Toscana obiettivo 2025: Via Francigena patrimonio culturale dell’umanità

«Sarebbe bello che riuscissimo ad ottenere nel 2025, l’anno del Giubileo – dichiara il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – la dichiarazione da parte dell’Unesco che tutta la Francigena è stata dichiarata patrimonio culturale dell’umanità. E’ un obiettivo al quale la Toscana sta lavorando, e con grandi investimenti, da tempo. E che contiamo di riuscire a raggiungere anche con il contributo delle altre regioni italiane attraversate da questo percorso storico religioso e in piena sintonia con la Gran Bretagna, la Francia la Svizzera e il Vaticano, ovvero con gli altri Stati toccati dal percorso. Ci aiuta in questo lo stanziamento, del quale ho avuto recente notizia, di 1,1 milioni di euro da parte del Ministero dei Beni culturali che ben testimonia di quanto anche il Governo tenga a questo itinerario culturale».

E’ l’annuncio fatto dal presidente della Regione, Eugenio Giani, nel corso dell’ottavo Forum annuale sulla Via Francigena e sui Cammini di interesse regionale che si è svolto nei giorni scorsi nel complesso monumentale di Abbadia Isola a Monteriggioni (Si).

«L’Atlante dei Cammini – afferma l’assessore regionale Leonardo Marras – riunisce i sette grandi itinerari della Toscana, che, nel 2018, si è dotata di una legge che ha definito quali devono essere i servizi offerti da un cammino ed ha dato il via anche al loro riconoscimento. Un percorso che ha dato impulso anche a molti investimenti (12 milioni sulla Francigena e 4 sugli altri). In totale sono 32 i cammini che hanno ottenuto o sono in corso di ottenimento investimenti diretti dalla Regione. I cammini sono innanzitutto un patrimonio culturale e sono vissuti, da chi li percorre, anche come un momento di rigenerazione. Toscana e cammino è un binomio che ha un’enorme capacità attrattiva e per questo è doveroso investirci».

La Toscana sta lavorando anche alla definizione di una legge regionale sul “Sistema integrato regionale di mobilità lenta. La disciplina della via Francigena e degli itinerari di interesse regionale e dei Cammini della Toscana” che è in fase di definizione prima di essere sottoposta al confronto con il Consiglio Regionale e con le associazioni.

La Toscana, che è l’unica Regione italiana ad avere una propria legge sul Terzo Settore, si sta preparando ad includere nella sua legge il coinvolgimento diretto di Comuni e Terzo settore nella gestione della Francigena, che verrà considerata soprattutto come importante patrimonio culturale oltre che come risorsa turistica.

Non di sola Francigena si è parlato a Monteriggioni, ma anche degli altri itinerari, come la Via Lauretana toscana, che da Cortona parte per arrivare a Loreto e la Via di Francesco, che collega Firenze al santuario de La Verna per poi proseguire verso Assisi e Roma. I Cammini che interessano la Toscana invece sono sette e riguardano collegamenti non necessariamente tracciati con una specifica viabilità, ma rappresentano comunque rimandi culturali e collegamenti ideali tra località legate da un unico filo conduttore.