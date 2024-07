Finlandia, spiagge segrete per un viaggio coast to coast Visit Finland promuove le spiagge segrete per un viaggio Coast to Coast alla scoperta del Paese più felice del mondo. Spiagge incontaminate con sabbia finissima e acque cristalline, lontane dalle folle, accessibili senza stress anche in alta stagione. La Finlandia, con le sue spiagge senza fine e i laghi più grandi d’Europa è la destinazione ideale per sfuggire al caldo e alla folla di turisti che popola le mete balneari più battute nel periodo estivo. Per chi dunque è alla ricerca di una meta originale per una vacanza last minute, Visit Finland ha selezionato le migliori spiagge e località finlandesi che permettono di non rinunciare al mare, al relax e agli sport acquatici e non solo. Infinite distese di sabbia, sentieri di legno e dune dalle forme curiose plasmate dal vento sono i tratti distintivi di Yyteri, la spiaggia più lunga dei Paesi Nordici. Con un centro benessere, un hotel e persino un campo da golf, la spiaggia di Yyteri a Pori fa parte di una riserva naturale riconosciuta a livello internazionale, insignita della Bandiera Blu. Oltre a rilassarsi su queste spiagge adatte alle famiglie, è possibile praticare numerose altre attività, tra cui surf, paddle e persino bird watching. Perfino in Lapponia, in particolare a Ylläs, si trovano alcune delle spiagge più belle della Finlandia in cui è possibile fare delle nuotate indimenticabili immergendosi nelle acque artiche sotto il sole di mezzanotte. Durante l’estate, quando il sole non tramonta mai, è il momento migliore per fare il bagno di mezzanotte. Con un po’ di fortuna si può anche avere una renna come compagna di nuoto. A due passi dalla città di Turku, questa pittoresca cittadina è una delle località estive più belle della Finlandia. Con il suo delizioso porticciolo animato da barche a vela e il centro storico ricco di case in legno colorate che ospitano negozietti artigianali e locali accoglienti, Naantali è il luogo ideale in cui godersi una vacanza rilassante. Da qui è possibile fare passeggiate incantevoli seguendo uno dei tanti sentieri immersi nella natura, ma anche island hopping, gite in barca e escursioni in kayak. Da non perdere assolutamente: Kultaranta, la residenza estiva del presidente finlandese, e per le famiglie una visita al magico parco tematico dei Mumin sull’isola di Kailo. Infine, per i foodlovers questo piccolo centro è la meta ideale: la promenade sul mare, infatti, è costellata da piccoli locali e ristorantini eccellenti, tra cui Amandis dove è possibile assaporare il miglior waffle della Finlandia. A soli 10 minuti da Helsinki, Pihlajasaari è un’isola molto apprezzata per trascorrere una piacevole giornata estiva in riva al mare. L’isola è famosa per le sue pittoresche spiagge sabbiose e rocciose, perfette per gli amanti della tintarella e del nuoto. Su Läntinen Pihlajasaari si trova un boschetto protetto, incastonato tra le rocce, ma anche verdi prati e numerosissime specie di uccelli. Un buon modo per esplorare la natura e la storia dell’isola è il sentiero naturalistico di due chilometri. Quest’isola è la meta perfetta per i picnic, ma anche per gustare le prelibatezze del ristorante Pihlajasaari. Condividi

