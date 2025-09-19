Bahamas: nuovo focus su proposte esperienziali e incentivi al trade Continua a riscuotere successo fra i viaggiatori italiani la destinazione Bahamas: nel periodo gennaio-dicembre 2024 gli arrivi dall’Italia hanno fatto registrare una crescita del +21,3% rispetto all’anno precedente. Il 2024 segna una svolta storica con 11,22 milioni di visitatori, pari a un aumento del 16,2% rispetto al 2023. Le crociere rimangono un pilastro, generando 654,8 milioni di dollari di spesa turistica secondo la Fcca. Il Paese attira anche gli investitori, con oltre 10 miliardi di dollari di investimenti stranieri nel 2024, sostenuti da marchi prestigiosi come Rosewood, Six Senses, Montage, Park Hyatt, Bvlgari e Four Seasons. Quest’anno l’arcipelago partecipa alla fiera di Rimini con Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas, che illustrerà nuove proposte esperienziali utili ad arricchire i cataloghi degli operatori italiani e le offerte degli agenti ai propri clienti: dalle esperienze culinarie alle visite didattiche, dall’arte e la musica fino alla tradizionale “bush medicine”. Intanto, proprio a supporto del canale agenziale, l’Ente rilancia il Bahamas Travel Agents Rewards Programme, realizzato in collaborazione con My Booking Rewardspro, che riconosce incentivi diretti agli agenti di viaggio: Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497366 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mandarin Oriental allarga il raggio d'azione all'Austria. Il prossimo 20 ottobre verrà infatti inaugurato il Mandarin Oriental Vienna. Situato all’interno dell’Innere Stadt, il primo distretto, e con affaccio su Riemergasse, l’hotel offrirà 138 camere e suite, vari ristoranti e The Spa at Mandarin Oriental. L’edificio che ospiterà l’hotel su Riemergasse 7 è un palazzo in stile Art Déco progettato dall’architetto Alfred Keller. Completato originariamente nel 1908, l’edificio è un ex tribunale che è stato restaurato con cura per preservarne il patrimonio architettonico, integrando elementi di design contemporaneo. Il general manager, Mario Habicher, ha commentato: «Il nostro obiettivo è creare un luogo che sia un rifugio per i viaggiatori internazionali e, allo stesso tempo, un punto d’incontro per i cittadini che sanno apprezzare l’eccezionale. Lo storico edificio Art Nouveau di Riemergasse è la cornice ideale per questo progetto». Le 86 camere e 52 suite di Mandarin Oriental Vienna sono state restaurate con cura per unire il comfort contemporaneo al fascino intramontabile dell’Art Nouveau viennese. Tra le proposte spiccano le tre Mandarin Signature Suites e la Royal Suite. L’executive chef, Thomas Seifried, ha curato la proposta gastronomica dei 4 ristoranti e bar, declinati in un concept innovativo: Atelier 7. Le Sept, ristorante fine dining dell’hotel, offrirà un menu incentrato sul pesce. L’all-day dining Atelier 7 – Brasserie unisce l’eleganza Art Nouveau al comfort food internazionale. Per onorare la tradizione delle caffetterie viennesi, non poteva mancare Atelier 7 – The Café, dove verranno serviti specialty coffee e pregiate varietà di te provenienti dal tutto il mondo, accompagnati da viennoiserie artigianale. La proposta gastronomica culmina nell’Atelier 7 – Izakaya and Bar, un luogo dove l’Art Nouveau incontra il Japonisme. Thomas Seifried, executive chef di Mandarin Oriental, Vienna ha commentato: «Vienna è pronta per un nuovo capitolo culinario che vuole ispirare e sorprendere. Attraverso Atelier 7, i nostri ospiti si imbarcheranno in un viaggio di sapori all’interno di location eleganti e allo stesso tempo accoglienti. La nostra idea di buona cucina mira a essere accessibile a tutti coloro che vogliono assaporarla». La Spa at Mandarin Oriental è un rifugio di serenità che offre un’ampia gamma di trattamenti olistici, tra cui i e rituali ispirati alle tradizioni locali. L’area comprende sette cabine per i trattamenti, inclusa una suite esclusiva per coppie, oltre a una piscina coperta, palestra e una Vip treatment area. L’hotel disporrà inoltre di sette boardroom multifunzionali e di una sala da ballo di 140 metri quadraati. [post_title] => Mandarin Oriental apre la prima struttura in Austria [post_date] => 2025-09-19T14:51:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758293500000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con 490.000 arrivi (+2,5%) e 1,2 milioni di pernottamenti (+3,1%) registrati tra gennaio e luglio 2025, il mercato Italia si conferma "uno dei più importanti fra quelli esteri per l'Austria, stabilmente fra i primi dieci e con un potenziale di crescita robusto": Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo nel nostro Paese (nella foto), commenta l'andamento dell'anno e sottolinea come ora il focus "si concentri meno sulla pura crescita dei volumi e più sul ritorno economico: ospiti che restano più a lungo, che spendono di più e che ricercano offerte di alta qualità". Complessivamente, nei primi sette mesi dell'anno "l’Austria ha accolto 27,9 milioni di visitatori (+1,7%) e 94,7 milioni di pernottamenti (+0,2%), quindi un leggero incremento. La crescita è trainata dai mercati esteri (+2,3% arrivi, +0,2% pernottamenti), mentre il mercato domestico rimane stabile (+0,2% arrivi, +0,3% pernottamenti). Le previsioni per la chiusura dell’anno 2025 indicano un lieve aumento degli arrivi attorno a +1%/+2% e una sostanziale stabilità nei pernottamenti". Sempre più meritevole di attenzione è la possibilità di raggiungere la destinazione in treno, dall'Italia: "Benché la quota di viaggiatori in treno sia ancora moderata, risulta in crescita negli ultimi anni – in particolare per i viaggi nelle città (Vienna, Salisburgo, Innsbruck, Graz), tra i più giovani, i viaggiatori attenti al clima e dal Nord Italia". In prospettiva, "Con Railjet/Nightjet, la nuova ferrovia della Koralm e il futuro Frecciarossa sul Brennero, l’accessibilità migliorerà in modo significativo. Questo potrebbe portare a un