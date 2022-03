Anguilla: da 5 aprile il volo giornaliero da Miami di American Airlines

American Airlines introdurrà dal prossimo 5 aprile un collegamento giornaliero di linea da Miami all’aeroporto internazionale Clayton J. Lloyd di Anguilla. “American conferma un forte impegno verso i Caraibi e puntiamo su un continuo rafforzamento della nostra presenza, che ora comprende quasi 800 voli settimanali per 35 destinazioni, tuttora in aumento – ha dichiarato Christine Valls, vice presidente delle vendite per la Florida, America Latina e i Caraibi -. Siamo orgogliosi di continuare ad espandere la nostra presenza sull’isola di Anguilla, offrendo un servizio giornaliero dal nostro hub di Miami”.

L’Ente del Turismo di Anguilla sta sostenendo il servizio con una robusta campagna di marketing

congiunta, in collaborazione con American Airlines Vacations.

“Stiamo operando in un mercato molto competitivo mentre i viaggi si riprendono dalla pandemia – ha sottolineato Kenroy Herbert, presidente dell’Ente del Turismo di Anguilla -. L’accessibilità è la chiave, quindi il servizio non-stop dal continente americano è un grande vantaggio per noi e un’eccellente opportunità per i nostri visitatori. Il nostro

obiettivo non è solo quello di mantenere questo servizio, bensì anche di espanderlo ad altri mercati e di attrarre altri vettori”.