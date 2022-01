Cipro inasprisce le norme di ingresso: test Pcr per tutti, vaccinati e non

Cipro inasprisce le norme di ingresso sull’isola, sulla scia del rapido diffondersi della variante Omicron. I viaggiatori – come riporta SchengenVisaInfo.com – indipendentemente dall’essere vaccinati oppure no, devono tutti presentare il risultato negativo di un test Prc effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza.

La regola si applica, come detto, a tutti gli arrivi, sopra i 12 anni; inoltre, tutti – con esclusioni di coloro che hanno già ricevuto la dose booster – dovranno ripetere un test antigenico, a distanza di 72 ore dall’ingresso a Cipro.

Secondo quanto comunicato dal ministro della salute del Paese, Michalis Hadjipantelas, la variante Omicron rappresenta ormai l’80% dei casi di infezione registrati sull’Isola. Tra le norme che sono in vigore per limitarne la diffusione, c’è l’obbligatorietà della mascherina nei luoghi pubblici per tutte le persone dai 6 anni in su.