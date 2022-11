Cipro: gli arrivi raggiungono l’80% dei livelli pre-pandemia. Turisti europei a +22% Gli arrivi turistici a Cipro hanno raggiunto l’80% del 2019, spinti dall’ottima performance dei flussi provenienti dall’Unione europea, in crescita del +22% rispetto ai livelli pre-pandemia. Il ministro del Turismo Savvas Perdios, ripreso dal Financial Mirror, ha sottolineato come l’identità turistica di Cipro sia cambiata, mentre l’importo destinato allo sviluppo del prodotto turistico è salito al 28% rispetto al precedente dato del 10%, di cui un quarto destinato alla pubblicità digitale. “I risultati ottenuti quest’anno dal nostro turismo sono legati al lavoro svolto negli ultimi quattro anni, e oggi ne stiamo vedendo i risultati – ha dichiarato Perdios alla Commissione Finanze della Camera -. Anche se gli arrivi totali sono a meno 20%, dall’Ue siamo a più 22% rispetto al 2019. E per la prima volta, gli arrivi dall’Ue superano quelli dal Regno Unito”. Perdios ha precisato che il 40% degli arrivi proviene dall’Ue, mentre gli arrivi dal Regno Unito sono circa il 38%. Negli otto mesi da gennaio ad agosto, le entrate turistiche sono stimate a 1,617 miliardi di euro, rispetto ai 777 milioni di euro per lo stesso periodo del 2021: nonostante l’aumento significativo, le entrate turistiche sono ancora in calo rispetto al 2019 (meno 7,4%) un anno record per il turismo cipriota.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433469 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Vogliamo ridestare un concreto dialogo interculturale con l'Europa e promuovere la nostra proposta turistica che muove da una storia millenaria per poi declinarsi in altri aspetti, dalla gastronomia alla natura". Rachid Chamoun, advisor del ministero del turismo del Libano per le relazioni internazionali (nella foto), sintetizza alcuni degli obiettivi della partecipazione del Paese alla 24a Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum. Una presenza che ha celebrato in primis la recente adesione del Libano all'Enlarged Partial Agreement delle Cultural Routes of the Council of Europe (Itinerari culturali del Consiglio d'Europa) "con quattro strade principali: la Phoenicians Route, la Legado Andalucía, la strada dei vini e quella degli ulivi. I 54 siti del patrimonio culturale del Libano ci consentono di proporre un'ampia gamma di scenari: aree interne e costiere, rurali e urbane; oltre ai cinque siti dichiarati patrimonio culturale Unesco". Chamoun sottolinea una volta di più la "necessità per l'economia del Paese di aprirsi al mondo" favorendo "lo scambio di idee ed esperienze nell'ottica di promuovere i siti e le destinazioni di grande valore archeologico, per aumentare le opportunità economiche e le ricadute occupazionali". Si comincia quindi proprio dal turismo: "Il Ministero libanese del Turismo ha istituito un sistema di Destination Management Organization per sviluppare il ruolo delle comunità locali, la creazione di posti di lavoro e di guide turistiche. Siamo desiderosi di stabilire partnership pubblico-privato reciprocamente vantaggiose. E nei nostri piani c'è sicuramente l'organizzazione di fam trip per i tour operator italiani e internazionali". Intanto, "negli ultimi due mesi" il Paese ha totalizzato "oltre 1,5 milioni di arrivi che hanno generato un contributo all'economia di oltre 6 miliardi di dollari". [post_title] => Il Libano rilancia la promozione dopo l'ingresso fra le Cultural Routes of the Council of Europe [post_date] => 2022-11-03T14:26:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667485608000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433460 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giver Viaggi e Crociere si prepara a un inverno di partenze con un programma ricco di proposte e di richieste. "La stagione fredda si focalizza sui nostri prodotti classici, che sono il Nord Europa e le crociere fluviali - spiega Giorgia Paciotta, responsabile commerciale dell'operatore -. Quest’anno il Rovaniemi, il Mondo di Babbo Natale, è partito molto presto. Le famiglie sono sempre particolarmente attente alla destinazione: quindi abbiamo da tempo sold-out la data dell’8-11 dicembre, ma restano dei posti per il 5-8 dicembre, perché abbiamo inserito un secondo charter diretto su Rovaniemi da Milano Malpensa. Poi abbiamo le partenze invernali legate al periodo di Capodanno e all’Epifania: tutti pacchetti Giver con la nostra assistenza esclusiva in loco e il charter diretto da Malpensa". Tornando al prodotto Grande Nord e inverno, "abbiamo ancora l’aurora boreale, che è un altro dei nostri cavalli di battaglia e anche su questo proponiamo pacchetti con voli charter diretti da Milano Malpensa - prosegue Giorgia Paciotta -. La prima partenza è quella del 7-11 dicembre su Tromsǿ, cui seguirà una programmazione sulla stessa destinazione da metà febbraio a metà marzo. Sono prodotti che abbiamo già offerto in passato e che il mercato conosce, ma che noi continuiamo a proporre con grande cura e attenzione. Così come le crociere fluviali. Quella invernale percorrerà Danubio e Reno con tre diverse partenze: sul Danubio, dedicata ai mercatini di Natale, dal 1 al 17 dicembre, a cui si aggiungono le due partenze di Capodanno sui due corsi d’acqua dal 27 dicembre al 2 gennaio". Da segnalare le difficoltà dovute alla situazione post-pandemica e alla guerra in corso: "Cerchiamo di tornare ai numeri degli anni passati - aggiunge la responsabile commerciale - ma abbiamo dovuto sospendere tutta la navigazione in Russia. Il prodotto per l’estate 2023 è in via di elaborazione e, come sempre, si focalizzerà su tour con accompagnatore e viaggi individuali al Nord e su crociere fluviali su Reno, Danubio, Rodano e Douro in Portogallo. In più quest’anno abbiamo dedicato una parte della programmazione alle