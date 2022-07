Giordania: dal 28 luglio al 6 agosto torna in scena il Festival di Jerash

Conto alla rovescia in Giordania per la 36esima edizione del Festival della cultura e delle arti di Jerash, in calendario dal prossimo 28 luglio e fino al 6 agosto. La kermesse trasforma l’antica città in uno degli eventi culturali più vivaci e spettacolari del mondo. Il festival propone danze folcloristiche di gruppi locali e internazionali, balletti, concerti, rappresentazioni teatrali, opera, cantanti popolari e vendite di artigianato tradizionale, il tutto all’interno delle affascinanti rovine romane della Pompei d’Oriente.

“Il Festival di Jerash – sottolinea una nota del Jordan Tourism Board Italy – costituisce un fenomeno culturale, sociale, economico e turistico unico con le sue dimensioni nazionale, araba e globale, porta profondi messaggi culturali e politici e svolge un ruolo importante nel rivitalizzare il movimento economico e turistico nel Regno Hashemita in generale, e la città di Jerash e la sua comunità locale in particolare”.