India: il Karnataka punta sui flussi dall’Europa, fra natura, tradizione e innovazione “One State, many worlds” dice il payoff del Karnataka. Il vasto paese del Sud-ovest dell’India è infatti una destinazione dalle mille sfaccettature. Ci sono 320 km di spiagge per rilassarsi e vivere ogni tipo di attività: dal surf allo snorkeling. La fauna comprende, tra le altre specie, più di 6000 elefanti e oltre 500 tigri e viene spesso avvistata la pantera nera. Sono 35 i santuari per la protezione di queste specie rare ed esistono 5 parchi nazionali. I safari nella natura sono un’esperienza indimenticabile per i viaggiatori, come il pernottamento nei resort in mezzo alla giungla. Gli stupefacenti monumenti presenti sul territorio sono il lascito di 6 dinastie regnanti. Esistono quattro siti patrimonio dell’Unesco – Hampi è il più vasto museo all’aria aperta del mondo – e, distribuiti nella regione, ci sono 747 monumenti protetti, ciascuno con la propria storia. Tra questi il Mysuru Palace, uno dei più visitati monumenti dell’India. Nel Karnataka sono tanti i luoghi dove scoprire la tradizione, la cucina e la vita della popolazione locale, tra le verdi e fresche colline coperte da piantagioni di caffè: il luogo ideale per la luna di miele o per un viaggio con la famiglia. Le temperature sono molto gradevoli: dai 20/22° dell’inverno ai 30 dell’estate: quindi ogni stagione è indicata per visitare il paese. Il turista può inoltre vivere interessanti percorsi di wellness dedicandosi allo yoga e alla meditazione in centri dove si studiano la medicina alternativa e la neuropatia. La ricchezza del Karnataka appartiene al passato, ma anche al presente e al futuro. La capitale Bangalore, come racconta HT Ratnakar, adviser tourism & hospitality, jungle lodges & resorts è infatti il centro scientifico dell’Unione Indiana – dove si trovano gli istituti di astrofisica, scienze avanzate e biologiche – ed è sede della ID Technology: l’industria leader nel settore dei macchinari per l’identificazione. «Sono molti i professionisti internazionali che vivono in città e non vogliono più andarsene per il clima ideale tutto l’anno!». Per presentare la sua ricca offerta turistica il Karnataka ha organizzato anche quest’anno un interessante roadshow. «Vogliamo raccontare la destinazione e incontrare adv e to, oltre ai media e ai blogger – afferma Ratnakar – Gli arrivi nel Karantaka crescono di anno in anno: dopo due anni di pausa dovuti al Covid il 2023 è stato molto positivo, anche per il turismo interno. Se nel 2019 abbiamo avuto 750.000 visitatori, oggi sono 500.000. Ci auguriamo di tornare ai numeri del passato. È importante sapere che nel nostro paese il costo della vita è molto basso: con 1 euro si può pranzare e cenare. Abbiamo hotel e resort a 5 stelle, ci sono proposte turistiche per tutti i segmenti. Bangalore è un gateway per l’India del Sud e viene raggiunta da 36 voli internazionali che servono 7 aeroporti. Si può volare nella capitale da tutte le città dell’India e il Karnataka è connesso al mondo intero. Dall’Europa si può raggiungere via Londra, Monaco, Francoforte e Parigi. Il paese è poi collegato con Doha, Dubai e gli Emirati Arabi, le Maldive, Mauritius, Sidney, Singapore, Colombo, Bangkok, Kuala Lumpur, Tokyo e San Francisco. Ci rivolgiamo al mondo del trade realizzando i nostri roadshow e stiamo organizzando un grande evento per il mondo del trade nell’agosto del 2024, quando si terrà a Bangalore la grande fiera del mercato del turismo globale: il Karnataka International Travel Expo».

