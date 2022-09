Zaia: «Per il Veneto una stagione estiva superiore al 2019»

Incontriamo il presidente del Veneto Luca Zaia che si dichiara soddisfatto della stagione estiva 2022. «L’estate è andata alla grande – ha affermato – abbiamo un fatturato superiore al 2019. Abbiamo registrato l’overbooking sulle spiagge. Bene anche la montagna estiva e il lago di Garda. Quest’anno chiudiamo il bilancio con un +6,6%. Il 66% dei turisti sono stranieri. In cima alla classifica ci sono naturalmente i tedeschi»

Anche gli italiani hanno comunque scelto il Veneto come meta turistica. «La quota degli italiani – continua Zaia – è del 34% . Un ottimo risultato, visto che arrivavamo da anni di estrema difficoltà. Per il 2023 avverto un’inquietudine forte causata dai costi dell’energia che peseranno sull’offerta turistica. Anche perché sono tutte aziende energivore, nonostante le certificazioni.

Promozione

«Dopo di che noi continuiamo con la promozione. Creando rete, network fra le destinazioni e promuovendoci all’estero. D’altra parte abbiamo molte mete turistiche per cui è difficile focalizzarci su una destinazione specifica, ma su punto i nostri operatori fanno un lavoro eccezionale. Tenete conto che Garda fa 6 milioni, le spiagge 34 milioni di visitatori, Venezia 14. I nostri operatori lavorano molto e molto bene. Naturalmente ci aspettiamo dal prossimo governo – conclude Zaia – un’azione più decisa sul turismo che è la prima industria in Italia e la prima industria in veneto. Ci vogliono politiche mirate e forti»