aumento rilevante della quota ferroviaria dei turisti italiani nei prossimi anni – soprattutto sulle distanze brevi e medie e tra i target più orientati a qualità, sostenibilità e viaggi city-to-city". La promozione Guardando al 2026, la campagna di comunicazione dell'ente in Italia "metterà al centro i due pilastri Arte & Cultura e Movimento & Benessere. Nel primo ambito presenteremo l’Austria non solo come Paese con una lunga tradizione, ma anche come palcoscenico di una vivace scena culturale contemporanea". Nel secondo caso, "punteremo sul posizionamento come destinazione per tutto l’anno: dalle vacanze alpine e attività in montagna fino alle proposte soft e orientate al relax. Il tutto sarà incorniciato dal leitmotiv Lebensgefühl, espressione dello stile di vita austriaco che si riflette nell’autenticità della cucina regionale, nell’ospitalità e nel fascino del lifestyle alpino". [post_title] => Austria Turismo: "Il mercato italiano ha un potenziale di crescita robusto" [post_date] => 2025-09-19T13:55:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758290147000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497356 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua a riscuotere successo fra i viaggiatori italiani la destinazione Bahamas: nel periodo gennaio-dicembre 2024 gli arrivi dall’Italia hanno fatto registrare una crescita del +21,3% rispetto all’anno precedente. Il 2024 segna una svolta storica con 11,22 milioni di visitatori, pari a un aumento del 16,2% rispetto al 2023. Le crociere rimangono un pilastro, generando 654,8 milioni di dollari di spesa turistica secondo la Fcca. Il Paese attira anche gli investitori, con oltre 10 miliardi di dollari di investimenti stranieri nel 2024, sostenuti da marchi prestigiosi come Rosewood, Six Senses, Montage, Park Hyatt, Bvlgari e Four Seasons. Quest'anno l'arcipelago partecipa alla fiera di Rimini con Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas, che illustrerà nuove proposte esperienziali utili ad arricchire i cataloghi degli operatori italiani e le offerte degli agenti ai propri clienti: dalle esperienze culinarie alle visite didattiche, dall’arte e la musica fino alla tradizionale “bush medicine”. Intanto, proprio a supporto del canale agenziale, l’Ente rilancia il Bahamas Travel Agents Rewards Programme, realizzato in collaborazione con My Booking Rewardspro, che riconosce incentivi diretti agli agenti di viaggio: [post_title] => Bahamas: nuovo focus su proposte esperienziali e incentivi al trade [post_date] => 2025-09-19T13:26:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758288381000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sostenibilità economica e ambientale e solidarietà attiva per un impegno concreto nel sociale. Il Gruppo Gattinoni presenta il suo primo bilancio volontario di sostenibilità 2023. Presso l’hub Gattinoni di via Statuto a Milano, è dedicato un evento ai valori di solidarietà e sostenibilità come parte del progetto corporate 2025, “Persone senza Confini”. Il focus è su un modello aziendale sostenibile e l’impegno a valorizzare l’inclusività. «La sostenibilità, l’innovazione e l’eccellenza nei servizi rimangono al centro della nostra missione, e le nostre attività del 2023 hanno riflettuto l’impegno nel costruire un futuro più responsabile – afferma Franco Gattinoni, presidente del gruppo -. La nostra visione è quella di rafforzare la nostra posizione di leader nel turismo, nel business travel e negli eventi, orientandoci verso pratiche responsabili che rispettino le risorse naturali e promuovano una crescita sostenibile. La nostra strategia per il 2023 ha posto particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale delle nostre attività e al potenziamento delle relazioni con partner e clienti per offrire esperienze indimenticabili che rispettino il pianeta». La solidarietà del Gruppo Gattinoni nasce nel 2005 con la creazione della onlus Un Mondo di Amici a sostegno di progetti sociali in diversi ambiti. Protagonisti dell’evento, le associazioni sostenute dalla Onlus sul fronte solidarietà e i due partner storici Air France KLM con il progetto del carburante SAF e decarbonizzazione e Visit Monaco, destinazione sostenibile impegnata nelle energie rinnovabili, mobilità green, sostegno alla biodiversità, attenzione all’utilizzo corretto e senza spreco del cibo ed eventi green, sul fronte sostenibilità. Attuata in Uganda, la costruzione di un ospedale e di un dispensario nella regione di Kampala. Sono seguiti poi progetti in Italia e all’estero. Attualmente in divenire, Karibujua in Kenya con il progetto istruzione; Free Wheels in Italia per l’accessibilità e mobilità con uno sguardo al turismo emblema della mobilità; Third Space in Sri Lanka per un’attività verso l’emancipazione femminile. Infine “Dash To” per la realizzazione di eventi sportivi che superino i limiti e promuovano inclusione e uguaglianza, ora impegnati anche in Dash To Cortina. Ulteriore step, Gattinoni Events ottiene la certificazione ISO 20121 sulla norma internazionale per la gestione sostenibile degli eventi. [post_title] => Solidarietà e sostenibilità, il Gruppo Gattinoni oltre il network [post_date] => 2025-09-19T12:07:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => franco-gattinoni [1] => gattinoni [2] => solidarieta [3] => sostenibilita ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Franco Gattinoni [1] => gattinoni [2] => solidarietà [3] => sostenibilità ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758283629000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497349 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rimettere al centro del dibattito regionale il mondo dello sport attraverso un percorso di studio, confronto e partecipazione che affronti tutte le tematiche del settore: non solo l’attività motoria in senso stretto, ma anche la relazione tra sport, turismo e promozione del territorio, benessere e corretti stili di vita. “Domani l’Umbria avvierà il primo percorso regionale nel suo genere in Italia: un