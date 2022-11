Corsica, promozione e formazione per rafforzare i rapporti con il trade Dopo un estate in forte ripresa la Corsica punta a rafforzare i rapporti con il mercato italiano, in particolare gli operatori e le agenzie di viaggio. «La stagione è stata buona – commenta Angèle Bastiani, presidente dell’Agenzia del Turismo della Corsica – L’Italia è sempre il primo mercato straniero in Corsica e vogliamo migliorare i rapporti con i turisti italiani ai quali ci legano molte affinità». Anche in Francia i risultati sono stati positivi: la clientela europea e quella proveniente dagli Usa è tornata ed ha scelto di visitare un po’ tutte le regioni, dall’interno fino alla costa e al sud. «Il mercato italiano è molto dinamico – sottolinea Frederic Meyer, direttore Italia, Grecia e Svizzera per Atout France -. Moltissimi professionisti italiani hanno lavorato con noi in occasione degli eventi formativi ed hanno contribuito alla promozione della destinazione. Numerose agenzie hanno partecipato al programma formazione France Expert». Anche per il 2023 la Corsica ha in programma una campagna promozionale a 360 gradi. E naturalmente continueranno anche i progetti legati alla formazione per supportare gli operatori specializzati che amano la Corsica. «L’Isola è un destinazione verde e sostenibile – aggiunge Bastiani – ideale per vacanze slow. Nel 2023 rafforzeremo la collaborazione con Atout France sul mercato Italia. Il nostro progetto accompagnerà i professionisti online e offline per far capire i nuovi obiettivi. Siamo convinti che occorra una presenza continua per supportare il trade, che inviteremo in Corsica per toccare con mano tutti i punti di forza e le caratteristiche della destinazione».

Il processo è stato avviato volontariamente a maggio 2020 per ridurre il proprio debito, accedere a nuove fonti di finanziamento e trasformare la propria attività, in risposta alla pandemia globale.\r

Latam è oggi un gruppo più efficiente, con una flotta più moderna, con la rete di collegamenti più estesa del Sud America e il più grande programma di fidelizzazione del continente.\r

“La giornata di ieri ha segnato un traguardo importante per Latam e per i nostri stakeholder. Siamo lieti di aver completato una trasformazione significativa e di essere usciti dal processo di ristrutturazione finanziaria con una posizione finanziaria rafforzata e un rinnovato impegno per l'eccellenza operativa” ha affermato Roberto Alvo, ceo di Latam Airlines Group.","post_title":"Latam Airlines è uscita dal Chapter 11: maggiore efficienza e network più esteso del Sud America","post_date":"2022-11-04T10:55:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667559345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433469","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Vogliamo ridestare un concreto dialogo interculturale con l'Europa e promuovere la nostra proposta turistica che muove da una storia millenaria per poi declinarsi in altri aspetti, dalla gastronomia alla natura\". Rachid Chamoun, advisor del ministero del turismo del Libano per le relazioni internazionali (nella foto), sintetizza alcuni degli obiettivi della partecipazione del Paese alla 24a Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum.\r

\r

Una presenza che ha celebrato in primis la recente adesione del Libano all'Enlarged Partial Agreement delle Cultural Routes of the Council of Europe (Itinerari culturali del Consiglio d'Europa) \"con quattro strade principali: la Phoenicians Route, la Legado Andalucía, la strada dei vini e quella degli ulivi. I 54 siti del patrimonio culturale del Libano ci consentono di proporre un'ampia gamma di scenari: aree interne e costiere, rurali e urbane; oltre ai cinque siti dichiarati patrimonio culturale Unesco\".\r

\r

Chamoun sottolinea una volta di più la \"necessità per l'economia del Paese di aprirsi al mondo\" favorendo \"lo scambio di idee ed esperienze nell'ottica di promuovere i siti e le destinazioni di grande valore archeologico, per aumentare le opportunità economiche e le ricadute occupazionali\". Si comincia quindi proprio dal turismo: \"Il Ministero libanese del Turismo ha istituito un sistema di Destination Management Organization per sviluppare il ruolo delle comunità locali, la creazione di posti di lavoro e di guide turistiche. Siamo desiderosi di stabilire partnership pubblico-privato reciprocamente vantaggiose. E nei nostri piani c'è sicuramente l'organizzazione di fam trip per i tour operator italiani e internazionali\". \r