crociere di esplorazione a marchio Hurtigruten, il postale dei fiordi norvegesi di cui Giver è da anni main agent Italia. Abbiamo deciso di proporre qualcosa di diverso: crociere di esplorazione che vanno dalle isole Svalbard all’Antartide, fino alla Patagonia cilena, alle Galapagos… I numeri delle prenotazioni e delle richieste in arrivo dimostrano l’interesse per questo prodotto di nicchia e per tutto il Nord". [post_title] => Paciotta, Giver: già sold out la prima data del Mondo di Babbo Natale, ma ci manca ancora la Russia [post_date] => 2022-11-03T13:22:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667481726000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433464 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433465" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, Roberto Naldi, ad di Toscana Aeroporti, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea, e Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti[/caption] Volotea investe sulla Toscana con la scelta di Firenze quale settima base in Italia (dopo Venezia, Verona, Palermo, Napoli, Cagliari e Olbia) e diciannovesima in Europa. Nel 2023 la compagnia posizionerà al Vespucci un Airbus A319 e lancerà 9 nuovi collegamenti alla volta di Palermo, Catania, Bari, Cagliari, Bilbao, Tolosa. Altre 3 nuove destinazioni saranno svelate nelle prossime settimane. Le new entry si aggiungono a quelle per Bordeaux e Nantes, per un totale di 11 collegamenti disponibili, pari a un’offerta totale di 305.000 biglietti. Delle 8 rotte in vendita al momento, 6 sono operate in esclusiva dal vettore. La compagnia, infine, stima la creazione di circa 30 nuovi posti di lavoro, 20 cabin crew e 10 piloti, legati all’apertura della base. “La Toscana è una delle regioni più importanti nelle nostre strategie di sviluppo - spiega Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea –: garantiremo tutto l’anno una maggiore connettività tra lo scalo di Firenze, il resto dell’Italia, le sue isole e mete internazionali, grazie a numerosi collegamenti esclusivi e a tariffe convenienti. Presso lo scalo, dove verranno create numerose nuove posizioni lavorative, saremo in grado di soddisfare le esigenze di viaggio di un numero maggiore di passeggeri, proponendo orari di volo ancora più comodi e offrendo collegamenti verso numerose destinazioni domestiche e internazionali. Infine, ci attestiamo come la seconda compagnia a Firenze per numero di destinazioni collegate con voli diretti”. L’offerta Volotea presso il capoluogo fiorentino rispecchia perfettamente la strategia della compagnia che, per il 2023, punta a facilitare i viaggi verso le isole e verso l’estero: al Vespucci, più della metà dei posti in vendita (54%) sarà alla volta di Sardegna e Sicilia. Per il 2023, saranno disponibili collegamenti da Firenze alla volta di Francia (Bordeaux, Tolosa e Nantes), Spagna (Bilbao) e Italia (Palermo, Catania, Bari e Cagliari). Tre nuove rotte verranno annunciate nelle prossime settimane. “Le 11 nuove rotte operate da Volotea dall’aeroporto di Firenze rafforzano sempre più la connettività dello scalo con il resto d'Europa - aggiunge il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai -. Correva il mese di maggio 2020 quando, dopo solo due giorni dalla fine del lockdown, Volotea fu la prima compagnia aerea ad annunciare la ripresa del volo Pisa-Olbia. Un gesto che ci diede grande fiducia e che oggi, dopo più di due anni, viene riconfermata". Nel 2023 l’offerta del vettore in Italia prevede più di 4,3 milioni di posti in vendita, pari al 10% in più rispetto al 2019; in crescita anche il numero delle rotte che salgono a circa 130 per un totale di più di 25.000 voli. [post_title] => Lo scatto di Volotea da Firenze: settima base in Italia con 9 nuove rotte nel 2023 [post_date] => 2022-11-03T13:07:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667480844000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Lasciare Bwh dopo quasi 19 anni è difficilissimo. Il lavoro però non è come una relazione d’amore: occorre lasciarsi all’apice della carriera e, ove possibile, con una legacy duratura". Aveva salutato così il mondo dell'ospitalità Giovanna Manzi lo scorso settembre, al momento del passaggio di consegne con Sara Digiesi. Un annuncio a sorpresa ma non troppo, visto che alcuni rumours giravano già da qualche settimana. Restava tuttavia da capire quale fosse la destinazione di una protagonista indiscussa dell'ospitalità italiana. E ora arriva la risposta: Giovanna Manzi ha infatti assunto il ruolo di direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. Nata a Napoli e cresciuta ad Assisi, Giovanna Manzi si laurea in economia e finanza all’Università di Perugia. Dopo numerose esperienze nel top management di società tech e travel, tra cui Amadeus e Travelonline, a soli 37 anni viene chiamata in Best Western Italia per il ruolo di ceo, con l’obiettivo di trasformare un consorzio alberghiero in un’azienda strutturata. Qui matura una solida esperienza di gestione aziendale con un incarico alla guida della cooperativa di albergatori più grande d’Italia e disegna una track record che comprende fino a 190 hotel affiliati in contemporanea, la doppia negoziazione e il conseguente rinnovo del membership agreement con la casa madre, oltre a superare le crisi del 2008 e della pandemia assicurando stabilità all’azienda. In Promos Italia Manzi arriva con l’obiettivo di consolidare l’attività della consortile, partecipata a oggi da 16 strutture del sistema camerale, e di contribuire allo sviluppo di nuove politiche e attività per perseguire la mission di preparare all’export nuove potenziali imprese esportatrici e ampliare il business internazionale di quelle già attive nei mercati esteri. “Accolgo questo incarico con grande orgoglio e determinazione - afferma la stessa Giovanna Manzi -. Promos Italia ha enormi potenzialità e può sviluppare