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Osservando la cartina del Mar Tirreno si può notare un piccolo arcipelago di isole al largo della Sicilia. Rispetto alle coste siciliane si trovano in direzione nord, e prendono il nome di Isole Eolie. Il turismo qui è vivo in ogni periodo dell’anno, anche se la maggior parte dei visitatori arriva nel periodo estivo. Le attrazioni sono molteplici, a partire dalla presenza dei due vulcani di Stromboli e Vulcano, che contribuiscono a creare un'atmosfera a dir poco unica e speciale. Ci sono molti modi per vivere la propria vacanza in questo arcipelago. Uno dei più affascinanti è senza alcun dubbio il noleggio catamarano Eolie. Spostarsi seguendo il vento può donarci una esperienza davvero indimenticabile. Cosa fare in un soggiorno su queste isole? Scopritelo insieme a noi. Cosa c’è da sapere sulle Isole Eolie Le Isole Eolie sono note per la loro origine vulcanica, che le rende soggette a numerosi fenomeni che avvengono con una certa regolarità. Sono chiamate anche Isole Lipari. L’arcipelago si compone di sette isole principali, ma non mancano piccoli isolotti che possono essere raggiunti senza difficoltà attraverso il mare. Per arrivare sulle isole Eolie l’unico modo è usare delle imbarcazioni, come gli aliscafi e i traghetti che partono dalle coste settentrionali della Sicilia. In alternativa ci si può avvicinare in totale autonomia, utilizzando imbarcazioni di vario genere, come ad esempio barche a vela e catamarani, e attraccare nei vari parti. Le isole offrono un buon numero di strutture ricettive come alberghi e case vacanze. I prezzi possono variare molto a seconda della struttura e dei servizi in essa offerti. Osservare l’attività vulcanica Molti scelgono di visitare le Isole Eolie per la loro attività vulcanica. I vulcani presenti su questo arcipelago sono due: Stromboli e Vulcano. Stromboli è uno dei vulcani più attivi a livello globale. Non è raro poter assistere a vari fenomeni di natura eruttiva, con piccole esplosioni che avvengono senza che vengano registrati danni nel territorio circostante. Vulcano al contrario per ora tende a emettere quasi esclusivamente fumo. La sua fama risale all’antichità e all’epoca dei miti e delle leggende, quando si credeva che al suo interno si trovasse il dio greco Efesto, noto tra i romani proprio come Vulcano. Le meraviglie del mare Chi sceglie le Isole Eolie per le proprie vacanze non può perdere l’occasione di esplorare il magnifico mare che le circonda. Le spiagge sono pure e incontaminate e il mare solitamente è molto pulito, a dir poco cristallino. Un buon modo per conoscere quest’area è quello di noleggiare una barca a vela o un catamarano, e trascorrere delle splendide giornate seguendo la direzione indicata dal vento. Esistono aziende che offrono questo genere di servizi e spesso mettono a disposizione anche degli esperti e preparati skipper pronti a mettersi al timone. Se invece volete vivere in prima le profondità del mare potete affidarvi ai molti sub della zona, i quali organizzano delle vere e proprie immersioni guidate. Ci si può divertire in totale sicurezza, entrando in contatto con le meraviglie nascoste sotto la superficie del mare, dove specie marine di ogni genere si incontrano liberamente, lontane dalla presenza dell’uomo. [post_title] => Isole Eolie: una vacanza al riparo da ogni pensiero [post_date] => 2024-03-06T14:27:01+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709735221000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462872 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Caruso Nuovo Bistrot, nel cuore di Milano, è un luogo dove la storia della città incontra l’arte della gastronomia in un’interazione quotidiana con i suoi ospiti: interni ed esterni. La proposta gastronomica curata dallo chef stellato Gennaro Esposito e dall’executive chef Francesco Potenza, che accosta i piatti della tradizione lombarda ai sapori della cucina partenopea, trova espressione negli spazi del Grand Hotel et de Milan. Luoghi che, sin dal 1863, narrano dell’eleganza della città, del mondo dell’opera con la sua storia, del patrimonio artistico rappresentato dal vicino teatro alla Scala e anche del legame con Giuseppe Verdi, che qui visse per 27 anni, e con artisti come Maria Callas, che tanto amava la sua camera 114. Dalla fine degli anni ‘60 la famiglia Bertazzoni gestisce l’hotel con cura e attenzione alle continue evoluzioni del settore. Da qui l’idea del restyling del Caruso Nuovo Bistrot, che è stato affidato allo chef Esposito e alla sua esperienza gourmet. Il bistrot è la storia di un’amicizia: «Daniela Bertazzoni, che si occupa dell’hotel dal 1970, si è fermata nel mio ristorante Torre del Saracino mentre era diretta a Pompei - racconta lo chef -. Ed è subito nato un rapporto di amicizia, di lavoro e di valori condivisi. La famiglia Bertazzoni ha una visione molto chiara e attenta dell’ospitalità. Mi hanno dato fiducia sul fronte della gastronomia e, insieme, abbiamo realizzato un bistrot dove Milano e la Costiera vanno a braccetto in un luogo straordinario fatto di storia e opere d’arte. La cucina italiana mi emoziona da sempre perché mostra come il nostro paese sia sempre stato all’avanguardia, anche nei tempi più difficili, quando si faceva una buona cucina con pochi ingredienti e tanto ingegno. L’immediatezza della nostra cucina è fatta di piatti genuini, semplici e schietti. Nel Caruso Nuovo Bistrot interpreto la cultura milanese portando un po’ di Mediterraneo e di freschezza. E tanta cultura dei prodotti. A Milano ho scoperto piatti nuovi come il Rustin negàa, che oggi è uno dei nostri cavalli di battaglia. La risposta del pubblico è ottima perché siamo riusciti a mettere insieme la cura estetica del piatto, il rispetto dell’identità di ciascuna ricetta, una carta dei vini con proposte raffinate e particolari e un servizio di elevata professionalità». Il restyling del Caruso Nuovo Bistrot presenta anche una rilettura degli interni realizzata da Dimorestudio. È nato così uno spazio eclettico dove il carattere fortemente storico della struttura, ricca delle testimonianze della Milano classicista, si intreccia con elementi nuovi e cosmopoliti scelti a partire da un attento percorso di ricostruzione storica. [gallery ids="462874,462877,462878"] [post_title] => Caruso Nuovo Bistrot: la proposta gastronomica dello chef Esposito al Grand Hotel et de Milan [post_date] => 2024-03-06T12:36:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709728579000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 per il gruppo di glamping Vacanze col Cuore si apre con un consuntivo che parla di oltre 32mila prenotazioni gestite, per una crescita +20% sull’anno precedente, il 2022. Già considerato record, se confrontato al giro d’affari del 2019. Il modello di “hotellerie orizzontale” creato e sviluppato da Loek van de Loo, ha visto soprattutto i suoi resort più piccoli, i cosiddetti “Boutique”, performare come mai prima d’ora. Lago Idro Glamping Boutique, Sivinos Camping Boutique e Vacanze Glamping Boutique - dislocati tra Lago di Garda e Lago Idro, hanno totalizzato un’alta percentuale di prenotazioni e occupazione, con numeri che gareggiano con i resort più ampi del Gruppo, al netto delle dimensioni più intime dei loro contesti. «Ha premiato – commenta il fondatore, Loek van de Loo – aver definito in maniera precisa e dettagliata il target di riferimento: se Lago Idro Glamping Boutique ha sempre avuto come pubblico di riferimento quello degli sportivi, grazie alle possibilità della natura circostante, Vacanze Glamping Boutique a San Felice del Benaco è stato pensato per le famiglie con bambini dai zero ai