Arabia Saudita: nuovo progetto di sviluppo turistico per l’area di Diriyah Si chiama Diriyah, come l’omonima città, il nuovo progetto turistico varato dal Saudi Public Investment Fund. L’iniziativa che punta a incrementare i flussi turistici nella regione, spiega una nota, mira in particolare a creare partnership con il settore privato locale, alla realizzazione di nuovi hotel e strutture di intrattenimento, nonché alla creazione di nuovi posti di lavoro e al miglioramento della qualità della vita nella regione. Diriyah, situata alle porte di Riyadh, comprende il distretto di Turaif, patrimonio dell’umanità dell’Unesco; quest’area, nota per le sue strutture in mattoni di fango, è stata la prima capitale della Casa di Saud nel XVIII secolo. I piani di sviluppo ruotano quindi attorno al turismo culturale. Il nuovo piano è il quinto progetto “giga” del Saudi Public Investment Fund, insieme alla megalopoli futuristica di Neom, al progetto Red Sea, all’area sportiva e di intrattenimento Qiddiya e allo sviluppatore immobiliare Roshn. Gli investimenti del Saudi Public Investment Fund sono indirizzati allo sviluppo del turismo in Arabia Saudita, come previsto dalla Vision 2030.