partnership e sinergie in numerosi ambiti. La lunga e articolata esperienza in una società italiana con una visione globale mi ha consentito di dialogare con realtà pubbliche e private, relazionandomi sia col tessuto produttivo sia con la pubblica amministrazione. Sono certa che questo background mi permetterà di contribuire a conseguire gli obiettivi che Promos Italia si è posta in termini di posizionamento e di sviluppo delle sue attività, a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese e della competitività dei territori”. [post_title] => Giovanna Manzi è la nuova direttrice generale di Promos Italia [post_date] => 2022-11-03T11:28:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667474914000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433435 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli arrivi turistici a Cipro hanno raggiunto l'80% del 2019, spinti dall'ottima performance dei flussi provenienti dall'Unione europea, in crescita del +22% rispetto ai livelli pre-pandemia. Il ministro del Turismo Savvas Perdios, ripreso dal Financial Mirror, ha sottolineato come l'identità turistica di Cipro sia cambiata, mentre l'importo destinato allo sviluppo del prodotto turistico è salito al 28% rispetto al precedente dato del 10%, di cui un quarto destinato alla pubblicità digitale. "I risultati ottenuti quest'anno dal nostro turismo sono legati al lavoro svolto negli ultimi quattro anni, e oggi ne stiamo vedendo i risultati - ha dichiarato Perdios alla Commissione Finanze della Camera -. Anche se gli arrivi totali sono a meno 20%, dall'Ue siamo a più 22% rispetto al 2019. E per la prima volta, gli arrivi dall'Ue superano quelli dal Regno Unito". Perdios ha precisato che il 40% degli arrivi proviene dall'Ue, mentre gli arrivi dal Regno Unito sono circa il 38%. Negli otto mesi da gennaio ad agosto, le entrate turistiche sono stimate a 1,617 miliardi di euro, rispetto ai 777 milioni di euro per lo stesso periodo del 2021: nonostante l'aumento significativo, le entrate turistiche sono ancora in calo rispetto al 2019 (meno 7,4%) un anno record per il turismo cipriota. [post_title] => Cipro: gli arrivi raggiungono l'80% dei livelli pre-pandemia. Turisti europei a +22% [post_date] => 2022-11-03T11:20:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667474458000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433431 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_408767" align="alignleft" width="300"] Roberto Di Vincenzo[/caption] Il cicloturismo è parte del percorso di recupero del turismo verso i livelli pre-pandemia. A dirlo sono i numeri del terzo rapporto nazionale sul tema realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio e promosso con Legambiente. In base ai dati più recenti, per il 2022 è in particolare possibile stimare 31 milioni circa di presenze attribuibili ai cicloturisti, pari al 4% di quelle totali registrate in Italia. "Si tratta di cifre parziali ma incoraggianti - si legge nella nota di commento - perché indicano una ripresa anche di questo segmento del turismo, in cui non è secondario il contributo che offrono i flussi internazionali". Anche l’impatto economico del fenomeno cicloturistico è rilevante: la spesa per consumi turistici nei luoghi di vacanza generata dai cicloturisti è stimata per il 2022 in quasi 4 miliardi di euro. Il 2022 sta inoltre segnando un incremento dei cosiddetti cicloturisti puri, ovvero di quei turisti per i quali la bicicletta è una delle principali motivazioni di scelta della destinazione. Un cluster che si stima possa generare per quest’anno 8,5 milioni di presenze. "Complessivamente - prosegue l'indagine -, si osserva una maggiore domanda di vacanza attiva, in cui l’uso della bici ha un ruolo primario, una tendenza su cui la pandemia ha agito da acceleratore, stimolando la ricerca di destinazioni meno note e forme di turismo più sostenibili e a maggior contatto con la natura". Il cicloturismo è quindi un fenomeno trasversale che accomuna tutte le fasce di età. La maggior parte dei cicloturisti puri appartiene alla generazione dei Millennial (il 41%) e alla generazione X (il 30%). Quindi, oltre i due terzi si collocano nella fascia di età che va dai 26 ai 57 anni. Percentuali inferiori si registrano tra i giovanissimi (il 10% appartiene alla generazione Z) e, ovviamente, tra i più anziani (i baby boomers sono il 16%). Per l’industria della ricettività turistica, rileva Isnart, si tratta di una tipologia di clienti molto ricercata. È istruita (l’84% ha almeno il diploma), occupata (il 77%) e con una buona situazione economica. Per il viaggio, un cicloturista puro italiano spende in media 95 euro, mentre un cicloturista straniero arriva a spenderne 215. Per l’alloggio, invece, l’italiano spende in media 48 euro al giorno, contro i 59 di chi proviene dall’estero. A ciò si aggiungono le spese accessorie: 70 euro gli italiani e 68 gli stranieri. “Il cicloturismo è un fenomeno che va analizzato e compreso in una logica di complementarità – ha dichiarato Roberto Di Vincenzo, presidente di Isnart -. Infatti, persino il cicloturista puro non trascorre tutta la vacanza su due ruote ma si dedica a numerose attività per vivere il territorio a 360 gradi. Si tratta di un turista che predilige il contatto con la natura, amante dell’enogastronomia e dell’artigianato locale, molto attento a quell’insieme di valori legati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale, che rappresentano un patrimonio del turismo italiano su cui è vincente puntare e investire”. [post_title] => Isnart: i cicloturisti valgono quasi 4 miliardi di euro per l'industria dei viaggi italiana [post_date] => 2022-11-03T10:58:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667473100000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433414 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto da record per la Icon