think tank composta da sei tavoli tematici, con esperti altamente qualificati da tutto il Paese, che avvia la riscrittura partecipata della nostra legge regionale sullo sport. È un passaggio di innovazione: un cantiere che mette insieme idee, evidenze, proposte e responsabilità per costruire la politica sportiva dei prossimi anni”. Con queste parole l’assessore regionale allo sport, Simona Meloni, annuncia l’avvio di “Umbria destinazione sport”, gli stati generali dello sport umbro che si svolgeranno il 19 e 20 settembre al Barton Park di Perugia e che saranno la prima tappa di un percorso partecipativo con tutti gli stakeholders del settore che si concluderà a novembre a Terni. L'appuntamento perugino, dopo i saluti istituzionali e due interventi tecnici introduttivi che saranno moderati dal giornalista sportivo Marco Mazzocchi, prevede l’attivazione dei sei tavoli tematici composti da esperti, tecnici e sportivi provenienti da tutta Italia che discuteranno e si confronteranno su queste 6 tematiche: “Sport, turismo ed eventi”; “Sport, sviluppo economico, digitalizzazione e intelligenza artificiale”; “Sport, salute e prevenzione”; “Sport, alimentazione e benessere”; “Sport, inclusione e formazione”; “Sport, impiantistica e sostenibilità”. “Perché gli stai generali? Per almeno tre ragioni - spiega l’assessore regionale Meloni -Primo: lo sport è politica pubblica di benessere e sviluppo. In questi mesi abbiamo ripetuto che lo sport non è solo attività motoria: è benessere, coesione sociale, crescita culturale ed economica, ed è un moltiplicatore di qualità della vita e motore di inclusione. Questo è il cuore della nostra visione. Secondo: il profilo demografico dell’Umbria. Siamo tra le regioni più anziane d’Italia. Significa che prevenzione e invecchiamento attivo non possono essere solo slogan, ma una scelta strategica. Qui lo sport diventa medicina preventiva, lotta alla sedentarietà, contrasto alle cronicità, rete di comunità nei territori. È anche per questo che parliamo di palestre della salute come infrastrutture leggere e diffuse della sanità pubblica”. Sviluppo turistico e sport Infine, conclude l’assessore regionale allo Sport, “il terzo motivo è una normativa da aggiornare. Abbiamo una legge regionale nata nel 2009 e solo ritoccata nel 2017. Il mondo, nel frattempo, è cambiato: riforma dello sport, nuove forme del volontariato, transizione digitale, impiantistica da rigenerare, industry degli eventi e turismo sportivo in crescita. Oggi apriamo un percorso verso una nuova legge che metta al centro accesso, qualità, prossimità, misurazione degli impatti”. “Umbria destinazione sport” è un evento promosso dall’assessorato al turismo e sport di regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria e la partecipazione di Enit. “Eventi e manifestazioni sportive forniscono un contributo rilevante per lo sviluppo del turismo in Italia, in grado di generare un impatto economico positivo su tutto il territorio. Attraendo viaggiatori internazionali in occasione di grandi appuntamenti di sport, l’Italia fa conoscere le sue mete. Solo lo scorso anno sono stati oltre 550 mila i turisti stranieri che hanno scelto la vacanza sportiva nel nostro Paese, crescendo di circa il 5%, generando quasi 2 milioni di pernottamenti con un apporto totale di consumi turistici pari a 338 milioni di euro” dichiara Ivana Jelinic, ad di Enit. [post_title] => In Umbria gli stati generali dello sport legato al turismo. Fino al 20 settembre [post_date] => 2025-09-19T12:04:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758283442000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497336" align="alignleft" width="207"] Oliviero Polli[/caption] Teldar Travel, la soluzione B2B di alloggi per i professionisti del turismo, annuncia la nomina di Oliviero Polli come market leader Italy, una tappa fondamentale nella strategia di crescita dell’azienda nell’Europa meridionale. Oliviero Polli torna in Teldar Travel con oltre 30 anni di esperienza nel settore turistico, incluso un solido percorso sia nel B2B che nel travel retail. La sua carriera si è sviluppata in diversi mercati europei e internazionali, ricoprendo ruoli di leadership in marchi rinomati come Hotelplan Italia, Columbus Viaggi e Top Cruises. Ha inoltre svolto un ruolo chiave nella distribuzione alberghiera B2B presso Albatravel e ha lavorato direttamente come agente di viaggio per oltre cinque anni, acquisendo così una visione completa della filiera del turismo. Background Questo background gli conferisce una comprensione unica delle esigenze, delle sfide e delle aspettative dei professionisti del turismo italiani, dagli agenti di viaggio ai tour operator. Avendo già collaborato con Teldar Travel in passato, Oliviero unisce una profonda conoscenza del brand e un’elevata competenza nel settore, rendendolo il partner ideale per guidare il prossimo capitolo di crescita in Italia. “Questa nomina riflette le nostre forti ambizioni per il mercato italiano,” afferma Adam McKnight, Chief Growth Officer di Gekko Group. “Siamo felici di accogliere nuovamente Oliviero. La sua esperienza, energia e conoscenza approfondita del trade ci aiuteranno a fornire ancora più valore ai professionisti dei viaggi in tutto il Paese.” Dal 2018, Teldar Travel è attiva in Italia e nel 2025 ha nominato Promo Service come GSA esclusivo per accelerarne lo sviluppo. Nel suo nuovo ruolo, Oliviero collaborerà strettamente con Paolo Maresi, General Manager di Promo Service, per rafforzare il supporto locale e offrire soluzioni su misura agli operatori del turismo italiani. [post_title] => Oliviero Polli è il nuovo market leader Italy di Teldar Travel [post_date] => 2025-09-19T10:55:17+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758279317000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497307 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Amo il Mondo rinnova il look. L'operatore ha infatti ultimato il restyling del brand e presenta un nuovo logo. Il referesh è frutto della volontà di riflettere al meglio