cinque anni e tutto è stato progettato proprio attorno ai piccoli ospiti: dalle case con nursery sino agli spazi gioco e alle piscine. Così Sivinos Camping Boutique, sullo scoglio di Punta San Sivino nel Golfo di Salò, è rivolto ad una clientela che ama il camping più wild, senza fronzoli ma con tanto spazio per i propri mezzi o per provare accommodation come tende safari o piccole roulotte. Questo ha garantito al pubblico chiarezza sulla destinazione e sulla sua offerta». Nel 2023 tra i cosiddetti “Glamping Resort”, ossia i glamping village grandi che sfiorano le 1000 presenze a pieno carico, si è distinto per numero di presenze il Weekend Glamping Resort a Manerba del Garda (BS), ottenendo il risultato migliore di sempre. Punto di riferimento storico del Gruppo, 36 anni di attività appena compiuti, è primo camping village in Italia in cui è stata montana una tenda safari arredata con tutti i comfort nel lontano 1984. Si riparte il 21 marzo prossimo e via via le porte delle strutture del Gruppo torneranno ad accogliere i vacanzieri a cominciare dal ponte di Pasqua. La stagione vedrà il suo culmine con l’inaugurazione del nuovo resort in Umbria, sul Lago Trasimeno, che attesta “Vacanze col Cuore” come il gruppo glamping “specialista dei laghi”. «Dopo 3 anni di consolidamento, siamo pronti ad inaugurare il nostro nuovo indirizzo puntando sempre sull’Italia: Trasimeno Glamping Resort a Magione (PG). Un resort fuori dai soliti circuiti classici dell’open air, che - siamo sicuri - farà innamorare i nostri ospiti. Come a suo tempo, diversi anni fa – conclude Loek van de Loo – ha colpito me per primo e dove mi sono ripromesso, un giorno, sarei tornato a lavorare». [post_title] => Vacanze col Cuore, bilancio positivo per il gruppo di glamping resort [post_date] => 2024-03-06T12:09:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709726999000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462933 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_462939" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, il senior sales consultant, Massimo Zanon e Marco Maserini[/caption] Parte bene il 2024 di Bluserena, che registra andamenti positivi delle prenotazioni su tutte le proprie destinazioni. Lo rivela all'Itb di Berlino il corporate director of sales, Marco Masserini. La presenza del gruppo abruzzese alla fiera tedesca non è ovviamente un caso. La compagnia che a oggi vanta un 70% circa di clientela italiana, punta infatti ad aumentare la quota internazionale dei propri ospiti: "Stiamo riscontrando un grande interesse verso l'Italia, in particolare per un prodotto come il nostro caratterizzato da resort con affaccio diretto sul mare", spiega Masserini.Itb Al momento Bluserena sta lavorando soprattutto sulla brand awareness. "Quasi tutte le nostre proprietà sono state ristrutturate negli ultimi due anni (a seguito dell'acquisizione del gruppo da parte del fondo spagnolo Azora a novembre 2021, ndr) - conclude Masserini -. Per quest'anno inoltre ci siamo preparati all'estate riservando una serie di collegamenti dagli aeroporti di Torino, Milano Bergamo, Verona e Bologna verso Olbia, in modo da garantire pacchetti soggiorno più volo particolarmente competitivi soprattutto per il nostro resort Is Serenas Badesi ". [post_title] => Bluserena: obiettivo aumentare la quota di ospiti internazionali [post_date] => 2024-03-06T12:01:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709726482000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462883 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “One State, many worlds” dice il payoff del Karnataka. Il vasto paese del Sud-ovest dell’India è infatti una destinazione dalle mille sfaccettature. Ci sono 320 km di spiagge per rilassarsi e vivere ogni tipo di attività: dal surf allo snorkeling. La fauna comprende, tra le altre specie, più di 6000 elefanti e oltre 500 tigri e viene spesso avvistata la pantera nera. Sono 35 i santuari per la protezione di queste specie rare ed esistono 5 parchi nazionali. I safari nella natura sono un’esperienza indimenticabile per i viaggiatori, come il pernottamento nei resort in mezzo alla giungla. Gli stupefacenti monumenti presenti sul territorio sono il lascito di 6 dinastie regnanti. Esistono quattro siti patrimonio dell’Unesco - Hampi è il più vasto museo all’aria aperta del mondo - e, distribuiti nella regione, ci sono 747 monumenti protetti, ciascuno con la propria storia. Tra questi il Mysuru Palace, uno dei più visitati monumenti dell’India. Nel Karnataka sono tanti i luoghi dove scoprire la tradizione, la cucina e la vita della popolazione locale, tra le verdi e fresche colline coperte da piantagioni di caffè: il luogo ideale per la luna di miele o per un viaggio con la famiglia. Le temperature sono molto gradevoli: dai 20/22° dell’inverno ai 30 dell’estate: quindi ogni stagione è indicata per visitare il paese. Il turista può inoltre vivere interessanti percorsi di wellness dedicandosi allo yoga e alla meditazione in centri dove si studiano la medicina alternativa e la neuropatia. La ricchezza del Karnataka appartiene al passato, ma anche al presente e al futuro. La capitale Bangalore, come racconta HT Ratnakar, adviser tourism & hospitality, jungle lodges & resorts è infatti il centro scientifico dell’Unione Indiana - dove si trovano gli istituti di astrofisica, scienze avanzate e biologiche - ed è sede della ID Technology: l’industria leader nel settore dei macchinari per l’identificazione. «Sono molti i professionisti internazionali che vivono in città e non vogliono più andarsene per il clima ideale tutto l’anno!». Per presentare la sua ricca offerta turistica il Karnataka ha organizzato anche quest’anno un interessante roadshow. «Vogliamo raccontare la destinazione e incontrare adv e to, oltre ai media e ai blogger - afferma Ratnakar - Gli arrivi nel Karantaka crescono di anno in anno: dopo due anni di pausa dovuti al Covid il 2023 è stato molto positivo, anche per il turismo interno. Se nel 2019 abbiamo avuto 750.000 visitatori, oggi sono 500.000. Ci auguriamo di tornare ai numeri del passato. È importante sapere che nel nostro paese il costo della vita è molto basso: con 1 euro si può pranzare e cenare. Abbiamo hotel e resort a 5 stelle, ci sono proposte turistiche per tutti i segmenti. Bangalore è un gateway per l’India del Sud e viene raggiunta da 36 voli internazionali che servono 7 aeroporti. Si può volare nella capitale da tutte le città dell’India e il Karnataka è connesso al mondo intero. Dall’Europa si può raggiungere via Londra, Monaco, Francoforte e Parigi. Il paese è poi collegato con Doha, Dubai e gli Emirati Arabi, le Maldive, Mauritius, Sidney, Singapore, Colombo, Bangkok, Kuala Lumpur, Tokyo e San Francisco. Ci rivolgiamo al mondo del trade realizzando i nostri roadshow e stiamo organizzando un grande evento per il mondo del trade nell’agosto del 2024, quando si terrà a Bangalore la grande fiera del mercato del turismo globale: il Karnataka International Travel Expo». [gallery ids="462887,462888,462889"] [post_title] => India: il Karnataka punta sui flussi dall'Europa, fra natura, tradizione e innovazione [post_date] => 2024-03-06T11:29:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709724554000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462917 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà anche Eugenio Bennato tra i protagonisti della crociera una Nave di libri per Barcellona di Grimaldi Lines, in programma sulla Cruise Roma dal 20 al 25 aprila con partenza da Civitavecchia. Il cantautore napoletano è stato infatti invitato dall'Istituto italiano di cultura della città catalana per Aspettando