of the Seas. All'apertura delle vendite la nuova ammiraglia Royal Caribbean International, che sarà operativa da gennaio 2024, ha già macinato un volume di prenotazioni mai visto prima, il più elevato nei 53 anni di storia di Rcl. "L'entusiasmo per la Icon sono ben evidenti - commenta Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International -. L'incredibile riscontro che abbiamo ricevuto dai nostri affezionati ospiti, dai nuovi viaggiatori, dai membri dell'equipaggio e dai partner non accenna a scemare. E questo è solo l'inizio: non vediamo l'ora di condividere altre novità che Icon ha in serbo per i prossimi mesi". La nave offrirà una serie completa di classici della compagnia e di novità nei suoi otto quartieri. Tra le adrenaliniche emozioni della nuova Thrill Island e le molte opportunità per rilassarsi in quartieri come la nuova Chill Island e il lussuoso Suite Neighborhood, con i suoi quattro livelli, i vacanzieri avranno tantissime possibilità per vivere un’esperienza ad hoc. Con 28 categorie di camere, che spaziano dalle standard alle suite alle nuove sistemazioni per famiglie di tre, quattro, cinque, sei e più persone, anche le soluzioni abitative di Icon sono state pensate per ogni tipologia di ospite. Icon offrirà tutto l'anno vacanze di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera toccherà l'isola privata Perfect Day at CocoCay, alle Bahamas, e un mix di destinazioni come Cozumel, in Messico, Philipsburg, a St. Maarten, e Basseterre, capitale di Saint Kitss e Nevis (Indie Occidentali). [post_title] => Prima giornata di prenotazioni da record per la Icon of the Seas griffata Rcl [post_date] => 2022-11-03T09:50:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667469050000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433412 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lufthansa e il sindacato Ufo hanno raggiunto un accordo per aumentare gli stipendi di circa 19.000 assistenti di volo. La compagnia aerea tedesca ha spiegato in una nota ufficiale che l'aumento si concretizzerà l'anno prossimo, in due fasi, con 250 euro in più di paga base a partire dal 1° gennaio e il 2,5% in più di paga base a partire dal 1° luglio. Inoltre, per i nuovi assunti il nuovo contratto collettivo di lavoro prevede che lo stipendio iniziale del personale di cabina sarà aumentato di oltre il 17%; anche il personale di cabina con il grado di stipendio più alto otterrà un incremento di circa il 9% della retribuzione mensile di base. La compagnia ha aggiunto che la conclusione del nuovo accordo collettivo sui salari e sulle condizioni di lavoro pone formalmente fine all'intesa di crisi del giugno 2020 in risposta alla pandemia di coronavirus. "Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con Ufo sugli aumenti salariali e di essere riusciti contemporaneamente a concludere un nuovo contratto collettivo di lavoro - ha sottolineato Michael Niggemann, chief officer Human Resources and Labor Director di Deutsche Lufthansa AG -. Il nostro personale di cabina delle fasce salariali inferiori e medie beneficerà in modo particolare dell'accordo che abbiamo raggiunto. Inoltre, i nuovi modelli di orario di lavoro flessibile offrono prospettive e condizioni di lavoro interessanti, strettamente allineate alle esigenze del nostro personale di cabina." [post_title] => Lufthansa: intesa con i sindacati per l'aumento degli stipendi a 19.000 assistenti di volo [post_date] => 2022-11-03T09:49:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667468962000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433401 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Towns of Italy nasce dal rebranding di Florencetown, tour operator pioniere del turismo esperienziale di alta qualità, fondato nel 2006 da Luca Perfetto e Urbano Brini, e oggi allarga il proprio raggio d’azione da Firenze ad altre destinazioni in tutta Italia. La newco estende il modello di creazione di esperienze ormai consolidato di Florencetown, offrendo ai suoi clienti esperienze autentiche per piccoli gruppi e privati, dedicati a un target medio-alto di turisti incoming. Candidandosi a essere un operatore unico che offre esperienze su tutta Italia, da Firenze a Milano, Roma, Venezia fino alla Sicilia, sono già in corso delle trattative per l’acquisizione di operatori locali, specie nel Sud Italia. La filosofia dietro il progetto è quella di Experience Makers. “Noi siamo produttori di esperienze su scala nazionale – sostiene il ceo, Luca Perfetto – e questo ci differenzia da tutti gli altri in un settore fortemente frammentato dove oggi, troppo spesso, c’è tanta improvvisazione e poca professionalità”. Towns of Italy, con Arno Travel (la divisione luxury) ha dato vita nel maggio scorso a To Italy Group insieme e ItalyXP – il cui fondatore, Saverio Castilletti, è ora presidente del gruppo – con l’obiettivo di diventare il primo operatore di livello nazionale nel turismo esperienziale. [post_title] => Ecco Towns of Italy: "Produttori di esperienze su scala nazionale" [post_date] => 2022-11-03T08:52:33+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667465553000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cipro gli arrivi raggiungono l80 dei livelli pre pandemia turisti europei a 22" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5572,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433469","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Vogliamo ridestare un concreto dialogo interculturale con l'Europa e promuovere la nostra proposta turistica che muove da una storia millenaria per poi declinarsi in altri aspetti, dalla gastronomia alla natura\". Rachid Chamoun, advisor del ministero del turismo del Libano per le relazioni internazionali (nella foto), sintetizza alcuni degli obiettivi della partecipazione del Paese alla 24a Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum.\r