\r

Intanto, \"negli ultimi due mesi\" il Paese ha totalizzato \"oltre 1,5 milioni di arrivi che hanno generato un contributo all'economia di oltre 6 miliardi di dollari\".","post_title":"Il Libano rilancia la promozione dopo l'ingresso fra le Cultural Routes of the Council of Europe","post_date":"2022-11-03T14:26:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667485608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433465\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, Roberto Naldi, ad di Toscana Aeroporti, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea, e Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti[/caption]\r

\r

Volotea investe sulla Toscana con la scelta di Firenze quale settima base in Italia (dopo Venezia, Verona, Palermo, Napoli, Cagliari e Olbia) e diciannovesima in Europa. Nel 2023 la compagnia posizionerà al Vespucci un Airbus A319 e lancerà 9 nuovi collegamenti alla volta di Palermo, Catania, Bari, Cagliari, Bilbao, Tolosa. Altre 3 nuove destinazioni saranno svelate nelle prossime settimane. Le new entry si aggiungono a quelle per Bordeaux e Nantes, per un totale di 11 collegamenti disponibili, pari a un’offerta totale di 305.000 biglietti. Delle 8 rotte in vendita al momento, 6 sono operate in esclusiva dal vettore. La compagnia, infine, stima la creazione di circa 30 nuovi posti di lavoro, 20 cabin crew e 10 piloti, legati all’apertura della base.\r

\r

“La Toscana è una delle regioni più importanti nelle nostre strategie di sviluppo - spiega Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea –: garantiremo tutto l’anno una maggiore connettività tra lo scalo di Firenze, il resto dell’Italia, le sue isole e mete internazionali, grazie a numerosi collegamenti esclusivi e a tariffe convenienti. Presso lo scalo, dove verranno create numerose nuove posizioni lavorative, saremo in grado di soddisfare le esigenze di viaggio di un numero maggiore di passeggeri, proponendo orari di volo ancora più comodi e offrendo collegamenti verso numerose destinazioni domestiche e internazionali. Infine, ci attestiamo come la seconda compagnia a Firenze per numero di destinazioni collegate con voli diretti”.\r

\r

L’offerta Volotea presso il capoluogo fiorentino rispecchia perfettamente la strategia della compagnia che, per il 2023, punta a facilitare i viaggi verso le isole e verso l’estero: al Vespucci, più della metà dei posti in vendita (54%) sarà alla volta di Sardegna e Sicilia. Per il 2023, saranno disponibili collegamenti da Firenze alla volta di Francia (Bordeaux, Tolosa e Nantes), Spagna (Bilbao) e Italia (Palermo, Catania, Bari e Cagliari). Tre nuove rotte verranno annunciate nelle prossime settimane.\r

\r

“Le 11 nuove rotte operate da Volotea dall’aeroporto di Firenze rafforzano sempre più la connettività dello scalo con il resto d'Europa - aggiunge il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai -. Correva il mese di maggio 2020 quando, dopo solo due giorni dalla fine del lockdown, Volotea fu la prima compagnia aerea ad annunciare la ripresa del volo Pisa-Olbia. Un gesto che ci diede grande fiducia e che oggi, dopo più di due anni, viene riconfermata\".\r

\r

Nel 2023 l’offerta del vettore in Italia prevede più di 4,3 milioni di posti in vendita, pari al 10% in più rispetto al 2019; in crescita anche il numero delle rotte che salgono a circa 130 per un totale di più di 25.000 voli.","post_title":"Lo scatto di Volotea da Firenze: settima base in Italia con 9 nuove rotte nel 2023","post_date":"2022-11-03T13:07:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667480844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi contenuti, nuova veste grafica per la sezione business travel e mice, nuovi elementi che rendono più agile la navigazione e la fruizione dei servizi. Ma soprattutto la possibilità di vedere la nuova sede e di conoscere lo staff che compone il tour operator, con video di presentazione e contatti. E' online l'ultimo aggiornamento del sito web di Glamour Tour Operator, un to che ha da sempre cerca il contatto con le persone: dai propri partner di lavoro allo staff che lo compone, fino all’utente finale. Una vocazione ben visibile nel restyling del sito.\r

