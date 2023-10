Il Marocco punta in alto: obiettivo 26 milioni di visitatori entro il 2030 Il Marocco rialza la testa dopo il terremoto di inizio settembre. Il tragico evento sembra aver intaccato solo marginalmente l’andamento dei flussi turistici, con 960.000 visitatori arrivati nel paese lo scorso settembre, una crescita del 7% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel 2022 il Marocco ha accolto circa 11 milioni di turisti e quasi 550.000 persone sono direttamente impiegate nel settore turistico, pari al 15% della popolazione attiva totale, riporta Euronews. «È fondamentale comunicare al mondo che la situazione è sotto controllo, che siamo tornati alla vita normale – afferma Fatim-Zahra Ammor, ministro del turismo del Marocco a margine dell’incontro annuale del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, che si è svolto a Marrakech -. Abbiamo monitorato le prenotazioni e le cancellazioni e francamente siamo andati abbastanza bene. L’aspetto positivo è che i turisti che si trovavano in Marocco in quel momento hanno iniziato a condividere sui social media le loro testimonianze: questo ci ha aiutato a mostrare ciò che stava realmente accadendo a Marrakech». Le autorità marocchine considerano l’aumento del numero di visitatori come un voto di fiducia. Il Paese ha l’obiettivo di raddoppiare il numero di turisti entro il 2030, quando ospiterà i Mondiali di calcio insieme a Spagna e Portogallo. «Crediamo che il futuro per il turismo in Marocco sia luminoso – dice Ammor -. Abbiamo una visione forte: raddoppiare il numero di turisti entro il 2030, parliamo di circa 26 milioni di visitatori. Stiamo incentrando la nostra offerta sulle esperienze: spiaggia, sole e mare, ma anche cultura e gastronomia. Quindi l’offerta è costruita intorno alle esperienze più che sulle destinazioni». Condividi