\r

Una presenza che ha celebrato in primis la recente adesione del Libano all'Enlarged Partial Agreement delle Cultural Routes of the Council of Europe (Itinerari culturali del Consiglio d'Europa) \"con quattro strade principali: la Phoenicians Route, la Legado Andalucía, la strada dei vini e quella degli ulivi. I 54 siti del patrimonio culturale del Libano ci consentono di proporre un'ampia gamma di scenari: aree interne e costiere, rurali e urbane; oltre ai cinque siti dichiarati patrimonio culturale Unesco\".\r

\r

Chamoun sottolinea una volta di più la \"necessità per l'economia del Paese di aprirsi al mondo\" favorendo \"lo scambio di idee ed esperienze nell'ottica di promuovere i siti e le destinazioni di grande valore archeologico, per aumentare le opportunità economiche e le ricadute occupazionali\". Si comincia quindi proprio dal turismo: \"Il Ministero libanese del Turismo ha istituito un sistema di Destination Management Organization per sviluppare il ruolo delle comunità locali, la creazione di posti di lavoro e di guide turistiche. Siamo desiderosi di stabilire partnership pubblico-privato reciprocamente vantaggiose. E nei nostri piani c'è sicuramente l'organizzazione di fam trip per i tour operator italiani e internazionali\". \r

\r

Intanto, \"negli ultimi due mesi\" il Paese ha totalizzato \"oltre 1,5 milioni di arrivi che hanno generato un contributo all'economia di oltre 6 miliardi di dollari\".","post_title":"Il Libano rilancia la promozione dopo l'ingresso fra le Cultural Routes of the Council of Europe","post_date":"2022-11-03T14:26:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667485608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Giver Viaggi e Crociere si prepara a un inverno di partenze con un programma ricco di proposte e di richieste. \"La stagione fredda si focalizza sui nostri prodotti classici, che sono il Nord Europa e le crociere fluviali - spiega Giorgia Paciotta, responsabile commerciale dell'operatore -. Quest’anno il Rovaniemi, il Mondo di Babbo Natale, è partito molto presto. Le famiglie sono sempre particolarmente attente alla destinazione: quindi abbiamo da tempo sold-out la data dell’8-11 dicembre, ma restano dei posti per il 5-8 dicembre, perché abbiamo inserito un secondo charter diretto su Rovaniemi da Milano Malpensa. Poi abbiamo le partenze invernali legate al periodo di Capodanno e all’Epifania: tutti pacchetti Giver con la nostra assistenza esclusiva in loco e il charter diretto da Malpensa\".\r

\r

Tornando al prodotto Grande Nord e inverno, \"abbiamo ancora l’aurora boreale, che è un altro dei nostri cavalli di battaglia e anche su questo proponiamo pacchetti con voli charter diretti da Milano Malpensa - prosegue Giorgia Paciotta -. La prima partenza è quella del 7-11 dicembre su Tromsǿ, cui seguirà una programmazione sulla stessa destinazione da metà febbraio a metà marzo. Sono prodotti che abbiamo già offerto in passato e che il mercato conosce, ma che noi continuiamo a proporre con grande cura e attenzione. Così come le crociere fluviali. Quella invernale percorrerà Danubio e Reno con tre diverse partenze: sul Danubio, dedicata ai mercatini di Natale, dal 1 al 17 dicembre, a cui si aggiungono le due partenze di Capodanno sui due corsi d’acqua dal 27 dicembre al 2 gennaio\".\r

\r

Da segnalare le difficoltà dovute alla situazione post-pandemica e alla guerra in corso: \"Cerchiamo di tornare ai numeri degli anni passati - aggiunge la responsabile commerciale - ma abbiamo dovuto sospendere tutta la navigazione in Russia. Il prodotto per l’estate 2023 è in via di elaborazione e, come sempre, si focalizzerà su tour con accompagnatore e viaggi individuali al Nord e su crociere fluviali su Reno, Danubio, Rodano e Douro in Portogallo. In più quest’anno abbiamo dedicato una parte della programmazione alle crociere di esplorazione a marchio Hurtigruten, il postale dei fiordi norvegesi di cui Giver è da anni main agent Italia. Abbiamo deciso di proporre qualcosa di diverso: crociere di esplorazione che vanno dalle isole Svalbard all’Antartide, fino alla Patagonia cilena, alle Galapagos… I numeri delle prenotazioni e delle richieste in arrivo dimostrano l’interesse per questo prodotto di nicchia e per tutto il Nord\".","post_title":"Paciotta, Giver: già sold out la prima data del Mondo di Babbo Natale, ma ci manca ancora la Russia","post_date":"2022-11-03T13:22:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667481726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433465\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, Roberto Naldi, ad di Toscana Aeroporti, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea, e Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti[/caption]\r