San Jordi: un grande concerto che si terrà a Barcellona lunedì 22 aprile, vigilia della festa di San Giorgio, i libri e le rose, che coincide con la Giornata mondiale del libro. Nella destinazione catalana la ricorrenza si festeggia infatti in modo del tutto particolare: nella Diada de Sant Jordi (il giorno di San Giorgio, patrono della Catalogna) è tradizione che gli uomini regalino una rosa alle donne e siano contraccambiati con un libro; così tutta la citta si riempie di rose e di libri con decine di eventi e incontri con scrittori e poeti. Durante il viaggio, sia all’andata sia al ritorno, nelle sale della Cruise Roma, il programma letterario, in via di definizione, prevede dunque incontri con scrittori, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e musicali. Hanno già confermato la presenza a bordo della nave Lorenzo Marone, Gabriella Genisi, Giampaolo Simi, Carola Carulli, Anna Maria Gehnyei, Peppe Millanta, Patrizia Cirulli, cantautrice che ha musicato e interpretato poesie di Garcia Lorca, Frida Kahlo, Quasimodo, D’Annunzio, che duetterà con l’attore Gino Manfredi, che leggerà alcuni brani di questi grandi poeti. Grazie al progetto Desibook di Erasmus+, saranno inoltre a bordo anche studenti provenienti da Bulgaria, Turchia, Grecia, Spagna e Italia, accompagnati dai loro insegnanti. Sulla nave si approfondiranno diversi temi: come la cultura e i libri uniscano i popoli, l’importanza del dialogo interculturale, il contributo del programma Erasmus+ alla crescita di una coscienza europea tra i giovani. E proprio per segnalare questa importante novità, è stato deciso di presentare il programma della Nave dei libri per Barcellona lunedì 11 marzo alle ore 11 presso la sala conferenze esperienza Europa David Sassoli di Roma, in piazza Venezia 6. [post_title] => Eugenio Bennato tra i protagonisti della Nave di libri per Barcellona di Grimaldi Lines [post_date] => 2024-03-06T11:17:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709723846000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462912 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà anche un lupo alto 16 metri con le fauci spalancate tra i nuovi protagonisti di Gardaland 2024. I coraggiosi avventurieri dovranno sconfiggere la maledizione che lo ha colpito pietrificandolo. L'attrazione con luci e suoni accuratamente progettati per adattarsi al tema dell’attrazione e sincronizzarsi con gli effetti fumo, offriranno un'esperienza immersiva con una storia ricca di mistero, che si svilupperà intorno all’imponente lupo. La sua figura cardine della nuova attrazione, è da sempre associata a molteplici significati e simbolismi. Il lupo è guida spirituale, simbolo di forza e coraggio, connessione con la natura e simbolo di comunità e famiglia. “Nel corso degli anni abbiamo assistito a una crescente domanda, da parte degli amanti del divertimento e dell’avventura, di esperienze sempre più emozionanti e coinvolgenti. Per questo Gardaland si rinnova per continuare a essere un luogo di energia positiva, dove divertimento e avventura non finiscono mai”, sottolinea l’amministratore delegato Sabrina de Carvalho. [post_title] => Un lupo alto 16 metri tra i nuovi protagonisti di Gardaland 2024 [post_date] => 2024-03-06T10:52:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709722344000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la nuova Moby Legacy la protagonista principale della presenza delle compagnie del gruppo Onorato all'Itb di Berlino. La gemella della Fantasy è appena entrata in servizio sulla linea fra Livorno e Olbia. E proprio Fantasy e Legacy, dalla metà di marzo, collegheranno il porto toscano con quello sardo. Ma non solo: quest'anno alla fiera del turismo tedesca ci sono ben tre compleanni da festeggiare: i 25 anni di Moby Lines Europe, la traduzione internazionale del gruppo, i 45 anni della presenza di Moby in Germania, nonché i 50 anni della presenza di Moby in Corsica, che la Balena blu celebra aggiungendo nuove linee alle tradizionali rotte fra Genova e Bastia e Livorno e Bastia, e a quella storica fra la Sardegna e la Corsica da Santa Teresa di Gallura a Bonifacio. All’esordio assoluto è in particolare la Genova-Ajaccio, che permetterà ai turisti diretti verso il centro e il sud della Corsica di arrivare direttamente a destinazione, senza attraversare tutta l’isola. E da Ajaccio raddoppia anche il collegamento fra Corsica e Sardegna, grazie al prolungamento fino a Porto Torres. L’estate 2024 sarà anche quella del collegamento diretto fra Piombino e Bastia, la strada più veloce per raggiungere la Corsica dall’Italia continentale. A dimostrare quanto siano amate anche in Germania le navi della Balena Blu sono i numeri dello staff guidato dall’amministratrice delegata Barbara Krahuilk: nel 2023 hanno scelto di viaggiare con Moby 548.203 passeggeri che si sono prenotati con Moby Lines Europe, che all’Itb di Berlino presenterà anche il suo nuovo logo. [post_title] => Moby e Tirrenia presentano le novità 2024 all'Itb di Berlino [post_date] => 2024-03-06T10:41:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709721695000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'affaire Ita-Lufthansa si sta complicando a dismisura. Questo oramai l'abbiamo capito. Non abbiamo capito invece i motivi di questa rigidità impressionante che sta mettendo i bastoni fra le ruote al merger. Il ministro dell'economia italiano Giorgetti, dicono, sia molto preoccupato dall'evoluzione della questione. Dall'altra parte le altre compagnie aeree, o gruppi di compagnie aeree se la ridono di tutta questa difficoltà. Ci sono voci insistenti che dietro alla durezza della commissaria Marghrethe Vestager, il deus ex machina della faccenda, ci siano proprio delle spinte francesi. Naturalmente questo non lo sappiamo con sicurezza. Quello che sappiamo invece è che i commissari europei devono svolgere il loro lavoro con equità e giustizia. E questo, secondo noi, nel caso Ita-Lufthansa non sta accedendo. Servirebbe un'autorità altra per giudicare il lavoro della Vestager, per capire se sta operando in autonomia o se accoglie le proteste e le pressioni di altri gruppo di compagnie aeree. La cosa diventa sempre più paradossale dal momento che è stata proprio l'Unione europea a spingere affinché l'accordo fosse chiuso nel minor tempo possibile. Ora invece i tempi si sono dilatati fino a far dire a Lufthansa che potrebbe rinunciare all'intesa con Ita. Così si spianerebbe la via ad Air France. [post_title] => Ita-Lufthansa, pressioni sulla commissaria europea Vestager [post_date] => 2024-03-06T10:18:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709720324000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "india il karnataka punta sui flussi dalleuropa fra natura tradizione e innovazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2996,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Osservando la cartina del Mar Tirreno si può notare un piccolo arcipelago di isole al largo della Sicilia. Rispetto alle coste siciliane si trovano in direzione nord, e prendono il nome di Isole Eolie. Il turismo qui è vivo in ogni periodo dell’anno, anche se la maggior parte dei visitatori arriva nel periodo estivo. Le attrazioni sono molteplici, a partire dalla presenza dei due vulcani di Stromboli e Vulcano, che contribuiscono a creare un'atmosfera a dir poco unica e speciale. Ci sono molti modi per vivere la propria vacanza in questo arcipelago. Uno dei più affascinanti è senza alcun dubbio il noleggio catamarano Eolie. Spostarsi seguendo il vento può donarci una esperienza davvero indimenticabile. Cosa fare in un soggiorno su queste isole? Scopritelo insieme a noi.\r