l’identità del brand e la sua visione rivolta al futuro, senza dimenticare i valori che lo contraddistinguono: passione, autenticità e cura del dettaglio. Il nuovo logo si distingue per linee più moderne e armoniose, con una palette cromatica blu e arancio in armonia con quella del Gruppo Uvet e un segno grafico che richiama il cuore dell’esperienza di viaggio: l’emozione. L’elemento visivo diventa più dinamico e raffinato, simbolo della continua evoluzione di Amo il Mondo e della sua capacità di adattarsi alle nuove esigenze dei viaggiatori. «Abbiamo voluto un’immagine che raccontasse chi siamo oggi e il percorso che stiamo costruendo per il futuro - spiega Chiara Patanè , executive vp di Uvet Viaggi -. Il nuovo logo è il segno visibile di una realtà che evolve, restando fedele ai valori di passione, qualità e autenticità che ci contraddistinguono». Il nuovo corso Il restyling del logo segna l’inizio di una nuova fase per Amo il Mondo, che continua a rafforzare la propria presenza nel settore dei viaggi con proposte innovative, esperienze personalizzate e un approccio sempre più orientato alla sostenibilità e all’autenticità. Nei prossimi mesi il rinnovamento dell’identità visiva sarà accompagnato da ulteriori novità, tra cui il lancio di un nuovo sito web. [post_title] => Amo il Mondo, restyling del logo. «Comincia una nuova fase» [post_date] => 2025-09-19T09:33:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758274381000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Siebe Gerbranda è il nuovo vicepresidente di prodotto Rail Europe. Il manager, che sarà ufficialmente in carica dal prossimo 1° ottobre, conta oltre 15 anni di esperienza internazionale maturata in Europa, Africa, Asia e Stati Uniti, e ha guidato team incaricati di scalare prodotti digitali, migliorare la monetizzazione e accelerare i processi in contesti ad alta crescita. In Rail Europe guiderà l’organizzazione globale di prodotto con tre priorità strategiche: semplificare l’esperienza end-to-end per viaggiatori e partner, aumentare l’affidabilità e la velocità di delivery, e sviluppare talenti e modalità di lavoro che consentano ai team di eseguire con focus e precisione. La nomina arriva al termine di una trasformazione pluriennale che ha reso Rail Europe un’azienda solida dal punto di vista finanziario e più agile, oggi operante come piattaforma globale per la prenotazione dei treni europei, utilizzata da milioni di viaggiatori e partner. Concluso il percorso di trasformazione, la società concentra ora i propri sforzi sui viaggiatori internazionali, offrendo un prodotto agnostico costruito sulla semplicità. In un contesto in cui la pianificazione dei viaggi è ridefinita dall’intelligenza artificiale, da aspettative dei clienti in evoluzione e da una domanda crescente di soluzioni sostenibili, la capacità di reinventare e scalare prodotti con un approccio “customer first” è più critica che mai. Gerbranda proviene da Taxfix, fintech tedesca “unicorno”, dove ha ricoperto il ruolo di director of product – growth & platforms, guidando l’espansione europea grazie a una solida cultura di prodotto a livello di leadership. In precedenza ha ricoperto posizioni senior in AliExpress (Alibaba Group) e Google, ed è stato ceo/cpo di Glownet, realtà che ha fatto crescere e portato all’exit. [post_title] => Siebe Gerbranda è il nuovo vp prodotto di Rail Europe, in carica dal 1° ottobre [post_date] => 2025-09-18T13:13:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758201182000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497253 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493382" align="alignleft" width="300"] Alberto Cirio[/caption] Piemonte sugli scudi. I primi dati dell'Osservatorio Turistico della Regione confermano il trend positivo già emerso nel primo semestre dell'anno. Nei mesi di giugno e luglio si registrano +4% di arrivi e +5% di pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2024. L'aumento è trainato dal turismo estero: +8,7% di arrivi internazionali e +10% di pernottamenti. Al via un focus sul mercato britannico per intensificare le azioni di promozione turistica. Grande successo per la montagna. Prese d'assalto località come Alagna Valsesia, Bardonecchia, Frabosa Sottana, Limone Piemonte e Sauze d'Oulx. Dal sondaggio di propensione all'acquisto di un soggiorno in Piemonte sulla popolazione italiana, promosso dall'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte con Metis ricerche, emerge che il 49% degli intervistati intende organizzare una vacanza in Piemonte (il 14 per cento sicuramente, il 35 per cento probabilmente) nella prossima stagione, in aumento rispetto al 44% del 2024. Torino si conferma la scelta principale. Il budget di spesa previsto oscilla tra i 500 e i 1000 euro. "Anno dopo anno, stagione dopo stagione, i numeri del turismo in Piemonte continuano a crescere. Mi piace evidenziare l'aumento delle presenze in arrivo dall'estero, che era già marcato lo scorso anno e nei prime sei mesi del 2025, e che si consolida nei dati relativi ai mesi estivi: si tratta di un risultato straordinario che ci conferma nella strategia di promozione turistica che unisce la bellezza dei nostri paesaggi e delle nostre città ai grandi eventi internazionali" spiega il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. [post_title] => In Piemonte continua la crescita turistica. Traina il turismo estero [post_date] => 2025-09-18T10:55:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758192900000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bahamas nuovo focus su proposte esperienziali e incentivi al trade" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1949,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mandarin Oriental allarga il raggio d'azione all'Austria. Il prossimo 20 ottobre verrà infatti inaugurato il Mandarin Oriental Vienna. Situato all’interno dell’Innere Stadt, il primo distretto, e con affaccio su Riemergasse, l’hotel offrirà 138 camere e suite, vari ristoranti e The Spa at Mandarin Oriental.\r