\r

Volotea investe sulla Toscana con la scelta di Firenze quale settima base in Italia (dopo Venezia, Verona, Palermo, Napoli, Cagliari e Olbia) e diciannovesima in Europa. Nel 2023 la compagnia posizionerà al Vespucci un Airbus A319 e lancerà 9 nuovi collegamenti alla volta di Palermo, Catania, Bari, Cagliari, Bilbao, Tolosa. Altre 3 nuove destinazioni saranno svelate nelle prossime settimane. Le new entry si aggiungono a quelle per Bordeaux e Nantes, per un totale di 11 collegamenti disponibili, pari a un’offerta totale di 305.000 biglietti. Delle 8 rotte in vendita al momento, 6 sono operate in esclusiva dal vettore. La compagnia, infine, stima la creazione di circa 30 nuovi posti di lavoro, 20 cabin crew e 10 piloti, legati all’apertura della base.\r

\r

“La Toscana è una delle regioni più importanti nelle nostre strategie di sviluppo - spiega Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea –: garantiremo tutto l’anno una maggiore connettività tra lo scalo di Firenze, il resto dell’Italia, le sue isole e mete internazionali, grazie a numerosi collegamenti esclusivi e a tariffe convenienti. Presso lo scalo, dove verranno create numerose nuove posizioni lavorative, saremo in grado di soddisfare le esigenze di viaggio di un numero maggiore di passeggeri, proponendo orari di volo ancora più comodi e offrendo collegamenti verso numerose destinazioni domestiche e internazionali. Infine, ci attestiamo come la seconda compagnia a Firenze per numero di destinazioni collegate con voli diretti”.\r

\r

L’offerta Volotea presso il capoluogo fiorentino rispecchia perfettamente la strategia della compagnia che, per il 2023, punta a facilitare i viaggi verso le isole e verso l’estero: al Vespucci, più della metà dei posti in vendita (54%) sarà alla volta di Sardegna e Sicilia. Per il 2023, saranno disponibili collegamenti da Firenze alla volta di Francia (Bordeaux, Tolosa e Nantes), Spagna (Bilbao) e Italia (Palermo, Catania, Bari e Cagliari). Tre nuove rotte verranno annunciate nelle prossime settimane.\r

\r

“Le 11 nuove rotte operate da Volotea dall’aeroporto di Firenze rafforzano sempre più la connettività dello scalo con il resto d'Europa - aggiunge il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai -. Correva il mese di maggio 2020 quando, dopo solo due giorni dalla fine del lockdown, Volotea fu la prima compagnia aerea ad annunciare la ripresa del volo Pisa-Olbia. Un gesto che ci diede grande fiducia e che oggi, dopo più di due anni, viene riconfermata\".\r

\r

Nel 2023 l’offerta del vettore in Italia prevede più di 4,3 milioni di posti in vendita, pari al 10% in più rispetto al 2019; in crescita anche il numero delle rotte che salgono a circa 130 per un totale di più di 25.000 voli.","post_title":"Lo scatto di Volotea da Firenze: settima base in Italia con 9 nuove rotte nel 2023","post_date":"2022-11-03T13:07:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667480844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Lasciare Bwh dopo quasi 19 anni è difficilissimo. Il lavoro però non è come una relazione d’amore: occorre lasciarsi all’apice della carriera e, ove possibile, con una legacy duratura\". Aveva salutato così il mondo dell'ospitalità Giovanna Manzi lo scorso settembre, al momento del passaggio di consegne con Sara Digiesi. Un annuncio a sorpresa ma non troppo, visto che alcuni rumours giravano già da qualche settimana. Restava tuttavia da capire quale fosse la destinazione di una protagonista indiscussa dell'ospitalità italiana. E ora arriva la risposta: Giovanna Manzi ha infatti assunto il ruolo di direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese.\r

\r

Nata a Napoli e cresciuta ad Assisi, Giovanna Manzi si laurea in economia e finanza all’Università di Perugia. Dopo numerose esperienze nel top management di società tech e travel, tra cui Amadeus e Travelonline, a soli 37 anni viene chiamata in Best Western Italia per il ruolo di ceo, con l’obiettivo di trasformare un consorzio alberghiero in un’azienda strutturata. Qui matura una solida esperienza di gestione aziendale con un incarico alla guida della cooperativa di albergatori più grande d’Italia e disegna una track record che comprende fino a 190 hotel affiliati in contemporanea, la doppia negoziazione e il conseguente rinnovo del membership agreement con la casa madre, oltre a superare le crisi del 2008 e della pandemia assicurando stabilità all’azienda.\r

