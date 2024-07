Confcommercio, intesa con Unaie per valorizzare il turismo delle radici E’ stato siglato un protocollo d’intesa fra Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, e da Oscar De Bona, presidente di Unaie (Unione nazionale delle associazioni degli immigrati e degli emigrati). L’accordo ha lo scopo di promuovere percorsi di analisi, sperimentazione e condivisione di strumenti con l’obiettivo di sviluppare un’offerta turistica in linea con le motivazioni di viaggio e di esperienza dei turisti delle radici, individuare forme di promozione efficaci, valorizzare le produzioni dei territori, in un’ottica di promozione del “Made in Italy”, e migliorare lo scambio di informazioni per favorire l’inserimento lavorativo, in Italia, degli italiani all’estero e degli italo-discendenti. Tra gli obiettivi previsti dal protocollo che ha durata triennale: mettere a sistema le competenze delle imprese del turismo, del commercio e dei servizi con quelle delle organizzazioni rappresentative delle comunità di italiani e italo-discendenti nel mondo; realizzare percorsi di aggiornamento sul tema delle radici culturali italiane nel mondo; condividere analisi e ricerche e sviluppare strumenti di supporto, come banche dati e piattaforme di incontro di domanda e offerta, per rafforzare le relazioni con le suddette comunità; favorire la collaborazione nella realizzazione di iniziative ed eventi a livello europeo, nazionale e locale; supportare congiuntamente proposte normative nazionali e regionali per lo sviluppo del turismo delle radici e dei rapporti con le comunità italiane all’estero. La programmazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le azioni previste dal Protocollo sono affidate ad un tavolo di coordinamento costituito da rappresentanti di Confcommercio e U Condividi

«La programmazione già confermata per la fine del 2024 e tutto il 2025 ci permetterà di diventare uno dei principali riferimenti del mercato sull’asse Italia-Sharm el-Sheikh - commenta Giuseppe Scandurra, ceo di RepAir Gsa -. Per questa ragione, stiamo potenziando il reparto commerciale e allargando le modalità di contatto anche gli account e-mail Rdimauro@repairgsa.com e Dfoggetti@repairgsa.com».","post_title":"Swiss Group International Ag e Rep Air Gsa: intesa per nuovi voli Italia-Egitto","post_date":"2024-07-16T10:46:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1721126772000]}]}}