L’edificio che ospiterà l’hotel su Riemergasse 7 è un palazzo in stile Art Déco progettato dall’architetto Alfred Keller. Completato originariamente nel 1908, l’edificio è un ex tribunale che è stato restaurato con cura per preservarne il patrimonio architettonico, integrando elementi di design contemporaneo.\r

Il general manager, Mario Habicher, ha commentato: «Il nostro obiettivo è creare un luogo che sia un rifugio per i viaggiatori internazionali e, allo stesso tempo, un punto d’incontro per i cittadini che sanno apprezzare l’eccezionale. Lo storico edificio Art Nouveau di Riemergasse è la cornice ideale per questo progetto».\r

Le 86 camere e 52 suite di Mandarin Oriental Vienna sono state restaurate con cura per unire il comfort contemporaneo al fascino intramontabile dell’Art Nouveau viennese. Tra le proposte spiccano le tre Mandarin Signature Suites e la Royal Suite. L’executive chef, Thomas Seifried, ha curato la proposta gastronomica dei 4 ristoranti e bar, declinati\r

in un concept innovativo: Atelier 7.\r

Le Sept, ristorante fine dining dell’hotel, offrirà un menu incentrato sul pesce. L’all-day dining Atelier 7 – Brasserie unisce l’eleganza Art Nouveau al comfort food internazionale. Per onorare la tradizione delle caffetterie viennesi, non poteva mancare Atelier 7 – The Café, dove verranno serviti specialty coffee e pregiate varietà di te provenienti dal tutto il mondo, accompagnati da viennoiserie artigianale. La proposta gastronomica culmina nell’Atelier 7 – Izakaya and Bar, un luogo dove l’Art Nouveau\r

incontra il Japonisme.\r

Thomas Seifried, executive chef di Mandarin Oriental, Vienna ha commentato: «Vienna è pronta per un nuovo capitolo culinario che vuole ispirare e sorprendere. Attraverso Atelier 7, i nostri ospiti si imbarcheranno in un viaggio di sapori all’interno di location eleganti e allo stesso tempo accoglienti. La nostra idea di buona cucina mira a essere accessibile a tutti coloro che vogliono assaporarla».\r

La Spa at Mandarin Oriental è un rifugio di serenità che offre un’ampia gamma di trattamenti olistici, tra cui i e rituali ispirati alle tradizioni locali. L’area comprende sette cabine per i trattamenti, inclusa una suite esclusiva per coppie, oltre a una piscina coperta, palestra e una Vip treatment area.\r

L’hotel disporrà inoltre di sette boardroom multifunzionali e di una sala da ballo di 140 metri quadraati.","post_title":"Mandarin Oriental apre la prima struttura in Austria","post_date":"2025-09-19T14:51:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758293500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 490.000 arrivi (+2,5%) e 1,2 milioni di pernottamenti (+3,1%) registrati tra gennaio e luglio 2025, il mercato Italia si conferma \"uno dei più importanti fra quelli esteri per l'Austria, stabilmente fra i primi dieci e con un potenziale di crescita robusto\": Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo nel nostro Paese (nella foto), commenta l'andamento dell'anno e sottolinea come ora il focus \"si concentri meno sulla pura crescita dei volumi e più sul ritorno economico: ospiti che restano più a lungo, che spendono di più e che ricercano offerte di alta qualità\".\r

\r

Complessivamente, nei primi sette mesi dell'anno \"l’Austria ha accolto 27,9 milioni di visitatori (+1,7%) e 94,7 milioni di pernottamenti (+0,2%), quindi un leggero incremento. La crescita è trainata dai mercati esteri (+2,3% arrivi, +0,2% pernottamenti), mentre il mercato domestico rimane stabile (+0,2% arrivi, +0,3% pernottamenti). Le previsioni per la chiusura dell’anno 2025 indicano un lieve aumento degli arrivi attorno a +1%/+2% e una sostanziale stabilità nei pernottamenti\".\r

\r

Sempre più meritevole di attenzione è la possibilità di raggiungere la destinazione in treno, dall'Italia: \"Benché la quota di viaggiatori in treno sia ancora moderata, risulta in crescita negli ultimi anni – in particolare per i viaggi nelle città (Vienna, Salisburgo, Innsbruck, Graz), tra i più giovani, i viaggiatori attenti al clima e dal Nord Italia\".\r

\r

In prospettiva, \"Con Railjet/Nightjet, la nuova ferrovia della Koralm e il futuro Frecciarossa sul Brennero, l’accessibilità migliorerà in modo significativo. Questo potrebbe portare a un aumento rilevante della quota ferroviaria dei turisti italiani nei prossimi anni – soprattutto sulle distanze brevi e medie e tra i target più orientati a qualità, sostenibilità e viaggi city-to-city\".\r