Cosa c’è da sapere sulle Isole Eolie\r

Le Isole Eolie sono note per la loro origine vulcanica, che le rende soggette a numerosi fenomeni che avvengono con una certa regolarità. Sono chiamate anche Isole Lipari. L’arcipelago si compone di sette isole principali, ma non mancano piccoli isolotti che possono essere raggiunti senza difficoltà attraverso il mare.\r

\r

Per arrivare sulle isole Eolie l’unico modo è usare delle imbarcazioni, come gli aliscafi e i traghetti che partono dalle coste settentrionali della Sicilia. In alternativa ci si può avvicinare in totale autonomia, utilizzando imbarcazioni di vario genere, come ad esempio barche a vela e catamarani, e attraccare nei vari parti.\r

\r

Le isole offrono un buon numero di strutture ricettive come alberghi e case vacanze. I prezzi possono variare molto a seconda della struttura e dei servizi in essa offerti.\r

Osservare l’attività vulcanica\r

Molti scelgono di visitare le Isole Eolie per la loro attività vulcanica. I vulcani presenti su questo arcipelago sono due: Stromboli e Vulcano. Stromboli è uno dei vulcani più attivi a livello globale. Non è raro poter assistere a vari fenomeni di natura eruttiva, con piccole esplosioni che avvengono senza che vengano registrati danni nel territorio circostante.\r

\r

Vulcano al contrario per ora tende a emettere quasi esclusivamente fumo. La sua fama risale all’antichità e all’epoca dei miti e delle leggende, quando si credeva che al suo interno si trovasse il dio greco Efesto, noto tra i romani proprio come Vulcano.\r

Le meraviglie del mare\r

Chi sceglie le Isole Eolie per le proprie vacanze non può perdere l’occasione di esplorare il magnifico mare che le circonda. Le spiagge sono pure e incontaminate e il mare solitamente è molto pulito, a dir poco cristallino.\r

\r

Un buon modo per conoscere quest’area è quello di noleggiare una barca a vela o un catamarano, e trascorrere delle splendide giornate seguendo la direzione indicata dal vento. Esistono aziende che offrono questo genere di servizi e spesso mettono a disposizione anche degli esperti e preparati skipper pronti a mettersi al timone.\r

\r

Se invece volete vivere in prima le profondità del mare potete affidarvi ai molti sub della zona, i quali organizzano delle vere e proprie immersioni guidate. Ci si può divertire in totale sicurezza, entrando in contatto con le meraviglie nascoste sotto la superficie del mare, dove specie marine di ogni genere si incontrano liberamente, lontane dalla presenza dell’uomo.\r

\r

","post_title":"Isole Eolie: una vacanza al riparo da ogni pensiero","post_date":"2024-03-06T14:27:01+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709735221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Caruso Nuovo Bistrot, nel cuore di Milano, è un luogo dove la storia della città incontra l’arte della gastronomia in un’interazione quotidiana con i suoi ospiti: interni ed esterni. La proposta gastronomica curata dallo chef stellato Gennaro Esposito e dall’executive chef Francesco Potenza, che accosta i piatti della tradizione lombarda ai sapori della cucina partenopea, trova espressione negli spazi del Grand Hotel et de Milan. Luoghi che, sin dal 1863, narrano dell’eleganza della città, del mondo dell’opera con la sua storia, del patrimonio artistico rappresentato dal vicino teatro alla Scala e anche del legame con Giuseppe Verdi, che qui visse per 27 anni, e con artisti come Maria Callas, che tanto amava la sua camera 114. \r

