Il Marocco stanzia aiuti per oltre 200 milioni di dollari destinati all’industria turistica

Il Marocco vara nuovi sostegni destinati a supportare l’industria turistica pesantemente colpita dalla pandemia. Fatima-Zahra Ammor, ministro del turismo, dell’artigianato e dell’economia sociale e solidale, ha presentato il piano di aiuti da 2 miliardi di dirham (216 milioni di dollari) che si declina in cinque aree.

Il pacchetto comprende 1 miliardo di dirham per il rinnovo delle strutture alberghiere, in crisi praticamente da 22 mesi, e un pagamento mensile di 2.000 dirham nel primo trimestre di quest’anno ai lavoratori interessati dalla crisi. Altre iniziative includono il rinvio del pagamento dei prestiti e un’esenzione dalle tasse locali per il 2020 e il 2021.

Nel 2019 il settore del turismo ha generato in Marocco 8 miliardi di dollari di entrate, con un’incidenza del 7% sull’economia del paese, con 13 milioni di arrivi.