La promozione\r

Guardando al 2026, la campagna di comunicazione dell'ente in Italia \"metterà al centro i due pilastri Arte & Cultura e Movimento & Benessere. Nel primo ambito presenteremo l’Austria non solo come Paese con una lunga tradizione, ma anche come palcoscenico di una vivace scena culturale contemporanea\".\r

\r

Nel secondo caso, \"punteremo sul posizionamento come destinazione per tutto l’anno: dalle vacanze alpine e attività in montagna fino alle proposte soft e orientate al relax. Il tutto sarà incorniciato dal leitmotiv Lebensgefühl, espressione dello stile di vita austriaco che si riflette nell’autenticità della cucina regionale, nell’ospitalità e nel fascino del lifestyle alpino\".","post_title":"Austria Turismo: \"Il mercato italiano ha un potenziale di crescita robusto\"","post_date":"2025-09-19T13:55:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758290147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua a riscuotere successo fra i viaggiatori italiani la destinazione Bahamas: nel periodo gennaio-dicembre 2024 gli arrivi dall’Italia hanno fatto registrare una crescita del +21,3% rispetto all’anno precedente. \r

\r

Il 2024 segna una svolta storica con 11,22 milioni di visitatori, pari a un aumento del 16,2% rispetto al 2023. Le crociere rimangono un pilastro, generando 654,8 milioni di dollari di spesa turistica secondo la Fcca. Il Paese attira anche gli investitori, con oltre 10 miliardi di dollari di investimenti stranieri nel 2024, sostenuti da marchi prestigiosi come Rosewood, Six Senses, Montage, Park Hyatt, Bvlgari e Four Seasons.\r

\r

Quest'anno l'arcipelago partecipa alla fiera di Rimini con Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas, che illustrerà nuove proposte esperienziali utili ad arricchire i cataloghi degli operatori italiani e le offerte degli agenti ai propri clienti: dalle esperienze culinarie alle visite didattiche, dall’arte e la musica fino alla tradizionale “bush medicine”.\r

\r

Intanto, proprio a supporto del canale agenziale, l’Ente rilancia il Bahamas Travel Agents Rewards Programme, realizzato in collaborazione con My Booking Rewardspro, che riconosce incentivi diretti agli agenti di viaggio:","post_title":"Bahamas: nuovo focus su proposte esperienziali e incentivi al trade","post_date":"2025-09-19T13:26:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758288381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Sostenibilità economica e ambientale e solidarietà attiva per un impegno concreto nel sociale. Il Gruppo Gattinoni presenta il suo primo bilancio volontario di sostenibilità 2023. Presso l’hub Gattinoni di via Statuto a Milano, è dedicato un evento ai valori di solidarietà e sostenibilità come parte del progetto corporate 2025, “Persone senza Confini”. Il focus è su un modello aziendale sostenibile e l’impegno a valorizzare l’inclusività.\r

\r

«La sostenibilità, l’innovazione e l’eccellenza nei servizi rimangono al centro della nostra missione, e le nostre attività del 2023 hanno riflettuto l’impegno nel costruire un futuro più responsabile – afferma Franco Gattinoni, presidente del gruppo -. La nostra visione è quella di rafforzare la nostra posizione di leader nel turismo, nel business travel e negli eventi, orientandoci verso pratiche responsabili che rispettino le risorse naturali e promuovano una crescita sostenibile. La nostra strategia per il 2023 ha posto particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale delle nostre attività e al potenziamento delle relazioni con partner e clienti per offrire esperienze indimenticabili che rispettino il pianeta». La solidarietà del Gruppo Gattinoni nasce nel 2005 con la creazione della onlus Un Mondo di Amici a sostegno di progetti sociali in diversi ambiti. \r

\r

Protagonisti dell’evento, le associazioni sostenute dalla Onlus sul fronte solidarietà e i due partner storici Air France KLM con il progetto del carburante SAF e decarbonizzazione e Visit Monaco, destinazione sostenibile impegnata nelle energie rinnovabili, mobilità green, sostegno alla biodiversità, attenzione all’utilizzo corretto e senza spreco del cibo ed eventi green, sul fronte sostenibilità.\r

\r

Attuata in Uganda, la costruzione di un ospedale e di un dispensario nella regione di Kampala. Sono seguiti poi progetti in Italia e all’estero. Attualmente in divenire, Karibujua in Kenya con il progetto istruzione;\r

\r

\r

\r

Free Wheels in Italia per l’accessibilità e mobilità con uno sguardo al turismo emblema della mobilità; Third Space in Sri Lanka per un’attività verso l’emancipazione femminile. Infine “Dash To” per la realizzazione di eventi sportivi che superino i limiti e promuovano inclusione e uguaglianza, ora impegnati anche in Dash To Cortina.\r

\r

Ulteriore step, Gattinoni Events ottiene la certificazione ISO 20121 sulla norma internazionale per la gestione sostenibile degli eventi.","post_title":"Solidarietà e sostenibilità, il Gruppo Gattinoni oltre il network","post_date":"2025-09-19T12:07:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["franco-gattinoni","gattinoni","solidarieta","sostenibilita"],"post_tag_name":["Franco Gattinoni","gattinoni","solidarietà","sostenibilità"]},"sort":[1758283629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rimettere al centro del dibattito regionale il mondo dello sport attraverso un percorso di studio, confronto e partecipazione che affronti tutte le tematiche del settore: non solo l’attività motoria in senso stretto, ma anche la relazione tra sport, turismo e promozione del territorio, benessere e corretti stili di vita.\r

\r

“Domani l’Umbria avvierà il primo percorso regionale nel suo genere in Italia: un think tank composta da sei tavoli tematici, con esperti altamente qualificati da tutto il Paese, che avvia la riscrittura partecipata della nostra legge regionale sullo sport. È un passaggio di innovazione: un cantiere che mette insieme idee, evidenze, proposte e responsabilità per costruire la politica sportiva dei prossimi anni”. \r