\r

«Lato leisure è stato aggiunto il tab #WeAreGlamour con un video di presentazione dello staff, più tutti i contatti di supporto per gli agenti di viaggio con lo scopo di dare un volto a Glamour, ovvero a tutte le persone che lavorano quotidianamente con il trade e con l’occasione mostrare anche la nostra sede di Viareggio arredata in stile street-pop-art - spiega il direttore vendite & marketing, Simone Prinari -. È stata inoltre completamente rinnovata l’area dedicata al business travel & mice».\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'ultima release del sito Glamour To mette lo staff in primo piano","post_date":"2022-11-03T11:57:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667476653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Euskadi Confidential rappresenta l'unicità dei Paesi Baschi, una selezione di esperienze autentiche, emozionanti e stimolanti che oggi vogliamo condividere con i nostri cari amici italiani che hanno la sensibilità e la raffinatezza per apprezzarlo e viverlo appieno”.\r

\r

Isabel Garaña, Console Aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, introduce così la nuovissima selezione di servizi Premium che caratterizzano il prodotto turistico dei Paesi Baschi: \"Una regione che va dall’estremità occidentale dei Pirenei al mar Cantabrico, fatta di contrasti naturali sorprendenti, con bellissime città come Bilbao, Donostia/San Sebastián o Vitoria-Gasteiz, ristoranti di alto profilo, musei, spiagge, montagne e un paesaggio labirintico ed eccezionale e con persone amichevoli, accoglienti, sagge, che rispettano la tradizione e guardano sempre al futuro\".\r

\r

“Euskadi Confidential” è anche e soprattutto unicità – come sottolinea il direttore di Basquetour, Daniel Solana - osservare il verde e l’azzurro di valli e montagne all’interno e le forme originali delle coste dall’alto con un elicottero; fare un giro in barca a vela lungo la costa di Donostia/San Sebastián per godersi brezza e salsedine ed esplorare territori antichi; viaggiare lungo le strade con auto di lusso e fermarsi in un boutique hotel a riposare e sperimentare la talassoterapia con massaggi e getti d’acqua calda, sorgiva o di mare, per ricaricarsi e ripartire.\r

\r

Fanno parte di “Euskadi Confidential” una flotta di auto di lusso con autista per esperienze d’eccellenza, agenzie locali di viaggi per servizi esclusivi su misura e proposte turistiche che vanno dal golf al museo, dal ristorante stellato alle passeggiate nella natura, dallo sport al benessere. ","post_title":"Spagna: il meglio dell'offerta dei Paesi Baschi nella raccolta “Euskadi Confidential”","post_date":"2022-11-03T11:46:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667475996000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433431","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_408767\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Di Vincenzo[/caption]\r

\r

Il cicloturismo è parte del percorso di recupero del turismo verso i livelli pre-pandemia. A dirlo sono i numeri del terzo rapporto nazionale sul tema realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio e promosso con Legambiente. In base ai dati più recenti, per il 2022 è in particolare possibile stimare 31 milioni circa di presenze attribuibili ai cicloturisti, pari al 4% di quelle totali registrate in Italia. \"Si tratta di cifre parziali ma incoraggianti - si legge nella nota di commento - perché indicano una ripresa anche di questo segmento del turismo, in cui non è secondario il contributo che offrono i flussi internazionali\".\r