\r

In Promos Italia Manzi arriva con l’obiettivo di consolidare l’attività della consortile, partecipata a oggi da 16 strutture del sistema camerale, e di contribuire allo sviluppo di nuove politiche e attività per perseguire la mission di preparare all’export nuove potenziali imprese esportatrici e ampliare il business internazionale di quelle già attive nei mercati esteri. “Accolgo questo incarico con grande orgoglio e determinazione - afferma la stessa Giovanna Manzi -. Promos Italia ha enormi potenzialità e può sviluppare partnership e sinergie in numerosi ambiti. La lunga e articolata esperienza in una società italiana con una visione globale mi ha consentito di dialogare con realtà pubbliche e private, relazionandomi sia col tessuto produttivo sia con la pubblica amministrazione. Sono certa che questo background mi permetterà di contribuire a conseguire gli obiettivi che Promos Italia si è posta in termini di posizionamento e di sviluppo delle sue attività, a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese e della competitività dei territori”.\r

\r

","post_title":"Giovanna Manzi è la nuova direttrice generale di Promos Italia","post_date":"2022-11-03T11:28:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1667474914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433435","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli arrivi turistici a Cipro hanno raggiunto l'80% del 2019, spinti dall'ottima performance dei flussi provenienti dall'Unione europea, in crescita del +22% rispetto ai livelli pre-pandemia.\r

\r

Il ministro del Turismo Savvas Perdios, ripreso dal Financial Mirror, ha sottolineato come l'identità turistica di Cipro sia cambiata, mentre l'importo destinato allo sviluppo del prodotto turistico è salito al 28% rispetto al precedente dato del 10%, di cui un quarto destinato alla pubblicità digitale.\r

\r

\"I risultati ottenuti quest'anno dal nostro turismo sono legati al lavoro svolto negli ultimi quattro anni, e oggi ne stiamo vedendo i risultati - ha dichiarato Perdios alla Commissione Finanze della Camera -. Anche se gli arrivi totali sono a meno 20%, dall'Ue siamo a più 22% rispetto al 2019. E per la prima volta, gli arrivi dall'Ue superano quelli dal Regno Unito\". Perdios ha precisato che il 40% degli arrivi proviene dall'Ue, mentre gli arrivi dal Regno Unito sono circa il 38%.\r

\r

Negli otto mesi da gennaio ad agosto, le entrate turistiche sono stimate a 1,617 miliardi di euro, rispetto ai 777 milioni di euro per lo stesso periodo del 2021: nonostante l'aumento significativo, le entrate turistiche sono ancora in calo rispetto al 2019 (meno 7,4%) un anno record per il turismo cipriota.","post_title":"Cipro: gli arrivi raggiungono l'80% dei livelli pre-pandemia. Turisti europei a +22%","post_date":"2022-11-03T11:20:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667474458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433431","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_408767\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Di Vincenzo[/caption]\r

\r

Il cicloturismo è parte del percorso di recupero del turismo verso i livelli pre-pandemia. A dirlo sono i numeri del terzo rapporto nazionale sul tema realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio e promosso con Legambiente. In base ai dati più recenti, per il 2022 è in particolare possibile stimare 31 milioni circa di presenze attribuibili ai cicloturisti, pari al 4% di quelle totali registrate in Italia. \"Si tratta di cifre parziali ma incoraggianti - si legge nella nota di commento - perché indicano una ripresa anche di questo segmento del turismo, in cui non è secondario il contributo che offrono i flussi internazionali\".\r

Anche l’impatto economico del fenomeno cicloturistico è rilevante: la spesa per consumi turistici nei luoghi di vacanza generata dai cicloturisti è stimata per il 2022 in quasi 4 miliardi di euro. Il 2022 sta inoltre segnando un incremento dei cosiddetti cicloturisti puri, ovvero di quei turisti per i quali la bicicletta è una delle principali motivazioni di scelta della destinazione. Un cluster che si stima possa generare per quest’anno 8,5 milioni di presenze. \"Complessivamente - prosegue l'indagine -, si osserva una maggiore domanda di vacanza attiva, in cui l’uso della bici ha un ruolo primario, una tendenza su cui la pandemia ha agito da acceleratore, stimolando la ricerca di destinazioni meno note e forme di turismo più sostenibili e a maggior contatto con la natura\".\r

\r

Il cicloturismo è quindi un fenomeno trasversale che accomuna tutte le fasce di età. La maggior parte dei cicloturisti puri appartiene alla generazione dei Millennial (il 41%) e alla generazione X (il 30%). Quindi, oltre i due terzi si collocano nella fascia di età che va dai 26 ai 57 anni. Percentuali inferiori si registrano tra i giovanissimi (il 10% appartiene alla generazione Z) e, ovviamente, tra i più anziani (i baby boomers sono il 16%). Per l’industria della ricettività turistica, rileva Isnart, si tratta di una tipologia di clienti molto ricercata. È istruita (l’84% ha almeno il diploma), occupata (il 77%) e con una buona situazione economica. Per il viaggio, un cicloturista puro italiano spende in media 95 euro, mentre un cicloturista straniero arriva a spenderne 215. Per l’alloggio, invece, l’italiano spende in media 48 euro al giorno, contro i 59 di chi proviene dall’estero. A ciò si aggiungono le spese accessorie: 70 euro gli italiani e 68 gli stranieri.\r

\r

“Il cicloturismo è un fenomeno che va analizzato e compreso in una logica di complementarità – ha dichiarato Roberto Di Vincenzo, presidente di Isnart -. Infatti, persino il cicloturista puro non trascorre tutta la vacanza su due ruote ma si dedica a numerose attività per vivere il territorio a 360 gradi. Si tratta di un turista che predilige il contatto con la natura, amante dell’enogastronomia e dell’artigianato locale, molto attento a quell’insieme di valori legati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale, che rappresentano un patrimonio del turismo italiano su cui è vincente puntare e investire”.\r

