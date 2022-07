Il saluto della Croazia all’estate: in corsa oltre i numeri del 2019

Croazia lanciata verso un’estate che supererà le attese. La conferma giunge dalla direttrice dell’Ente nazionale del turismo, Viviana Vukelic, in occasione del tradizionale saluto estivo organizzato a Milano.

“Dopo le numerose attività che hanno caratterizzato questa prima parte dall’anno, a cominciare dai tanti workshop riservati al trade, è ora il momento di una pausa, prima di ripartire, durante l’autunno, con tante altre attività, già pianificate. Intanto, tengo a segnalare come l’andamento dei flussi verso la Croazia sia estremamente positivo, con numeri elevati già da aprile”. Dati che lasciano spazio all’ottimismo in vista dell’intero anno, che potrebbe superare i livelli del 2019. Di fatto, nei primi sei mesi del 2022 gli arrivi sono stati 5,7 milioni, per 24,7 milioni di pernottamenti: “La stagione turistica è al di sopra di ogni aspettativa. E tantissimi sono anche i nuovi investimenti, a partire dai nuovi alberghi tra Dalmazia e Istria. Nei prossimi mesi, inoltre sapremo se da gennaio 2023 la Croazia entrerà nell’area Schengen e nell’euro”.

Ultima novità, “la riconferma del direttore generale dell’Ente, Kristjan Stanicic, che manterrà il suo ruolo anche per i prossimi quattro anni”.