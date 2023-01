Boom di arrivi in Repubblica Dominicana nei primi 11 mesi del 2022: +9,8% sul 2019 Novembre da record per la Repubblica Dominicana con 571.354 turisti che sono arrivati per via aerea, per l’esattezza – evidenziano i dati del Ministero del Turismo – 109.489 in più rispetto a novembre 2019, con un aumento del 24%; le entrate in valuta estera hanno raggiunto i 532 milioni di dollari. con 571.354 turisti che sono arrivati per via aerea, per l’esattezza – evidenziano i dati del Ministero del Turismo – 109.489 in più rispetto a novembre 2019, con un aumento del 24%; le entrate in valuta estera hanno raggiunto i 532 milioni di dollari. Nei primi 11 mesi del 2022 il Paese ha accolto 6.397.444 turisti rispetto ai 5.821.768 nel medesimo periodo di tempo del 2019, con una crescita del 9,8%. David Collado, ministro del turismo della Repubblica Dominicana, ha poi sottolineato l’ottima performance del comparto crociere con 195.270 arrivi rispetto ai 111.128 dello stesso mese del 2019; nel periodo gennaio-novembre sono arrivati ​​nel Paese 1.085.606 crocieristi, rispetto ai 948.118 del 2019. “ Se aggiungiamo i 571.354 turisti arrivati ​​via aerea ai 195.270 arrivati ​​via nave da crociera, si parla della cifra storica di 766.624 visitatori nel solo mese di novembre” ha precisato Collado. Sommando gli arrivi dei turisti via aerea e dei croceristi, si sfiorano i 7 milioni e mezzo di turisti (7.483.050 per l’esattezza) che nei primi undici mesi 2022 hanno scelto la Repubblica Dominicana come destinazione di vacanza. E a proposito di crociere, si prospetta già un nuovo record per questo gennaio a Puerto Plata, con 73 navi che fanno scalo nei porti di Amber Cove e Taíno Bay, superando così le 60 che hanno scalato le località a dicembre 2022.