Anche l’impatto economico del fenomeno cicloturistico è rilevante: la spesa per consumi turistici nei luoghi di vacanza generata dai cicloturisti è stimata per il 2022 in quasi 4 miliardi di euro. Il 2022 sta inoltre segnando un incremento dei cosiddetti cicloturisti puri, ovvero di quei turisti per i quali la bicicletta è una delle principali motivazioni di scelta della destinazione. Un cluster che si stima possa generare per quest’anno 8,5 milioni di presenze. \"Complessivamente - prosegue l'indagine -, si osserva una maggiore domanda di vacanza attiva, in cui l’uso della bici ha un ruolo primario, una tendenza su cui la pandemia ha agito da acceleratore, stimolando la ricerca di destinazioni meno note e forme di turismo più sostenibili e a maggior contatto con la natura\".\r

\r

Il cicloturismo è quindi un fenomeno trasversale che accomuna tutte le fasce di età. La maggior parte dei cicloturisti puri appartiene alla generazione dei Millennial (il 41%) e alla generazione X (il 30%). Quindi, oltre i due terzi si collocano nella fascia di età che va dai 26 ai 57 anni. Percentuali inferiori si registrano tra i giovanissimi (il 10% appartiene alla generazione Z) e, ovviamente, tra i più anziani (i baby boomers sono il 16%). Per l’industria della ricettività turistica, rileva Isnart, si tratta di una tipologia di clienti molto ricercata. È istruita (l’84% ha almeno il diploma), occupata (il 77%) e con una buona situazione economica. Per il viaggio, un cicloturista puro italiano spende in media 95 euro, mentre un cicloturista straniero arriva a spenderne 215. Per l’alloggio, invece, l’italiano spende in media 48 euro al giorno, contro i 59 di chi proviene dall’estero. A ciò si aggiungono le spese accessorie: 70 euro gli italiani e 68 gli stranieri.\r

\r

“Il cicloturismo è un fenomeno che va analizzato e compreso in una logica di complementarità – ha dichiarato Roberto Di Vincenzo, presidente di Isnart -. Infatti, persino il cicloturista puro non trascorre tutta la vacanza su due ruote ma si dedica a numerose attività per vivere il territorio a 360 gradi. Si tratta di un turista che predilige il contatto con la natura, amante dell’enogastronomia e dell’artigianato locale, molto attento a quell’insieme di valori legati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale, che rappresentano un patrimonio del turismo italiano su cui è vincente puntare e investire”.\r

\r

","post_title":"Isnart: i cicloturisti valgono quasi 4 miliardi di euro per l'industria dei viaggi italiana","post_date":"2022-11-03T10:58:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1667473100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433421","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433423\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Beltrami[/caption]\r

\r

Due importanti novità per Caboverdetime, che annuncia il nuovo resident manager del Clubhotel Halos Casa Resort, Alessandro Beltrami, nonché il cambio dell'operativo voli: dal prossimo 14 gennaio torna infatti il volo diretto da Milano Orio al Serio del sabato sera (anziché del venerdì, come ora) con rientro la domenica mattina. Ciò permetterà un più comodo avvicinamento per chi parte dal Centro o Sud Italia, incentivato anche dall’operatore che offre uno sconto di euro 100 a persona (direttamente sull’estratto conto) a copertura dei costi aerei o ferroviari. Con questa novità Caboverdetime si aspetta un incremento delle vendite di circa il 15%, vendite sino a oggi mancate a motivo di un volo non particolarmente comodo che obbligava gli ospiti a richiedere un giorno di ferie in più per poter partire di venerdì.\r

\r

A Capo Verde i viaggiatori troveranno poi ad accoglierli Alessandro Beltrami che, dopo aver trascorso 15 anni negli uffici bresciani di Caboverdetime, assume ora il ruolo di resident manager al Clubhotel Halos Casa Resort. Beltrami andrà supportare e dirigere lo staff italiano e capoverdiano nelle due strutture che sottostanno al brand Caboverdetime Club, quindi anche il Sobrado Boutique Hotel oltre all'Halos Casa Resort.\r

