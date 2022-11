La Cina allenta le restrizioni anti-Covid per chi arriva dall’estero La Cina allenta le misure di prevenzione contro il Covid per i viaggiatori provenienti dall’estero: è prevista la riduzione della quarantena all’arrivo nel Paese (da dieci ad otto giorni) e viene abolito l’obbligo di identificazione e isolamento per i “contatti secondari“. Il paese asiatico è l’ultima grande economia al mondo, a mantenere la cosiddetta politica ‘Covid-zero’ con confini che rimangono chiusi alla maggior parte dei cittadini stranieri. Secondo quanto riferito da Bloomberg, i viaggiatori in Cina dovranno trascorrere cinque giorni – rispetto agli attuali dieci – in un hotel o in una struttura di quarantena governativa, seguiti da tre giorni confinati a casa, così in una dichiarazione della Commissione sanitaria nazionale. La stessa durata ridotta verrà ora applicata anche ai contatti stretti delle persone infette (i cosiddetti “contatti secondari”), riducendo al minimo la pratica del tracciamento dei contatti. I contatti stretti ora non saranno più identificati.