\r

Con queste parole l’assessore regionale allo sport, Simona Meloni, annuncia l’avvio di “Umbria destinazione sport”, gli stati generali dello sport umbro che si svolgeranno il 19 e 20 settembre al Barton Park di Perugia e che saranno la prima tappa di un percorso partecipativo con tutti gli stakeholders del settore che si concluderà a novembre a Terni.\r

\r

L'appuntamento perugino, dopo i saluti istituzionali e due interventi tecnici introduttivi che saranno moderati dal giornalista sportivo Marco Mazzocchi, prevede l’attivazione dei sei tavoli tematici composti da esperti, tecnici e sportivi provenienti da tutta Italia che discuteranno e si confronteranno su queste 6 tematiche: “Sport, turismo ed eventi”; “Sport, sviluppo economico, digitalizzazione e intelligenza artificiale”; “Sport, salute e prevenzione”; “Sport, alimentazione e benessere”; “Sport, inclusione e formazione”; “Sport, impiantistica e sostenibilità”.\r

\r

“Perché gli stai generali? Per almeno tre ragioni - spiega l’assessore regionale Meloni -Primo: lo sport è politica pubblica di benessere e sviluppo. In questi mesi abbiamo ripetuto che lo sport non è solo attività motoria: è benessere, coesione sociale, crescita culturale ed economica, ed è un moltiplicatore di qualità della vita e motore di inclusione. Questo è il cuore della nostra visione. Secondo: il profilo demografico dell’Umbria. Siamo tra le regioni più anziane d’Italia. Significa che prevenzione e invecchiamento attivo non possono essere solo slogan, ma una scelta strategica. Qui lo sport diventa medicina preventiva, lotta alla sedentarietà, contrasto alle cronicità, rete di comunità nei territori. È anche per questo che parliamo di palestre della salute come infrastrutture leggere e diffuse della sanità pubblica”.\r

Sviluppo turistico e sport\r

Infine, conclude l’assessore regionale allo Sport, “il terzo motivo è una normativa da aggiornare. Abbiamo una legge regionale nata nel 2009 e solo ritoccata nel 2017. Il mondo, nel frattempo, è cambiato: riforma dello sport, nuove forme del volontariato, transizione digitale, impiantistica da rigenerare, industry degli eventi e turismo sportivo in crescita. Oggi apriamo un percorso verso una nuova legge che metta al centro accesso, qualità, prossimità, misurazione degli impatti”.\r

\r

“Umbria destinazione sport” è un evento promosso dall’assessorato al turismo e sport di regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria e la partecipazione di Enit.\r

\r

“Eventi e manifestazioni sportive forniscono un contributo rilevante per lo sviluppo del turismo in Italia, in grado di generare un impatto economico positivo su tutto il territorio. Attraendo viaggiatori internazionali in occasione di grandi appuntamenti di sport, l’Italia fa conoscere le sue mete. Solo lo scorso anno sono stati oltre 550 mila i turisti stranieri che hanno scelto la vacanza sportiva nel nostro Paese, crescendo di circa il 5%, generando quasi 2 milioni di pernottamenti con un apporto totale di consumi turistici pari a 338 milioni di euro” dichiara Ivana Jelinic, ad di Enit.","post_title":"In Umbria gli stati generali dello sport legato al turismo. Fino al 20 settembre","post_date":"2025-09-19T12:04:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758283442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497336\" align=\"alignleft\" width=\"207\"] Oliviero Polli[/caption]\r

\r

Teldar Travel, la soluzione B2B di alloggi per i professionisti del turismo, annuncia la nomina di Oliviero Polli come market leader Italy, una tappa fondamentale nella strategia di crescita dell’azienda nell’Europa meridionale.\r

\r

Oliviero Polli torna in Teldar Travel con oltre 30 anni di esperienza nel settore turistico, incluso un solido percorso sia nel B2B che nel travel retail. La sua carriera si è sviluppata in diversi mercati europei e internazionali, ricoprendo ruoli di leadership in marchi rinomati come Hotelplan Italia, Columbus Viaggi e Top Cruises.\r

\r

Ha inoltre svolto un ruolo chiave nella distribuzione alberghiera B2B presso Albatravel e ha lavorato direttamente come agente di viaggio per oltre cinque anni, acquisendo così una visione completa della filiera del turismo.\r

\r

\r

Background\r

Questo background gli conferisce una comprensione unica delle esigenze, delle sfide e delle aspettative dei professionisti del turismo italiani, dagli agenti di viaggio ai tour operator. Avendo già collaborato con Teldar Travel in passato, Oliviero unisce una profonda conoscenza del brand e un’elevata competenza nel settore, rendendolo il partner ideale per guidare il prossimo capitolo di crescita in Italia.\r

\r

“Questa nomina riflette le nostre forti ambizioni per il mercato italiano,” afferma Adam McKnight, Chief Growth Officer di Gekko Group. “Siamo felici di accogliere nuovamente Oliviero. La sua esperienza, energia e conoscenza approfondita del trade ci aiuteranno a fornire ancora più valore ai professionisti dei viaggi in tutto il Paese.”\r

\r

Dal 2018, Teldar Travel è attiva in Italia e nel 2025 ha nominato Promo Service come GSA esclusivo per accelerarne lo sviluppo. Nel suo nuovo ruolo, Oliviero collaborerà strettamente con Paolo Maresi, General Manager di Promo Service, per rafforzare il supporto locale e offrire soluzioni su misura agli operatori del turismo italiani.","post_title":"Oliviero Polli è il nuovo market leader Italy di Teldar Travel","post_date":"2025-09-19T10:55:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758279317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Amo il Mondo rinnova il look. L'operatore ha infatti ultimato il restyling del brand e presenta un nuovo logo. Il referesh è frutto della volontà di riflettere al meglio l’identità del brand e la sua visione rivolta al futuro, senza dimenticare i valori che lo contraddistinguono: passione, autenticità e cura del dettaglio.\r