Dalla fine degli anni ‘60 la famiglia Bertazzoni gestisce l’hotel con cura e attenzione alle continue evoluzioni del settore. Da qui l’idea del restyling del Caruso Nuovo Bistrot, che è stato affidato allo chef Esposito e alla sua esperienza gourmet. Il bistrot è la storia di un’amicizia: «Daniela Bertazzoni, che si occupa dell’hotel dal 1970, si è fermata nel mio ristorante Torre del Saracino mentre era diretta a Pompei - racconta lo chef -. Ed è subito nato un rapporto di amicizia, di lavoro e di valori condivisi. La famiglia Bertazzoni ha una visione molto chiara e attenta dell’ospitalità. Mi hanno dato fiducia sul fronte della gastronomia e, insieme, abbiamo realizzato un bistrot dove Milano e la Costiera vanno a braccetto in un luogo straordinario fatto di storia e opere d’arte. La cucina italiana mi emoziona da sempre perché mostra come il nostro paese sia sempre stato all’avanguardia, anche nei tempi più difficili, quando si faceva una buona cucina con pochi ingredienti e tanto ingegno. L’immediatezza della nostra cucina è fatta di piatti genuini, semplici e schietti. Nel Caruso Nuovo Bistrot interpreto la cultura milanese portando un po’ di Mediterraneo e di freschezza. E tanta cultura dei prodotti. A Milano ho scoperto piatti nuovi come il Rustin negàa, che oggi è uno dei nostri cavalli di battaglia. La risposta del pubblico è ottima perché siamo riusciti a mettere insieme la cura estetica del piatto, il rispetto dell’identità di ciascuna ricetta, una carta dei vini con proposte raffinate e particolari e un servizio di elevata professionalità». \r

Il restyling del Caruso Nuovo Bistrot presenta anche una rilettura degli interni realizzata da Dimorestudio. È nato così uno spazio eclettico dove il carattere fortemente storico della struttura, ricca delle testimonianze della Milano classicista, si intreccia con elementi nuovi e cosmopoliti scelti a partire da un attento percorso di ricostruzione storica.\r

[gallery ids=\"462874,462877,462878\"]","post_title":"Caruso Nuovo Bistrot: la proposta gastronomica dello chef Esposito al Grand Hotel et de Milan","post_date":"2024-03-06T12:36:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709728579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 per il gruppo di glamping Vacanze col Cuore si apre con un consuntivo che parla di oltre 32mila prenotazioni gestite, per una crescita +20% sull’anno precedente, il 2022. Già considerato record, se confrontato al giro d’affari del 2019.\r

\r

Il modello di “hotellerie orizzontale” creato e sviluppato da Loek van de Loo, ha visto soprattutto i suoi resort più piccoli, i cosiddetti “Boutique”, performare come mai prima d’ora. Lago Idro Glamping Boutique, Sivinos Camping Boutique e Vacanze Glamping Boutique - dislocati tra Lago di Garda e Lago Idro, hanno totalizzato un’alta percentuale di prenotazioni e occupazione, con numeri che gareggiano con i resort più ampi del Gruppo, al netto delle dimensioni più intime dei loro contesti.\r

\r

«Ha premiato – commenta il fondatore, Loek van de Loo – aver definito in maniera precisa e dettagliata il target di riferimento: se Lago Idro Glamping Boutique ha sempre avuto come pubblico di riferimento quello degli sportivi, grazie alle possibilità della natura circostante, Vacanze Glamping Boutique a San Felice del Benaco è stato pensato per le famiglie con bambini dai zero ai cinque anni e tutto è stato progettato proprio attorno ai piccoli ospiti: dalle case con nursery sino agli spazi gioco e alle piscine. Così Sivinos Camping Boutique, sullo scoglio di Punta San Sivino nel Golfo di Salò, è rivolto ad una clientela che ama il camping più wild, senza fronzoli ma con tanto spazio per i propri mezzi o per provare accommodation come tende safari o piccole roulotte. Questo ha garantito al pubblico chiarezza sulla destinazione e sulla sua offerta».\r

\r

Nel 2023 tra i cosiddetti “Glamping Resort”, ossia i glamping village grandi che sfiorano le 1000 presenze a pieno carico, si è distinto per numero di presenze il Weekend Glamping Resort a Manerba del Garda (BS), ottenendo il risultato migliore di sempre. Punto di riferimento storico del Gruppo, 36 anni di attività appena compiuti, è primo camping village in Italia in cui è stata montana una tenda safari arredata con tutti i comfort nel lontano 1984.\r

\r

\r

Si riparte il 21 marzo prossimo e via via le porte delle strutture del Gruppo torneranno ad accogliere i vacanzieri a cominciare dal ponte di Pasqua. La stagione vedrà il suo culmine con l’inaugurazione del nuovo resort in Umbria, sul Lago Trasimeno, che attesta “Vacanze col Cuore” come il gruppo glamping “specialista dei laghi”.\r

\r

«Dopo 3 anni di consolidamento, siamo pronti ad inaugurare il nostro nuovo indirizzo puntando sempre sull’Italia: Trasimeno Glamping Resort a Magione (PG). Un resort fuori dai soliti circuiti classici dell’open air, che - siamo sicuri - farà innamorare i nostri ospiti. Come a suo tempo, diversi anni fa – conclude Loek van de Loo – ha colpito me per primo e dove mi sono ripromesso, un giorno, sarei tornato a lavorare». \r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Vacanze col Cuore, bilancio positivo per il gruppo di glamping resort","post_date":"2024-03-06T12:09:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709726999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462933","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462939\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il senior sales consultant, Massimo Zanon e Marco Maserini[/caption]\r

\r

Parte bene il 2024 di Bluserena, che registra andamenti positivi delle prenotazioni su tutte le proprie destinazioni. Lo rivela all'Itb di Berlino il corporate director of sales, Marco Masserini. La presenza del gruppo abruzzese alla fiera tedesca non è ovviamente un caso. La compagnia che a oggi vanta un 70% circa di clientela italiana, punta infatti ad aumentare la quota internazionale dei propri ospiti: \"Stiamo riscontrando un grande interesse verso l'Italia, in particolare per un prodotto come il nostro caratterizzato da resort con affaccio diretto sul mare\", spiega Masserini.Itb\r