\r

“La sua presenza direttamente a Sal è per noi fondamentale al fine di creare una linea diretta tra la direzione in Italia e le strutture a Capo Verde, in un’ottica di integrazione verticale, segno distintivo di Caboverdetime, in veste di organizzatore, proprietario e gestore diretto dei resort che abbiamo sull’isola - spiega il responsabile commerciale del to, Pietro Dusi -. Siamo molto contenti che Alessandro Beltrami, apprezzato e conosciuto dai colleghi delle agenzie di viaggio, abbia accettato la proposta di dirigere le nostre strutture. Alessandro, negli anni è riuscito a creare un rapporto familiare con le adv che, ci auguriamo, permetterà agli agenti di proporre le strutture con sicurezza e serenità certe di un punto di riferimento molto competente, sempre disponibile e con una grande conoscenza della destinazione e delle esigenze della clientela italiana”.","post_title":"Caboverdetime: Alessandro Beltrami nuovo resident manager a Sal. E torna il volo del sabato sera","post_date":"2022-11-03T10:18:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667470695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433407","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air, nell'ambito dell’Open Day dedicato alla selezione di capitani, primi ufficiali e cadetti, presenta un evento che si svolgerà il prossimo 6 ottobre a Roma, presso il Best Western Plus Hotel (Via Principe Amedeo, 5/B - Roma) alle ore 10:00. La registrazione non è obbligatoria.\r

\r

Dall’inizio del 2022, Wizz Air ha assunto oltre 400 piloti e continua a farlo, aprendo possibilità sia a coloro che hanno già esperienza, sia a coloro che ancora non hanno una qualifica di volo, attraverso il sito web di reclutamento piloti della compagnia. \r

\r

L'agenda dell’Open Day prevede: presentazione dell'azienda, della rete e dei piani futuri; formazione e condizioni di lavoro; opportunità di carriera, progressione, schemi retributivi e benefit; sessione di Q&A.\r

\r

","post_title":"Wizz Air a Roma con un evento dedicato a piloti, primi ufficiali e cadetti","post_date":"2022-11-03T09:18:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667467137000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da gennaio ad agosto 2022 oltre 11 milioni 660 mila le presenze in Liguria, 100 mila in più rispetto al 2019. E a settembre quasi 1 milione e 900 mila presenze, oltre 100 mila in più dell’ultimo anno pre pandemia. Anche ad ottobre i numeri confermano lo stesso andamento.\r

\r

«Numeri da record - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che devono farci riflettere in prospettiva futura. Ed è per questo che siamo pronti a continuare sulla strada degli aiuti alle assunzioni che andranno oltre il periodo stagionale classico, offrendo anche una formazione professionale mirata per chi assume lavoratori legati al comparto del turismo. In giro per la Liguria molti imprenditori stanno cogliendo questa straordinaria occasione con locali ancora aperti e affollati e alberghi al completo».\r

\r

«Fermare, quest’inverno, il flusso turistico della nostra regione a causa di chiusure seppur in parte comprensibili potrebbe avere anche ripercussioni sul lungo periodo. Dare continuità al comparto potrebbe invece consentirci di compiere un definitivo balzo in avanti nel settore del turismo, perché il messaggio che vogliamo far arrivare è che la bellezza della Liguria non è racchiusa solo nel suo mare ma anche nel suo entroterra e nei suoi splendidi borghi.\r

Per farlo - continua Toti - è necessario cambiare anche strategie e abitudini che erano ormai consolidate negli anni, con alcuni alberghi che preferivano restare chiusi a causa delle poche presenze. Adesso la situazione è cambiata e dobbiamo stare dietro al cambio di passo».\r

\r

«Per questo - conclude il presidente Toti - ci auguriamo che sempre più imprenditori scommettano su questo straordinario flusso turistico che continueremo a sostenere anche con una promozione italiana e estera. Come istituzione stiamo facendo tutto il possibile, ora serve che anche il mondo imprenditoriale investa per valorizzare questo momento. Molti gruppi hanno individuato la Liguria come un territorio su cui investire, con ambizione operazioni legate a porti, ospitalità, ristorazione. Serve che il tessuto imprenditoriale locale risponda con intraprendenza per consolidare nel tempo questi straordinari risultati».","post_title":"Liguria, Toti «Continuiamo con la formazione e gli aiuti alle assunzioni anche nel periodo invernale»","post_date":"2022-11-02T12:09:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667390990000]}]}}