\r

","post_title":"Isnart: i cicloturisti valgono quasi 4 miliardi di euro per l'industria dei viaggi italiana","post_date":"2022-11-03T10:58:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1667473100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433414","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto da record per la Icon of the Seas. All'apertura delle vendite la nuova ammiraglia Royal Caribbean International, che sarà operativa da gennaio 2024, ha già macinato un volume di prenotazioni mai visto prima, il più elevato nei 53 anni di storia di Rcl. \"L'entusiasmo per la Icon sono ben evidenti - commenta Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International -. L'incredibile riscontro che abbiamo ricevuto dai nostri affezionati ospiti, dai nuovi viaggiatori, dai membri dell'equipaggio e dai partner non accenna a scemare. E questo è solo l'inizio: non vediamo l'ora di condividere altre novità che Icon ha in serbo per i prossimi mesi\".\r

\r

La nave offrirà una serie completa di classici della compagnia e di novità nei suoi otto quartieri. Tra le adrenaliniche emozioni della nuova Thrill Island e le molte opportunità per rilassarsi in quartieri come la nuova Chill Island e il lussuoso Suite Neighborhood, con i suoi quattro livelli, i vacanzieri avranno tantissime possibilità per vivere un’esperienza ad hoc. Con 28 categorie di camere, che spaziano dalle standard alle suite alle nuove sistemazioni per famiglie di tre, quattro, cinque, sei e più persone, anche le soluzioni abitative di Icon sono state pensate per ogni tipologia di ospite. Icon offrirà tutto l'anno vacanze di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera toccherà l'isola privata Perfect Day at CocoCay, alle Bahamas, e un mix di destinazioni come Cozumel, in Messico, Philipsburg, a St. Maarten, e Basseterre, capitale di Saint Kitss e Nevis (Indie Occidentali).","post_title":"Prima giornata di prenotazioni da record per la Icon of the Seas griffata Rcl","post_date":"2022-11-03T09:50:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667469050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lufthansa e il sindacato Ufo hanno raggiunto un accordo per aumentare gli stipendi di circa 19.000 assistenti di volo. La compagnia aerea tedesca ha spiegato in una nota ufficiale che l'aumento si concretizzerà l'anno prossimo, in due fasi, con 250 euro in più di paga base a partire dal 1° gennaio e il 2,5% in più di paga base a partire dal 1° luglio.\r

\r

Inoltre, per i nuovi assunti il nuovo contratto collettivo di lavoro prevede che lo stipendio iniziale del personale di cabina sarà aumentato di oltre il 17%; anche il personale di cabina con il grado di stipendio più alto otterrà un incremento di circa il 9% della retribuzione mensile di base.\r

\r

La compagnia ha aggiunto che la conclusione del nuovo accordo collettivo sui salari e sulle condizioni di lavoro pone formalmente fine all'intesa di crisi del giugno 2020 in risposta alla pandemia di coronavirus.\r

\r

\"Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con Ufo sugli aumenti salariali e di essere riusciti contemporaneamente a concludere un nuovo contratto collettivo di lavoro - ha sottolineato Michael Niggemann, chief officer Human Resources and Labor Director di Deutsche Lufthansa AG -. Il nostro personale di cabina delle fasce salariali inferiori e medie beneficerà in modo particolare dell'accordo che abbiamo raggiunto. Inoltre, i nuovi modelli di orario di lavoro flessibile offrono prospettive e condizioni di lavoro interessanti, strettamente allineate alle esigenze del nostro personale di cabina.\"\r

\r

","post_title":"Lufthansa: intesa con i sindacati per l'aumento degli stipendi a 19.000 assistenti di volo","post_date":"2022-11-03T09:49:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667468962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Towns of Italy nasce dal rebranding di Florencetown, tour operator pioniere del turismo esperienziale di alta qualità, fondato nel 2006 da Luca Perfetto e Urbano Brini, e oggi allarga il proprio raggio d’azione da Firenze ad altre destinazioni in tutta Italia.\r

\r

La newco estende il modello di creazione di esperienze ormai consolidato di Florencetown, offrendo ai suoi clienti esperienze autentiche per piccoli gruppi e privati, dedicati a un target medio-alto di turisti incoming. Candidandosi a essere un operatore unico che offre esperienze su tutta Italia, da Firenze a Milano, Roma, Venezia fino alla Sicilia, sono già in corso delle trattative per l’acquisizione di operatori locali, specie nel Sud Italia. \r

\r

La filosofia dietro il progetto è quella di Experience Makers. “Noi siamo produttori di esperienze su scala nazionale – sostiene il ceo, Luca Perfetto – e questo ci differenzia da tutti gli altri in un settore fortemente frammentato dove oggi, troppo spesso, c’è tanta improvvisazione e poca professionalità”.\r

\r

Towns of Italy, con Arno Travel (la divisione luxury) ha dato vita nel maggio scorso a To Italy Group insieme e ItalyXP – il cui fondatore, Saverio Castilletti, è ora presidente del gruppo – con l’obiettivo di diventare il primo operatore di livello nazionale nel turismo esperienziale. ","post_title":"Ecco Towns of Italy: \"Produttori di esperienze su scala nazionale\"","post_date":"2022-11-03T08:52:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1667465553000]}]}}