autentico, ma con una visione internazionale - commenta Sauro Mariani, AD di Nordelaia - Questa valle è la cornice ideale per riflettere sul futuro del turismo rurale e sulle sue potenzialità ancora poco inesplorate».\r

\r

A confermare l’attenzione istituzionale, la partecipazione del Vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, a testimonianza di un turismo che riparte dai luoghi e dalle persone che li fanno vivere.\r

\r

Enzo Scudieri\r

\r

","post_title":"Travel Hashtag porta il dibattito sull’incoming nel cuore del Monferrato","post_date":"2025-10-28T11:00:17+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["incoming","monferrato"],"post_tag_name":["Incoming","Monferrato"]},"sort":[1761649217000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Graz, Amburgo e Düsseldorf rappresentano destinazioni ideali durante la stagione invernale, quando le strade si animano delle luci e delle atmosfere tipiche del Natale. a&o Hostels offre soluzioni pratiche, sistemazioni flessibili e moderne a tariffe vantaggiose per godersi appieno l’atmosfera natalizia. Le camere private con bagno, la posizione centrale, le aree comuni e l’ospitalità informale rendono ogni viaggio più accessibile, anche sotto le feste.\r

Le proposte\r

A Graz, dal 21 novembre ci sono 15 mercatini di Natale, tutti diversi. a&o Hostel Graz Hauptbanhof è un alloggio moderno, accessibile e indicato a chi cerca comfort a prezzi intelligenti. Si trova nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria principale e le attrazioni del centro storico sono raggiungibili in pochi minuti a piedi. Nelle camere si può contare su un elevato livello di comfort ad un prezzo contenuto. Le sistemazioni sono tutte dotate di bagno privato con doccia\r

La città anseatica di Amburgo è una delle aree urbane più suggestive d’Europa, grazie al suo fascino marittimo e al suo spirito cosmopolita. Per il soggiorno in città, si può scegliere tra 4 ostelli a&o Hostels facilmente accessibili: a&o Hostels Hamburg City, a&o Hamburg Reeperbahn, a&o Hamburg Hammer Kirche e a&o Hamburg Hauptbahnhof. Quest’ultimo è un affascinante edificio in mattoni rossi, un tempo Kontorhaus, che si trova nelle immediate vicinanze della stazione principale e di Speicherstad e offre la possibilità di noleggiare biciclette.\r

Infine Düsseldorf, che in inverno ha un’atmosfera vivace, tra mercatini di Natale, moda e arte moderna. L'a&o Hostel Düsseldorf Hauptbahnhof è ubicato vicino alla stazione ferroviaria principale e al centro città. Le camere offrono un elevato livello di comfort a un prezzo contenuto; tutte sono dotate di bagno privato con doccia e amenities kit. La spaziosa hall è dotata di uno snack bar aperto 24 ore su 24, e per il piacere degli ospiti ci sono anche il biliardo e biliardino. Il personale della reception è a disposizione 24 ore su 24 per qualsiasi richiesta, anche per consigli sulle escursioni.","post_title":"a&o Hostels, la magia del Natale fra Amburgo, Graz e Düsseldorf ","post_date":"2025-10-28T10:55:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761648918000]}]}}