\r

Al momento Bluserena sta lavorando soprattutto sulla brand awareness. \"Quasi tutte le nostre proprietà sono state ristrutturate negli ultimi due anni (a seguito dell'acquisizione del gruppo da parte del fondo spagnolo Azora a novembre 2021, ndr) - conclude Masserini -. Per quest'anno inoltre ci siamo preparati all'estate riservando una serie di collegamenti dagli aeroporti di Torino, Milano Bergamo, Verona e Bologna verso Olbia, in modo da garantire pacchetti soggiorno più volo particolarmente competitivi soprattutto per il nostro resort Is Serenas Badesi \".","post_title":"Bluserena: obiettivo aumentare la quota di ospiti internazionali","post_date":"2024-03-06T12:01:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709726482000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462883","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“One State, many worlds” dice il payoff del Karnataka. Il vasto paese del Sud-ovest dell’India è infatti una destinazione dalle mille sfaccettature. Ci sono 320 km di spiagge per rilassarsi e vivere ogni tipo di attività: dal surf allo snorkeling. La fauna comprende, tra le altre specie, più di 6000 elefanti e oltre 500 tigri e viene spesso avvistata la pantera nera. Sono 35 i santuari per la protezione di queste specie rare ed esistono 5 parchi nazionali. I safari nella natura sono un’esperienza indimenticabile per i viaggiatori, come il pernottamento nei resort in mezzo alla giungla.\r

\r

Gli stupefacenti monumenti presenti sul territorio sono il lascito di 6 dinastie regnanti. Esistono quattro siti patrimonio dell’Unesco - Hampi è il più vasto museo all’aria aperta del mondo - e, distribuiti nella regione, ci sono 747 monumenti protetti, ciascuno con la propria storia. Tra questi il Mysuru Palace, uno dei più visitati monumenti dell’India. Nel Karnataka sono tanti i luoghi dove scoprire la tradizione, la cucina e la vita della popolazione locale, tra le verdi e fresche colline coperte da piantagioni di caffè: il luogo ideale per la luna di miele o per un viaggio con la famiglia. Le temperature sono molto gradevoli: dai 20/22° dell’inverno ai 30 dell’estate: quindi ogni stagione è indicata per visitare il paese.\r

\r

Il turista può inoltre vivere interessanti percorsi di wellness dedicandosi allo yoga e alla meditazione in centri dove si studiano la medicina alternativa e la neuropatia. La ricchezza del Karnataka appartiene al passato, ma anche al presente e al futuro. La capitale Bangalore, come racconta HT Ratnakar, adviser tourism & hospitality, jungle lodges & resorts è infatti il centro scientifico dell’Unione Indiana - dove si trovano gli istituti di astrofisica, scienze avanzate e biologiche - ed è sede della ID Technology: l’industria leader nel settore dei macchinari per l’identificazione. «Sono molti i professionisti internazionali che vivono in città e non vogliono più andarsene per il clima ideale tutto l’anno!». Per presentare la sua ricca offerta turistica il Karnataka ha organizzato anche quest’anno un interessante roadshow.\r

\r

«Vogliamo raccontare la destinazione e incontrare adv e to, oltre ai media e ai blogger - afferma Ratnakar - Gli arrivi nel Karantaka crescono di anno in anno: dopo due anni di pausa dovuti al Covid il 2023 è stato molto positivo, anche per il turismo interno. Se nel 2019 abbiamo avuto 750.000 visitatori, oggi sono 500.000. Ci auguriamo di tornare ai numeri del passato. È importante sapere che nel nostro paese il costo della vita è molto basso: con 1 euro si può pranzare e cenare. Abbiamo hotel e resort a 5 stelle, ci sono proposte turistiche per tutti i segmenti.\r

\r

Bangalore è un gateway per l’India del Sud e viene raggiunta da 36 voli internazionali che servono 7 aeroporti. Si può volare nella capitale da tutte le città dell’India e il Karnataka è connesso al mondo intero. Dall’Europa si può raggiungere via Londra, Monaco, Francoforte e Parigi. Il paese è poi collegato con Doha, Dubai e gli Emirati Arabi, le Maldive, Mauritius, Sidney, Singapore, Colombo, Bangkok, Kuala Lumpur, Tokyo e San Francisco. Ci rivolgiamo al mondo del trade realizzando i nostri roadshow e stiamo organizzando un grande evento per il mondo del trade nell’agosto del 2024, quando si terrà a Bangalore la grande fiera del mercato del turismo globale: il Karnataka International Travel Expo».\r

\r

[gallery ids=\"462887,462888,462889\"]","post_title":"India: il Karnataka punta sui flussi dall'Europa, fra natura, tradizione e innovazione","post_date":"2024-03-06T11:29:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709724554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà anche Eugenio Bennato tra i protagonisti della crociera una Nave di libri per Barcellona di Grimaldi Lines, in programma sulla Cruise Roma dal 20 al 25 aprila con partenza da Civitavecchia. Il cantautore napoletano è stato infatti invitato dall'Istituto italiano di cultura della città catalana per Aspettando San Jordi: un grande concerto che si terrà a Barcellona lunedì 22 aprile, vigilia della festa di San Giorgio, i libri e le rose, che coincide con la Giornata mondiale del libro. Nella destinazione catalana la ricorrenza si festeggia infatti in modo del tutto particolare: nella Diada de Sant Jordi (il giorno di San Giorgio, patrono della Catalogna) è tradizione che gli uomini regalino una rosa alle donne e siano contraccambiati con un libro; così tutta la citta si riempie di rose e di libri con decine di eventi e incontri con scrittori e poeti.\r