\r

Il nuovo logo si distingue per linee più moderne e armoniose, con una palette cromatica blu e arancio in armonia con quella del Gruppo Uvet e un segno grafico che richiama il cuore dell’esperienza di viaggio: l’emozione. L’elemento visivo diventa più dinamico e raffinato, simbolo della continua evoluzione di Amo il Mondo e della sua capacità di adattarsi alle nuove esigenze dei viaggiatori.\r

\r

«Abbiamo voluto un’immagine che raccontasse chi siamo oggi e il percorso che stiamo costruendo per il futuro - spiega Chiara Patanè , executive vp di Uvet Viaggi -. Il nuovo logo è il segno visibile di una realtà che evolve, restando fedele ai valori di passione, qualità e autenticità che ci contraddistinguono».\r

Il nuovo corso\r

Il restyling del logo segna l’inizio di una nuova fase per Amo il Mondo, che continua a rafforzare la propria presenza nel settore dei viaggi con proposte innovative, esperienze personalizzate e un approccio sempre più orientato alla sostenibilità e all’autenticità. Nei prossimi mesi il rinnovamento dell’identità visiva sarà accompagnato da ulteriori novità, tra cui il lancio di un nuovo sito web.","post_title":"Amo il Mondo, restyling del logo. «Comincia una nuova fase»","post_date":"2025-09-19T09:33:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758274381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Siebe Gerbranda è il nuovo vicepresidente di prodotto Rail Europe. Il manager, che sarà ufficialmente in carica dal prossimo 1° ottobre, conta oltre 15 anni di esperienza internazionale maturata in Europa, Africa, Asia e Stati Uniti, e ha guidato team incaricati di scalare prodotti digitali, migliorare la monetizzazione e accelerare i processi in contesti ad alta crescita.\r

\r

In Rail Europe guiderà l’organizzazione globale di prodotto con tre priorità strategiche: semplificare l’esperienza end-to-end per viaggiatori e partner, aumentare l’affidabilità e la velocità di delivery, e sviluppare talenti e modalità di lavoro che consentano ai team di eseguire con focus e precisione.\r

\r

La nomina arriva al termine di una trasformazione pluriennale che ha reso Rail Europe un’azienda solida dal punto di vista finanziario e più agile, oggi operante come piattaforma globale per la prenotazione dei treni europei, utilizzata da milioni di viaggiatori e partner. Concluso il percorso di trasformazione, la società concentra ora i propri sforzi sui viaggiatori internazionali, offrendo un prodotto agnostico costruito sulla semplicità.\r

\r

\r

\r

\r

In un contesto in cui la pianificazione dei viaggi è ridefinita dall’intelligenza artificiale, da aspettative dei clienti in evoluzione e da una domanda crescente di soluzioni sostenibili, la capacità di reinventare e scalare prodotti con un approccio “customer first” è più critica che mai. \r

\r

\r

\r

\r

Gerbranda proviene da Taxfix, fintech tedesca “unicorno”, dove ha ricoperto il ruolo di director of product – growth & platforms, guidando l’espansione europea grazie a una solida cultura di prodotto a livello di leadership. In precedenza ha ricoperto posizioni senior in AliExpress (Alibaba Group) e Google, ed è stato ceo/cpo di Glownet, realtà che ha fatto crescere e portato all’exit.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Siebe Gerbranda è il nuovo vp prodotto di Rail Europe, in carica dal 1° ottobre","post_date":"2025-09-18T13:13:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1758201182000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493382\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alberto Cirio[/caption]\r

\r

Piemonte sugli scudi. I primi dati dell'Osservatorio Turistico della Regione confermano il trend positivo già emerso nel primo semestre dell'anno.\r

\r

Nei mesi di giugno e luglio si registrano +4% di arrivi e +5% di pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2024. L'aumento è trainato dal turismo estero: +8,7% di arrivi internazionali e +10% di pernottamenti. Al via un focus sul mercato britannico per intensificare le azioni di promozione turistica.\r

\r

Grande successo per la montagna. Prese d'assalto località come Alagna Valsesia, Bardonecchia, Frabosa Sottana, Limone Piemonte e Sauze d'Oulx. Dal sondaggio di propensione all'acquisto di un soggiorno in Piemonte sulla popolazione italiana, promosso dall'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte con Metis ricerche, emerge che il 49% degli intervistati intende organizzare una vacanza in Piemonte (il 14 per cento sicuramente, il 35 per cento probabilmente) nella prossima stagione, in aumento rispetto al 44% del 2024. Torino si conferma la scelta principale. Il budget di spesa previsto oscilla tra i 500 e i 1000 euro.\r

\r

\"Anno dopo anno, stagione dopo stagione, i numeri del turismo in Piemonte continuano a crescere. Mi piace evidenziare l'aumento delle presenze in arrivo dall'estero, che era già marcato lo scorso anno e nei prime sei mesi del 2025, e che si consolida nei dati relativi ai mesi estivi: si tratta di un risultato straordinario che ci conferma nella strategia di promozione turistica che unisce la bellezza dei nostri paesaggi e delle nostre città ai grandi eventi internazionali\" spiega il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio.","post_title":"In Piemonte continua la crescita turistica. Traina il turismo estero","post_date":"2025-09-18T10:55:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758192900000]}]}}