\r

Durante il viaggio, sia all’andata sia al ritorno, nelle sale della Cruise Roma, il programma letterario, in via di definizione, prevede dunque incontri con scrittori, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e musicali. Hanno già confermato la presenza a bordo della nave Lorenzo Marone, Gabriella Genisi, Giampaolo Simi, Carola Carulli, Anna Maria Gehnyei, Peppe Millanta, Patrizia Cirulli, cantautrice che ha musicato e interpretato poesie di Garcia Lorca, Frida Kahlo, Quasimodo, D’Annunzio, che duetterà con l’attore Gino Manfredi, che leggerà alcuni brani di questi grandi poeti.\r

\r

Grazie al progetto Desibook di Erasmus+, saranno inoltre a bordo anche studenti provenienti da Bulgaria, Turchia, Grecia, Spagna e Italia, accompagnati dai loro insegnanti. Sulla nave si approfondiranno diversi temi: come la cultura e i libri uniscano i popoli, l’importanza del dialogo interculturale, il contributo del programma Erasmus+ alla crescita di una coscienza europea tra i giovani. E proprio per segnalare questa importante novità, è stato deciso di presentare il programma della Nave dei libri per Barcellona lunedì 11 marzo alle ore 11 presso la sala conferenze esperienza Europa David Sassoli di Roma, in piazza Venezia 6.\r

\r

","post_title":"Eugenio Bennato tra i protagonisti della Nave di libri per Barcellona di Grimaldi Lines","post_date":"2024-03-06T11:17:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709723846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà anche un lupo alto 16 metri con le fauci spalancate tra i nuovi protagonisti di Gardaland 2024. I coraggiosi avventurieri dovranno sconfiggere la maledizione che lo ha colpito pietrificandolo. L'attrazione con luci e suoni accuratamente progettati per adattarsi al tema dell’attrazione e sincronizzarsi con gli effetti fumo, offriranno un'esperienza immersiva con una storia ricca di mistero, che si svilupperà intorno all’imponente lupo. La sua figura cardine della nuova attrazione, è da sempre associata a molteplici significati e simbolismi. Il lupo è guida spirituale, simbolo di forza e coraggio, connessione con la natura e simbolo di comunità e famiglia.\r

\r

“Nel corso degli anni abbiamo assistito a una crescente domanda, da parte degli amanti del divertimento e dell’avventura, di esperienze sempre più emozionanti e coinvolgenti. Per questo Gardaland si rinnova per continuare a essere un luogo di energia positiva, dove divertimento e avventura non finiscono mai”, sottolinea l’amministratore delegato Sabrina de Carvalho.","post_title":"Un lupo alto 16 metri tra i nuovi protagonisti di Gardaland 2024","post_date":"2024-03-06T10:52:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709722344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la nuova Moby Legacy la protagonista principale della presenza delle compagnie del gruppo Onorato all'Itb di Berlino. La gemella della Fantasy è appena entrata in servizio sulla linea fra Livorno e Olbia. E proprio Fantasy e Legacy, dalla metà di marzo, collegheranno il porto toscano con quello sardo. Ma non solo: quest'anno alla fiera del turismo tedesca ci sono ben tre compleanni da festeggiare: i 25 anni di Moby Lines Europe, la traduzione internazionale del gruppo, i 45 anni della presenza di Moby in Germania, nonché i 50 anni della presenza di Moby in Corsica, che la Balena blu celebra aggiungendo nuove linee alle tradizionali rotte fra Genova e Bastia e Livorno e Bastia, e a quella storica fra la Sardegna e la Corsica da Santa Teresa di Gallura a Bonifacio.\r

\r

All’esordio assoluto è in particolare la Genova-Ajaccio, che permetterà ai turisti diretti verso il centro e il sud della Corsica di arrivare direttamente a destinazione, senza attraversare tutta l’isola. E da Ajaccio raddoppia anche il collegamento fra Corsica e Sardegna, grazie al prolungamento fino a Porto Torres. L’estate 2024 sarà anche quella del collegamento diretto fra Piombino e Bastia, la strada più veloce per raggiungere la Corsica dall’Italia continentale.\r

\r

A dimostrare quanto siano amate anche in Germania le navi della Balena Blu sono i numeri dello staff guidato dall’amministratrice delegata Barbara Krahuilk: nel 2023 hanno scelto di viaggiare con Moby 548.203 passeggeri che si sono prenotati con Moby Lines Europe, che all’Itb di Berlino presenterà anche il suo nuovo logo.","post_title":"Moby e Tirrenia presentano le novità 2024 all'Itb di Berlino","post_date":"2024-03-06T10:41:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709721695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'affaire Ita-Lufthansa si sta complicando a dismisura. Questo oramai l'abbiamo capito. Non abbiamo capito invece i motivi di questa rigidità impressionante che sta mettendo i bastoni fra le ruote al merger. Il ministro dell'economia italiano Giorgetti, dicono, sia molto preoccupato dall'evoluzione della questione.\r

\r

Dall'altra parte le altre compagnie aeree, o gruppi di compagnie aeree se la ridono di tutta questa difficoltà. Ci sono voci insistenti che dietro alla durezza della commissaria Marghrethe Vestager, il deus ex machina della faccenda, ci siano proprio delle spinte francesi.\r

\r

Naturalmente questo non lo sappiamo con sicurezza. Quello che sappiamo invece è che i commissari europei devono svolgere il loro lavoro con equità e giustizia. E questo, secondo noi, nel caso Ita-Lufthansa non sta accedendo. Servirebbe un'autorità altra per giudicare il lavoro della Vestager, per capire se sta operando in autonomia o se accoglie le proteste e le pressioni di altri gruppo di compagnie aeree.\r

\r

La cosa diventa sempre più paradossale dal momento che è stata proprio l'Unione europea a spingere affinché l'accordo fosse chiuso nel minor tempo possibile. Ora invece i tempi si sono dilatati fino a far dire a Lufthansa che potrebbe rinunciare all'intesa con Ita. Così si spianerebbe la via ad Air France. ","post_title":"Ita-Lufthansa, pressioni sulla commissaria europea Vestager","post_date":"2024-03-06T10:18:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1709720324000]}]}}